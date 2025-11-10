Η Κίνα δοκιμάζει ρομποτικούς σκύλους και AI drones για το πεδίο μάχης

Η εικόνα θυμίζει σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας: τετράποδα ρομπότ εξοπλισμένα με όπλα τρέχουν σε παραλίες, ενώ drones πετούν από πάνω, έτοιμα να επιτεθούν σε εχθρικές θέσεις. Όμως δεν πρόκειται για φαντασία, αλλά για πραγματική στρατιωτική άσκηση της Κίνας που μεταδόθηκε από το κρατικό δίκτυο CCTV, αποκαλύπτοντας πόσο γρήγορα ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικά συστήματα στο οπλοστάσιό του.

Το σενάριο της άσκησης παρουσίαζε μια αμφίβια επιχείρηση απόβασης, ένα πλαίσιο που πολλοί αναλυτές θεώρησαν ευθεία αναφορά σε μια πιθανή σύγκρουση με την Ταϊβάν. Στο βίντεο φαίνονται ρομποτικοί σκύλοι να τρέχουν ανάμεσα σε εμπόδια στην ακτή, μεταφέροντας πυρομαχικά, απομακρύνοντας εκρηκτικά και ανοίγοντας περάσματα για τα ανθρώπινα στρατεύματα. Άλλοι, εξοπλισμένοι με πολυβόλα, κινούνται σε σχηματισμό δίπλα σε μονάδες αλεξιπτωτιστών μέσα στη ζούγκλα, προσφέροντας υποστήριξη πυρός.

Στον αέρα, τη δράση συμπλήρωναν drones τύπου FPV (first person view), χειριζόμενα από ειδικά εκπαιδευμένους στρατιώτες που τα καθοδηγούσαν με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, σαν να βρίσκονταν οι ίδιοι μέσα στη μάχη. Ο ρόλος τους ήταν διπλός: να πλήξουν αμυντικούς στόχους και να καλύψουν την προέλαση των επίγειων δυνάμεων. Το αποτέλεσμα ήταν μια άσκηση άψογα συντονισμένη, αλλά όχι χωρίς αδυναμίες.

Ένα από τα ρομπότ-σκύλους εξουδετερώθηκε ενώ διέσχιζε μια εκτεθειμένη ζώνη, ενώ ορισμένα drones απέτυχαν να καταστρέψουν τις εχθρικές οχυρώσεις. Ο επικεφαλής της αποβατικής μονάδας, Ren Mengqi, δήλωσε στην CCTV ότι, μόλις τα αυτόνομα οχήματα τέθηκαν εκτός μάχης, οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε «πιο πρωτόγονες μεθόδους», δηλαδή στην άμεση ανθρώπινη εμπλοκή. Η παραδοχή αυτή φανερώνει πως, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο άνθρωπος παραμένει αναντικατάστατος στο πεδίο της μάχης.

Η επίδειξη αυτή δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική επιτάχυνσης του κινεζικού προγράμματος στρατιωτικού εκσυγχρονισμού, που στοχεύει στη στενότερη σύζευξη τεχνητής νοημοσύνης, ρομποτικής και πολεμικής ικανότητας. Το Πεκίνο επιδιώκει να μεταβεί σε ένα νέο δόγμα «έξυπνου πολέμου», όπου η αυτοματοποίηση, η ανάλυση δεδομένων και οι αλγόριθμοι θα παίζουν ρόλο εξίσου σημαντικό με τα όπλα.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες, κινεζικά μέσα δημοσίευσαν βίντεο που φέρεται να δείχνει την πρώτη πτήση ενός μυστικού stealth drone, το οποίο αναλυτές ταύτισαν με το πρωτότυπο GJ-X, ένα βομβαρδιστικό μεγάλης εμβέλειας με σχεδίαση τύπου “flying wing”, παρόμοια με το αμερικανικό B-21 Raider. Αν οι εκτιμήσεις αυτές επαληθευτούν, η Κίνα θα έχει αποκτήσει το πρώτο της UAV με εν δυνάμει διηπειρωτικές ικανότητες, κάτι που θα άλλαζε δραστικά την ισορροπία ισχύος στον Ειρηνικό.

Δορυφορικές εικόνες από τη βάση Malan στην Xinjiang, που δημοσιεύθηκαν τον Αύγουστο, έδειχναν ένα αεροσκάφος με άνοιγμα φτερών περίπου 42 μέτρων – ένδειξη ότι πρόκειται για drone στρατηγικής κατηγορίας. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το GJ-X πιθανόν εξελίσσεται από το προηγούμενο μοντέλο CH-7 (Caihong-7), που παρουσιάστηκε στην έκθεση Zhuhai Air Show το 2024 και είχε σχεδιαστεί για αποστολές αναγνώρισης και επιθέσεις σε μεγάλο υψόμετρο.

