Nancy Grace Roman Space Telescope: Έτοιμο για να χαρτογραφεί το Σύμπαν 1.000 φορές ταχύτερα από το Hubble

Σύνοψη

Η NASA επισπεύδει την εκτόξευση του Nancy Grace Roman Space Telescope για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, οκτώ μήνες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, με προορισμό την τροχιά γύρω από το σημείο Lagrange 2 (L2).

Το τηλεσκόπιο διαθέτει κάτοπτρο 2,4 μέτρων, ίσο με του Hubble, αλλά προσφέρει εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, ικανό να συλλέξει 1.4 Terabytes δεδομένων ημερησίως.

Κύριος επιστημονικός σκοπός είναι η κατανόηση της Σκοτεινής Ενέργειας και της Σκοτεινής Ύλης, καθώς και η ανακάλυψη δεκάδων χιλιάδων νέων εξωπλανητών.

Το τεράστιο ανοιχτό αρχείο δεδομένων (αναμένονται 20.000 Terabytes στα 5 χρόνια της κύριας αποστολής) θα είναι άμεσα προσβάσιμο στην ευρωπαϊκή και ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα για έρευνα.

Η κατασκευή του Nancy Grace Roman Space Telescope, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν της πρώτης γυναίκας που κατείχε εκτελεστική θέση στη NASA και πρωτοπόρου της διαστημικής αστρονομίας, αποτελεί κορυφαίο τεχνολογικό επίτευγμα. Το τηλεσκόπιο ολοκλήρωσε τη φάση συναρμολόγησης στο Goddard Space Flight Center στο Μέριλαντ και προετοιμάζεται για τις τελικές δοκιμές πριν την αποστολή του στη Φλόριντα. Η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο (αρχικός στόχος ήταν ο Μάιος του 2027) και εντός προϋπολογισμού, γεγονός που ο Διοικητής της NASA, Jared Isaacman, απέδωσε στην άψογη συνεργασία δημόσιων θεσμών και ιδιωτικής βιομηχανίας.

Η συσκευή βασίζεται σε δύο κύρια επιστημονικά όργανα. Το πρώτο είναι το Wide Field Instrument (WFI), μια κάμερα εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας ανάλυσης 300 Megapixels. Αν και η διάμετρος του πρωτεύοντος κατόπτρου ανέρχεται στα 2,4 μέτρα (μέγεθος ταυτόσημο με αυτό του τηλεσκοπίου Hubble), ο σχεδιασμός του WFI επιτρέπει στο Roman να αποτυπώνει οπτικό πεδίο 100 έως 200 φορές μεγαλύτερο σε μία μόνο λήψη.

Το δεύτερο εργαλείο είναι το Coronagraph Instrument (CGI), ένα τεχνολογικό όργανο υψηλής αντίθεσης το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μπλοκάρει το φως των άστρων, επιτρέποντας την άμεση παρατήρηση και φασματοσκοπία εξωπλανητών που βρίσκονται σε τροχιά γύρω τους. Το CGI ενσωματώνει συστήματα προσαρμοστικής οπτικής στο διάστημα, ανιχνεύοντας πλανήτες που είναι έως και ένα δισεκατομμύριο φορές πιο αμυδροί από το μητρικό τους άστρο.

Ο όγκος των δεδομένων: Η μετάβαση στη μαζική χαρτογράφηση

Οι παραδοσιακές αστρονομικές παρατηρήσεις βασίζονταν στη λογική του "point-and-stare", όπου ένα τηλεσκόπιο, όπως το Hubble ή το James Webb, εστιάζει σε έναν συγκεκριμένο, μικρό στόχο για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Το Roman λειτουργεί ως συλλέκτης μεγάλων δεδομένων. Χαρτογραφεί τον ουρανό 1.000 φορές ταχύτερα από το Hubble. Ό,τι χρειαζόταν 2.000 χρόνια για να παρατηρηθεί από το Hubble, το Roman μπορεί να το διεκπεραιώσει σε μόλις 12 μήνες.

Αυτή η προσέγγιση μεταφράζεται σε ασύλληπτο όγκο δεδομένων. Το τηλεσκόπιο θα αποστέλλει στη Γη 1.4 Terabytes αμιγώς επιστημονικών δεδομένων κάθε 24 ώρες μέσω του δικτύου επικοινωνίας Ka-band (290 Mbit/s). Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος, αρκεί να αναφερθεί ότι το Hubble, σε 30 χρόνια λειτουργίας, συνέλεξε συνολικά 172 Terabytes. Η πενταετής πρωτεύουσα αποστολή του Roman υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει ένα αρχείο 20.000 Terabytes.

