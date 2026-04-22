Voyager 1: Η NASA βρήκε τρόπο να παρατείνει το ταξίδι του θρυλικού διαστημικού σκάφους

Σύνοψη

Στις 17 Απριλίου 2026, η NASA απενεργοποίησε το επιστημονικό όργανο Low-energy Charged Particles (LECP) στο Voyager 1.

Η απόφαση ελήφθη για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η θερμοηλεκτρική γεννήτρια του σκάφους παρουσιάζει απώλεια απόδοσης κατά 4 Watt ετησίως.

Το σκάφος διατηρεί πλέον μόνο δύο ενεργά επιστημονικά όργανα: το Μαγνητόμετρο (MAG) και το Υποσύστημα Κυμάτων Πλάσματος (PWS).

Η απενεργοποίηση αποτρέπει την κατάψυξη των σωληνώσεων καυσίμου και δίνει χρόνο για την εφαρμογή του νέου πρωτοκόλλου εξοικονόμησης ενέργειας με την ονομασία «Big Bang».

Το πρωτόκολλο αναμένεται να δοκιμαστεί στο Voyager 2 τον Μάιο-Ιούνιο του 2026, πριν εφαρμοστεί στο Voyager 1.

Η λειτουργία διαστημικών σκαφών στον διαστρικό χώρο απαιτεί τον απόλυτο έλεγχο των ενεργειακών πόρων. Στις 17 Απριλίου 2026, οι μηχανικοί του Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA έστειλαν την εντολή απενεργοποίησης του πειράματος Low-energy Charged Particles (LECP) στο Voyager 1. Το σκάφος, το οποίο εκτοξεύτηκε το 1977, βρίσκεται στη ζώνη του διαστρικού χώρου και λειτουργεί με αυστηρά περιορισμένα επίπεδα ισχύος. Η διακοπή λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου αποτελεί την πιο πρόσφατη ενέργεια μιας μακροχρόνιας στρατηγικής υποβάθμισης, με αποκλειστικό στόχο τη διατήρηση της βασικής τηλεμετρίας και της επικοινωνίας με τη Γη.

Το Voyager 1 απέχει πλέον πάνω από 25 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας. Με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας απενεργοποίησης, το σκάφος συνεχίζει το ταξίδι του έχοντας διαθέσιμα μόνο δύο από τα δέκα αρχικά επιστημονικά του όργανα, καταγράφοντας πλέον πολύ συγκεκριμένα σετ δεδομένων.

Γιατί η NASA απενεργοποίησε το όργανο LECP του Voyager 1;

Η NASA απενεργοποίησε το όργανο LECP του Voyager 1 στις 17 Απριλίου 2026 για να αποτρέψει την πλήρη κατάρρευση των συστημάτων του. Η θερμοηλεκτρική γεννήτρια του σκάφους χάνει 4 Watt ισχύος κάθε χρόνο. Με την απενεργοποίηση, εξοικονομείται κρίσιμη ενέργεια ώστε τα δύο εναπομείναντα όργανα να συνεχίσουν τη συλλογή δεδομένων.

Η καρδιά της τροφοδοσίας του Voyager 1 είναι η Θερμοηλεκτρική Γεννήτρια Ραδιοϊσοτόπων (RTG). Λειτουργεί μετατρέποντας τη θερμότητα από τη διάσπαση του πλουτωνίου-238 σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω θερμοστοιχείων. Μετά από 49 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, το υλικό έχει διασπαστεί σημαντικά, ενώ τα ίδια τα θερμοστοιχεία έχουν χάσει μεγάλο μέρος της αποδοτικότητάς τους.

Η συνολική παραγόμενη ισχύς τον Απρίλιο του 2026 υπολογίζεται στα 220–225 Watt, επίπεδο που αντιστοιχεί μόλις στο 47-48% της αρχικής χωρητικότητας του συστήματος. Η διαχείριση αυτού του μειωμένου ενεργειακού προϋπολογισμού απαιτεί απόλυτη ακρίβεια. Η NASA πρέπει να διατηρεί ενεργούς τους θερμαντήρες στις κρίσιμες μονάδες του σκάφους, ώστε να μην παγώσουν οι σωληνώσεις του προωθητικού υγρού από τις ακραίες θερμοκρασίες του διαστήματος. Μια απότομη πτώση τάσης, όπως αυτή που καταγράφηκε παροδικά σε έναν ελιγμό τον Φεβρουάριο του 2026, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τα συστήματα προστασίας βλαβών, αναγκάζοντας το σκάφος να κλείσει αυτόνομα πολλαπλά υποσυστήματα. Μια τέτοια εξέλιξη θα απαιτούσε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και χρονοβόρα διαδικασία επαναφοράς.

