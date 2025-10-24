DJI Osmo Mobile 8: Το gimbal που περιστρέφεται απεριόριστα και σε παρακολουθεί με ακρίβεια

Η DJI επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των mobile gimbals, παρουσιάζοντας το νέο Osmo Mobile 8, μια συσκευή που υπόσχεται να φέρει επαγγελματική σταθεροποίηση και κινηματογραφική αίσθηση στα βίντεο των χρηστών smartphone. Το νέο μοντέλο, που κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα, εισάγει μερικές εντυπωσιακές αναβαθμίσεις σε σχέση με τον προκάτοχό του, συνδυάζοντας έξυπνη τεχνολογία παρακολούθησης, απεριόριστη οριζόντια περιστροφή 360 μοιρών και βελτιωμένο εργονομικό σχεδιασμό.

Το Osmo Mobile 8 διατηρεί τη γνωστή τριών αξόνων σταθεροποίηση της DJI, η οποία έχει γίνει συνώνυμο της ομαλής λήψης σε κάθε είδους συνθήκες, αλλά εισάγει μια σημαντική νέα δυνατότητα: την πλήρη οριζόντια περιστροφή 360 μοιρών χωρίς περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν πλέον να δημιουργούν απρόσκοπτα πανοραμικά πλάνα ή 360 βίντεο, ακόμα και ενώ το gimbal παρακολουθεί ενεργά ένα κινούμενο θέμα. Η νέα λειτουργία προσφέρει μια αίσθηση κινηματογραφικής ροής που μέχρι πρότινος απαιτούσε πολύ πιο ακριβό εξοπλισμό.

Η DJI έχει επίσης δώσει έμφαση στην ευελιξία κατά τη λήψη. Το Osmo Mobile 8 ενσωματώνει τηλεσκοπικό βραχίονα, ο οποίος επιτρέπει στο gimbal να γέρνει προς τα εμπρός για λήψεις από χαμηλή γωνία ή πιο δυναμικές προοπτικές, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο εξοπλισμό. Αυτή η λεπτομέρεια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για vloggers ή δημιουργούς περιεχομένου που θέλουν να εναλλάσσουν γρήγορα οπτικές γωνίες χωρίς να χάνουν χρόνο σε ρυθμίσεις.

Στο μπροστινό μέρος, το Osmo Mobile 8 φιλοξενεί ένα βελτιωμένο tracking module, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία παρακολούθησης προσώπων ή αντικειμένων, ενσωματωμένο μικρόφωνο και fill light με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και θερμοκρασία χρώματος. Ουσιαστικά, λειτουργεί σαν ένα μίνι κινητό στούντιο: φωτίζει σωστά το πρόσωπο, καταγράφει καθαρό ήχο και ακολουθεί την κίνηση με φυσικό τρόπο.

Η καρδιά της έξυπνης λειτουργίας του Osmo Mobile 8 είναι το ActiveTrack 7.0, το νέο σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης που υπόσχεται ακόμη πιο ακριβή αναγνώριση και σταθερή εστίαση, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού ή κίνησης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν dual-camera tracking μέσω της εφαρμογής DJI Mimo, επιτρέποντας ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο καμερών, ιδανικό για vlog ή συνεντεύξεις.

Σύμφωνα με τη DJI, το νέο λογισμικό χρησιμοποιεί βελτιωμένα αλγοριθμικά μοντέλα αναγνώρισης, ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικά σενάρια λήψης, από αθλητικές δραστηριότητες μέχρι οικογενειακά βίντεο.

Το Osmo Mobile 8 έρχεται με τέταρτης γενιάς μαγνητικό σφιγκτήρα, ο οποίος, σύμφωνα με την εταιρεία, προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή. Ο νέος μηχανισμός μπορεί να υποστηρίξει βαρύτερα smartphones με μεγαλύτερες κάμερες, κάτι που καθιστά τη συσκευή πιο φιλική προς τα flagship μοντέλα της αγοράς.

Η αυτονομία του gimbal φτάνει τις 10 ώρες συνεχούς χρήσης, επαρκής για μια ολόκληρη ημέρα κινηματογράφησης. Επιπλέον, διαθέτει θύρα USB-C που επιτρέπει τη φόρτιση του ίδιου του smartphone, λειτουργώντας έτσι και ως power bank σε περιπτώσεις ανάγκης.

Το νέο gimbal της DJI διατίθεται στην Κίνα με τιμή 898 γουάν (περίπου €110) και περιλαμβάνει το OM Magnetic Phone Clamp 4, το νέο multi-function tracking module, καλώδιο φόρτισης και διάφορα αξεσουάρ. Για όσους θέλουν κάτι πιο πλήρες, υπάρχει και το Vlog Kit, το οποίο κοστίζει 997 γουάν (περίπου €120) και προσφέρει επιπλέον εξαρτήματα για πιο επαγγελματικές λήψεις.

Το Osmo Mobile 8 είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά μέσω των επίσημων καταστημάτων της DJI, αλλά και από online πλατφόρμες όπως JD.com, Tmall και Suning. Αν και η κυκλοφορία εκτός Κίνας δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διεθνής διάθεση θα ακολουθήσει σύντομα, δεδομένου του ενδιαφέροντος που ήδη συγκεντρώνει.

