Shenlong: Το αμερικανικό Πεντάγωνο αποκαλύπτει το μυστικό διαστημικό όχημα της Κίνας

Σύνοψη

Η αμερικανική υπηρεσία DIA έδωσε στη δημοσιότητα την υψηλότερης ανάλυσης φωτογραφία του κινεζικού επαναχρησιμοποιούμενου διαστημοπλάνου Shenlong.

Η λήψη προέρχεται από δορυφόρο της εταιρείας Vantor (πρώην Maxar) και αποτυπώνει το όχημα με ανοιχτό τον χώρο ωφέλιμου φορτίου και πλήρως αναπτυγμένους ηλιακούς συλλέκτες.

Το κινεζικό διαστημικό όχημα καταγράφηκε να απελευθερώνει και να αλληλεπιδρά με άγνωστα αντικείμενα κατά τη διάρκεια της τρίτης τροχιακής του αποστολής.

Ο σχεδιασμός του παρουσιάζει τεράστιες ομοιότητες με το αμερικανικό X-37B,επιβεβαιώνοντας τον εντεινόμενο ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ (DIA) προχώρησε στη δημοσίευση μιας σπάνιας και άκρως αποκαλυπτικής φωτογραφίας, η οποία φέρνει στο φως τον σχεδιασμό του πλέον μυστικοπαθούς διαστημικού προγράμματος της Κίνας. Πρόκειται για το επαναχρησιμοποιούμενο διαστημοπλάνο Shenlong, ένα όχημα που μέχρι σήμερα παρέμενε μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, εγείροντας πλήθος ερωτηματικών στην παγκόσμια επιστημονική και στρατιωτική κοινότητα. Το ντοκουμέντο περιλαμβάνεται στην ετήσια αποχαρακτηρισμένη αναφορά της υπηρεσίας με τίτλο "Challenges to Security in Space", προσφέροντας στους αναλυτές τα απαραίτητα οπτικά δεδομένα για να κατανοήσουν τις πραγματικές δυνατότητες του σκάφους.

Η εικόνα καταγράφηκε από δορυφόρο της εταιρείας Vantor (γνωστής παλαιότερα ως Maxar Technologies) κατά τη διάρκεια του 2024, τη στιγμή που το κινεζικό όχημα εκτελούσε την τρίτη του τροχιακή αποστολή. Η φωτογραφία αποτυπώνει το κάτω μέρος και την ουρά του σκάφους, αποκαλύπτοντας την ύπαρξη ενός ανοιχτού χώρου ωφέλιμου φορτίου, καθώς και την ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών που τροφοδοτούν τα ηλεκτρονικά συστήματα του με ενέργεια. Ο γεωμετρικός σχεδιασμός επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, οι οποίοι υποστήριζαν πως το Πεκίνο αναπτύσσει ένα ευέλικτο όχημα με δυνατότητες ανάπτυξης και ανάκτησης δορυφόρων, ικανό να παραμένει στο Διάστημα για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα πριν επιστρέψει με ασφάλεια στο έδαφος.

Το διαστημικό όχημα της Κίνας αποτελεί αντικείμενο μελέτης εδώ και σχεδόν είκοσι χρόνια, ωστόσο, οι πραγματικές του δοκιμές στο διάστημα ξεκίνησαν επίσημα το 2020 με μια σύντομη αποστολή διάρκειας μόλις δύο ημερών. Η εξέλιξη του φιλόδοξου προγράμματος υπήρξε ραγδαία, καθώς η δεύτερη αποστολή του 2022 διήρκεσε 276 ημέρες, ενώ η τρίτη προσπάθεια, από την οποία προέρχεται και η επίμαχη δορυφορική φωτογραφία, κράτησε το σκάφος σε τροχιά για 268 ημέρες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της τον Σεπτέμβριο του 2024. Βάσει των τεχνικών στοιχείων που παρουσιάζει η έκθεση της DIA, κατά τη διάρκεια αυτής της τρίτης πτήσης το όχημα καταγράφηκε να απελευθερώνει ένα άγνωστο αντικείμενο στο Διάστημα και στη συνέχεια να αλληλεπιδρά ενεργά μαζί του. Οι μετρήσεις και οι καταγραφές από ανεξάρτητους αστροφυσικούς, όπως ο Jonathan McDowell, επιβεβαιώνουν πλήρως αυτές τις πληροφορίες, αναφέροντας ότι το σκάφος πραγματοποίησε περίπλοκους και στοχευμένους ελιγμούς, προσεγγίζοντας άγνωστα αντικείμενα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Η τεχνολογική σύγκριση με το αμερικανικό X-37B