Το Low-energy Charged Particles (LECP) ήταν το βασικό όργανο για τη χαρτογράφηση του συνόρου μεταξύ του ηλιακού μας συστήματος και του διαστρικού χώρου. Αντικείμενό του ήταν η μέτρηση ιόντων, ηλεκτρονίων και κοσμικών ακτίνων, ανιχνεύοντας μεταβολές στην πυκνότητα των σωματιδίων και αόρατα μέτωπα πίεσης. Είχε λειτουργήσει αδιάκοπα για σχεδόν μισό αιώνα. Η απόφαση για τη διακοπή της λειτουργίας του δεν ήταν τυχαία, καθώς η ομάδα της αποστολής έχει καταρτίσει έναν προκαθορισμένο κατάλογο σταδιακής απενεργοποίησης συστημάτων. Το LECP του δίδυμου Voyager 2 είχε ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας τον Μάρτιο του 2025.

Με το LECP ανενεργό, το Voyager 1 συλλέγει πλέον δεδομένα αποκλειστικά από:

Το Μαγνητόμετρο (MAG) : Αναλύει τα μαγνητικά πεδία του διαστρικού μέσου.

: Αναλύει τα μαγνητικά πεδία του διαστρικού μέσου. Το Υποσύστημα Κυμάτων Πλάσματος (PWS): Καταγράφει τις αλλαγές στην πυκνότητα του πλάσματος στον περιβάλλοντα χώρο.

Τι είναι το σχέδιο «Big Bang» για τα Voyager 1 και 2;

Το «Big Bang» είναι ένα δραστικό πρωτόκολλο διαχείρισης ενέργειας που ετοιμάζει η NASA για να παρατείνει τη ζωή των Voyager. Περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αντικατάσταση ενεργοβόρων λειτουργιών με εναλλακτικά κυκλώματα χαμηλής κατανάλωσης. Η δοκιμή του ξεκινά στο Voyager 2 τον Μάιο του 2026 και θα εφαρμοστεί στο Voyager 1 τον Ιούλιο.

Το κλείσιμο του LECP προσφέρει στην ομάδα ελέγχου του JPL ένα περιθώριο περίπου δώδεκα μηνών λειτουργικής ασφάλειας. Αυτός ο χρόνος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τελειοποίηση του πρωτοκόλλου «Big Bang». Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων του υλικού είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, καθώς η αποστολή εντολών και η λήψη επιβεβαίωσης από το Voyager 1 διαρκεί πλέον σχεδόν 44 ώρες (22 ώρες για τη μετάδοση της εντολής προς το σκάφος και άλλες 22 για την επιστροφή της απάντησης).

Η δοκιμή του πρωτοκόλλου θα εκτελεστεί πρώτα στο Voyager 2, το οποίο διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερα περιθώρια ισχύος και βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Εάν η δοκιμή των μηνών Μαΐου-Ιουνίου στεφθεί με επιτυχία, η ίδια ακολουθία εντολών θα μεταδοθεί στο Voyager 1, με την ελπίδα να διασφαλιστεί η λειτουργία τουλάχιστον ενός επιστημονικού οργάνου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030. Αξίζει να σημειωθεί πως στις 15 Νοεμβρίου 2026, το Voyager 1 αναμένεται να φτάσει την ιστορική απόσταση της μίας "φωτο-ημέρας" (1 light-day) από τη Γη, ήτοι 25,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα.

Με τη ματιά του Techgear

Όταν εξετάζουμε την εξέλιξη του σύγχρονου hardware, από τους κορυφαίους επεξεργαστές των datacenters έως τις edge computing συσκευές, η έμφαση δίνεται συχνά στην αύξηση της επεξεργαστικής ισχύος εις βάρος της ενεργειακής αυτονομίας. Οι μηχανικοί της NASA, διαχειριζόμενοι τεχνολογία της δεκαετίας του 1970, αποδεικνύουν την αξία του ανθεκτικού σχεδιασμού και της έξυπνης κατανομής πόρων μέσω λογισμικού.

Η αδυναμία συντήρησης του hardware στο Διάστημα απαιτεί προβλέψεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τον τυπικό κύκλο ζωής 3-5 ετών των εμπορικών ηλεκτρονικών. Ο κώδικας που τρέχει το Voyager 1 ανασυντάσσεται διαρκώς μέσω κρίσιμων updates για να παρακάμψει κατεστραμμένα τρανζίστορ και φθαρμένα υποσυστήματα. Τα 220 Watt της γεννήτριάς του είναι λιγότερα από όσα καταναλώνει μια σύγχρονη κάρτα γραφικών, κι όμως, αυτή η ελάχιστη ισχύς επαρκεί για να συνεχίσει η ανθρωπότητα να λαμβάνει δεδομένα από τον διαστρικό χώρο.