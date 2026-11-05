Αποστολή Hera: Οι πρώτες εικόνες του δυαδικού συστήματος αστεροειδών Δίδυμος - Δίμορφος!

Σύνοψη

Το διαστημικό σκάφος Hera του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), έχοντας εκτοξευτεί τον Οκτώβριο του 2024, απέστειλε επιτυχώς τις πρώτες φωτογραφίες του δυαδικού συστήματος αστεροειδών.

Η λήψη πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2026 μέσω της κάμερας Asteroid Framing Camera από απόσταση 1.280 χιλιομέτρων, επιβεβαιώνοντας τον καθαρό οπτικό διαχωρισμό του κύριου σώματος (Δίδυμος) και του δορυφόρου του (Δίμορφος).

Το σύστημα των αστεροειδών απέχει αυτή τη στιγμή 197 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και αποτελεί το μοναδικό πεδίο μελέτης των συνεπειών της κινητικής πρόσκρουσης έπειτα από την ιστορική αποστολή DART της NASA το 2022.

Η επιστημονική κοινότητα αναμένει τη δημοσίευση εικόνων υπερ-υψηλής ανάλυσης στις 25 Νοεμβρίου 2026, οι οποίες θα αποκαλύψουν για πρώτη φορά τον κρατήρα που δημιουργήθηκε και την ακριβή σύσταση του εδάφους.

Το ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα μόλις σημείωσε ένα κρίσιμο ορόσημο στην προσπάθεια κατανόησης των μηχανισμών προστασίας του πλανήτη μας από εξωγήινες απειλές. Το διαστημικό σκάφος Hera, το οποίο αποτελεί την πρώτη αμιγώς επικεντρωμένη αποστολή του ESA στο πρόγραμμα Space Safety, άνοιξε τα «μάτια» του στο βαθύ Διάστημα, καταγράφοντας τις παρθενικές του λήψεις (first light) του δυαδικού συστήματος αστεροειδών Didymos και Dimorphos. Το σύστημα απέχει περίπου 197 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και ταξιδεύει διαρκώς γύρω από τον Ήλιο, απαιτώντας απόλυτη ακρίβεια στους υπολογισμούς προσέγγισης από την πλευρά των μηχανικών πτήσης.

Η φωτογραφική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε μέσω της εξειδικευμένης ασπρόμαυρης κάμερας Asteroid Framing Camera (AFC), η οποία κατάφερε να διαχωρίσει οπτικά τα δύο ουράνια σώματα παρά τη σχετικά μεγάλη απόσταση των 1.280 χιλιομέτρων. Ο φωτισμός από τον Ήλιο προσέκρουε στα δύο σώματα με γωνία φάσης 45 μοιρών, δημιουργώντας έντονες σκιάσεις που διευκόλυναν τον εντοπισμό τους μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του Διαστήματος. Η επιτυχία της ελήψης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οπτικής πλοήγησης που θα επιτρέψει στο σκάφος να τεθεί με ασφάλεια σε τροχιά γύρω από σώματα με απειροελάχιστη βαρυτική έλξη. Ο Dimorphos διαθέτει διάμετρο μόλις 160 μέτρων, μέγεθος συγκρίσιμο με ένα οικοδομικό τετράγωνο, ενώ ο μεγαλύτερος Didymos αγγίζει τα 780 μέτρα, θυμίζοντας σε κλίμακα το μήκος οκτώ γηπέδων ποδοσφαίρου. Η ασθενής βαρύτητα του συστήματος σημαίνει πως το σκάφος Hera δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ουράνια σώματα για να επιβραδύνει μέσω βαρυτικής υποβοήθησης, αλλά οφείλει να συγχρονίσει σταδιακά την ταχύτητά του με απόλυτη ακρίβεια ώστε να μην προσπεράσει τον στόχο του.

