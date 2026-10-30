Project Suncatcher: Η Google έλαβε το πρώτο μήνυμα από τον AI δορυφόρο - Ανοίγει ο δρόμος για AI data centers στο Διάστημα

Σύνοψη

Η Google έλαβε με επιτυχία την πρώτη απάντηση τεχνητής νοημοσύνης από τον δορυφόρο του Project Suncatcher που βρίσκεται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Ο ενσωματωμένος εξοπλισμός αξιοποιεί επεξεργαστές Tensor Processing Units (TPUs) για την απευθείας εκτέλεση του γλωσσικού μοντέλου Gemma 4 στο διάστημα, χωρίς την ανάγκη επικοινωνίας με επίγειους servers.

Το πρώτο αποτέλεσμα της δοκιμής περιλάμβανε την παραγωγή ενός haiku σχετικού με το Διάστημα, καθώς και την επιτυχή επεξεργασία δεδομένων τηλεμετρίας.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της πρωτοβουλίας αφορά τη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων που θα τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια, με το επόμενο ορόσημο των διασυνδεδεμένων δορυφόρων να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Η τεχνητή νοημοσύνη μόλις κατέγραψε ένα από τα πιο σημαντικά ορόσημα της σύντομης ιστορίας της, καθώς η Google ανακοίνωσε την επιτυχή λειτουργία του πρώτου δορυφόρου εξοπλισμένου με εξειδικευμένα κυκλώματα AI, λαμβάνοντας τις πρώτες απαντήσεις που δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου εκτός της γήινης ατμόσφαιρας.

Η ανακοίνωση έρχεται ως η φυσική εξέλιξη του Project Suncatcher, της φιλόδοξης πρωτοβουλίας που εκκίνησε η αμερικανική εταιρεία στις αρχές του μήνα με την εκτόξευση του δορυφόρου, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των τεράστιων ενεργειακών αναγκών που απαιτούν τα σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα. Η μεταφορά της επεξεργαστικής ισχύος απευθείας στο Διάστημα προσφέρει μια ριζοσπαστική λύση στα προβλήματα της τροφοδοσίας και της ψύξης που ταλανίζουν τα επίγεια κέντρα δεδομένων, ανοίγοντας τον δρόμο για μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική υποδομών.

Η πρώτη ουσιαστική δοκιμή του συστήματος αφορούσε την εκκίνηση των ενσωματωμένων επεξεργαστών Tensor Processing Units (TPUs) υπό συνθήκες μηδενικής βαρύτητας, οι οποίοι ανέλαβαν να τρέξουν τοποπικά το γλωσσικό μοντέλο Gemma 4. Αντί να ακολουθηθεί η παραδοσιακή διαδρομή της αποστολής του αιτήματος στη Γη και της επιστροφής της απάντησης μέσω δορυφορικής ζεύξης, η παραγωγή του κειμένου πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στον αισθητήρα της συσκευής. Το μοντέλο ανταποκρίθηκε στην εντολή (prompt) να συνθέσει ένα haiku για την εμπειρία του στο διάστημα, επιστρέφοντας τους στίχους «Blue marble below / Data streams in silent grace / Starlight feeds my core», αποδεικνύοντας την ικανότητα του συστήματος να εκτελεί πολύπλοκους αλγορίθμους παραγωγικής AI σε ακραία περιβάλλοντα. Πέρα από τη δημιουργική γραφή, οι μηχανικοί της εταιρείας προχώρησαν σε εκτενείς δοκιμές με limericks και εξειδικευμένα αιτήματα τηλεμετρίας, προκειμένου να διαπιστώσουν την ταχύτητα απόκρισης και την ακρίβεια των μαθηματικών υπολογισμών.

Τι είναι το Project Suncatcher και πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στο Διάστημα;

Το Project Suncatcher αποτελεί μια πειραματική υποδομή της Google για τη δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων, αξιοποιώντας επεξεργαστές TPU και το μοντέλο Gemma 4 σε τροχιά. Η λειτουργία του βασίζεται στην απευθείας επεξεργασία δεδομένων στο Διάστημα μέσω ηλιακής ενέργειας, εξαλείφοντας το latency της μετάδοσης και ανακουφίζοντας τα επίγεια ενεργειακά δίκτυα.



Η ανάπτυξη και η επιτυχής λειτουργία ημιαγωγών στο κενό του Διαστήματος κρύβει ανυπολόγιστες μηχανικές προκλήσεις, με κυριότερες τη διαχείριση της θερμότητας και την προστασία από την κοσμική ακτινοβολία. Επειδή στο Διάστημα δεν υπάρχει αέρας για να πραγματοποιηθεί η συμβατική απαγωγή θερμότητας μέσω ανεμιστήρων ή ψυκτρών, οι θερμικές μεταβολές που προκαλούνται από τη λειτουργία των TPUs κατά την εκπαίδευση ή την παραγωγή απαντήσεων πρέπει να διαχειριστούν αποκλειστικά μέσω συστημάτων θερμικής ακτινοβολίας. Παράλληλα, τα μικροτσίπ υποβάλλονται σε συνεχή βομβαρδισμό από σωματίδια υψηλής ενέργειας, γεγονός που απαιτεί ειδική θωράκιση για την αποτροπή σφαλμάτων στη μνήμη που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν κρίσιμα δεδομένα τηλεμετρίας ή να προκαλέσουν κατάρρευση του μοντέλου Gemma 4.

Οι ομάδες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας έχουν ήδη ξεκινήσει τον επόμενο κύκλο δοκιμών που εστιάζει ακριβώς στην αξιολόγηση της αντοχής των επεξεργαστών υπό αυτές τις ακραίες συνθήκες θερμικής καταπόνησης και έκθεσης σε ακτινοβολία ενώ βρίσκονται σε τροχιά. Η επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του hardware αποτελεί το κρισιμότερο βήμα πριν προχωρήσουν στην υλοποίηση της επόμενης φάσης, η οποία προβλέπει την εκτόξευση δίδυμων διασυνδεδεμένων δορυφόρων μέσα στο 2027. Ο απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός δικτύου υπολογιστικών κόμβων (mesh network) ικανών να διαμοιράζονται τον φόρτο εργασίας, λειτουργώντας πρακτικά ως ένα αποκεντρωμένο διαστημικό data center που θα προσφέρει επεξεργαστική ισχύ κατά παραγγελία, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για τεράστιες, ενεργοβόρες εγκαταστάσεις στην επιφάνεια της Γης.