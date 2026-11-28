Όταν η Sony ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2026 την κυκλοφορία των Sony WH-1000XM4C, ομολογώ πως η πρώτη μου αντίδραση ήταν ένα μείγμα έκπληξης και καχυποψίας, καθώς σπάνια βλέπουμε μια εταιρεία να ανασταίνει ένα μοντέλο έξι ετών αντί να προωθεί αποκλειστικά τις νεότερες και ακριβότερες ναυαρχίδες του. Κρατώντας όμως στα χέρια μου εδώ και αρκετές ημέρες τη νέα έκδοση Lavender για τις ανάγκες αυτού του review, συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα ότι αυτή η επανέκδοση αποτελεί μια εξαιρετικά στοχευμένη κίνηση που απαντά ταυτόχρονα στις απαιτήσεις του κοινού και στους νέους ευρωπαϊκούς κανονισμούς βιωσιμότητας.

Με τις τιμές των κορυφαίων ασύρματων ακουστικών, όπως των WH-1000XM6, να έχουν σκαρφαλώσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, η Sony αποφάσισε να επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο αγαπημένο σχέδιο της σειράς 1000X, εξοπλίζοντας το με σύγχρονο Bluetooth 6.0, επανασχεδιασμένο εσωτερικό για δυνατότητα αντικατάστασης της μπαταρίας και ανανεωμένη υποστήριξη λογισμικού. Η εμπειρία μου μαζί τους στην καθημερινή μετακίνηση, στο γραφείο και σε πολύωρες βραδινές ακροάσεις για να μην ενοχλούνται οι γείτονες, απέδειξε πως η κλασική συνταγή αντέχει ακόμα στον χρόνο, αν και οι συμβιβασμοί που απαιτήθηκαν για να γίνουν πιο «πράσινα» και πιο προσιτά δεν περνούν απαρατήρητοι.

Σχεδιασμός, εργονομία και η γοητεία της απόχρωσης Lavender

Ανοίγοντας τη συσκευασία των Sony WH-1000XM4C, το πρώτο στοιχείο που κερδίζει αμέσως το βλέμμα είναι η φρέσκια, παστέλ μωβ απόχρωση, η οποία καταφέρνει να δείχνει ταυτόχρονα παιχνιδιάρικη και σοβαρή, προσφέροντας μια ευχάριστη εναλλακτική απέναντι στο αναμενόμενο μαύρο. Το ματ πολυμερές φινίρισμα που καλύπτει τα εξωτερικά καλύμματα παραμένει απαλό στην αφή και ανθεκτικό στις δαχτυλιές, ενώ οι αισθητικές παρεμβάσεις σε σχέση με τα αρχικά XM4 του 2020 είναι τόσο διακριτικές που θα τις εντοπίσει μόνο όποιος έχει ζήσει χρόνια με το προηγούμενο μοντέλο. Το logo της Sony στους βραχίονες έχει πλέον μια πιο ψυχρή ασημένια απόχρωση αντί του παλαιότερου ροζ χρυσού, η ονομασία του μοντέλου έχει αφαιρεθεί από το κάτω άκρο της στέκας, τα γράμματα L και R είναι πλέον ευδιάκριτα τυπωμένα στο εσωτερικό ύφασμα των ακουστικών για να μη χάνεις χρόνο ψάχνοντας τη σωστή φορά, και το φυσικό πλήκτρο στην αριστερή πλευρά έχει μετονομαστεί από Custom σε NC/Ambient ώστε να περιγράφει με μεγαλύτερη σαφήνεια τον ρόλο του.

