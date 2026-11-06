Το σχέδιο της Κίνας για επανδρωμένη προσελήνωση πριν το 2030

Σύνοψη

Η Εθνική Διαστημική Υπηρεσία της Κίνας (CNSA) παρουσίασε το τελικό χρονοδιάγραμμα για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση πριν το 2030, επιβεβαιώνοντας τη χρήση δύο ξεχωριστών πυραύλων.

Δύο πύραυλοι Long March 10 θα εκτοξεύσουν διαδοχικά το διαστημόπλοιο Mengzhou και τη σεληνιακή άκατο Lanyue, τα οποία θα συνδεθούν αποκλειστικά γύρω από την τροχιά της Σελήνης.

Η αποστολή θα υποστηρίξει τρεις ταϊκοναύτες, δύο εκ των οποίων θα κατέλθουν στην επιφάνεια για τρεις ημέρες χρησιμοποιώντας το σεληνιακό όχημα Tansuo και τις νέες στολές Wangyu.

Οι συνεχείς επιτυχημένες δοκιμές συστημάτων μέσα στο 2026 (όπως η παρθενική ανάκτηση προωθητή από τη θάλασσα) αυξάνουν την ασφυκτική πίεση στο πρόγραμμα Artemis της NASA και κατ' επέκταση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.

Η λεπτομερής παρουσίαση του κινεζικού διαστημικού προγράμματος καταδεικνύει την απόλυτη προσήλωση της ασιατικής χώρας στην κατάκτηση του φυσικού δορυφόρου της Γης εντός της τρέχουσας δεκαετίας. Ο επικεφαλής σχεδιαστής του προγράμματος σεληνιακής εξερεύνησης της Κίνας, Wang Xiang, ανέλυσε διεξοδικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του 7ου Συμποσίου Επανδρωμένου Διαστήματος στο Πεκίνο, προσφέροντας στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα μια ξεκάθαρη εικόνα της μεθοδολογίας που έχει επιλεγεί. Η στρατηγική βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική την οποία οι μηχανικοί ονομάζουν «δύο εκτοξεύσεις και συνάντηση σε σεληνιακή τροχιά», εγκαταλείποντας οριστικά την προσέγγιση του ενός τεράστιου υπερπυραύλου που ακολουθούσε ιστορικά το αμερικανικό πρόγραμμα Apollo.

Η υλοποίηση αυτού του εξαιρετικά φιλόδοξου εγχειρήματος εξαρτάται άμεσα από τον νέο βαρέως τύπου πύραυλο Long March 10, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά των επόμενων κινεζικών αποστολών στο βαθύ Διάστημα. Το εγκεκριμένο πρωτόκολλο προβλέπει την εκτόξευση δύο ξεχωριστών πυραύλων από το διαστημικό κέντρο Wenchang με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Ο πρώτος πύραυλος θα φέρει το επανδρωμένο διαστημόπλοιο Mengzhou, μέσα στο οποίο θα ταξιδεύει το τριμελές πλήρωμα των ταϊκοναυτών. Ο δεύτερος πύραυλος θα μεταφέρει τη σεληνιακή άκατο Lanyue, η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για την κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού και την μετέπειτα επιστροφή των αστροναυτών πίσω στην τροχιά.

Τα δύο διαστημικά οχήματα θα ταξιδέψουν ανεξάρτητα προς τον φυσικό μας δορυφόρο, θα εισέλθουν σε σταθερή σεληνιακή τροχιά και εκεί θα εκτελέσουν μια εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία αυτόματης πρόσδεσης. Μόλις επιτευχθεί η μηχανική σύνδεση και εξασφαλιστεί η απόλυτη στεγανότητα των θαλάμων, δύο από τους τρεις αστροναύτες θα μεταφερθούν στο εσωτερικό της ακάτου Lanyue προκειμένου να ξεκινήσουν την κάθοδό τους προς το σεληνιακό έδαφος, αφήνοντας τον τρίτο συνάδελφό τους να ελέγχει τα συστήματα του μητρικού σκάφους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστημικές δοκιμές του 2026

Οι τεχνολογικές προδιαγραφές των συστημάτων που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια επιβεβαιώνουν τη συστηματική πρόοδο της ασιατικής υπερδύναμης. Ο πύραυλος Long March 10, στην ειδική σεληνιακή του διαμόρφωση των τριών πυρήνων, διαθέτει ύψος 92,5 μέτρων και συνολική μάζα εκτόξευσης που προσεγγίζει τους 2.189 τόνους. Η ικανότητά του να θέτει ωφέλιμο φορτίο 27 τόνων σε τροχιά μεταφοράς προς τη Σελήνη αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα της διπλής εκτόξευσης.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η CNSA κατέγραψε εντυπωσιακά ορόσημα που ισχυροποιούν την αξιοπιστία του χρονοδιαγράμματός της. Αφού προηγήθηκαν πολύμηνες στατικές δοκιμές ανάφλεξης με τους πανίσχυρους κινητήρες YF-100K, η τεχνολογική τους ωριμότητα αποδείχθηκε τον Ιούλιο του 2026. Σε εκείνη την παρθενική τροχιακή πτήση του πυραύλου Long March 10B, το πρώτο στάδιο επιστράφηκε και ανακτήθηκε επιτυχώς από το ειδικά διαμορφωμένο πλοίο Linghang Zhe με τη χρήση ενός προηγμένου συστήματος διχτυών, καταγράφοντας την πρώτη επιτυχημένη ανάκτηση τροχιακού προωθητή στην ιστορία της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εγγύηση της ασφάλειας του πληρώματος κατά τις κρίσιμες φάσεις της απογείωσης. Τον Φεβρουάριο του 2026, οι μηχανικοί εκτέλεσαν μια περίπλοκη δοκιμή εγκατάλειψης εν πτήσει (Max-Q abort) για την κάψουλα Mengzhou, η οποία αποσυνδέθηκε ομαλά σε υψόμετρο έντεκα χιλιομέτρων και ανακτήθηκε άμεσα από τον ωκεανό. Ακόμη, μόλις στα τέλη Οκτωβρίου του 2026, η διαστημική υπηρεσία απεύθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τα διεθνή ερευνητικά ιδρύματα για την ενσωμάτωση επιστημονικών φορτίων έως πενήντα κιλών στην πρώτη μη επανδρωμένη πτήση της ακάτου Lanyue.