Η άφιξη του Hera στο σύστημα έρχεται να συμπληρώσει το παζλ που άφησε ημιτελές η αποστολή Double Asteroid Redirection Test (DART) της NASA τον Σεπτέμβριο του 2022. Το αμερικανικό σκάφος είχε προσκρούσει εσκεμμένα στην επιφάνεια του Dimorphos με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 6,1 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, καταφέρνοντας να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Didymos κατά 32 έως 33 λεπτά. Παρότι οι αστρονόμοι στη Γη παρατήρησαν την εντυπωσιακή εκτίναξη υλικών σε απόσταση 10.000 χιλιομέτρων στο Διάστημα και επιβεβαίωσαν την αλλαγή της τροχιάς, παρέμειναν εντελώς στο σκοτάδι όσον αφορά την τρέχουσα φυσική κατάσταση του αστεροειδούς. Οι επιστήμονες αγνοούν πλήρως αν η πρόσκρουση άφησε έναν κλασικό κρατήρα στην επιφάνεια ή αν προκάλεσε ριζική παραμόρφωση ολόκληρου του σώματος, υποθέτοντας πως ο Dimorphos ίσως δεν είναι ένας συμπαγής βράχος αλλά ένας χαλαρός σωρός από συντρίμμια που συγκρατούνται λόγω της ασθενούς βαρύτητας.

Πέρα από τα κύρια όργανα του μητρικού σκάφους, το Hera πρόκειται να απελευθερώσει δύο μικροδορυφόρους τύπου CubeSat, με τις ονομασίες Milani και Juventas. Ο δορυφόρος Juventas θα αναλάβει ένα πρωτοποριακό έργο, χρησιμοποιώντας ραντάρ διείσδυσης εδάφους για να χαρτογραφήσει τη δομή του αστεροειδούς σε βάθος 100 μέτρων κάτω από την επιφάνεια. Ταυτόχρονα, ο δορυφόρος Milani θα εξετάσει την ορυκτολογική σύσταση γύρω από το σημείο μηδέν της πρόσκρουσης, αναζητώντας στοιχεία για την προέλευση και τον σχηματισμό του διαστημικού βράχου. Ο συνδυασμός των δεδομένων από τα τρία σκάφη θα αποδώσει την ακριβή μάζα του Dimorphos, επιτρέποντας τον άμεσο υπολογισμό της απόδοσης μεταφοράς ορμής από το σκάφος DART.

Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά οποιουδήποτε μελλοντικού συστήματος πλανητικής άμυνας, καθώς θα μας υποδείξουν τι είδους σκάφος, με τι μάζα και με ποια ακριβώς ταχύτητα απαιτείται για να εκτρέψουμε έναν επικίνδυνο αστεροειδή αν ποτέ βρεθεί σε τροχιά σύγκρουσης με τη Γη. Η μνήμη του μετεώρου του Τσελιαμπίνσκ το 2013, το οποίο τραυμάτισε πάνω από 1.500 ανθρώπους μόνο από το ωστικό κύμα που έσπασε παράθυρα, διατηρεί ζωντανή την ανάγκη για προετοιμασία απέναντι στις διαστημικές απειλές.

Οι ομάδες ελέγχου στο κέντρο επιχειρήσεων του ESA (ESOC) περιμένουν την 25η Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία το Hera θα έχει πλησιάσει αρκετά ώστε να αποστείλει τις πρώτες λεπτομερείς και υψηλής ανάλυσης εικόνες της επιφάνειας του Dimorphos. Σε αυτό το σημείο, η κάμερα αναμένεται να επιτύχει ανάλυση της τάξης των 0,3 μέτρων ανά pixel, επιτρέποντας στους ερευνητές να διακρίνουν βράχους στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου.

Η επιστημονική αποστολή αναμένεται να κορυφωθεί τους επόμενους μήνες, προσφέροντας στην ανθρωπότητα το πρώτο της ολοκληρωμένο εγχειρίδιο πλανητικής άμυνας βασισμένο σε πραγματικά, μετρήσιμα αποτελέσματα αντί για θεωρητικά μοντέλα υπολογιστών.