Οι λεπτομερείς οπτικές αναλύσεις της φωτογραφίας καταδεικνύουν εκπληκτικές σχεδιαστικές ομοιότητες μεταξύ του κινεζικού Shenlong και του αμερικανικού X-37B, το οποίο διαχειρίζεται αποκλειστικά η Space Force των ΗΠΑ. Και τα δύο προηγμένα οχήματα διαθέτουν αεροδυναμική άτρακτο με συμπαγή φτερά, διπλά κάθετα πτερύγια ουράς και γεωμετρία που τους επιτρέπει να εκτοξεύονται κάθετα μέσω συμβατικών πυραύλων και να προσγειώνονται οριζόντια σαν παραδοσιακά αεροπλάνα σε μεγάλους αεροδιαδρόμους. Το αμερικανικό X-37B, κατασκευασμένο από τους μηχανικούς της Boeing, διαθέτει συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 8,8 μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 4,5 μέτρα. Το κινεζικό αντίστοιχο φαίνεται από τη δορυφορική λήψη να υιοθετεί ελαφρώς μεγαλύτερο άνοιγμα φτερών, γεγονός που υποδηλώνει πιθανές διαφοροποιήσεις στην αεροδυναμική συμπεριφορά του κατά την κρίσιμη φάση της επανεισόδου στη γήινη ατμόσφαιρα.

Η συστηματική χρήση τέτοιων οχημάτων προσφέρει τεράστια στρατηγικά πλεονεκτήματα στις διαστημικές επιχειρήσεις. Η επαναχρησιμοποίησή τους μειώνει δραματικά το λειτουργικό κόστος πρόσβασης στο Διάστημα και επιτρέπει την ασφαλή επιστροφή εξαιρετικά ευαίσθητου πειραματικού εξοπλισμού στη Γη για λεπτομερή εργαστηριακή ανάλυση. Αυτή τη στιγμή, το κινεζικό διαστημοπλάνο βρίσκεται ήδη στην τέταρτη διαστημική του πτήση, έχοντας εκτοξευτεί επιτυχώς από το Κέντρο Εκτοξεύσεων Δορυφόρων Jiuquan στις 7 Φεβρουαρίου του 2026. Ταυτόχρονα, το αμερικανικό X-37B διανύει την όγδοη απόρρητη αποστολή του, παραμένοντας στο Διάστημα για περισσότερες από 430 ημέρες, προκειμένου να δοκιμάσει πειραματικά συστήματα τηλεπικοινωνίας μέσω λέιζερ και νέα κβαντικά όργανα μέτρησης.

Ο κίνδυνος στρατιωτικοποίησης και οι προκλήσεις ασφαλείας

Η έκθεση της DIA δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην τεχνική παρουσίαση του διαστημοπλάνου, αλλά επεκτείνεται στους ευρύτερους και πολύπλοκους κινδύνους που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ασφάλεια στο Διάστημα. Ένα από τα σημαντικότερα και πλέον άμεσα προβλήματα που αναδεικνύονται είναι η ραγδαία αύξηση των διαστημικών σκουπιδιών, τα οποία προέρχονται από ανενεργούς δορυφόρους και θραύσματα προηγούμενων συγκρούσεων,απειλώντας άμεσα την ακεραιότητα των υφιστάμενων δορυφορικών υποδομών. Παράλληλα, οι αναλυτές του Πενταγώνου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας από το Πεκίνο, σχεδιασμένων αποκλειστικά για να τυφλώνουν ή να καταστρέφουν οπτικούς αισθητήρες άλλων δορυφόρων. Ανησυχία προκαλούν επίσης οι εντατικές ρωσικές προσπάθειες δημιουργίας διαστημικών πυρηνικών όπλων, τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να διαταράξουν τα παγκόσμια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα ηλεκτρικά δίκτυα εδάφους.

Η πρακτική ικανότητα του Shenlong να προσεγγίζει και να αλληλεπιδρά φυσικά με άλλους δορυφόρους δημιουργεί απολύτως εύλογες ανησυχίες σχετικά με την πιθανή μελλοντική χρήση του για επιθετικούς στρατιωτικούς σκοπούς. Αν και οι ανώτατοι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ξεκαθαρίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν χειροπιαστές αποδείξεις ότι το όχημα φέρει ενσωματωμένα οπλικά συστήματα, η προηγμένη τεχνολογία του καθιστά θεωρητικά εφικτή την παρεμβολή, την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων ή ακόμα και τη φυσική καταστροφή κρίσιμων δορυφόρων του αντιπάλου.