Xiaomi Black Friday 2026: Οι επίσημες εκπτώσεις στην Ελλάδα για πληθώρα συσκευών

Σύνοψη

Οι επίσημες εκπτώσεις της Xiaomi στην Ελλάδα διαρκούν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 στο δίκτυο των φυσικών καταστημάτων, στο mistore-greece.gr και στους επίσημους μεταπωλητές.

Στην κατηγορία των smartphones ξεχωρίζει το REDMI Note 17 Pro Max 5G στα 459,90€, προσφέροντας μπαταρία 9.210mAh, και το Xiaomi 17T Pro στα 749,90€ με κάμερες Leica.

Το οικοσύστημα Smart Home περιλαμβάνει σημαντικές μειώσεις τιμών σε κλιματιστικά Mijia, καθώς και στη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum 6 με ισχύ αναρρόφησης 30.000Pa.

Στα wearables και την ψυχαγωγία, το Xiaomi Watch 5 με ενσωμάτωση Google Gemini κοστολογείται στα 279€, ενώ το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra διατίθεται στα 599€.

Η Xiaomi Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα τον τιμοκατάλογο για τη Black Friday 2026, με τις προσφορές να παραμένουν ενεργές έως τις 30 Νοεμβρίου. Το πλήρες εύρος των εκπτώσεων περιλαμβάνει smartphones, wearables, τηλεοράσεις Mini LED και οικιακές συσκευές έξυπνου καθαρισμού. Όλα τα προϊόντα διατίθενται μέσω της Info Quest Technologies και των επίσημων Xiaomi Stores σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Η κατηγορία των smartphones και tablets

Η στρατηγική της εταιρείας για την εμπορική περίοδο του Νοεμβρίου εστιάζει ξεκάθαρα στην παροχή ισχυρού hardware σε ανταγωνιστικά σημεία τιμολόγησης. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G διατίθεται στα 459,90€ και απευθύνεται στους καταναλωτές που ιεραρχούν την αυτονομία πάνω από όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Η συσκευή εξοπλίζεται με μια τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 9.210mAh, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει έως και τρεις ημέρες αδιάλειπτης χρήσης με μία μόνο φόρτιση. Το σύστημα τροφοδοσίας υποστηρίζεται από την τεχνολογία ταχείας φόρτισης 100W HyperCharge, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο παραμονής στην πρίζα παρά το τεράστιο μέγεθος του κελιού.

Για τους πιο απαιτητικούς χρήστες και τους ερασιτέχνες φωτογράφους, το Xiaomi 17T Pro στην έκδοση 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου πωλείται έναντι 749,90€. Ο κύριος αισθητήρας των 50MP φέρει την υπογραφή της Leica και συνοδεύεται από έναν τηλεφακό που προσφέρει οπτικό zoom 5x, παρέχοντας ευελιξία στις λήψεις πορτρέτων και στα μακρινά κάδρα. Στο κομμάτι της παραγωγικότητας, το Xiaomi Pad 8 Pro κοστολογείται στα 649,90€. Το tablet διαθέτει οθόνη 11,2 ιντσών με ανάλυση 3,2K, ενώ στο εσωτερικό του βρίσκεται ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite, καθιστώντας το ικανό να διαχειριστεί απαιτητικές εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο και gaming υψηλών απαιτήσεων.

Οικοσύστημα wearables και φορητός ήχος

Η εξέλιξη των ψηφιακών βοηθών έχει επηρεάσει άμεσα τα wearables της εταιρείας. Το νέο Xiaomi Watch 5, διαθέσιμο στα 279,00€, ενσωματώνει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Google Gemini. Η προσθήκη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο λογισμικό του ρολογιού επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων φωνητικών εντολών και την ανάλυση δεδομένων υγείας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, το smartwatch υποστηρίζει πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε πιθανή μορφή άσκησης.

