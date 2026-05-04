Είναι οι αναμνήσεις μας πράγματι αληθινές; Νέα μελέτη επαναπροσδιορίζει το βέλος του χρόνου

Σύνοψη

Νέα ερευνητική εργασία από τους φυσικούς David Wolpert, Carlo Rovelli και Jordan Scharnhorst του Santa Fe Institute, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026.

Η μελέτη αναλύει το μακροχρόνιο παράδοξο του «Εγκεφάλου Boltzmann», διερευνώντας τη μαθηματική πιθανότητα οι ανθρώπινες αναμνήσεις να αποτελούν προϊόντα τυχαίων διακυμάνσεων της εντροπίας στο Σύμπαν.

Οι συγγραφείς εντοπίζουν εκτεταμένη κυκλική λογική στα παραδοσιακά επιχειρήματα που αφορούν το Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, την «υπόθεση του παρελθόντος» και την κατεύθυνση του χρόνου.

Εισάγεται ένα νέο, αυστηρό μαθηματικό πλαίσιο, γνωστό ως «εικασία της εντροπίας», για την ορθή αξιολόγηση των σταθερών χρονικών σημείων κατά την ανάλυση της κοσμικής εξέλιξης.

Τα συμπεράσματα προσφέρουν νέα δεδομένα για τη φυσική της πληροφορίας, ενισχύοντας το ακαδημαϊκό υπόβαθρο γύρω από τη στοχαστική θερμοδυναμική και τον υπολογισμό.

Οι ερευνητές David Wolpert, Carlo Rovelli και Jordan Scharnhorst από το Santa Fe Institute δημοσίευσαν μια εκτενή μελέτη που αναλύει το παράδοξο του Εγκεφάλου Boltzmann. Εξετάζουν πώς οι θερμοδυναμικές διακυμάνσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ανθρώπινης μνήμης, εισάγοντας την «εικασία της εντροπίας» για την αποφυγή της κυκλικής λογικής στην ερμηνεία του χρόνου.

Η κατανόηση της πραγματικότητας βασίζεται στην εμπιστοσύνη που δείχνουμε στις αναμνήσεις μας και στην αντίληψη ότι ο χρόνος ρέει αποκλειστικά προς μία κατεύθυνση: από το παρελθόν προς το μέλλον. Ωστόσο, η στατιστική φυσική και η κοσμολογία επιτρέπουν μαθηματικές πιθανότητες που ανατρέπουν αυτή την εδραιωμένη διαίσθηση. Το παράδοξο του «Εγκεφάλου Boltzmann» (Boltzmann Brain) αποτελεί ένα από τα πιο δυσεπίλυτα νοητικά πειράματα στη σύγχρονη επιστήμη. Η πρόσφατη δημοσίευση από την ερευνητική ομάδα του Santa Fe Institute έρχεται να αντιμετωπίσει τη ρίζα αυτού του προβλήματος, δημιουργώντας ένα νέο πλαίσιο για τη μελέτη του Σύμπαντος.

Ο θεμέλιος λίθος της κατανόησης μας για τη χρονική ασυμμετρία –το γεγονός ότι τα πράγματα φθείρονται, ο πάγος λιώνει και τα αυγά σπάνε αλλά δεν ξαναφτιάχνονται– είναι το Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα, το οποίο υπαγορεύει ότι η εντροπία (η αταξία) σε ένα κλειστό σύστημα τείνει πάντα να αυξάνεται. Ο Ludwig Boltzmann, στα τέλη του 19ου αιώνα, προσπάθησε να εξηγήσει αυτή τη μακροσκοπική παρατήρηση μέσω της μικροσκοπικής συμπεριφοράς των ατόμων, διατυπώνοντας το Θεώρημα Η.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται η θεμελιώδης ένταση. Ενώ το Δεύτερο Αξίωμα είναι ασύμμετρο ως προς τον χρόνο, οι θεμελιώδεις νόμοι της φυσικής στους οποίους βασίζεται, συμπεριλαμβανομένου του Θεωρήματος Η, είναι απόλυτα συμμετρικοί. Οι εξισώσεις λειτουργούν εξίσου καλά είτε ο χρόνος κινείται προς τα εμπρός είτε προς τα πίσω.

