HUAWEI WATCH GT 7 Series: Ένα smartwatch για όλη τη μέρα σου

Οι περισσότερες μέρες μας ξεκινούν σχεδόν μηχανικά, με ένα γρήγορο τσεκάρισμα στο μυαλό για το τι έχουμε να προλάβουμε μέχρι το βράδυ, πώς θα μοιράσουμε τον χρόνο μας ανάμεσα στη δουλειά, τις υποχρεώσεις και λίγη άσκηση, αλλά και με αυτή τη γνώριμη απορία για το αν έχουμε πραγματικά την ενέργεια που χρειάζεται για να τα βγάλουμε πέρα. Μέσα σε αυτό το καθημερινό τρέξιμο, αυτό που συνήθως ζητάμε από τα πράγματα που φοράμε πάνω μας δεν είναι να μας φορτώνουν με έξτρα άγχος ή περιττά γραφήματα, αλλά να κάνουν τη ρουτίνα μας λίγο πιο απλή, να μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τους ρυθμούς του σώματός μας και να στέκονται διακριτικά δίπλα μας από την πρώτη γουλιά καφέ μέχρι τη στιγμή που θα ξαπλώσουμε πάλι το βράδυ. Ένα καλό smartwatch δεν χρειάζεται να σου υπενθυμίζει συνεχώς την παρουσία του με ενοχλητικές ειδοποιήσεις, αλλά να γίνεται ένα πρακτικό εργαλείο που προσαρμόζεται στις συνήθειές σου, λειτουργώντας εξίσου φυσικά σε ένα επαγγελματικό meeting, σε μια απαιτητική προπόνηση ή σε μια αυθόρμητη βόλτα το απόγευμα.

Αυτή η ισορροπία αρχίζει να φαίνεται ήδη από το πρώτο πρωινό ξύπνημα, όταν αντί για τον κλασικό, ενοχλητικό ήχο του ξυπνητηριού που σε γεμίζει ένταση πριν καν ανοίξεις τα μάτια σου, σε ειδοποιεί μια ήρεμη, σταθερή δόνηση στον καρπό, δίνοντας σου λίγα δευτερόλεπτα να προσαρμοστείς ομαλά στη μέρα σου. Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στην οθόνη του HUAWEI WATCH GT 7 Pro πριν καν σηκωθείς από το κρεβάτι, δεν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με έναν χαοτικό κατάλογο από ακατανόητα νούμερα, αλλά με το Physical Readiness score, έναν δείκτη φυσικής ετοιμότητας που σου εξηγεί απλά και κατανοητά πώς πραγματικά είσαι σήμερα. Συνδυάζοντας την ποιότητα του ύπνου σου, τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, τις θερμίδες που ξόδεψες την προηγούμενη ημέρα και τα επίπεδα του καθημερινού σου στρες, αυτό το πρωινό briefing σου δίνει αμέσως να καταλάβεις αν σήμερα σε παίρνει να πιέσεις τον εαυτό σου στο τρέξιμο και στο γυμναστήριο ή αν είναι προτιμότερο να διαχειριστείς τις δυνάμεις σου πιο συντηρητικά.

Υλικά που αντέχουν στα χτυπήματα και δείχνουν όμορφα παντού

Καθώς ετοιμάζεσαι για το γραφείο και κουμπώνεις το ρολόι, συνειδητοποιείς γρήγορα ότι δεν πρόκειται για άλλο ένα πλαστικό gadget που δείχνει ξένο έξω από το γυμναστήριο, αλλά για ένα καλοφτιαγμένο ρολόι που στέκεται άνετα δίπλα σε ένα καλό πουκάμισο ή κάτω από ένα σακάκι. Το μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου στο HUAWEI WATCH GT 7 Pro του δίνει μια ευχάριστη ελαφρότητα χωρίς να χάνει καθόλου σε αντοχή, ενώ η νανοκεραμική στεφάνη σε απαλλάσσει από το διαρκές άγχος μήπως το γρατζουνίσεις κατά λάθος στην κάσα μιας πόρτας ή πάνω στο γραφείο. Την ίδια στιγμή, το λουράκι EasyCross εφαρμόζει τόσο σωστά και μαλακά στον καρπό που δεν σε ενοχλεί μετά από ώρες πληκτρολόγησης, ενώ αν προτιμάς διαφορετικές αναλογίες, η βασική σειρά HUAWEI WATCH GT 7 στα 46 mm και στα 41 mm προσφέρει επιλογές που ταιριάζουν ιδανικά σε κάθε καρπό και προσωπικό γούστο.

