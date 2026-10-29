XREAL Aura: Τα πρώτα γυαλιά Android XR με ενσωματωμένο Gemini και εξωτερικό επεξεργαστή

Σύνοψη

Τα XREAL Aura είναι τα πρώτα ενσύρματα έξυπνα γυαλιά που τρέχουν επίσημα το νέο λειτουργικό σύστημα Android XR της Google, φέρνοντας το τεράστιο οικοσύστημα των mobile εφαρμογών σε περιβάλλον χωρικής υπολογιστικής.

είναι τα πρώτα ενσύρματα έξυπνα γυαλιά που τρέχουν επίσημα το νέο λειτουργικό σύστημα Android XR της Google, φέρνοντας το τεράστιο οικοσύστημα των mobile εφαρμογών σε περιβάλλον χωρικής υπολογιστικής. Το βάρος του σκελετού περιορίζεται στα 95 γραμμάρια, καθώς ο κεντρικός επεξεργαστής Snapdragon Reality Elite της Qualcomm και η μπαταρία στεγάζονται σε μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται μέσω καλωδίου.

της και η μπαταρία στεγάζονται σε μια εξωτερική συσκευή που συνδέεται μέσω καλωδίου. Ο οπτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει διάφανα κρύσταλλα με οπτικό πεδίο 70 μοιρών και δυνατότητα άμεσης συσκότισης για ιδιωτικότητα, ενώ υποστηρίζεται η λειτουργία Wired Mirroring για ενσύρματη προβολή της οθόνης οποιουδήποτε laptop.

για ενσύρματη προβολή της οθόνης οποιουδήποτε laptop. Η συσκευή λανσάρεται με 150 εξειδικευμένες χωρικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων προβολών για το πρωτάθλημα του NBA, διαδραστικών εμπειριών όπως το Project Hail Mary και στρατηγικών παιχνιδιών όπως το Fallout: Factions .

και στρατηγικών παιχνιδιών όπως το . Η εμπορική διάθεση ξεκινά άμεσα σε ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Νότια Κορέα με αρχική τιμή προσφοράς στα 1.099 δολάρια, ενώ η κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή και κατά συνέπεια στην ελληνική αγορά αναμένεται μελλοντικά.

Η μετάβαση της βιομηχανίας της τεχνολογίας από τα βαριά και συχνά δυσκίνητα headsets εικονικής πραγματικότητας σε πιο κομψές, εργονομικές λύσεις για καθημερινή χρήση αποκτά πλέον σαφή και ρεαλιστική κατεύθυνση με την επίσημη παρουσίαση των XREAL Aura.

Η κινεζική εταιρεία κατασκευής hardware συνεργάστηκε άμεσα και σε βάθος με τη Google προκειμένου να δημιουργήσει την πρώτη καταναλωτική συσκευή που αξιοποιεί πλήρως το ολοκαίνουριο λειτουργικό σύστημα Android XR, μεταφέροντας ολόκληρο το οικοσύστημα των mobile εφαρμογών του Android σε ένα προηγμένο περιβάλλον χωρικής υπολογιστικής.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση που ακολουθείται διαφέρει ριζικά από τον άμεσο ανταγωνισμό, καθώς οι μηχανικοί σχεδιασμού αποφάσισαν να διαχωρίσουν την υπολογιστική μονάδα από τον σκελετό των γυαλιών, στοχεύοντας στην απόλυτη άνεση του χρήστη και την εξάλειψη της καταπόνησης του αυχένα κατά τη διάρκεια πολύωρης χρήσης.

Τι είναι τα XREAL Aura και πώς λειτουργεί το Android XR;

Τα XREAL Aura είναι ενσύρματα έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας που ζυγίζουν λιγότερο από 95 γραμμάρια, καθώς μεταφέρουν τον επεξεργαστή Snapdragon Reality Elite και την μπαταρία σε μια ανεξάρτητη εξωτερική μονάδα. Ενσωματώνουν το λειτουργικό σύστημα Android XR και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini, προσφέροντας οπτικό πεδίο 70 μοιρών μέσω διάφανων φακών για την ταυτόχρονη προβολή ψηφιακών παραθύρων στο φυσικό περιβάλλον.

