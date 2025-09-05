Η αθέατη τεχνολογική ισχύς της Κίνας: Τα όπλα που δεν παρέλασαν στην Tiananmen

Η στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Tiananmen για την 80ή επέτειο από τη νίκη κατά της Ιαπωνίας και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε μια επίδειξη δύναμης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Με εντυπωσιακή παρουσίαση αρμάτων, πυραύλων και αεροσκαφών, το μήνυμα ήταν σαφές: η Κίνα έχει φτάσει σε ένα νέο επίπεδο ισχύος μέσα από μια ταχύρρυθμη διαδικασία εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, όσα παρουσιάστηκαν στο κοινό ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πίσω από τις εικόνες που προβλήθηκαν στην Tiananmen, κρύβεται ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό και ανησυχητικό οπλοστάσιο, το οποίο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σε μια τέτοια εκδήλωση είτε λόγω στρατηγικής μυστικότητας είτε επειδή βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης.

Αεροπορία και ηλεκτρομαγνητικά όπλα

Η Κίνα δοκιμάζει ήδη τα αεροσκάφη έκτης γενιάς J-36 και J-50, για τα οποία ελάχιστες πληροφορίες έχουν διαρρεύσει. Η τεχνολογία τους παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, με τις δοκιμαστικές πτήσεις να πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παράλληλα, αναπτύσσονται ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα – railguns και coilguns – με δυνατότητα αναχαίτισης υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων με σχετικά χαμηλό κόστος. Αυτά τα συστήματα, λόγω όγκου, περιορίζονται σε μεγάλα πλοία και δεν μπορούν να εμφανιστούν σε χερσαία παρέλαση.

Από το 2020 δοκιμάζεται επίσης ένα επαναχρησιμοποιούμενο διαστημικό όχημα, ανάλογο του αμερικανικού X-37B, σχεδιασμένο να παραμένει σε τροχιά για μήνες εκτελώντας άκρως απόρρητες αποστολές.

Το ναυτικό που αλλάζει ισορροπίες

Η ναυτική ισχύς αποτελεί στρατηγικό άξονα της Κίνας. Μετά την καθέλκυση του αεροπλανοφόρου Fujian και την κατασκευή του Type 004, αλλά και των αποβατικών Type 075 και Type 076, το Πεκίνο στρέφει το βλέμμα του στο μέλλον με το στρατηγικό υποβρύχιο Type 096. Το τελευταίο, όταν τεθεί σε υπηρεσία, θα ενισχύσει σημαντικά την πυρηνική αποτροπή στη θάλασσα. Αυτά τα γιγαντιαία μέσα φυσικά δεν μπορούν να «παρελάσουν», ωστόσο παραμένουν καθοριστικά για την αλλαγή ισορροπιών στην Ασία και πέρα από αυτήν.

Κυβερνοχώρος και ψηφιακός πόλεμος

Από το 2015, με τη δημιουργία της Strategic Support Force και το 2024 με τη σύσταση της Cyberspace Force, η Κίνα έχει ενοποιήσει τις επιχειρήσεις πληροφοριών, τις κυβερνοεπιθέσεις και την άμυνα κρίσιμων υποδομών. Παρότι στην παρέλαση έγιναν νύξεις για αυτές τις «νέες μορφές πολέμου», το πραγματικό οπλοστάσιο στον κυβερνοχώρο παραμένει αυστηρά μυστικό.

Τεχνητή νοημοσύνη και αυτόνομα συστήματα

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Αλγόριθμοι επεξεργάζονται δεδομένα μάχης σε πραγματικό χρόνο, βελτιστοποιούν τη λογιστική υποστήριξη και δημιουργούν ρεαλιστικά σενάρια εκπαίδευσης. Drones όπως τα GJ-11, Wing Loong και Rainbow λειτουργούν ήδη με αυτόνομη πλοήγηση, αναγνώριση στόχων και συνεργασία με άλλες πλατφόρμες. Η τεχνολογική «νοημοσύνη» τους, όμως, παραμένει αθέατη.

