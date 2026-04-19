Η ΕΕ απαιτεί από τη Google να μοιραστεί τα δεδομένα αναζήτησης με τους ανταγωνιστές της

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του νόμου DMA, εξέδωσε προκαταρκτικά ευρήματα που υποχρεώνουν τη Google να δώσει πρόσβαση στα δεδομένα αναζήτησής της.

Η οδηγία καλύπτει δεδομένα όπως οι κατατάξεις αποτελεσμάτων, τα ερωτήματα χρηστών, τα κλικ και οι προβολές, με στόχο την ενίσχυση τρίτων μηχανών αναζήτησης και AI chatbots.

Η εκπρόσωπος της Google, Clare Kelly, δήλωσε ότι η απόφαση υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του DMA και απειλεί το απόρρητο των χρηστών.

Η τελική απόφαση της Κομισιόν αναμένεται τον Ιούλιο του 2026.

Η μη συμμόρφωση επισύρει πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν το 10% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της Alphabet (περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνει την πίεση προς τους τεχνολογικούς κολοσσούς, εστιάζοντας αυτή τη φορά στον πυρήνα της επιχειρηματικής λειτουργίας της Alphabet: τη μηχανή αναζήτησης της Google. Βασιζόμενη στην Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), η ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιοποίησε τα προκαταρκτικά της ευρήματα, ζητώντας από την εταιρεία να ανοίξει τα πολύτιμα δεδομένα αναζήτησης στους άμεσους ανταγωνιστές της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποτελεί απλώς μια νομική διαμάχη, αλλά μια θεμελιώδη αλλαγή στην αρχιτεκτονική της διανομής πληροφοριών στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τα παραδοσιακά εργαλεία αναζήτησης όσο και τα αναδυόμενα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Τι ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη Google για τα δεδομένα αναζήτησης;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζοντας την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), απαιτεί από τη Google να παραχωρεί σε ανταγωνιστικές μηχανές και AI chatbots δίκαιη πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα αναζήτησης, όπως κατατάξεις, ερωτήματα και κλικ. Αν δεν συμμορφωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026, αντιμετωπίζει πρόστιμα έως 10% του παγκόσμιου τζίρου της.

Κύρια σημεία της ρύθμισης

Πρόσβαση σε FRAND όρους: Οι όροι διαμοιρασμού πρέπει να είναι δίκαιοι, εύλογοι και να μην εισάγουν διακρίσεις ( F air, R easonable, a nd N on- D iscriminatory).

Οι όροι διαμοιρασμού πρέπει να είναι δίκαιοι, εύλογοι και να μην εισάγουν διακρίσεις ( air, easonable, nd on- iscriminatory). Κατηγορίες Δεδομένων: Καλύπτονται δεδομένα ranking (κατάταξης), search queries (ερωτημάτων), click-through rates (ποσοστών κλικ) και views (προβολών).

Καλύπτονται δεδομένα ranking (κατάταξης), search queries (ερωτημάτων), click-through rates (ποσοστών κλικ) και views (προβολών). Δικαιούχοι: Το άνοιγμα αφορά εναλλακτικές μηχανές (π.χ. Bing, DuckDuckGo, Ecosia) και εταιρείες ανάπτυξης AI με δυνατότητες διαδικτυακής αναζήτησης.

Το άνοιγμα αφορά εναλλακτικές μηχανές (π.χ. Bing, DuckDuckGo, Ecosia) και εταιρείες ανάπτυξης AI με δυνατότητες διαδικτυακής αναζήτησης. Προστασία Δεδομένων: Η Google οφείλει να αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς ανωνυμοποίησης για να προστατεύσει τις προσωπικές πληροφορίες (PII) των χρηστών.

Η δομική ανισορροπία της αγοράς αναζήτησης

Το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρο: η ποιότητα μιας μηχανής αναζήτησης εξαρτάται άμεσα από τον όγκο των δεδομένων που αναλύει. Η Google, έχοντας κυριαρχήσει στην αγορά για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει συσσωρεύσει έναν ανυπολόγιστο όγκο δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών. Αυτός ο «θησαυρός» της επιτρέπει να βελτιώνει συνεχώς τους αλγορίθμους της, δημιουργώντας ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο εισόδου για μικρότερες εταιρείες.

Σύμφωνα με την EVP Teresa Ribera, η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ανοιχτού ανταγωνισμού. Χωρίς την ανάλυση πραγματικών αναζητήσεων και των αντίστοιχων κλικ των χρηστών, καμία νέα πλατφόρμα δεν μπορεί να εκπαιδεύσει επαρκώς τα μοντέλα της ώστε να προσφέρει εξίσου σχετικά αποτελέσματα με τη Google.

Η απάντηση της Google και το ζήτημα της Ιδιωτικότητας

Η αντίδραση της Alphabet υπήρξε άμεση και έντονη. Η Clare Kelly, νομική σύμβουλος της εταιρείας για θέματα ανταγωνισμού, χαρακτήρισε την πρόταση ως καθοδηγούμενη αποκλειστικά από τα παράπονα των ανταγωνιστών. Το κύριο επιχείρημα της Google εστιάζει στην ιδιωτικότητα. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο διαμοιρασμός ευαίσθητων δεδομένων αναζήτησης —ακόμα και αν αυτά υποστούν επεξεργασία ανωνυμοποίησης— δημιουργεί τεράστιους κινδύνους ασφαλείας.

Τα ιστορικά δεδομένα αναζήτησης περιέχουν συχνά έμμεσες προσωπικές πληροφορίες. Προηγούμενες ακαδημαϊκές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η απο-ανωνυμοποίηση βάσεων δεδομένων αναζήτησης είναι τεχνικά εφικτή εάν τα ερωτήματα είναι αρκετά συγκεκριμένα (π.χ., ιατρικά συμπτώματα σε συνδυασμό με τοποθεσία). Η Google προειδοποιεί ότι η συμμόρφωση με αυτή την αυστηρή οδηγία του DMA ενδέχεται να υποβαθμίσει την καινοτομία και να εκθέσει τους Ευρωπαίους πολίτες σε κινδύνους διαρροής δεδομένων.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το 2026, η παραδοσιακή αναζήτηση συνυφαίνεται άμεσα με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Πλατφόρμες και LLMs απαιτούν συνεχή τροφοδότηση με φρέσκα δεδομένα για να απαντούν σε πραγματικό χρόνο. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει ρητά τα AI chatbots που διαθέτουν λειτουργίες αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι εταιρείες όπως η OpenAI ή η Anthropic θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα μετρικά επιτυχίας των απαντήσεων της Google, βελτιώνοντας δραματικά την ακρίβεια των δικών τους συστημάτων και μειώνοντας τις «παραισθήσεις» των μοντέλων τους.