Αρχιτεκτονική διαχωρισμού: Η υπολογιστική ισχύς και η τροφοδοσία φιλοξενούνται εξολοκλήρου στο εξωτερικό puck.

Η υπολογιστική ισχύς και η τροφοδοσία φιλοξενούνται εξολοκλήρου στο εξωτερικό puck. Οπτικό σύστημα: Διάφανοι φακοί με δυνατότητα ηλεκτρονικής συσκότισης και ευρύ οπτικό πεδίο 70 μοιρών.

Διάφανοι φακοί με δυνατότητα ηλεκτρονικής συσκότισης και ευρύ οπτικό πεδίο 70 μοιρών. Συνδεσιμότητα: Λειτουργία Wired Mirroring μέσω θύρας USB-C για απευθείας προβολή της οθόνης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κονσολών.

Λειτουργία Wired Mirroring μέσω θύρας USB-C για απευθείας προβολή της οθόνης ηλεκτρονικών υπολογιστών και κονσολών. Τεχνητή Νοημοσύνη: Βαθιά ενσωμάτωση του πολυτροπικού μοντέλου Gemini που αναλύει οπτικά το φυσικό περιβάλλον σε πραγματικό χρόνο.

Σχετικά με τον σχεδιασμό της συσκευής, η διατήρηση του βάρους σε επίπεδα απόλυτα συγκρίσιμα με τα συμβατικά γυαλιά ηλίου επιτεύχθηκε μέσω ενός εξαιρετικά έξυπνου μηχανικού συμβιβασμού. Η εξωτερική μονάδα μεγέθους τσέπης αναλαμβάνει όλο το βαρύ υπολογιστικό φορτίο, στεγάζοντας παράλληλα τη μπαταρία, γεγονός που αποτρέπει την επικίνδυνη υπερθέρμανση στο πρόσωπο του χρήστη και εξασφαλίζει τη διατήρηση υψηλών επιδόσεων χωρίς απώλειες εξαιτίας θερμικού περιορισμού. Στο εσωτερικό αυτού του ανεξάρτητου puck φιλοξενείται η πλατφόρμα Snapdragon Reality Elite της Qualcomm, η οποία κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην αγορά παρέχοντας την απαραίτητη υπολογιστική και γραφική ισχύ για την ομαλή απόδοση τρισδιάστατων γραφικών και την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών απαιτητικών εφαρμογών.

Οπτικά, τα γυαλιά της XREAL εξοπλίζονται με διάφανα κρύσταλλα που επιτρέπουν στον χρήστη να διατηρεί τη συνεχή επαφή με τον χώρο γύρω του αποφεύγοντας την αίσθηση του εγκλωβισμού,ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν την ικανότητα να σκοτεινιάζουν άμεσα κατόπιν εντολής,μετατρέποντας τον εξοπλισμό σε μια απόλυτα ιδιωτική φορητή κινηματογραφική αίθουσα. Το οπτικό πεδίο (Field of View) αγγίζει τις 70 μοίρες και κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό για την παρακολούθηση ταινιών υψηλής ανάλυσης ή την τοποθέτηση πολλαπλών ψηφιακών παραθύρων περιμετρικά του χρήστη, δημιουργώντας έναν τεράστιο εικονικό χώρο εργασίας που παραμένει εντελώς αόρατος στους παρευρισκόμενους.

Η ενσωμάτωση της λειτουργίας Wired Mirroring διευρύνει κατακόρυφα τη χρηστικότητα της συσκευής για τους επαγγελματίες, καθώς ένα απλό καλώδιο τεχνολογίας USB-C αρκεί για να μεταφέρει την οθόνη του φορητού υπολογιστή ακριβώς μέσα στο οπτικό πεδίο των γυαλιών. Η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή προβάλλεται ως ένα αιωρούμενο ψηφιακό παράθυρο το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα σε μέγεθος και απόσταση, λειτουργώντας παράλληλα με τις εγγενείς εφαρμογές του οικοσυστήματος Android XR. Μια τέτοια στοχευμένη υλοποίηση επιλύει άμεσα το μείζον πρόβλημα της ιδιωτικότητας κατά την εργασία σε δημόσιους χώρους, επιτρέποντας την ανάγνωση εμπιστευτικών εταιρικών εγγράφων χωρίς τον παραμικρό φόβο ανεπιθύμητων βλεμμάτων.

