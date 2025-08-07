DJI Romo: Η πρώτη ρομποτική σκούπα της εταιρείαςI με τεχνολογία drone και διαφανή σχεδίαση

Η DJI, γνωστή κυρίως για τα καινοτόμα drone της, κάνει ένα νέο βήμα στον κόσμο των έξυπνων οικιακών συσκευών με την παρουσίαση του DJI Romo, της πρώτης της ρομποτικής σκούπας. Μόλις μία εβδομάδα μετά την αποκάλυψη της πρώτης action camera 360º της εταιρείας, η DJI επιβεβαιώνει ότι επεκτείνει πλέον το οικοσύστημά της σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, αξιοποιώντας παράλληλα τεχνολογίες που προέρχονται απευθείας από τις πτητικές της κατασκευές.

Το DJI Romo θα κυκλοφορήσει αρχικά στην Κίνα με τιμές που ξεκινούν από τα 4.699 γιουάν (περίπου 560 ευρώ) για τις βασικές εκδόσεις Romo S και Romo A, ενώ η premium έκδοση Romo P με την πλήρως διαφανή σχεδίαση θα κοστίζει 6.799 γιουάν (περίπου 815 ευρώ). Σύμφωνα με πληροφορίες από το DroneDJ, η παγκόσμια διανομή αναμένεται αργότερα μέσα στο έτος.

Όλα τα μοντέλα της σειράς Romo είναι εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και αλγορίθμους που θυμίζουν περισσότερο drone παρά οικιακή συσκευή καθαρισμού. Χρησιμοποιούν έναν "binocular fisheye" αισθητήρα όρασης σε συνδυασμό με τρεις ευρυγώνιους laser αισθητήρες, επιτρέποντας στη συσκευή να εντοπίζει και να αποφεύγει εμπόδια, ακόμη και τόσο λεπτά όσο καλώδια φόρτισης 2 χιλιοστών.

Η αναγνώριση των εμποδίων υποστηρίζεται από έναν αλγόριθμο αντίληψης βασισμένο στη μηχανική μάθηση, που επιτρέπει στο Romo να προσαρμόζει την τακτική καθαρισμού του ανάλογα με το είδος του εμποδίου. Για παράδειγμα, θα πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε έπιπλα ή καλώδια, αλλά θα αποφύγει αντικείμενα όπως κάλτσες ή ακαθαρσίες κατοικίδιων.

Το Romo προσφέρει εξαιρετικά υψηλή απορροφητική ισχύ έως και 25.000Pa. Η ισχύς αυτή ενισχύεται από μία διπλή βούρτσα χωρίς μπλεξίματα, δύο πλαϊνές βούρτσες σε αρθρωτά ρομποτικά μπράτσα και δύο περιστρεφόμενα pads για σφουγγάρισμα, τα οποία μπορούν να υψώνονται όταν το ρομπότ μεταβαίνει από σκληρό πάτωμα σε χαλί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, εάν το Romo εντοπίσει π.χ. τροφή για γάτες στο πάτωμα, θα μειώσει ταχύτητα και ρυθμό βουρτσίσματος για να αποφύγει τη διασπορά των μικροσωματιδίων, αυξάνοντας παράλληλα την απορροφητική ισχύ για να τα συλλέξει αποτελεσματικά.

Η DJI προσφέρει το Romo σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις που διαφέρουν κυρίως στον σχεδιασμό. Το Romo Sδιαθέτει πλήρως αδιαφανές, λευκό περίβλημα. Το Romo A διαθέτει διαφανές κάλυμμα μόνο στο επάνω μέρος, ενώ το Romo P παρουσιάζει πλήρως διαφανή κατασκευή τόσο στο ίδιο το ρομπότ όσο και στον σταθμό φόρτισης και καθαρισμού του.

Η επιλογή της διαφανούς σχεδίασης είναι σπάνια για την κατηγορία των ρομποτικών σκουπών και, όπως φαίνεται, αποτελεί περισσότερο ένα αισθητικό στοίχημα της DJI. Ωστόσο, παραμένει να φανεί πόσο πρακτική θα είναι μακροπρόθεσμα, καθώς η εσωτερική καθαριότητα της συσκευής και του σταθμού μπορεί να επηρεάσει την εικόνα μετά από μερικούς μήνες χρήσης.

Το Romo P, ως το κορυφαίο μοντέλο, περιλαμβάνει επιπλέον δοχείο για εξειδικευμένα καθαριστικά υγρά. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αντιβακτηριδιακά για τα μπάνια ή καθαριστικά κατά του λίπους για την κουζίνα και να προγραμματίσουν τον καθαρισμό ανάλογα.

Και τα τρία μοντέλα έρχονται με σταθμό βάσης που μπορεί να φορτίζει, να καθαρίζει, να αδειάζει και να ξαναγεμίζει το Romo μέσα σε δυόμισι ώρες. Επιπλέον, το Romo μπορεί να σχεδιάσει αυτόματα τη βέλτιστη διαδρομή καθαρισμού στο σπίτι σας, αξιοποιώντας αλγόριθμους σχεδιασμού πορείας που αναπτύχθηκαν για τα drones της DJI. Τα δεδομένα αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή, για λόγους ιδιωτικότητας.

Ο χειρισμός γίνεται και μέσω φωνητικών εντολών, ενώ κάθε μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ως κινούμενη κάμερα ασφαλείας, προσφέροντας δυνατότητα παρακολούθησης κατοικίδιων ή μελών της οικογένειας σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και επικοινωνία μέσω ενσωματωμένου ηχείου και μικροφώνου.

