Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις πωλήσεις νέων drones της DJI

Ο κλοιός γύρω από τους κινεζικούς τεχνολογικούς κολοσσούς σφίγγει ασφυκτικά, και αυτή τη φορά στο στόχαστρο δεν βρίσκεται κάποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά οι αιθέρες. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC) προχώρησε στην έκδοση νέας οδηγίας που ουσιαστικά απαγορεύει την πώληση νέων drones ξένης κατασκευής στην αμερικανική αγορά.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία για την κοινότητα των χειριστών drones, καθώς η απόφαση αυτή δεν αποτελεί πλέον μια απλή νομοθετική πρόταση, αλλά μια ρυθμιστική πραγματικότητα που απειλεί να εκτοπίσει τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη της αγοράς, την DJI, από το αμερικανικό έδαφος.

Τι προβλέπει η νέα οδηγία της FCC

Η ουσία της απόφασης έγκειται στην προσθήκη συγκεκριμένων κατηγοριών εξοπλισμού στην περιβόητη «Covered List» (Λίστα Καλυμμένου Εξοπλισμού). Σύμφωνα με την FCC, προϊόντα που κατασκευάζονται σε χώρες που θεωρούνται «ξένοι αντίπαλοι» και διαθέτουν ασύρματους πομποδέκτες, κρίνονται πλέον ως «μη αποδεκτός κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια».

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η FCC σταματά να εκδίδει νέες άδειες και πιστοποιήσεις για drones που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς την πιστοποίηση της FCC, καμία ηλεκτρονική συσκευή που εκπέμπει σήμα δεν μπορεί να εισαχθεί ή να πωληθεί νόμιμα στις ΗΠΑ. Αν και η λέξη "DJI" δεν αναγράφεται φαρδιά-πλατιά στον τίτλο της οδηγίας, είναι σαφές σε όλους τους αναλυτές ότι η κινεζική εταιρεία, η οποία κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην παγκόσμια αγορά, είναι ο κύριος αποδέκτης αυτού του μέτρου.

Η τύχη των υφιστάμενων χρηστών

Το ερώτημα που καίει χιλιάδες επαγγελματίες και χομπίστες είναι απλό: «Θα σταματήσει να πετάει το drone μου;». Ο Πρόεδρος της FCC, Brendan Carr, έσπευσε να διευκρινίσει πως η οδηγία δεν έχει αναδρομική ισχύ με την έννοια της άμεσης απαγόρευσης χρήσης. Τα μοντέλα που έχουν ήδη πωληθεί και έχουν λάβει πιστοποίηση στο παρελθόν, παραμένουν νόμιμα προς χρήση και πώληση (για το υπάρχον απόθεμα).

Ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται στο μέλλον. Η εισαγωγή νέων μοντέλων καθίσταται αδύνατη, ενώ σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται και για τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών. Η απαγόρευση εισαγωγής «κρίσιμων εξαρτημάτων» θα μπορούσε να καταστήσει τις επισκευές εξαιρετικά δύσκολες, μετατρέποντας λειτουργικά drones σε άχρηστα αντικείμενα μετά από μια απλή πτώση.

Ασφάλεια ή εμπορικός πόλεμος;

Το αφήγημα της Ουάσιγκτον εστιάζει αποκλειστικά στην εθνική ασφάλεια. Η FCC υποστηρίζει ότι ο περιορισμός των ξένων drones θα μειώσει τον κίνδυνο κατασκοπείας, διαρροής ευαίσθητων δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, εκφράζεται η ελπίδα ότι το κενό που θα δημιουργηθεί θα καλυφθεί από αμερικανικές εταιρείες, ενισχύοντας την εγχώρια παραγωγή.

Από την άλλη πλευρά, η DJI απάντησε σε έντονο ύφος, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «αβάσιμες» και προϊόν «ξενοφοβικού φόβου». Σε δήλωσή της στο Global Times, η εταιρεία τόνισε ότι η απόφαση αυτή περιορίζει τις επιλογές των Αμερικανών πολιτών και πλήττει άμεσα πάνω από 1.800 κρατικές και τοπικές υπηρεσίες (αστυνομία, πυροσβεστική, διασώστες) που βασίζονται στα drones της για να σώζουν ζωές. Η έλλειψη ανταγωνιστικών εναλλακτικών λύσεων σε αντίστοιχο κόστος και απόδοση είναι ένα επιχείρημα που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί.

Η επόμενη μέρα

Η βιομηχανία των drones εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Ενώ η περίπτωση του TikTok έδειξε ότι υπάρχουν περιθώρια για νομικούς και επιχειρηματικούς ελιγμούς (όπως η εξαγορά από αμερικανική εταιρεία), το hardware είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δεν μπορείς απλά να αλλάξεις τον αλγόριθμο σε ένα drone· η κατασκευή και η τεχνογνωσία είναι βαθιά ριζωμένες στην Κίνα.

Για τους λάτρεις της τεχνολογίας, η εξέλιξη αυτή είναι αποκαρδιωτική. Ο ανταγωνισμός μειώνεται και οι τιμές ενδέχεται να αυξηθούν, καθώς οι αμερικανικές εναλλακτικές (π.χ. Skydio) απευθύνονται κυρίως σε εταιρικούς πελάτες με πολύ υψηλότερα budgets. Μένει να φανεί αν η αμερικανική αγορά θα καταφέρει να δημιουργήσει αξιόλογους διαδόχους ή αν οι ουρανοί των ΗΠΑ θα μείνουν, μεταφορικά και κυριολεκτικά, άδειοι από καινοτομία για το προσεχές διάστημα.