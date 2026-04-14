Μετρήθηκε με ακρίβεια η διαστολή του Σύμπαντος και... χρειαζόμαστε νέα Φυσική

Σύνοψη

Η κοινοπραξία H0 Distance Network (H0DN) δημοσίευσε την ακριβέστερη μέχρι σήμερα μέτρηση του ρυθμού διαστολής του τοπικού Σύμπαντος, περιορίζοντας το περιθώριο σφάλματος στο 1%.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από το τηλεσκόπιο Gemini South και άλλες εγκαταστάσεις του NOIRLab, η σταθερά του Hubble υπολογίζεται πλέον στα 73.50 ± 0.81 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο ανά μεγαπαρσέκ (km/s/Mpc).

Η νέα ανάλυση συγκρούεται ευθέως με την πρόβλεψη των 67.2 km/s/Mpc, η οποία προκύπτει από τη μελέτη της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου (CMB).

Ο αποκλεισμός μεμονωμένων συστηματικών σφαλμάτων καθιστά σαφές ότι τα τρέχοντα κοσμολογικά μοντέλα ενδέχεται να είναι ελλιπή, υποδεικνύοντας την ανάγκη για αναθεώρηση της θεωρητικής Φυσικής.

Η κατανόηση της ταχύτητας με την οποία διαστέλλεται το Σύμπαν αποτελεί το θεμέλιο της σύγχρονης κοσμολογίας. Η διεθνής κοινοπραξία αστρονόμων H0 Distance Network (H0DN), αξιοποιώντας δεδομένα από το National Science Foundation (NSF) και το NOIRLab (National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory), προχώρησε στη δημοσίευση μιας έρευνας ορόσημο στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics.

Οι ερευνητές κατέγραψαν την πιο ακριβή μέτρηση που έχει επιτευχθεί ποτέ για τον ρυθμό διαστολής του τοπικού Σύμπαντος. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν οριστικά μια θεμελιώδη απόκλιση στις μετρήσεις, αποδεικνύοντας ότι η θεώρησή μας για τους νόμους της Φυσικής πιθανότατα χρειάζεται αναθεώρηση.

Τι είναι η Σταθερά του Hubble και η περίφημη «ένταση»

Η Σταθερά του Hubble H 0 εκφράζει τον τρέχοντα ρυθμό διαστολής του Σύμπαντος. Η νέα μέτρηση της κοινοπραξίας H0DN διαμορφώνει την τιμή στα 73.50 ± 0.81 km/s/Mpc. Αντίθετα, οι μετρήσεις που βασίζονται στο Πρώιμο Σύμπαν και την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου (CMB) δίνουν συστηματικά μια τιμή γύρω στα 67.2 km/s/Mpc. Η διαφορά αυτή ονομάζεται «Ένταση του Hubble» (Hubble Tension).

Η επίλυση αυτού του προβλήματος απαιτεί τον λεπτομερή έλεγχο των δεδομένων και από τις δύο μεριές. Αν δεν υπάρχει κατασκευαστικό ή θεωρητικό σφάλμα στον τρόπο με τον οποίο καταγράφουμε τις αποστάσεις, τότε οι ίδιοι οι κανόνες που διέπουν την εξέλιξη του Σύμπαντος, όπως περιγράφονται από το Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας (Lambda-CDM), ενδέχεται να απαιτούν προσθήκες.

Οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να μετρήσουν τον ρυθμό διαστολής, ανάλογα με την απόσταση των αντικειμένων που παρατηρούν. Η μέθοδος που εστιάζει στο κοντινό μας, τοπικό Σύμπαν βασίζεται στην «Κοσμική Κλίμακα Αποστάσεων». Η συγκεκριμένη διαδικασία μοιάζει με το χτίσιμο μιας σκάλας, όπου κάθε σκαλοπάτι βοηθά στη βαθμονόμηση του επόμενου.

Στο πρώτο στάδιο, οι επιστήμονες υπολογίζουν την απόσταση κοντινών άστρων χρησιμοποιώντας την παράλλαξη, δηλαδή τη φαινομενική μετατόπιση της θέσης τους καθώς η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά συγκεκριμένων τύπων άστρων, όπως οι μεταβλητοί Κηφείδες και οι ερυθροί γίγαντες, τα οποία διαθέτουν προβλέψιμη φωτεινότητα. Επειδή γνωρίζουμε πόσο φωτεινά είναι πραγματικά αυτά τα άστρα, η μέτρηση της φαινομενικής τους λαμπρότητας από τη Γη επιτρέπει τον υπολογισμό της ακριβούς απόστασης τους.

