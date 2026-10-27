Το James Webb εντόπισε πλανήτη από λάβα που διατηρεί την ατμόσφαιρα του

Σύνοψη

Ο βραχώδης εξωπλανήτης TOI-561 b απέχει 280 έτη φωτός και διατηρεί μια εξαιρετικά πυκνή ατμόσφαιρα, παρότι η ακτινοβολία του μητρικού του άστρου θα έπρεπε να την είχε καταστρέψει πλήρως εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.

Δεδομένα από το James Webb Space Telescope υποδεικνύουν ότι ο πλανήτης ανακλά το 75% του αστρικού φωτός χρησιμοποιώντας ένα στρώμα νεφών από πυριτικά ορυκτά, το οποίο λειτουργεί ως μια γιγαντιαία ασπίδα προστασίας.

Η ατμόσφαιρα φαίνεται να αναπληρώνεται διαρκώς από αέρια που απελευθερώνονται μέσω ενός παγκόσμιου ωκεανού λιωμένου πετρώματος, συμπεριφερόμενου ως ένα αδιάκοπα ενεργό, πλανητικής κλίμακας ηφαίστειο.

Οι επιστήμονες εικάζουν πως τα χημικά συστατικά μπορεί να προσομοιάζουν είτε στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης με υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα, είτε στο ακραίο περιβάλλον της Ιούς με τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του θείου.

Οι αστρονόμοι βρέθηκαν πρόσφατα μπροστά σε μια ανακάλυψη που προκαλεί τα θεμέλια της σύγχρονης πλανητικής φυσικής, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες του James Webb Space Telescope (JWST). Τα νέα δεδομένα υποδεικνύουν πως ένας ακραίος, καυτός εξωπλανήτης γεμάτος λιωμένα πετρώματα διαθέτει μια ισχυρή προστατευτική ασπίδα με τη μορφή ανακλαστικών νεφών, τα οποία λειτουργούν ουσιαστικά ως ένα τεράστιο διαστημικό αντηλιακό.

Οι επιστήμονες υπολόγιζαν μέχρι σήμερα ότι οι αφόρητες συνθήκες ακτινοβολίας σε τέτοια ουράνια σώματα καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση οποιασδήποτε ατμόσφαιρας, περιμένοντας την πλήρη εξάτμισή της μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια. Τα ευρήματα της διεθνούς ερευνητικής ομάδας ανατρέπουν πλήρως την κατανόηση που είχαμε για τη βιωσιμότητα των ατμοσφαιρικών περιβλημάτων σε βραχώδεις κόσμους κοντινής τροχιάς.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εξωπλανήτη TOI-561 b;

Ο TOI-561 b είναι ένας βραχώδης εξωπλανήτης σε απόσταση 280 ετών φωτός, ο οποίος καλύπτεται από ωκεανούς μάγματος και διατηρεί εντυπωσιακά πυκνή ατμόσφαιρα παρά την ακραία αστρική ακτινοβολία. Χρησιμοποιώντας το James Webb, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα νέφη πυριτικών ορυκτών που περιβάλλουν τον πλανήτη αντανακλούν περίπου το 75% του φωτός, αποτρέποντας την πλήρη εξάτμιση των αερίων του.



Η παρακολούθηση του ουράνιου αυτού σώματος διήρκεσε 37 ώρες συνεχόμενα, διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν σχεδόν τέσσερις πλήρεις περιστροφές γύρω από το μητρικό του άστρο. Ο πλανήτης είναι κλειδωμένος παλιρροϊκά, εξασφαλίζοντας ότι η μία πλευρά του παραμένει μόνιμα εκτεθειμένη στο φως ενώ η άλλη παραμένει βυθισμένη στο αιώνιο σκοτάδι. Τα οπτικά και θερμικά δεδομένα υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας ατμόσφαιρας που αντιστέκεται σθεναρά στο εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον, κατανέμοντας ομοιόμορφα τη θερμότητα και ρίχνοντας αισθητά τις επιφανειακές θερμοκρασίες στην πλευρά που αντικρίζει άμεσα τον αστέρα του.

Η αρχιτεκτονική της φυσικής ασπίδας και οι ωκεανοί μάγματος

Μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι βραχώδεις πλανήτες που βρίσκονται σε τόσο ασφυκτικά κοντινή τροχιά με το άστρο τους χάνουν αναπόφευκτα τα αέρια τους λόγω του ανελέητου βομβαρδισμού από την υπεριώδη ακτινοβολία. Ο TOI-561 b καταφέρνει να συντηρεί το ατμοσφαιρικό του στρώμα δημιουργώντας ένα φυσικό παράδοξο. Η Δρ. Piette εξηγεί αναλυτικά πως η διαπίστωση αυτή εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με το εάν ο πλανήτης ξεκίνησε έχοντας συγκεντρώσει τεράστια αποθέματα αερίων ή αν η καυτή του επιφάνεια λειτουργεί ως μια διαρκής πηγή αναπλήρωσης. Ο παγκόσμιος ωκεανός λιωμένου πετρώματος φαίνεται τελικά να συμπεριφέρεται σαν ένα κολοσσιαίο ηφαίστειο το οποίο τροφοδοτεί ασταμάτητα την ατμόσφαιρα με νέα υλικά, αποτρέποντας την οριστική απώλειά της στο κενό του Διαστήματος.