Επιστημονικοί στόχοι: Σκοτεινή Ύλη, Ενέργεια και Εξωπλανήτες

Η ερευνητική στόχευση διαχωρίζεται σε δύο σαφείς άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τη θεμελιώδη δομή του Σύμπαντος. Η Σκοτεινή Ύλη και η Σκοτεινή Ενέργεια αποτελούν περίπου το 95% του περιεχομένου του Σύμπαντος, ωστόσο δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ άμεσα. Το Roman, μέσω της παρατήρησης της κατανομής εκατοντάδων εκατομμυρίων γαλαξιών στον χώρο και τον χρόνο, καθώς και της μέτρησης των ασθενών βαρυτικών φακών, θα παράσχει τα δεδομένα για να ελεγχθούν οι θεωρίες της γενικής σχετικότητας σε κοσμολογικές κλίμακες.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανακάλυψη πλανητικών συστημάτων. Το τηλεσκόπιο θα εκτελέσει μια εκτεταμένη έρευνα βαρυτικού μικροφακού, παρακολουθώντας εκατοντάδες εκατομμύρια άστρα προς το κέντρο του Γαλαξία μας. Αυτή η μέθοδος αναμένεται να αποκαλύψει χιλιάδες νέους εξωπλανήτες, από γίγαντες αερίων μέχρι βραχώδεις πλανήτες μεγέθους αντίστοιχου της Γης ή του Άρη, καθώς και "ορφανούς" πλανήτες που περιφέρονται ελεύθεροι στον διαστρικό χώρο χωρίς μητρικό άστρο.

Το Roman δεν λειτουργεί απομονωμένα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έχει αναλάβει ρόλο συνεργάτη, παρέχοντας κρίσιμα υποσυστήματα. Το Roman θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το διαστημικό τηλεσκόπιο Euclid του ESA, το οποίο ερευνά επίσης τη Σκοτεινή Ενέργεια. Η συνδυασμένη ανάλυση των δεδομένων των δύο παρατηρητηρίων θα μειώσει τα συστηματικά σφάλματα και θα προσφέρει απαράμιλλη ακρίβεια.

Καθώς η NASA και οι συνεργαζόμενοι φορείς ακολουθούν αυστηρή πολιτική ανοικτών δεδομένων, ολόκληρο το αρχείο των 20.000 Terabytes θα είναι διαθέσιμο χωρίς εμπάργκο. Αυτό σημαίνει ότι τμήματα Φυσικής και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να αξιοποιήσουν την υπολογιστική τους υποδομή και αλγορίθμους μηχανικής μάθησης για την ανάλυση των δεδομένων του Roman την ίδια ακριβώς στιγμή με τα μεγαλύτερα ιδρύματα των ΗΠΑ. Δεν απαιτείται ακριβός τοπικός εξοπλισμός παρατήρησης, παρά μόνο ισχυρά συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.

Με τη ματιά του Techgear

Η παράδοση του Nancy Grace Roman Space Telescope οκτώ μήνες πριν το τελικό ορόσημο αποτελεί μια σπάνια, θετική εξαίρεση στα χρονοδιαγράμματα των διαστημικών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Η εξάρτηση από εμπορικούς φορείς εκτόξευσης, όπως η επιλογή του δοκιμασμένου Falcon Heavy της SpaceX, καταδεικνύει την ωρίμανση της διαστημικής βιομηχανίας: η NASA κατασκευάζει το υπερευαίσθητο επιστημονικό φορτίο, και η SpaceX αναλαμβάνει την αξιόπιστη μεταφορά του στο διάστημα με συγκριτικά χαμηλό κόστος.

Το Roman σηματοδοτεί τη μετάβαση της διαστημικής αστρονομίας στην εποχή των Big Data. Η παραγωγή 1.4 Terabytes την ημέρα απαιτεί νέες αρχιτεκτονικές αποθήκευσης και μετάδοσης σήματος στο διάστημα, αλλά κυρίως, απαιτεί τεχνητή νοημοσύνη για το φιλτράρισμα και την ανακάλυψη μοτίβων (π.χ. supernovae ή διελεύσεις εξωπλανητών) πριν τα δεδομένα φτάσουν καν στα χέρια των ερευνητών. Είναι ο ιδανικός «ανιχνευτής» που θα εντοπίζει τις περιοχές ενδιαφέροντος στο αχανές Σύμπαν, προκειμένου στη συνέχεια τηλεσκόπια ακριβείας, όπως το James Webb, να εστιάζουν για λεπτομερή φασματοσκοπική ανάλυση.