Το τελικό και πιο σημαντικό «σκαλοπάτι» της κλίμακας αφορά τους υπερκαινοφανείς αστέρες τύπου Ia. Αυτές οι αστρικές εκρήξεις έχουν εξαιρετικά σταθερή απόλυτη φωτεινότητα και είναι ορατές σε τεράστιες αποστάσεις, εκατομμύρια έτη φωτός μακριά. Για παράδειγμα, η απόσταση του Σμήνους της Κόμης, που είναι το πλησιέστερο εξαιρετικά πυκνό σμήνος γαλαξιών, μετράται απευθείας με παρατηρήσεις τέτοιων υπερκαινοφανών αστέρων.

Η συμβολή του NOIRLab και η εξάλειψη των συστηματικών σφαλμάτων

Μέχρι πρότινος, ένα μεγάλο τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας θεωρούσε ότι η απόκλιση μεταξύ των 73.50 και των 67.2 km/s/Mpc οφειλόταν πιθανότατα σε κάποιο αδιόρατο συστηματικό σφάλμα στον εξοπλισμό, ή στην κακή εκτίμηση της απορρόφησης του φωτός από τη διαστρική σκόνη. Η νέα έρευνα της ομάδας H0DN ανατρέπει αυτά τα επιχειρήματα.

Αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα ανάλυσης από εγκαταστάσεις όπως το Gemini South, η ερευνητική ομάδα διασταύρωσε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας πολλαπλούς, ανεξάρτητους δείκτες αποστάσεων. Το γεγονός ότι η απόκλιση παραμένει σταθερή και επιβεβαιώνεται με ποσοστό ακρίβειας της τάξης του 1%, ουσιαστικά μηδενίζει την πιθανότητα να υπάρχει ένα και μόνο παραβλεφθέν σφάλμα στις μετρήσεις του τοπικού Σύμπαντος. Όπως υπογραμμίζει η μελέτη, όποιο πιθανό συστηματικό σφάλμα κι αν υπάρχει, θα έπρεπε με κάποιον μαγικό τρόπο να επηρεάζει όλες τις εντελώς διαφορετικές μεθόδους μέτρησης ταυτόχρονα και προς την ίδια κατεύθυνση, κάτι που στατιστικά είναι σχεδόν αδύνατο.

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός των 67.2 km/s/Mpc προκύπτει από μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση. Οι επιστήμονες εξετάζουν την Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου, το παλαιότερο φως στο Σύμπαν, που απελευθερώθηκε περίπου 380.000 χρόνια μετά το Big Bang. Αξιοποιώντας τα δεδομένα από δορυφόρους όπως ο Planck του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), οι ερευνητές εφαρμόζουν το Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας για να προβλέψουν πώς ακριβώς εξελίχθηκε το Σύμπαν μέχρι σήμερα. Η θεωρητική αυτή αναγωγή μάς δίνει το νούμερο των 67.2 km/s/Mpc.

Το γεγονός ότι η άμεση παρατήρηση δίνει 73.50 km/s/Mpc σημαίνει ότι το Σύμπαν σήμερα διαστέλλεται σημαντικά ταχύτερα από όσο προβλέπουν τα μοντέλα που βασίζονται στο αρχέγονο παρελθόν του. Η αναντιστοιχία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια αστοχία δεκαδικών ψηφίων. Αποτελεί ένδειξη ότι ο μηχανισμός διαστολής κρύβει παραμέτρους που ακόμα αδυνατούμε να κατανοήσουμε.

Πολλοί θεωρητικοί φυσικοί προτείνουν πλέον τη μελέτη «πρόσθετης» Σκοτεινής Ενέργειας στο πρώιμο Σύμπαν, την ύπαρξη άγνωστων υποατομικών σωματιδίων, ή ακόμη και την πιθανότητα η βαρύτητα να συμπεριφέρεται διαφορετικά σε τεράστιες κοσμικές κλίμακες από ότι προβλέπει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας. Οποιαδήποτε από αυτές τις απαντήσεις συνεπάγεται την εξέλιξη της σύγχρονης Φυσικής σε νέα μονοπάτια, αφήνοντας πίσω της δόγματα δεκαετιών.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιβεβαίωση της Έντασης του Hubble με περιθώριο σφάλματος μόλις 1% είναι το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το Καθιερωμένο Πρότυπο της Κοσμολογίας πάσχει. Η τεχνολογία των αισθητήρων και η ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων από συστοιχίες τηλεσκοπίων όπως το NOIRLab ξεπέρασαν τη θεωρητική μας ικανότητα να εξηγήσουμε τα αποτελέσματα.

Όσο η τεχνολογική ισχύς των οργάνων μέτρησης αυξάνεται (με αποκορύφωμα τα επερχόμενα δεδομένα από το Vera C. Rubin Observatory), τα περιθώρια δικαιολογιών για συστηματικά σφάλματα εξαντλούνται. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια επιβεβλημένη αναθεώρηση των θεμελιωδών νόμων που περιγράφουν το Σύμπαν, η οποία θα καθορίσει την κατεύθυνση της έρευνας για τις επόμενες δεκαετίες.