Οι αρχικές μετρήσεις του πλανήτη είχαν προκαλέσει έντονη απορία στους κόλπους της αστροφυσικής, καθώς η φωτιζόμενη πλευρά του εμφανιζόταν εντυπωσιακά πιο ψυχρή από τις μαθηματικές προβλέψεις για έναν τυπικό, σκοτεινό βραχώδη κόσμο. Η απουσία των αναμενόμενων ακραίων θερμοκρασιών άφηνε να εννοηθεί ότι μεγάλο μέρος της εισερχόμενης ενέργειας είτε μεταφερόταν προς τη σκοτεινή πλευρά, είτε έφευγε απευθείας πίσω στο Διάστημα πριν προλάβει να αλληλεπιδράσει θερμικά με τον φλοιό. Προκειμένου να επιλύσουν το σύνθετο αυτό ζήτημα, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην παρακολούθηση της αθέατης πλευράς. Οι καταγραφές απέδειξαν ότι το σκοτεινό ημισφαίριο δεν διέθετε αρκετή θερμότητα για να δικαιολογήσει το σύνολο της χαμένης ενέργειας, οδηγώντας αναπόφευκτα στο συμπέρασμα της ακραίας οπτικής ανακλαστικότητας.

Οι θερμικές καμπύλες φάσης και τα όργανα του James Webb

Η μεθοδολογική προσέγγιση της επιστημονικής ομάδας βασίστηκε στην ανάλυση των καμπυλών φάσης, μέσω των οποίων οι ερευνητές μπόρεσαν να παρακολουθήσουν με εξωπραγματική ακρίβεια τις διακυμάνσεις της φωτεινότητας και της θερμότητας κατά μήκος ολόκληρης της πλανητικής τροχιάς. Η Καθηγήτρια Lisa Dang τόνισε ότι η αξιολόγηση αυτών των καμπυλών φανέρωσε τη σαφή ανακατανομή της θερμότητας κατά μήκος της ατμόσφαιρας. Ο φασματογράφος κοντινής υπέρυθρης περιοχής (NIRSpec) του James Webb Space Telescope παρείχε τα απολύτως απαραίτητα φασματοσκοπικά δεδομένα για την κατασκευή των προηγμένων κλιματικών μοντέλων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι προσομοιώσεις κατέδειξαν ότι τα πυκνά νέφη πυριτικών ορυκτών σχηματίζονται πιθανότατα πάνω από την εκτεθειμένη πλευρά, δημιουργώντας ακριβώς αυτόν τον μηχανισμό αυτοπροστασίας.

Η δυναμική αυτών των παρατηρήσεων αποτελεί ένα τεράστιο ορόσημο για την εξέλιξη της αστρονομικής έρευνας, διότι πριν την ενεργοποίηση του JWST δεν υπήρχε απολύτως καμία δυνατότητα τόσο λεπτομερούς ανάλυσης στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την υπέρυθρη ακτινοβολία επιτρέπουν στους επιστήμονες να διαχωρίσουν το θερμικό ίχνος του ίδιου του πλανήτη από τη συντριπτική φωτεινότητα του άστρου, εντοπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυθεντική χημική υπογραφή των νεφών. Η τεκμηριωμένη ανακάλυψη υψηλών ποσοστών διοξειδίου του πυριτίου ενισχύει την άποψη πως εξετάζουμε έναν εξαιρετικά περίπλοκο γεωχημικό κύκλο, όπου το υπερθερμασμένο μάγμα ατμοποιείται εν μέρει, συμπυκνώνεται στα ανώτερα στρώματα, σχηματίζει νέφη και κατακρημνίζεται ξανά υπό μορφή βροχής καυτών πετρωμάτων.

Σύγκριση με το ηλιακό μας σύστημα: Αφροδίτη ή Ιώ;

Ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτήματα που προκύπτουν αφορά την ακριβή χημική σύσταση των αερίων που εγκλωβίζονται κάτω από τα πυριτικά νέφη. Οι ερευνητές αντιπαραβάλλουν δύο κυρίαρχα θεωρητικά μοντέλα προκειμένου να χαρτογραφήσουν την κατάσταση με ακρίβεια. Το πρώτο μοντέλο προτείνει την ύπαρξη ενός παχύτατου στρώματος διοξειδίου του άνθρακα, συνθέτοντας ένα περιβάλλον που προσομοιάζει σε μια αφόρητα πιο θερμή και εχθρική εκδοχή της γειτονικής μας Αφροδίτης. Το δεύτερο, εξίσου πιθανό μοντέλο, κάνει λόγο για μια ατμόσφαιρα όπου κυριαρχεί κατά κράτος το διοξείδιο του θείου, ένα αέριο που συνδέεται άρρηκτα με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα, απολύτως παρόμοιο με αυτό που δεσπόζει στον δορυφόρο του Δία, την Ιώ.

Η αδιάκοπη τροφοδότηση της ατμόσφαιρας από τον ωκεανό μάγματος δίνει ένα αξιοσημείωτο θεωρητικό προβάδισμα στο ηφαιστειακό σενάριο της Ιούς, παρόλα αυτά, απαιτούνται εκτενέστερες παρατηρήσεις σε μεγαλύτερα μήκη κύματος για να υπάρξει οριστική και αδιαμφισβήτητη επιβεβαίωση. Η συνέχιση των παρατηρήσεων με τα όργανα του JWST αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την παγκόσμια αστρονομική κοινότητα. Τα επόμενα στάδια της έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως στους λεπτούς μηχανισμούς με τους οποίους οι ακραίοι αυτοί κόσμοι καταφέρνουν να εξισορροπούν την απώλεια μάζας προς το αχανές Διάστημα σε συνδυασμό με την εσωτερική γεωλογική παραγωγή αερίων.