Πυρηνική αποτροπή και το «Μεγάλο Υπόγειο Τείχος»

Η παρέλαση περιλάμβανε διηπειρωτικούς πυραύλους και στρατηγικά βομβαρδιστικά, αλλά τα θεμέλια της κινεζικής πυρηνικής στρατηγικής δεν παρουσιάστηκαν. Πρόκειται για τα δίκτυα διοίκησης και επικοινωνιών σχεδιασμένα να αντέξουν πρώτο πλήγμα, τα ενισχυμένα σιλό του βορειοδυτικού τομέα και το περίφημο «Great Underground Wall», ένα τεράστιο δίκτυο υπόγειων τούνελ που φιλοξενούν και προστατεύουν τους πυραύλους. Παράλληλα, η Κίνα έχει αρχίσει να εγκαθιστά ένα υποθαλάσσιο σύστημα αισθητήρων στη Νότια και Ανατολική Σινική Θάλασσα, γνωστό ως «Great Submarine Wall», που παρακολουθεί τις κινήσεις ξένων υποβρυχίων και προστατεύει τη δική της πυρηνική αρμάδα.

Προειδοποίηση και αμυντική ασπίδα

Απαρατήρητη έμεινε και η στρατηγική ασπίδα έγκαιρης προειδοποίησης. Συνδυάζει δορυφόρους υπερύθρων, ικανούς να εντοπίζουν βαλλιστικές εκτοξεύσεις σε όλο τον κόσμο, με τεράστια ραντάρ σταθερής διάταξης που παρακολουθούν πυραύλους και αεροσκάφη stealth. Αυτά τα συστήματα έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε αναχαιτίσεις από το 2010, αλλά παραμένουν απόρρητα και σταθερά στη θέση τους, αδύνατο να προβληθούν σε παρέλαση.

Ο πόλεμος στο Διάστημα

Η Κίνα διαθέτει πλέον πάνω από 500 στρατιωτικούς και διπλής χρήσης δορυφόρους. Με το BeiDou επιχειρεί να αποκτήσει ανεξαρτησία στην πλοήγηση, με τους Yaogan αναπτύσσει δυνατότητες αναγνώρισης και επιδιώκει ασφαλείς επικοινωνίες για διοίκηση και έλεγχο. Παράλληλα, αναπτύσσει όπλα κατά δορυφόρων – από πυραύλους άμεσης εκτόξευσης μέχρι τροχιακούς ελιγμούς προσέγγισης και πιθανώς κατευθυνόμενα ενεργειακά συστήματα.

Η βιομηχανική υπεροχή

Πέρα από την τεχνολογία, το ισχυρότερο ατού της Κίνας είναι η βιομηχανική της αυτάρκεια. Η δυνατότητα να παράγει στο εσωτερικό της όλα, από τουφέκια μέχρι αεροπλανοφόρα, προσφέρει ανεξαρτησία και ταχύτητα. Η στρατηγική «στρατιωτικο-πολιτικής συγχώνευσης» επιτρέπει να αξιοποιούνται πολιτικές εξελίξεις, όπως οι κινητήρες αεροπορίας, για στρατιωτικές εφαρμογές.

Η εικόνα πίσω από την εικόνα

Η παρέλαση στην Tiananmen ήταν μια βιτρίνα ισχύος. Όμως το πραγματικά μεταμορφωτικό και δυνητικά πιο επικίνδυνο τμήμα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων παρέμεινε κρυφό: στα υπόγεια τούνελ, στους ωκεανούς, στην τροχιά της Γης και στα ερευνητικά κέντρα. Εκεί χτίζεται ένα πλέγμα δυνατοτήτων που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια στρατιωτική ισορροπία με επίκεντρο την τεχνολογία τις επόμενες δεκαετίες.