Αντίστοιχα, το προηγμένο πολυτροπικό μοντέλο Gemini της Google αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στο λειτουργικό σύστημα, ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των απλών φωνητικών εντολών και αποκτώντας πλήρη επίγνωση των όσων βλέπει ο χρήστης μέσω των ενσωματωμένων αισθητήρων των γυαλιών. Ζητώντας βοήθεια, ο ψηφιακός βοηθός μπορεί να αναλύσει τα ανοιχτά παράθυρα στην οθόνη του υπολογιστή, να διαβάσει τον έντυπο κατάλογο ενός εστιατορίου στον φυσικό κόσμο ή να παρέχει ακριβείς κατευθυντήριες οδηγίες περιήγησης στον χώρο επισημαίνοντας οπτικά τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος.

Περνώντας στο οικοσύστημα του λογισμικού, το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας υποστηρίζεται δυναμικά από 150 εξειδικευμένες εφαρμογές που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για περιβάλλοντα XR,πλαισιώνοντας αρμονικά τα εκατομμύρια διαθέσιμα παραδοσιακά apps του Google Play. Οι προγραμματιστές μεγάλων εταιρειών αντιλήφθηκαν άμεσα τις χωρικές δυνατότητες της πλατφόρμας, δημιουργώντας εμπειρίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απλές δισδιάστατες οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Εξαιρετικό παράδειγμα αποτελεί η επίσημη εφαρμογή του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ (NBA), η οποία επιτρέπει στους φιλάθλους να μετατρέψουν κυριολεκτικά το τραπέζι του σαλονιού τους σε ένα μικρογραφικό τρισδιάστατο γήπεδο, όπου τα μοντέλα των παικτών κινούνται σε πραγματικό χρόνο συνοδευόμενα από έναν τεράστιο όγκο ζωντανών στατιστικών στοιχείων.

Στον τομέα της εκμάθησης και της διάδρασης με φυσικά αντικείμενα, η εφαρμογή Simply Piano XR συγχωνεύει την εικόνα ενός πραγματικού αρμονίου με εικονικά καθοδηγητικά στοιχεία,εκπαιδεύοντας τον χρήστη με οπτικές ενδείξεις ακριβώς πάνω στα φυσικά πλήκτρα που αγγίζει. Στη βιομηχανία του gaming, ιστορικά franchises κάνουν την εμφάνισή τους με ολοκαίνουριους τίτλους,όπως το Fallout: Factions που προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία στρατηγικής δύο παικτών επάνω σε φυσικές επιφάνειες, και το Holochess από το στούντιο της Resolution Games που αντικαθιστά τα παραδοσιακά πιόνια του σκακιού με κινούμενες ολογραφικές μονάδες που μάχονται μπροστά στα μάτια των παικτών. Παράλληλα, η υπηρεσία Google Photos θα εισαγάγει προσεχώς μια αναβαθμισμένη χωρική γκαλερί, η οποία θα περικυκλώνει τον χρήστη με τις φωτογραφίες του,επιτρέποντας την περιήγηση με φυσικές χειρονομίες στο χώρο.

Σχετικά με την εμπορική διαθεσιμότητα, οι καταναλωτές στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα μπορούν ήδη να προχωρήσουν σε προπαραγγελία του εξοπλισμού, με τις πρώτες παραδόσεις να τοποθετούνται ημερολογιακά για τα μέσα Νοεμβρίου. Η τιμολογιακή πολιτική κινείται στα αναμενόμενα υψηλά επίπεδα της κατηγορίας, με το βασικό μοντέλο των 12GB μνήμης RAM και 256GB αποθηκευτικού χώρου να προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 1.099 δολαρίων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, πριν ανέλθει στα 1.279 δολάρια. Η κορυφαία έκδοση με 16GB μνήμης RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου διατίθεται στα 1.299 δολάρια στο πλαίσιο της αρχικής προωθητικής ενέργειας.