Η στατιστική πιθανότητα των ψευδών αναμνήσεων

Αυτή η χρονική συμμετρία οδηγεί σε μια ακραία, αλλά μαθηματικά αναπόφευκτη, συνέπεια. Εάν το Σύμπαν βρίσκεται σε μια κατάσταση θερμικής ισορροπίας με μέγιστη εντροπία, οι μικρές διακυμάνσεις μπορούν περιστασιακά να δημιουργήσουν δομές χαμηλής εντροπίας. Σύμφωνα με τη στατιστική φυσική, είναι απείρως πιο πιθανό οι δομές που συνθέτουν τις τρέχουσες αναμνήσεις, τις αντιλήψεις και τις παρατηρήσεις μας να προκύψουν στιγμιαία από μια τυχαία διακύμανση της εντροπίας (ένας αυθόρμητα σχηματισμένος «Εγκέφαλος Boltzmann»), παρά να αποτελούν γνήσιες καταγραφές ενός πραγματικού, εξωτερικού Σύμπαντος που εξελίσσεται δισεκατομμύρια χρόνια.

Με αυστηρά μαθηματικούς όρους, η φυσική φαίνεται να μας αναγκάζει να δεχτούμε την πιθανότητα ότι όλες οι εμπειρίες μας είναι περίπλοκες ψευδαισθήσεις που δημιουργήθηκαν από την τυχαιότητα. Η μελέτη των Wolpert, Rovelli (γνωστού για τη συμβολή του στην Κβαντική Βαρύτητα Βρόχων) και Scharnhorst δεν επιχειρεί απλώς να συζητήσει το φιλοσοφικό βάρος της θεωρίας, αλλά να αναπτύξει έναν αυστηρό μαθηματικό φορμαλισμό. Στόχος τους είναι να αποσαφηνίσουν πώς αυτή η υπόθεση εξαρτάται από τις παραδοχές που κάνουμε για το ποια σημεία του χρόνου θεωρούνται «σταθερά» όταν αναλύουμε την εντροπία.

Για να παρακάμψουν το παράδοξο του Boltzmann, οι σύγχρονοι κοσμολόγοι συχνά επικαλούνται την «υπόθεση του παρελθόντος». Η υπόθεση αυτή ορίζει αξιωματικά ότι το Σύμπαν ξεκίνησε ακριβώς μετά το Big Bang σε μια κατάσταση εξαιρετικά χαμηλής εντροπίας, γεγονός που δικαιολογεί τη συνεχή αύξησή της μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η ερευνητική ομάδα του Santa Fe Institute, βασιζόμενη στην «εικασία της εντροπίας», αποδεικνύει ότι τα περισσότερα καθιερωμένα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την αξιοπιστία της μνήμης πάσχουν από σαφή κυκλική λογική.

Συγκεκριμένα, οι φυσικοί χρησιμοποιούν τις αναμνήσεις τους (και τα επιστημονικά δεδομένα που αποτελούν επέκταση αυτών των αναμνήσεων) για να αποδείξουν ότι το παρελθόν είχε χαμηλή εντροπία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση χαμηλής εντροπίας για να αποδείξουν ότι οι αναμνήσεις τους είναι αξιόπιστες. Οι ερευνητές αναδεικνύουν την αδυναμία αυτού του συλλογισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι επιστημονικές παραδοχές για την αξιοπιστία των δεδομένων πρέπει να επαναξιολογηθούν.

Με τη ματιά του Techgear

Η μελέτη του Santa Fe Institute έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η επιστήμη των υπολογιστών, η τεχνητή νοημοσύνη και η φυσική είναι έννοιες απολύτως αλληλένδετες. Όταν αναπτύσσουμε LLMs ή νευρωνικά δίκτυα, πρακτικά προσπαθούμε να διαχειριστούμε την εντροπία της πληροφορίας μέσα σε ένα σύστημα.

Το γεγονός ότι κορυφαίοι φυσικοί, όπως ο Rovelli και ο Wolpert, αναδιατυπώνουν τους κανόνες με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την ίδια τη ροή των δεδομένων στο χωροχρόνο, αναμένεται να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη θεωρία της πληροφορίας. Από καθαρά τεχνική σκοπιά, η αναγνώριση της «κυκλικής λογικής» στην αξιολόγηση των δεδομένων του παρελθόντος αποτελεί ένα τεράστιο μάθημα για όσους εκπαιδεύουν αλγορίθμους μηχανικής μάθησης: το σύστημα δεν μπορεί να αυτο-επιβεβαιώνεται χρησιμοποιώντας ως βάση την ίδια την έξοδο που μόλις παρήγαγε. Οι βάσεις της θερμοδυναμικής μας δείχνουν τα όρια του ίδιου του υπολογισμού.

