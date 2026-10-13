Νέο Apple TV 4K με A19 chip και ενσωματωμένα μικρόφωνα για Siri AI

Σύνοψη

Ενσωμάτωση του πανίσχυρου A19 chip που προσφέρει 50% ταχύτερη απόδοση CPU και προσθέτει νέο hardware AV1 decoder για βελτιστοποιημένο streaming.

Τοποθέτηση τριών far-field μικροφώνων απευθείας στο κυρίως σώμα της συσκευής για πλήρως hands-free έλεγχο μέσω του Siri AI.

Αναβαθμισμένο Siri Remote το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία Precision Finding μέσω του δικτύου Find My για τον άμεσο εντοπισμό του στον χώρο.

Δυνατότητα δημιουργίας ασύρματου home theater με την ταυτόχρονη διασύνδεση τεσσάρων ηχείων HomePod mini 2 ή HomePod δεύτερης γενιάς.

Πλήρης υποστήριξη του Apple Intelligence για βαθύτερη κατανόηση τηλεοπτικού περιεχομένου και έξυπνη διαχείριση συσκευών HomeKit με ενισχυμένη ιδιωτικότητα.

Επίσημη κυκλοφορία στις 13 Νοεμβρίου με βελτιωμένες λειτουργίες για το Apple Fitness+, το Apple Arcade και το iCloud Photos.

Το νέο Apple TV 4K (2026) εξοπλίζεται με τον επεξεργαστή A19, τρία ενσωματωμένα far-field μικρόφωνα για hands-free εντολές και ανανεωμένο Siri Remote με υποστήριξη Precision Finding. Η συσκευή υποστηρίζει πλήρως το Siri AI μέσω Apple Intelligence, hardware αποκωδικοποίηση AV1 και ασύρματη σύνδεση έως και τεσσάρων ηχείων HomePod, ενώ η επίσημη διάθεσή της ξεκινά παγκοσμίως στις 13 Νοεμβρίου.

Βασικά χαρακτηριστικά

Επεξεργαστής: Apple A19 (Έως 50% ταχύτερη CPU, 2x ταχύτερη GPU)

Apple A19 (Έως 50% ταχύτερη CPU, 2x ταχύτερη GPU) Αποκωδικοποίηση: Νέος dedicated AV1 hardware decoder

Νέος dedicated AV1 hardware decoder Ήχος: Υποστήριξη 4-Speaker Setup με αυτόματη βαθμονόμηση χώρου (Auto Room Calibration)

Υποστήριξη 4-Speaker Setup με αυτόματη βαθμονόμηση χώρου (Auto Room Calibration) Έλεγχος: Siri AI, 3 x Far-Field Μικρόφωνα με Advanced Echo Cancellation

Siri AI, 3 x Far-Field Μικρόφωνα με Advanced Echo Cancellation Χειριστήριο: Siri Remote με Find My και ενσωματωμένο ηχείο εντοπισμού

Η άφιξη του Siri AI και ο φωνητικός έλεγχος χωρίς τηλεχειριστήριο

Η κεντρική φιλοσοφία της Apple για το σαλόνι περνάει πλέον μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η εταιρεία εισάγει μια ριζικά ανασχεδιασμένη έκδοση του ψηφιακού βοηθού της που τροφοδοτείται απευθείας από το Apple Intelligence. Ο φωνητικός έλεγχος αποκτά μια πλούσια, πλήρους οθόνης διεπαφή που επιτρέπει στον χρήστη να διατηρεί μια φυσική συζήτηση με το σύστημα, κατανοώντας το ευρύτερο πλαίσιο των ερωτήσεων. Οι θεατές μπορούν να ρωτήσουν τον βοηθό σχετικά με το ποιες σειρές κέρδισαν στα φετινά βραβεία Emmy και η οθόνη θα γεμίσει με τις αντίστοιχες αφίσες αντλώντας δεδομένα από το Apple TV app, ενώ παράλληλα προτείνονται παρόμοιες βραβευμένες επιλογές για να συνεχιστεί η εξερεύνηση.

Η δύναμη του συστήματος φαίνεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, όπου οι χρήστες έχουν την ευχέρεια να ρωτούν πληροφορίες για την τοποθεσία των γυρισμάτων μιας ταινίας ή να ζητούν ηλικιακές αξιολογήσεις, με τις απαντήσεις να εμφανίζονται διακριτικά στο κάτω μέρος της οθόνης χωρίς να διακόπτουν τη δράση. Εφόσον υπάρχει συνδεδεμένο iPhone που υποστηρίζει το Apple Intelligence, η τηλεόραση αντλεί προσωπικά δεδομένα για να εκτελέσει εντολές όπως η αναπαραγωγή μιας σειράς που πρότεινε ένας φίλος στα μηνύματα.

