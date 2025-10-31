DJI Neo 2: Το νέο mini drone επίσημο με μεγάλες αναβαθμίσεις

Η DJI παρουσίασε επίσημα στην Κίνα τη δεύτερη γενιά του μικρού της selfie drone, του Neo 2, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και εβδομάδες. Πρόκειται για ένα compact μοντέλο σχεδιασμένο για όσους θέλουν να τραβούν εντυπωσιακά εναέρια στιγμιότυπα χωρίς να έχουν εμπειρία πιλότου. Η νέα έκδοση φέρνει μια σειρά από ουσιαστικές βελτιώσεις σε σχέση με τον προκάτοχό της, από το σύστημα αποφυγής εμποδίων έως τον πολυαναμενόμενο χειρισμό με χειρονομίες.

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο Neo 2 είναι το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων, το οποίο βασίζεται σε αισθητήρες LIDAR και υπέρυθρων. Οι νέοι αισθητήρες «βλέπουν» εμπόδια τόσο μπροστά όσο και προς τα κάτω, επιτρέποντας στο drone να τα εντοπίζει και να τα αποφεύγει αυτόματα, μειώνοντας τον κίνδυνο ακούσιας πρόσκρουσης. Πρόκειται για μια προσθήκη που απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους χρήστες, καθιστώντας το Neo 2 ένα από τα πιο φιλικά drones στην κατηγορία του.

Η κατασκευή του παραμένει σχεδόν ίδια με εκείνη του πρώτου Neo, με σώμα που περιβάλλει πλήρως τους τέσσερις έλικες ώστε να είναι ασφαλής η χρήση του ακόμη και κοντά σε ανθρώπους. Παράλληλα, η DJI βελτίωσε τη συμπεριφορά του drone σε δύσκολες συνθήκες, αναφέροντας ότι μπορεί να παραμείνει σταθερό ακόμη και με ριπές ανέμου έως 38 km/h, μια αισθητή αναβάθμιση σε σχέση με το αρχικό μοντέλο, το οποίο συχνά παρουσίαζε μετατοπίσεις.

Το Neo 2 είναι ελαφρώς βαρύτερο από τον προκάτοχό του: 151 γραμμάρια έναντι 135. Ωστόσο, η αύξηση του βάρους οφείλεται στη νέα μπαταρία των 1.606 mAh, η οποία επεκτείνει τη διάρκεια πτήσης στα 19 λεπτά, σχεδόν τέσσερα λεπτά περισσότερα από πριν. Παράλληλα, η μέγιστη ταχύτητα ανόδου φτάνει τα 12 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (περίπου 43 km/h), επιτρέποντας πιο δυναμικές λήψεις, είτε πρόκειται για βόλτα, τρέξιμο ή ακόμα και ποδηλασία.

Η πιο θεαματική και «viral» καινοτομία του Neo 2 είναι ο χειρισμός με κινήσεις των χεριών. Ο χρήστης μπορεί να καθοδηγεί το drone με απλές χειρονομίες όπως να το φέρνει πιο κοντά, να το απομακρύνει ή να το μετακινεί στο πλάι, χωρίς τη χρήση χειριστηρίου. Το Neo 2 αιωρείται σταθερά στον αέρα, αναγνωρίζοντας τα σήματα του χρήστη με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Μια μικρή οθόνη ενσωματωμένη στο σώμα της συσκευής δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία που είναι ενεργή, αντικαθιστώντας τα απλά LED φωτάκια του πρώτου μοντέλου. Επιπλέον, το drone μπορεί να απογειωθεί και να προσγειωθεί απευθείας από την παλάμη του χεριού, μια χαρακτηριστική λειτουργία που έχει γίνει σχεδόν «σήμα κατατεθέν» για τα pocket drones της DJI.

Η DJI έχει εξοπλίσει το Neo 2 με ανανεωμένο σύστημα κάμερας, το οποίο πλέον διαθέτει gimbal δύο αξόνων για βελτιωμένη σταθερότητα και μειωμένους κραδασμούς. Αν και ο αισθητήρας παραμένει μισής ίντσας, το πεδίο θέασης έχει διευρυνθεί, προσφέροντας πιο κινηματογραφικά πλάνα. Το drone μπορεί να καταγράψει βίντεο 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο και φτάνει μέχρι τα 100 fps σε manual λειτουργία.

Η εσωτερική μνήμη έχει επίσης διπλασιαστεί – από 22 GB σε 49 GB – επιτρέποντας μεγαλύτερες λήψεις χωρίς ανάγκη άμεσης μεταφοράς αρχείων. Για όσους θέλουν ακόμη περισσότερη ευελιξία, το Neo 2 παραμένει πλήρως συμβατό με τα αξεσουάρ της DJI, όπως το χειριστήριο RC-N3, τα N3 Goggles και το motion controller.

Στην Κίνα, όπου το Neo 2 θα κυκλοφορήσει πρώτο, η βασική έκδοση ξεκινά στα 1.499 γουάν (περίπου 210 ευρώ). Θα διατίθενται επίσης πακέτα που περιλαμβάνουν επιπλέον μπαταρίες και φορτιστές, καθώς και η πλήρης έκδοση με motion joystick και headset viewer στα 3.699 γουάν (περίπου 520 ευρώ).

Αν και η DJI δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα την ημερομηνία διάθεσης για την Ευρώπη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η παγκόσμια κυκλοφορία θα ξεκινήσει σύντομα — πιθανότατα στις 13 Νοεμβρίου.