Στον τομέα του ήχου, τα ασύρματα ακουστικά Xiaomi Buds 6 προσφέρονται στην τιμή των 99,90€. Τα ακουστικά διαθέτουν σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου (ANC) και πιστοποίηση για αναπαραγωγή ήχου υψηλής ανάλυσης, ενώ η μπαταρία τους αγγίζει τις 35 ώρες χρήσης μαζί με τη θήκη φόρτισης. Για τους χώρους εστίασης, τις εξωτερικές δραστηριότητες ή τις οικιακές συγκεντρώσεις, το ηχείο Xiaomi Sound Party αποτελεί μια προσιτή λύση στα 74,90€.

Έξυπνο σπίτι: Κλιματισμός, καθαριότητα και ασφάλεια

Η κατηγορία του Smart Home αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Xiaomi στην ελληνική αγορά, με τις συσκευές να ελέγχονται κεντρικά μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home. Φέτος, η εταιρεία προωθεί δυναμικά λύσεις κλιματισμού. Το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9.000 BTU διατίθεται στα 349,00€, ενώ η έκδοση των 12.000 BTU (Eco A++) κοστολογείται στα 399,00€. Και τα δύο μοντέλα αξιοποιούν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για τη βέλτιστη διαχείριση της ενέργειας κατά τη διάρκεια της ψύξης και της θέρμανσης.

Στον τομέα του αυτοματοποιημένου καθαρισμού, η Xiaomi Robot Vacuum 6 αποτελεί τη ναυαρχίδα της φετινής καμπάνιας με τιμή 549,00€. Η ρομποτική σκούπα παράγει εντυπωσιακή ισχύ αναρρόφησης που φτάνει τα 30.000Pa, διαθέτει προηγμένο σύστημα αποφυγής εμποδίων στο χώρο και συνοδεύεται από αυτόματη βάση καθαρισμού. Εναλλακτικά, για τους καταναλωτές που προτιμούν τον χειροκίνητο αλλά ευέλικτο καθαρισμό, η ασύρματη σκούπα Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro πωλείται έναντι 299,00€. Διαθέτει ισχύ αναρρόφησης έως 280AW, αυτονομία λειτουργίας που φτάνει τα 90 λεπτά και πολλαπλά εξαρτήματα για επιφάνειες, υφάσματα και δάπεδα. Το πακέτο του έξυπνου σπιτιού ολοκληρώνεται με την κάμερα ασφαλείας Xiaomi Smart Camera C500, η οποία προσφέρει ανάλυση εικόνας 3,5K, πανοραμική κάλυψη 360 μοιρών και ανίχνευση ανθρώπων και κατοικίδιων στην τιμή των 34,90€.

Ψυχαγωγία στο σαλόνι και αστική μετακίνηση

Για την κεντρική οθόνη του σαλονιού, η σειρά τηλεοράσεων Xiaomi TV S Mini LED 2026 ξεκινά από την τιμή των 469,00€. Η τεχνολογία Mini LED εξασφαλίζει εξαιρετικά βαθύ μαύρο, αυξημένη αντίθεση και υψηλά επίπεδα φωτεινότητας, προσφέροντας κινηματογραφική εμπειρία θέασης. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορα μεγέθη, προσαρμόζοντας την αγορά στις διαστάσεις του δωματίου τους.

Τέλος, το τμήμα της μικροκινητικότητας αντιπροσωπεύεται επάξια από το Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, διαθέσιμο στα 599,00€. Το ηλεκτρικό πατίνι έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις μέσα στον αστικό ιστό, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει τα 75 χιλιόμετρα. Ο κινητήρας του αποδίδει μέγιστη ισχύ 1.200W, επιτρέποντας την άνετη ανάβαση σε δρόμους με έντονη κλίση, ενώ τα ελαστικά παντός εδάφους των 12 ιντσών απορροφούν τους κραδασμούς και εξασφαλίζουν σταθερότητα στους ελληνικούς δρόμους.