Για να γίνουν όλα τα παραπάνω πραγματικότητα χωρίς να απαιτείται η συνεχής χρήση του τηλεχειριστηρίου, οι μηχανικοί στο Cupertino ενσωμάτωσαν τρία μικρόφωνα μακρινού πεδίου (far-field) πάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής. Το hardware συνεργάζεται με αλγορίθμους ακύρωσης ηχούς υψηλής ακρίβειας που απομονώνουν τη φωνή του χρήστη από τους ήχους της ταινίας, επιτρέποντας την αναγνώριση των εντολών "Hey Siri" ακόμα και όταν ο ήχος της τηλεόρασης βρίσκεται σε υψηλή ένταση.

Επεξεργαστής A19 και το ανανεωμένο Siri Remote με Find My

Η καρδιά του οικοσυστήματος αναβαθμίζεται εντυπωσιακά με την προσθήκη του A19 chip, το οποίο εκτοξεύει τις επιδόσεις προσφέροντας έως και 50% ταχύτερη επεξεργαστική ισχύ και διπλάσια απόδοση στα γραφικά σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Η πλοήγηση στα μενού γίνεται απολύτως ομαλή, οι εναλλαγές μεταξύ των εφαρμογών πραγματοποιούνται ακαριαία και το gaming μέσω του Apple Arcade αποκτά νέα πνοή με πολύπλοκα 3D γραφικά να αποδίδονται χωρίς ίχνος καθυστέρησης. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενσωμάτωση ενός ολοκαίνουργιου, αποκλειστικού hardware αποκωδικοποιητή για το πρότυπο AV1, εξασφαλίζοντας υψηλότερη ποιότητα εικόνας κατά το streaming περιεχομένου με ταυτόχρονη δραστική μείωση της απαιτούμενης κατανάλωσης εύρους ζώνης (bandwidth).

Παράλληλα, η εταιρεία έδωσε λύση σε ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα των χρηστών παγκοσμίως, φέρνοντας την τεχνολογία Find My στο ανανεωμένο Siri Remote. Το χειριστήριο διατηρεί την αναγνωρίσιμη μεταλλική σχεδίασή του αλλά ενσωματώνει πλέον λειτουργία Precision Finding, επιτρέποντας στους κατόχους iPhone να το εντοπίζουν με γραφικές οδηγίες κατεύθυνσης στον χώρο. Σε περίπτωση που έχει χαθεί στα μαξιλάρια του καναπέ, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει την αναπαραγωγή ενός δυνατού ήχου από το μικρό ηχείο που κρύβεται στο εσωτερικό του.

Η απόλυτη εμπειρία Home Theater με τέσσερα ηχεία

Ο τομέας του οικιακού κινηματογράφου δέχεται μια τεράστια αναβάθμιση καθώς η συσκευή επιτρέπει για πρώτη φορά τη δημιουργία ενός συστήματος surround ήχου με τη χρήση τεσσάρων ηχείων. Οι καταναλωτές μπορούν να συνδυάσουν τέσσερα HomePod mini 2 ή τέσσερα HomePod δεύτερης γενιάς, δημιουργώντας μια ακουστική εγκατάσταση χωρίς καθόλου καλώδια. Το σύστημα αναγνωρίζει έξυπνα τη θέση κάθε ηχείου μέσα στο δωμάτιο και προχωρά σε αυτόματη βαθμονόμηση (calibration) των επιπέδων έντασης και του χρονισμού του ήχου, προσαρμόζοντας το τελικό αποτέλεσμα στην ακουστική του εκάστοτε χώρου.

Πέρα από τον ήχο, ο ρόλος του κεντρικού hub για το έξυπνο σπίτι ενισχύεται δραματικά. Οι ειδοποιήσεις από τις συμβατές κάμερες ασφαλείας εμφανίζονται ζωντανά στην οθόνη της τηλεόρασης, ενώ το Apple Intelligence αναλαμβάνει να αναλύσει το βίντεο και να προσφέρει γραπτές περιγραφές για το τι ακριβώς συμβαίνει έξω από την πόρτα. Η διαχείριση των αξεσουάρ μέσω του προτύπου Thread και της σύνδεσης Wi-Fi πραγματοποιείται αστραπιαία, ενώ όλες οι διεργασίες ασφαλείας του HomeKit Secure Video εκτελούνται τοπικά χάρη στα Secure Exclaves του επεξεργαστή A19, διασφαλίζοντας ότι κανένα δεδομένο μικροφώνου ή κάμερας δεν διαρρέει στο διαδίκτυο.

Διαθεσιμότητα

Το νέο Apple TV 4K θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ σε τιμή $299,99, ενώ αναμένουμε ενημέρωση για την Ευρώπη.