Το μεγαλύτερο εργονομικό πλεονέκτημα που επιστρέφει με τα WH-1000XM4C είναι ο αναδιπλούμενος μηχανισμός τους, ένα χαρακτηριστικό που έλειψε από τα WH-1000XM5 και ανάγκασε πολλούς ταξιδιώτες να μείνουν πιστοί στην παλαιότερη γενιά. Με βάρος που περιορίζεται στα 253 γραμμάρια, τα κλειστού τύπου over-ear ακουστικά αγκαλιάζουν το κεφάλι με ισορροπημένη πίεση, επιτρέποντας μου να τα φορώ για περισσότερες από τέσσερις συνεχόμενες ώρες εργασίας χωρίς να νιώθω ενόχληση στην κορυφή του κεφαλιού ή γύρω από τους κροτάφους, ακόμα και όταν φορώ γυαλιά. Τα μαλακά μαξιλαράκια από συνθετικό δέρμα προσφέρουν εξαιρετική παθητική απομόνωση και πλέον αφαιρούνται αισθητά πιο εύκολα με το χέρι για καθαρισμό ή αντικατάσταση, αν και δεν μπορώ να παραβλέψω το γεγονός ότι σε ζεστούς χώρους τείνουν να παγιδεύουν λίγη περισσότερη θερμότητα γύρω από τα αυτιά.

Επίσης, ο μηχανισμός ρύθμισης του ύψους της στέκας εξακολουθεί να απαιτεί μια ελαφρώς πιο απότομη δύναμη για να μετακινηθεί από σκάλα σε σκάλα, ενώ η πλήρης απουσία πιστοποίησης IP για αντοχή στον ιδρώτα και το νερό σημαίνει ότι πρέπει να παραμένουν μακριά από το γυμναστήριο και τις απρόσμενες βροχοπτώσεις. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται η γνώριμη, στιβαρή θήκη μεταφοράς μαζί με το αποσπώμενο καλώδιο ήχου, αλλά απουσιάζει εντελώς το καλώδιο φόρτισης USB-C, μια επιλογή που η Sony υιοθετεί πλέον σε όλη τη γκάμα της στο όνομα της μείωσης των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ήχος, οδηγοί 40 mm και η ευκολία του νέου equalizer

Κάτω από το γνώριμο περίβλημα των Sony WH-1000XM4C συνεχίζουν να εργάζονται οι δοκιμασμένοι δυναμικοί drivers 40 mm με διάφραγμα από πολυμερές υγρών κρυστάλλων, σε συνεργασία με τον επεξεργαστή HD Noise Cancelling Processor QN1 που αναλαμβάνει την ψηφιακή μετατροπή και την ενίσχυση. Στις πρώτες μου ακροάσεις, προτού καν αγγίξω τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, επιβεβαίωσα πως ο ηχητικός χαρακτήρας παραμένει βαθιά εμπορικός, ζεστός και γεμάτος ενέργεια, με το χαμηλό φάσμα να κυριαρχεί προσφέροντας πλούσιο όγκο που ενθουσιάζει σε ηλεκτρονική μουσική, hip-hop και σύγχρονη pop. Ωστόσο, σε σχέση με το μοντέλο του 2020, η Sony φαίνεται πως έχει κάνει μια διακριτική επαναρύθμιση που δίνει ελαφρώς καλύτερο στερεοφωνικό διαχωρισμό και πιο καθαρή παρουσία στις υψηλότερες φωνές και τις κιθάρες, χωρίς όμως να εξαλείφει εντελώς τη μικρή υποχώρηση στις μεσαίες συχνότητες όταν η ενορχήστρωση γίνεται ιδιαίτερα πυκνή και απαιτητική.

Εκεί που τα WH-1000XM4C πραγματικά μεταμορφώνονται και δικαιολογούν την ύπαρξη τους το 2026 είναι μέσα από την εφαρμογή Sony Sound Connect, η οποία φέρνει το αναβαθμισμένο equalizer 10 ζωνών (από τα 31 Hz έως τα 16 kHz) που γνωρίσαμε στα ακριβότερα WH-1000XM6, αντικαθιστώντας το παλιό και περιοριστικό equalizer των 5 ζωνών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορείς να πειραματιστείς με τις συχνότητες με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, ούτως ώστε να παραμετροποιήσεις τον ήχο πλήρως στις δικές σου προσωπικές προτιμήσεις.