Πληρωμές από τον καρπό και πραγματική συμβατότητα με κάθε smartphone

Μέσα στη ροή της ημέρας, όταν τρέχεις από το ένα ραντεβού στο άλλο και σταματάς στο πόδι για έναν καφέ ή για μερικά γρήγορα ψώνια, εκτιμάς πραγματικά το πόσο απλά γίνονται όλα με τις ανέπαφες πληρωμές Tap to Pay μέσω του Curve Pay. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να πλησιάσεις το ρολόι στο τερματικό POS και η πληρωμή περνάει στη στιγμή, χωρίς να ψάχνεις τσάντες, πορτοφόλια ή να βγάζεις το τηλέφωνο από την τσέπη σου με τα χέρια γεμάτα πράγματα. Επιπλέον, το ρολόι δουλεύει ακριβώς το ίδιο ομαλά είτε έχεις συσκευή Android είτε iPhone, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνεις κανονικά όλες τις κλήσεις, τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις σου χωρίς τους συνηθισμένους τεχνικούς περιορισμούς που συναντάμε συχνά όταν αλλάζουμε οικοσύστημα κινητού.

Στο ποδήλατο με ουσιαστική καθοδήγηση πριν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής

Όταν τελειώνει η δουλειά και αποφασίζεις να πάρεις το ποδήλατο για να ξεσκάσεις σε μια ανοιχτή διαδρομή ή σε κάποιο κοντινό μονοπάτι, το HUAWEI WATCH GT 7 Pro σου δείχνει στην πράξη τι σημαίνει έξυπνη υποστήριξη στην άσκηση. Χάρη στη λειτουργία Climb Planning, μπορείς να δεις από πριν όλο το προφίλ της διαδρομής με τις ανηφόρες που σε περιμένουν, ενώ όσο κάνεις πετάλι, το Climb Broadcast σε ενημερώνει τόσο φωνητικά όσο και στην οθόνη για το πόση κλίση έχει ο δρόμος μπροστά σου και πόσα μέτρα ανάβασης σου απομένουν, βοηθώντας σε να κρατήσεις δυνάμεις εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Ταυτόχρονα, τα Sharp Turn Alerts λειτουργούν προστατευτικά ειδοποιώντας σε εγκαίρως όταν πλησιάζεις σε απότομες και κλειστές στροφές με ταχύτητα, ενώ με το που ολοκληρώσεις τη βόλτα σου, η ανάλυση AI Workout Analysis σου εξηγεί με κατανοητά λόγια πώς δούλεψε η καρδιά σου και τι κέρδισες από αυτή την προπόνηση.

Σκι και snowboard με αυτόματη καταγραφή και κανονικούς χάρτες πιστών

Για όσους περιμένουν τον χειμώνα για να ανέβουν στο βουνό, η φιλοσοφία «Chase the Wild» της σειράς αποκτά πραγματικό νόημα μέσα από τις νέες λειτουργίες για χειμερινά σπορ. Το ρολόι καταλαβαίνει αυτόματα πότε ξεκινάς να κάνεις σκι ή snowboard και αρχίζει να καταγράφει μόνο του κάθε κατάβαση, τη μέση και μέγιστη ταχύτητα που έπιασες, αλλά και το συνολικό αρνητικό υψόμετρο, χωρίς να χρειάζεται να βγάζεις τα γάντια σου μέσα στο κρύο για να πατάς κουμπιά. Παράλληλα, μέσα από την εφαρμογή Huawei Health μπορείς να περάσεις στο ρολόι αναλυτικούς χάρτες από περισσότερα από 3.000 χιονοδρομικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, ενώ οι μετρήσεις Turn Detection και G-Force σου δείχνουν πόσο έντονα παίρνεις τις στροφές και πόση πίεση δέχεται το σώμα σου σε κάθε απότομο φρενάρισμα, προσφέροντας πληροφορίες που παλιότερα έβρισκες μόνο σε πανάκριβο επαγγελματικό εξοπλισμό.