Επιχειρήσεις στην επιφάνεια και χρονοδιάγραμμα

Η παραμονή των αστροναυτών στο έδαφος προγραμματίζεται να διαρκέσει περίπου τρεις γήινες ημέρες, ένα χρονικό παράθυρο το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση καθημερινών αποστολών εκτός οχήματος. Για τις εκτεταμένες μετακινήσεις τους στην επιφάνεια θα αξιοποιήσουν το ηλεκτροκίνητο σεληνιακό όχημα Tansuo, διασφαλίζοντας την ταχεία μεταφορά τους και τη συλλογή γεωλογικών δειγμάτων από περιοχές μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Οι νέες διαστημικές στολές Wangyu, οι οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτή την αποστολή, ενσωματώνουν συστήματα υποστήριξης ζωής που προσφέρουν εξαιρετική θερμική προστασία απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις θερμοκρασίας της Σελήνης. Αφού ολοκληρωθούν οι επιστημονικές έρευνες, το πλήρωμα θα επιβιβαστεί στο τμήμα ανόδου της ακάτου Lanyue για να επιστρέψει στην τροχιά και να μετεπιβιβαστεί στην κάψουλα Mengzhou που θα αναλάβει το ταξίδι προς τη Γη.

Ο προγραμματισμός της Κίνας περιλαμβάνει ένα εξαιρετικά πυκνό πρόγραμμα δοκιμών για τα αμέσως επόμενα χρόνια. Στις αρχές του 2027, η μικρότερη έκδοση Long March 10A θα μεταφέρει το διαστημόπλοιο Mengzhou φορτωμένο με εφόδια προς τον διαστημικό σταθμό Tiangong, επικυρώνοντας την αξιοπιστία των συστημάτων πλοήγησης. Το 2028 θα ακολουθήσει μια πλήρως αυτοματοποιημένη πτήση του Long March 10 με τη σεληνιακή άκατο, αποσκοπώντας στην εκτέλεση μιας τέλειας προσελήνωσης και αποσελήνωσης χωρίς αστροναύτες. Η πρόβα τζενεράλε προγραμματίζεται για το 2029, οπότε τα δύο διαστημικά οχήματα θα εκτοξευτούν ξεχωριστά και θα πραγματοποιήσουν ραντεβού στη σεληνιακή τροχιά υπό συνθήκες πραγματικής αποστολής.

Ο γεωπολιτικός αντίκτυπος και το πρόγραμμα Artemis

Οι συνεχόμενες ανακοινώσεις και οι απτές δοκιμές του Πεκίνου ενισχύουν κατακόρυφα την πίεση προς τον αμερικανικό οργανισμό διαστήματος, ο οποίος αντιμετωπίζει συνεχείς δυσκολίες στο πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα Artemis. Η αποστολή Artemis III, η οποία προβλέπει την πρώτη αμερικανική επιστροφή στη Σελήνη, αντιμετωπίζει χρονικές μετατοπίσεις, ενώ η επόμενη αποστολή Artemis IV προσανατολίζεται πλέον για το 2028. Αρκετοί αναλυτές και πρώην στελέχη της NASA εκφράζουν πλέον έντονες αμφιβολίες για τη δυνατότητα των ΗΠΑ να διατηρήσουν το ημερολογιακό τους προβάδισμα. Η ταχεία και μεθοδική εξέλιξη των κινεζικών συστημάτων υποδηλώνει ότι η Ασία ενδέχεται να κατακτήσει πρώτη το νέο σεληνιακό ορόσημο, δημιουργώντας νέα τετελεσμένα γύρω από τη μελλοντική εκμετάλλευση των διαστημικών πόρων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) λειτουργεί ως βασικός εταίρος της NASA παρέχοντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εξυπηρέτησης (European Service Module) για τα διαστημικά σκάφη Orion. Κάθε καθυστέρηση του αμερικανικού σχεδιασμού επηρεάζει βαθύτατα τις στρατηγικές επενδύσεις των κρατών-μελών. Μια ενδεχόμενη κινεζική πρωτοκαθεδρία στη δημιουργία μόνιμης σεληνιακής υποδομής ίσως αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει άμεσα τον προϋπολογισμό της και την ευρύτερη πολιτική αυτονομίας στο Διάστημα για τις επόμενες δεκαετίες.