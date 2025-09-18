DJI Mini 5 Pro: Επίσημα το νέο ελαφρύ drone με δυνατότητες ναυαρχίδων

Η DJI παρουσίασε το νέο της δημιούργημα στην κατηγορία των drones κάτω από τα 250 γραμμάρια και το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι εντυπωσιακό. Το DJI Mini 5 Pro συνδυάζει ελαφρύ σχεδιασμό με χαρακτηριστικά που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε μεγαλύτερα και βαρύτερα μοντέλα. Στόχος της εταιρείας είναι να δώσει στους χρήστες την ποιότητα εικόνας και την ευκολία πτήσης που προσφέρουν πιο επαγγελματικά drones, χωρίς όμως να μπλέκονται σε περίπλοκες κανονιστικές διαδικασίες που ισχύουν για βαρύτερες συσκευές.

Η βασική αναβάθμιση του νέου μοντέλου εντοπίζεται στην κάμερα. Το Mini 5 Pro διαθέτει αισθητήρα 1 ιντσών με ανάλυση 50 megapixel, σε συνδυασμό με φακό 24mm f/1.8. Για όσους παρακολουθούν την εξέλιξη της σειράς, αυτό αποτελεί άλμα σε σχέση με το Mini 4 Pro, το οποίο περιοριζόταν σε αισθητήρα 1/1.3”. Ο μεγαλύτερος αισθητήρας υπόσχεται καλύτερη ποιότητα εικόνας σε χαμηλό φωτισμό, βελτιωμένο δυναμικό εύρος που αγγίζει τα 14 stops, καθώς και υποστήριξη 10-bit D-Log M για πιο επαγγελματική επεξεργασία. Επιπλέον, η συσκευή προσφέρει δυνατότητα καταγραφής βίντεο σε 4K με 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο για εντυπωσιακά slow motion πλάνα.

Μια ακόμη καινοτομία είναι η περιστρεφόμενη κάμερα που μπορεί να γυρίσει έως και 225 μοίρες. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν πιο δημιουργικές λήψεις με «Dutch angles», αλλά και κανονικά κάθετα βίντεο που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες των social media. Με αυτό τον τρόπο, η DJI φαίνεται να στοχεύει ξεκάθαρα και σε ένα πιο ευρύ κοινό δημιουργών περιεχομένου.

Στον τομέα της ασφάλειας, το Mini 5 Pro φέρνει μια τεχνολογία που συναντούσαμε μέχρι τώρα σε πιο ακριβά μοντέλα: το σύστημα LiDAR. Εκτός από τους συνηθισμένους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, η προσθήκη του LiDAR στο μπροστινό μέρος βελτιώνει σημαντικά την πτήση σε χαμηλό φωτισμό. Σε συνθήκες όπου το GPS μπορεί να χαθεί, το drone έχει τη δυνατότητα να θυμάται τη διαδρομή του και να επιστρέφει με ασφάλεια στον χειριστή. Το νέο μοντέλο υποστηρίζει επίσης διπλή δορυφορική πλοήγηση GNSS (L1+L5), κάτι που ενισχύει την ακρίβεια σε δύσκολες περιοχές.

Η βελτίωση δεν περιορίζεται μόνο στην κάμερα και τα συστήματα πλοήγησης. Το Mini 5 Pro χρησιμοποιεί το νέο σύστημα μετάδοσης εικόνας DJI O4+, το οποίο προσφέρει εμβέλεια έως και 20 χιλιόμετρα, έναντι 18 χιλιομέτρων του προηγούμενου μοντέλου. Παράλληλα, η μπαταρία 2.788mAh προσφέρει αυτονομία έως 36 λεπτών, βελτίωση σε σχέση με τα 34 λεπτά του Mini 4 Pro. Η μέγιστη απόσταση πτήσης φτάνει τα 21 χιλιόμετρα, ενώ για όσους χρειάζονται ακόμη περισσότερη διάρκεια υπάρχει η επιλογή της Flight Battery Plus με 4.680mAh, η οποία υπόσχεται έως 52 λεπτά πτήσης και 32 χιλιόμετρα απόσταση. Το μειονέκτημα είναι πως με αυτή τη μπαταρία το drone ξεπερνά το όριο των 250 γραμμαρίων και για τον λόγο αυτό δεν διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η απόδοση έχει επίσης ενισχυθεί. Το νέο μοντέλο φτάνει ταχύτητα 18 μέτρων το δευτερόλεπτο – περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα – με την τυπική μπαταρία, ενώ το Mini 4 Pro έφτανε τα 16 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η μέγιστη ταχύτητα ανόδου έχει διπλασιαστεί, αγγίζοντας πλέον τα 10 μέτρα το δευτερόλεπτο, κάτι που διευκολύνει την ταχύτερη αλλαγή υψομέτρου.

Η DJI δεν παρέλειψε να αναβαθμίσει και τις λειτουργίες λογισμικού. Το ActiveTrack 360° διαθέτει πλέον νέα λειτουργία «cycling» για όσους θέλουν να καταγράφουν αθλήματα ή δράσεις που περιλαμβάνουν κυκλικές κινήσεις. Παράλληλα, η βελτιωμένη λειτουργία πορτρέτου αξιοποιεί πλήρως τον μεγαλύτερο αισθητήρα, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση σε κάθετη λήψη.

Στην αγορά, το DJI Mini 5 Pro κυκλοφορεί ήδη. Το βασικό πακέτο, που περιλαμβάνει το drone και τον χειριστήριο, κοστίζει 800 ευρώ. Όσοι θέλουν περισσότερες επιλογές μπορούν να στραφούν στο Fly More Combo, που τιμολογείται στα 1.000 ή 1.130 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του χειριστηρίου (RC-N3 ή RC 2).

[via]