Η υποστήριξη του κωδικοποιητή LDAC επιτρέπει ασύρματη μετάδοση υψηλής ανάλυσης στα 96 kHz και 990 kbps με απόκριση συχνότητας από 20 Hz έως 40.000 Hz (έναντι 20 Hz – 20.000 Hz στα 44,1 kHz με SBC και AAC), ενώ η τεχνολογία DSEE Extreme επιχειρεί να αναβαθμίσει σε πραγματικό χρόνο τα συμπιεσμένα αρχεία όταν ακούτε από πλατφόρμες χαμηλότερου bitrate. Επιπλέον, η πιστοποίηση 360 Reality Audio παραμένει διαθέσιμη για όσους χρησιμοποιούν συμβατές υπηρεσίες streaming, ενώ η ύπαρξη της υποδοχής 3,5mm επιτρέπει ενσύρματη ακρόαση με απόκριση συχνότητας από 4 Hz έως 40.000 Hz, σύνθετη αντίσταση 40 ohm και ευαισθησία 106 dB/mW όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

Ενεργή ακύρωση θορύβου, διαφάνεια και ποιότητα κλήσεων

Παρότι ο επεξεργαστής QN1 και η διάταξη των τεσσάρων μικροφώνων (δύο σε κάθε πλευρά με τεχνολογία Dual Noise Sensor) μετρούν πλέον αρκετά χρόνια στην πλάτη τους, η απόδοση της ενεργής ακύρωσης θορύβου στα Sony WH-1000XM4C αποτέλεσε μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της δοκιμής μου. Είτε λόγω των μικρών βελτιώσεων στην ακουστική μόνωση των μαξιλαριών είτε χάρη σε πιο ώριμους αλγορίθμους, τα ακουστικά καταφέρνουν να εξουδετερώνουν τους χαμηλόσυχνους βόμβους από κινητήρες λεωφορείων και βαγονιών (σ.σ. σε αεροπλάνο δεν είχα την ευκαιρία να μπω στο διάστημα της δοκιμής) ακόμα πιο αποτελεσματικά από το πρωτότυπο μοντέλο, περιορίζοντας ταυτόχρονα στο ελάχιστο εκείνον τον ανεπαίσθητο λευκό θόρυβο που κάποιοι παρατηρούσαν σε απόλυτη ησυχία. Στους θορυβώδεις δρόμους της πόλης και σε γεμάτα καφέ, η μουσική σε μέτρια ένταση αρκεί για να απομονώσει το μεγαλύτερο μέρος της φασαρίας, αν και οι κοντινές ανθρώπινες φωνές και οι απότομοι ήχοι υψηλής συχνότητας εξακολουθούν να περνούν πιο εύκολα σε σύγκριση με την κορυφαία απομόνωση που προσφέρουν τα WH-1000XM6 με τα δώδεκα μικρόφωνα και τον νεότερο επεξεργαστή QN3.

Η λειτουργία NC Optimizer, η οποία προσαρμόζει την ακύρωση θορύβου στο σχήμα του κεφαλιού, τα μαλλιά και τη χρήση γυαλιών, λειτουργεί γρήγορα μέσα από την εφαρμογή, ενώ το Adaptive Sound Control αλλάζει αυτόματα το προφίλ ανάλογα με το αν περπατάτε, ταξιδεύετε ή κάθεστε στο γραφείο. Όσον αφορά τη λειτουργία Ambient Sound Mode, η απόδοση κρίνεται απολύτως επαρκής για να ακούσετε μια ανακοίνωση ή να παραγγείλετε έναν καφέ, ειδικά σε συνδυασμό με την εξαιρετικά πρακτική χειρονομία Quick Attention όπου απλώς καλύπτετε το δεξί ακουστικό με την παλάμη σας για να χαμηλώσει ακαριαία η μουσική, ωστόσο, ο εξωτερικός ήχος ακούγεται ελαφρώς πιο επεξεργασμένος και λιγότερο τρισδιάστατος από ό,τι στα σύγχρονα flagship μοντέλα. Εκεί όμως που τα χρόνια της πλατφόρμας φαίνονται ξεκάθαρα είναι στην ποιότητα των τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς σε ήσυχο εσωτερικό χώρο η φωνή μου ακουγόταν καθαρή και κατανοητή, αλλά μόλις βγήκα σε δρόμο με κίνηση και ελαφρύ αέρα, οι συνομιλητές μου επισήμαναν ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος εισχωρούσε έντονα στη συζήτηση, καθιστώντας τα WH-1000XM4C απλώς αποδεκτά και όχι κορυφαία για όσους περνούν τη μισή τους μέρα σε επαγγελματικές κλήσεις εν κινήσει.

