Ενίσχυση της διαστημικής πυρανίχνευσης στην Ελλάδα με 10 νέους θερμικούς αισθητήρες

Σύνοψη

Η OroraTech προχώρησε σε συμφωνία με την Kepler Communications για την ενσωμάτωση 10 επιπλέον θερμικών αισθητήρων SAFIRE Gen4 στους δορυφόρους Tranche 2 έως τις αρχές του 2028.

Οι νέοι αισθητήρες επιτρέπουν τη συνεχή μετάδοση δεδομένων μέσω οπτικών ζεύξεων, στέλνοντας θερμικές εικόνες στο έδαφος μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη λήψη τους.

Στόχος της εταιρείας είναι η παρακολούθηση κάθε νέας εστίας πυρκαγιάς με ανάλυση 200 μέτρων και συχνότητα παρατήρησης ανά 15 λεπτά μέχρι το έτος 2030.

Η τεχνολογία αξιοποιείται ήδη στην Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Συστήματος Πυρόσβεσης, με τέσσερις δορυφόρους να σαρώνουν την επικράτεια.

Η τεχνολογία παρατήρησης της Γης αποκτά ολοένα και πιο κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, με την OroraTech να προχωρά σε μια σημαντική επέκταση της διαστημικής της υποδομής. Η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας φιλοξενίας ωφέλιμου φορτίου με την Kepler Communications. Η συνεργασία προβλέπει την ενσωμάτωση 10 επιπλέον θερμικών υπέρυθρων αισθητήρων τύπου SAFIRE Gen4 στους δορυφόρους οπτικής αναμετάδοσης της σειράς Tranche 2 της Kepler, οι οποίοι προγραμματίζεται να τεθούν σε τροχιά στις αρχές του 2028.

Η επέκταση έρχεται ως φυσική συνέχεια της επιτυχημένης τοποθέτησης των πρώτων τεσσάρων αισθητήρων στο Tranche 1 της Kepler τον Ιανουάριο του 2026, συστήματα τα οποία τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία τον Μάιο του ίδιου έτους. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας πέμπτος αισθητήρας έχει ήδη προγραμματιστεί για εκτόξευση το 2027. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, η OroraTech θα διαθέτει συνολικά 15 θερμικά φορτία ενσωματωμένα αποκλειστικά στους δορυφόρους της Kepler.

Η μεγάλη καινοτομία της προσέγγισης έγκειται στον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων. Η τεχνολογία επιτρέπει τη συνεχή ροή πληροφοριών μέσω προηγμένων οπτικών ζεύξεων μεταξύ των δορυφόρων. Το αποτέλεσμα είναι οι θερμικές εικόνες να φτάνουν στους επίγειους σταθμούς ελέγχου μέσα σε ελάχιστα λεπτά από τη στιγμή της λήψης τους, καταργώντας την παραδοσιακή και χρονοβόρα ανάγκη αναμονής μέχρι τη διέλευση του δορυφόρου πάνω από κάποιον συγκεκριμένο επίγειο σταθμό. Οι δυνατότητες αυτές επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Red Sky Summit στο Σαν Φρανσίσκο, όπου η αμερικανική θυγατρική της OroraTech πραγματοποίησε ζωντανή επίδειξη ροής θερμικών δεδομένων από τους αισθητήρες της Kepler.

Οι περιορισμοί των παραδοσιακών συστημάτων παρατήρησης της Γης γίνονται πλέον εμφανείς όταν απαιτείται άμεση αντίδραση. Οι γεωστατικοί δορυφόροι (GEO) παρέχουν μεν συχνές λήψεις αλλά σε αρκετά χαμηλή ανάλυση, ενώ οι δορυφόροι πολικής τροχιάς προσφέρουν υψηλή ευκρίνεια, συνοδευόμενη όμως από σημαντικά χρονικά κενά ανάμεσα στις διελεύσεις τους. Η OroraTech επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα, αναπτύσσοντας έναν αστερισμό συμπαγών αισθητήρων SAFIRE Gen4 που καταγράφουν θερμικές εικόνες με ανάλυση 200 μέτρων. Συνδυάζοντας την υψηλή συχνότητα παρατήρησης με την ταχεία μετάδοση μέσω οπτικών επικοινωνιών, η πλατφόρμα καθιστά εφικτό τον έγκαιρο εντοπισμό ακόμα και πολύ μικρών εστιών φωτιάς, προσφέροντας άμεσα αξιοποιήσιμα δεδομένα στις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η αποτελεσματικότητα αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στις 15 Μαΐου, όταν ένας αισθητήρας της OroraTech εντόπισε μια πυρκαγιά διάρκειας 100 λεπτών που είχε παραμείνει αόρατη από τα υπόλοιπα δορυφορικά συστήματα χαμηλής τροχιάς.

Συνολικά, οι νέοι αισθητήρες έρχονται να προστεθούν στους 20 δορυφόρους και αισθητήρες που διαθέτει ήδη η εταιρεία σε τροχιά, 18 εκ των οποίων εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, συμπεριλαμβανομένου του FOREST-20 τον περασμένο Οκτώβριο. Επίσης, έχει ήδη ανακοινωθεί η δέσμευση χωρητικότητας για έως και 96 θερμικά φορτία στον μελλοντικό αστερισμό χαμηλής τροχιάς (LEO) της Eutelsat.

Η εφαρμογή του συστήματος στην Ελλάδα

Η τεχνολογία της OroraTech παρουσιάζει άμεσο και κρίσιμο ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα, ειδικά μετά τις καταστροφικές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών. Η εταιρεία λειτουργεί το Ελληνικό Σύστημα Πυρόσβεσης (Hellenic Fire System), το οποίο αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα παγκοσμίως που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον εντοπισμό δασικών πυρκαγιών. Το σύστημα αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), με χρηματοδότηση από το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Οι τέσσερις θερμικοί δορυφόροι που απαρτίζουν το ελληνικό σύστημα τέθηκαν σε τροχιά τον Μάιο του 2026, ενώ απέστειλαν την πρώτη τους θερμική εικόνα πάνω από την Αθήνα και τα νησιά του Αιγαίου τον Ιούλιο. Όταν το σύστημα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, ο αστερισμός θα έχει τη δυνατότητα να σαρώνει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια δύο φορές την ημέρα, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα στην Πολιτική Προστασία.