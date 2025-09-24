DJI Osmo Nano: Η μικροσκοπική action cam που αλλάζει τα δεδομένα

Η DJI συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα των action cameras της με μια νέα πρόταση που υπόσχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον χώρο των φορητών καμερών. Η Osmo Nano είναι μια εξαιρετικά ελαφριά, υπερ-compact και αδιάβροχη κάμερα, σχεδιασμένη για δημιουργούς περιεχομένου, λάτρεις των σπορ και ταξιδιώτες. Με βάρος μόλις 52 γραμμάρια και διαστάσεις 57 × 29 × 28 χιλιοστά, αποτελεί την πιο μικρή action cam που έχει παρουσιάσει ποτέ η εταιρεία, χωρίς όμως να θυσιάζει την ποιότητα εικόνας.

Η Osmo Nano διαθέτει αισθητήρα 1/1.3 ιντσών με δυναμικό εύρος έως 13,5 stops, προσφέροντας πιο ισορροπημένες λήψεις ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Είναι αδιάβροχη έως τα 10 μέτρα χωρίς επιπλέον προστατευτική θήκη, καθιστώντας την ιδανική για καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Σε συνδυασμό με το νέο multifunction dock, η κάμερα αποκτά επιπλέον πιστοποίηση IPX4, που την προστατεύει από βροχή, ιδρώτα και πιτσιλιές.

Το dock δεν είναι απλώς ένας φορτιστής. Ενσωματώνει οθόνη OLED αφής υψηλής ευκρίνειας, λειτουργεί ως τηλεχειριστήριο, βάση φόρτισης αλλά και σταθμός για ταχύτατη μεταφορά αρχείων. Χάρη στον μαγνητικό σχεδιασμό του, η κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, διευκολύνοντας την εναλλαγή ανάμεσα σε selfies και κανονικές λήψεις.

Η γρήγορη φόρτιση επιτρέπει την αναπλήρωση του 80% της μπαταρίας σε μόλις 20 λεπτά. Πλήρως φορτισμένη, η κάμερα μπορεί να καταγράψει έως και 200 λεπτά σε Full HD στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Το νέο Endurance mode προσφέρει έως 60 λεπτά συνεχόμενης λήψης σε 4K/30 fps (16:9). Επιπλέον, η υποστήριξη microSD και οι μεταφορές δεδομένων έως 600 MB/s μέσω USB-C PD καλωδίου ενισχύουν την ευελιξία της συσκευής.

Η Osmo Nano ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία της, με δυνατότητα εγγραφής βίντεο έως 4K/60 fps, αλλά και slow motion έως 4K/120 fps. Ο υπερευρυγώνιος φακός με πεδίο 143° αποτυπώνει περισσότερη δράση σε κάθε καρέ, ενώ η υποστήριξη 10-bit χρώματος και το προφίλ D-Log M αποδίδουν έως και ένα δισεκατομμύριο χρώματα, αυξάνοντας το χρωματικό εύρος κατά 72% σε σχέση με τα 8-bit βίντεο.

Για λήψεις τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το SuperNight mode αξιοποιεί εξελιγμένους αλγόριθμους μείωσης θορύβου, προσφέροντας καθαρότερες εικόνες. Την ευστάθεια αναλαμβάνουν δύο τεχνολογίες: το HorizonBalancing, που κρατά τον ορίζοντα ευθυγραμμισμένο σε ±30°, και το RockSteady 3.0, που μειώνει στο ελάχιστο τους κραδασμούς ακόμα και κατά την κίνηση.

Η κάμερα διαθέτει δύο ενσωματωμένα μικρόφωνα για στερεοφωνική καταγραφή, ενώ το OsmoAudio επιτρέπει άμεση σύνδεση με δύο DJI μικρόφωνα χωρίς την ανάγκη δέκτη, προσφέροντας ηχητική ποιότητα στο επίπεδο στούντιο.

Οι λειτουργίες λήψης προσαρμόζονται σε κάθε σενάριο: οριζόντια ή κάθετη καταγραφή, αυτόματη έναρξη με χειρονομίες ή κίνηση κεφαλιού, ακόμη και pre-recording που αποθηκεύει στιγμιότυπα λίγα δευτερόλεπτα πριν πατηθεί το κουμπί. Όλα αυτά προσφέρουν στους χρήστες μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία, είτε πρόκειται για vlog, είτε για αθλητικά στιγμιότυπα, είτε για μικρά κλιπ.

Διαθέσιμες εκδόσεις και τιμές

Η Osmo Nano κυκλοφορεί ήδη σε δύο εκδόσεις:

Osmo Nano Combo Standard με 64 GB στα 289 ευρώ

Osmo Nano Combo Standard με 128 GB στα 319 ευρώ

Και τα δύο πακέτα περιλαμβάνουν την κάμερα, το multifunction dock, μαγνητικό κλιπ για καπέλο, μαγνητικό κορδόνι λαιμού, προστατευτική θήκη, καλώδιο USB-C PD (USB 3.1) και μαγνητικό αντάπτορα με υποστήριξη διπλού άξονα και ball head.

Προαιρετικά διατίθενται ξεχωριστά αξεσουάρ, όπως το μαγνητικό headband, ο αναδιπλούμενος αντάπτορας ταχείας απελευθέρωσης, το σετ ND φίλτρων και το γυάλινο προστατευτικό φακού. Επιπλέον, η DJI προσφέρει το πρόγραμμα DJI Care Refresh, που καλύπτει τυχαίες ζημιές από πτώσεις ή επαφή με νερό, με έως δύο αντικαταστάσεις σε έναν χρόνο ή τέσσερις σε δύο χρόνια, συνοδευόμενες από επίσημη εγγύηση, διεθνή υποστήριξη και δωρεάν αποστολή.