Συνδεσιμότητα Bluetooth 6.0 και έξυπνες λειτουργίες

Η αναβάθμιση στο πρότυπο Bluetooth 6.0 (από το παλαιότερο Bluetooth 5.0 των πρώτων XM4) αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές τεχνικές προσθήκες αυτής της έκδοσης, εξασφαλίζοντας υποδειγματική σταθερότητα σήματος χωρίς καμία αποσύνδεση ακόμα και όταν απομακρυνόμουν από το smartphone μου σε άλλο δωμάτιο. Η multipoint συνδεσιμότητα επιτρέπει την ταυτόχρονη ζεύξη με δύο συσκευές, όπως το laptop και το smartphone, κάνοντας την εναλλαγή από μια βιντεοκλήση σε ένα podcast απόλυτα ομαλή, ενώ η υποστήριξη Google Fast Pair εκμηδενίζει τον χρόνο αρχικής ρύθμισης σε συσκευές Android. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο τεχνικοί περιορισμοί που οφείλετε να γνωρίζετε πριν προχωρήσετε στην αγορά. Από την μία, η ταυτόχρονη χρήση Multipoint και κωδικοποιητή LDAC δεν υποστηρίζεται (οπότε θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα στη μέγιστη ποιότητα ήχου και τη διπλή σύνδεση), και από την άλλη, παρά την παρουσία του Bluetooth 6.0, η Sony δεν έχει ενσωματώσει υποστήριξη για LE Audio και Auracast, ούτε φυσικά για τους κωδικοποιητές aptX της Qualcomm. Επιπλέον, η θύρα USB-C χρησιμεύει αποκλειστικά για τη φόρτιση και δεν υποστηρίζει ψηφιακή μεταφορά ήχου από υπολογιστή ή smartphone, κάτι που αρχίζει να γίνεται στάνταρ στον ανταγωνισμό.

Στον τομέα της καθημερινής αλληλεπίδρασης, η επιφάνεια αφής στο δεξί ακουστικό παραμένει μια από τις πιο καλορυθμισμένες της αγοράς, ανταποκρινόμενη με ακρίβεια στα διπλά αγγίγματα για παύση και αναπαραγωγή, καθώς και στις κινήσεις σάρωσης για αλλαγή κομματιού και ρύθμιση της έντασης. Ο υπέρυθρος αισθητήρας στο εσωτερικό του αριστερού ακουστικού σταματά αυτόματα τη μουσική μόλις τα βγάλετε από το κεφάλι σας και τη συνεχίζει όταν τα ξαναφορέσετε, ενώ η λειτουργία Speak-to-Chat παγώνει την αναπαραγωγή μόλις ξεκινήσετε να μιλάτε. Μέσα από την εφαρμογή Sony Sound Connect μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε γρήγορη πρόσβαση στο Spotify ή το YouTube Music στο φυσικό πλήκτρο, αλλά και να δοκιμάσετε το νέο προφίλ ισοστάθμισης για gaming που προστέθηκε ειδικά σε αυτή την ανανεωμένη έκδοση.

Αυτονομία και η ευρωπαϊκή επανάσταση της αντικαταστάσιμης μπαταρίας

Αν κοιτάξει κανείς ψυχρά τον πίνακα των τεχνικών χαρακτηριστικών, το πρώτο πράγμα που θα τον προβληματίσει είναι η μείωση της αυτονομίας σε σχέση με το μοντέλο του 2020. Τα Sony WH-1000XM4C προσφέρουν μέγιστη συνεχή αναπαραγωγή μουσικής έως 27 ώρες με ενεργή την εξουδετέρωση θορύβου και έως 34 ώρες με το ANC απενεργοποιημένο (έναντι 30 και 38 ωρών αντίστοιχα στο αρχικό μοντέλο), ενώ ο χρόνος συνεχούς ομιλίας φτάνει τις 20 ώρες με ANC και τις 27 ώρες χωρίς αυτό. Στη δική μου χρήση, με σταθερά ενεργή την ακύρωση θορύβου, συνδεδεμένο LDAC και μέτρια προς υψηλή ένταση, τα ακουστικά πλησίασαν τις 26 ώρες πραγματικής λειτουργίας, ένα νούμερο που παραμένει υπεραρκετό για μια γεμάτη εργάσιμη εβδομάδα ή ένα διηπειρωτικό ταξίδι, έστω κι αν υπολείπεται αισθητά από ανταγωνιστές που ξεπερνούν πλέον τις 40 ή 50 ώρες. Η πλήρης φόρτιση μέσω USB-C (με τροφοδοτικό τουλάχιστον 1,5 A) διαρκεί περίπου 3 ώρες, ενώ η ταχεία φόρτιση των 3 λεπτών προσφέρει περίπου 1 ώρα αναπαραγωγής.

