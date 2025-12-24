Allag-E: Ο νέος «κυνηγός» drones που φέρνει την επανάσταση στην αεράμυνα χαμηλού κόστους

Η σύγχρονη αμυντική βιομηχανία στρέφει πλέον το βλέμμα της σε λύσεις που συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με το χαμηλό κόστος, απαντώντας στην ραγδαία εξάπλωση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα πεδία των μαχών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο όμιλος EDGE από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσίασε πρόσφατα το Allag-E, ένα καινοτόμο σύστημα αναχαίτισης που υπόσχεται να δημιουργήσει μια αδιαπέραστη ασπίδα απέναντι σε εχθρικά drones, χωρίς να απαιτεί τη σπατάλη πανάκριβων πυραυλικών συστημάτων.

Η απάντηση στην ασύμμετρη απειλή

Οι πρόσφατες συγκρούσεις έχουν αναδείξει ένα κρίσιμο επιχειρησιακό κενό: την αδυναμία των παραδοσιακών συστημάτων αεράμυνας να αντιμετωπίσουν οικονομικά αποδοτικά σμήνη φθηνών drones. Η χρήση ενός πυραύλου εκατομμυρίων για την κατάρριψη ενός drone που κοστίζει μερικές χιλιάδες ευρώ αποτελεί μια οικονομική εξίσωση που δεν βγαίνει. Εδώ έρχεται να δώσει λύση το Allag-E. Πρόκειται για ένα ελαφρύ, ευέλικτο και ταχύτατο «drone-αντι-drone», σχεδιασμένο να εντοπίζει, να καταδιώκει και να εξουδετερώνει εναέριες απειλές με χειρουργική ακρίβεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός αιχμής

Το Allag-E δεν εντυπωσιάζει με το μέγεθός του, αλλά με την αποδοτικότητά του. Με μήκος μόλις 900 χιλιοστά και άνοιγμα φτερών 700 χιλιοστά, το αεροσκάφος διαθέτει μια συμπαγή, κυλινδρική άτρακτο κατασκευασμένη από προηγμένα συνθετικά υλικά, τα οποία εξασφαλίζουν χαμηλό βάρος και υψηλή αντοχή. Το συνολικό βάρος απογείωσης (MTOW) αγγίζει τα 8,5 κιλά, καθιστώντας το εξαιρετικά ευέλικτο κατά τη μεταφορά και την ανάπτυξη στο πεδίο.

Η καρδιά του συστήματος πρόωσης αποτελείται από δύο ηλεκτρικούς κινητήρες τύπου ducted fan (EDF). Σε αντίθεση με παλαιότερα πρωτότυπα όπου οι κινητήρες ήταν τοποθετημένοι πλάι-πλάι, η νεότερη έκδοση που παρουσιάστηκε υιοθετεί μια συμμετρική διάταξη – ένας κινητήρας στο πάνω μέρος της ουράς και ένας στο κάτω. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή βελτιώνει δραματικά τη σταθερότητα της πτήσης και την ευελιξία κατά τους ελιγμούς υψηλών G, επιτρέποντας στο Allag-E να «κλειδώνει» ευκίνητους στόχους.

Επιχειρησιακές δυνατότητες: Ταχύτητα και φονικότητα

Το Allag-E εκτοξεύεται με τη βοήθεια ενός μικρού προωθητή (booster), ο οποίος αποσπάται μόλις το σκάφος αποκτήσει την απαραίτητη ταχύτητα πλεύσης. Από εκεί και πέρα, οι ηλεκτρικοί κινητήρες αναλαμβάνουν δράση, προσφέροντας ταχύτητες που ξεπερνούν τα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα του επιτρέπει να καταδιώκει και να εξουδετερώνει στόχους που κινούνται με ταχύτητες έως και 200 χλμ/ώρα, σε υψόμετρα που φτάνουν τα 3.000 μέτρα.

Η διαδικασία αναχαίτισης είναι σχεδιασμένη για μέγιστη αυτονομία και ακρίβεια. Αρχικά, το σκάφος καθοδηγείται προς την περιοχή του στόχου μέσω ραδιοζεύξης, λαμβάνοντας δεδομένα από επίγεια ραντάρ. Μόλις πλησιάσει, ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος οπτικός αισθητήρας (optronic sensor), ο οποίος αναλαμβάνει τον τελικό εγκλωβισμό του στόχου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι κρίσιμο, καθώς επιτρέπει στο Allag-E να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και σε περιβάλλοντα με έντονες ηλεκτρονικές παρεμβολές (jamming).

Η καινοτομία της πολεμικής κεφαλής

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το Allag-E από άλλα περιφερόμενα πυρομαχικά είναι ο τρόπος εξουδετέρωσης του στόχου. Μεταφέρει μια πολεμική κεφαλή βάρους περίπου 1,7 κιλών, η οποία λειτουργεί ως «δίσκος κοπής» (cutting disk) με θραυσματογόνο δράση. Εξοπλισμένη με αισθητήρες εγγύτητας, η κεφαλή πυροδοτείται όταν το Allag-E βρεθεί στην ιδανική απόσταση από το εχθρικό drone, δημιουργώντας ένα φονικό νέφος θραυσμάτων και ενέργειας. Η ακτίνα καταστροφής ξεπερνά τα 5 μέτρα, εξασφαλίζοντας την κατάρριψη του στόχου ακόμα και αν δεν επιτευχθεί άμεση πρόσκρουση.

Στρατηγική σημασία για το μέλλον

Η ανάπτυξη του Allag-E από την EDGE Group υπογραμμίζει τη στροφή της αμυντικής βιομηχανίας προς έξυπνα, μαζικά παραγόμενα οπλικά συστήματα. Η δυνατότητα μαζικής παραγωγής τέτοιων αναχαιτιστικών, πιθανώς και με τη χρήση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης για ορισμένα μέρη, επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να δημιουργήσουν πυκνά δίχτυα αεράμυνας.

Επιπλέον, η EDGE παρουσίασε και την παραλλαγή Allag-TJ (Turbojet), η οποία προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια και ταχύτητα για την αντιμετώπιση απειλών σε μεγαλύτερες αποστάσεις, συμπληρώνοντας έτσι την «ομπρέλα» προστασίας. Ωστόσο, το ηλεκτροκίνητο Allag-E παραμένει ο βασικός πυλώνας για την άμυνα εγγύς σημείου, προσφέροντας μια σιωπηλή και θανάσιμη λύση απέναντι στα drones παρατήρησης και τα αδρανή πυρομαχικά που κατακλύζουν τα σύγχρονα θέατρα επιχειρήσεων.