Ωστόσο, ο λόγος πίσω από αυτή τη μικρότερη χωρητικότητα μπαταρίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των WH-1000XM4C σε βάθος χρόνου. Η Sony επανασχεδίασε εσωτερικά το δεξί ακουστικό ώστε να συμμορφωθεί εκ των προτέρων με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τις μπαταρίες (ΕΕ) 2023/1542, ο οποίος τίθεται σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2027 και απαιτεί οι φορητές μπαταρίες να μπορούν να αντικαθίστανται από τον τελικό χρήστη. Αντί για κολλημένα εξαρτήματα που καθιστούσαν την επισκευή ριψοκίνδυνη στο παρελθόν, η μπαταρία φιλοξενείται πλέον σε δικό της αρθρωτό πλαίσιο που ασφαλίζει με βίδες, πράγμα που σημαίνει ότι μετά από τρία ή τέσσερα χρόνια εντατικής χρήσης δεν θα χρειαστεί να πετάξετε τα ακουστικά σας επειδή εξασθένησε η αυτονομία τους. Το μοναδικό μελανό σημείο σε αυτή την κατά τα άλλα εξαιρετική πρωτοβουλία είναι ότι τη στιγμή της κυκλοφορίας τους η Sony δεν έχει διαθέσει ακόμα επίσημα ανταλλακτικές μπαταρίες και αναλυτικούς οδηγούς αντικατάστασης, ενώ απουσιάζει ανεξήγητα από την εφαρμογή Sound Connect η λειτουργία Battery Care (που περιορίζει τη φόρτιση για μεγαλύτερη μακροζωία της κυψέλης), την οποία συναντάμε σε άλλα πρόσφατα μοντέλα της ίδιας εταιρείας.

Συμπεράσματα

Με επίσημη προτεινόμενη τιμή λιανικής που κινείται στην Ελλάδα αυτήν την περίοδο γύρω στα 189 ευρώ, τα Sony WH-1000XM4C τοποθετούνται ως η πιο προσιτή είσοδος στην premium σειρά 1000X. Ελάχιστα ακουστικά σε αυτή την κατηγορία τιμής καταφέρνουν να συνδυάσουν με τόση αρμονία το χαμηλό βάρος, την πρακτικότητα της πλήρους αναδίπλωσης, την πολύ αποτελεσματική ακύρωση θορύβου και τον εξαιρετικό ήχο που πλέον προσαρμόζεται με υψηλότατη ακρίβεια μέσω του equalizer 10 ζωνών.

Τα Sony WH-1000XM4C δεν απευθύνονται σε όσους αναζητούν την κορυφαία ποιότητα μικροφώνων για τηλεφωνικές κλήσεις, την ατελείωτη αυτονομία των 50 ωρών ή τις πιο πρόσφατες λειτουργίες όπως το LE Audio και τον ενσύρματο ήχο μέσω USB-C. Απευθύνονται όμως ευθέως σε όλους εκείνους που εκτιμούν την αποδεδειγμένη άνεση στις πολύωρες μετακινήσεις, θέλουν ένα καλαίσθητο και ελαφρύ ζευγάρι ακουστικών που διπλώνει εύκολα μέσα σε κάθε τσάντα, επιθυμούν πλούσιο ήχο με υποστήριξη LDAC και βλέπουν την αντικαταστάσιμη μπαταρία ως μια έξυπνη επένδυση που θα κρατήσει τα ακουστικά τους ζωντανά για πολλά χρόνια.