Καθημερινή φροντίδα χωρίς να χάνεσαι σε ανούσια ιατρικά νούμερα

Εκτός από τις προπονήσεις, η παρακολούθηση της υγείας στο HUAWEI WATCH GT 7 έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνει πρακτικές συμβουλές αντί να σε μπερδεύει με δυσνόητα διαγράμματα. Η συσκευή μετράει συνεχώς τους παλμούς, το οξυγόνο στο αίμα και τα επίπεδα πίεσης μέσα στη μέρα, καταλαβαίνοντας πότε αρχίζεις να φορτώνεσαι με υπερβολικό άγχος και προτείνοντας σου επιτόπου σύντομες ασκήσεις αναπνοής για να ηρεμήσεις. Το πρωινό briefing σου συνοψίζει όλα όσα έγιναν όσο κοιμόσουν και σε βοηθά να καταλάβεις πώς επηρεάζουν οι καθημερινές σου συνήθειες τη διάθεσή σου, κάνοντας τη διαχείριση της ευεξίας σου μια φυσιολογική ρουτίνα που σε βοηθά να νιώθεις καλύτερα χωρίς περιττό κόπο.

Μπαταρία πυριτίου που σε κάνει να ξεχνάς πού έχεις αφήσει τον φορτιστή

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην καθημερινή συμβίωση με τη σειρά HUAWEI Watch GT 7 είναι ότι σταματάς να σκέφτεσαι κάθε βράδυ αν έχει μείνει μπαταρία για την επόμενη μέρα, χάρη στις νέες μπαταρίες υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο που χρησιμοποιεί η Huawei. Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro και το GT 7 των 46 mm αντέχουν έως και 21 ολόκληρες ημέρες συνεχούς χρήσης, ενώ το πιο μαζεμένο μοντέλο των 41 mm προσφέρει έως και 14 ημέρες αυτονομίας με μία μόνο φόρτιση. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι μπορείς να φύγεις για ένα πολυήμερο ταξίδι, να πας για ένα Σαββατοκύριακο για κάμπινγκ ή να κάνεις καθημερινές προπονήσεις με το GPS ενεργοποιημένο χωρίς να κουβαλάς μαζί σου καλώδια και βάσεις φόρτισης, απολαμβάνοντας μια ελευθερία που σπάνια βρίσκεις σε ένα τόσο ισχυρό smartwatch.

Όλες οι κορυφαίες εφαρμογές προπόνησης δωρεάν με το HUAWEI Health MultiPass

Η εμπειρία χρήσης ολοκληρώνεται με ένα πολύ ουσιαστικό πακέτο ψηφιακών προνομίων, αφού με την αγορά του ρολογιού παίρνεις δωρεάν το HUAWEI Health MultiPass, το οποίο έχει συνολική αξία 199€ και σου ανοίγει την πόρτα σε γνωστές συνδρομητικές πλατφόρμες. Μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται τρεις μήνες συνδρομής στο HUAWEI Health+, δύο μήνες στην κορυφαία εφαρμογή υπαίθριας πλοήγησης Komoot, τρεις μήνες στο Headspace για διαλογισμό και χαλάρωση, δύο μήνες στο Naviki για διαδρομές με το ποδήλατο, καθώς και από τρεις μήνες στα προγράμματα γυμναστικής FIIT και Kotcha. Έτσι, έχεις από την πρώτη στιγμή έτοιμα εργαλεία για να οργανώσεις τις διαδρομές σου στο βουνό, να κάνεις στοχευμένη γυμναστική στο σπίτι και να βρεις στιγμές ηρεμίας, εκμεταλλευόμενος πλήρως τις δυνατότητες του νέου σου ρολογιού.

Διαθεσιμότητα στα καταστήματα και προσφορά γνωριμίας στην Ελλάδα

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7, η οποία αποκαλύφθηκε στην επίσημη ευρωπαϊκή εκδήλωση της εταιρείας στο Μόναχο δίπλα σε νέα tablets και ακουστικά, βρίσκεται ήδη στα ράφια του επίσημου δικτύου συνεργατών της Huawei στην Ελλάδα.

Για όσους θέλουν να αποκτήσουν ένα smartwatch που συνδυάζει την ανθεκτική κατασκευή, την αθλητική ακρίβεια και την κομψή εμφάνιση για όλες τις ώρες, ισχύει ειδική τιμή γνωριμίας με έκπτωση 50€ σε σχέση με την προτεινόμενη τιμή λιανικής για αγορές μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, συνοδευόμενη φυσικά από το πακέτο δώρων HUAWEI Health MultiPass.

Είναι μια επιλογή που σου λύνει τα χέρια στην καθημερινότητα, δείχνει εξαιρετική στον καρπό και σε ακολουθεί με αξιοπιστία από το πρωινό ξύπνημα μέχρι την πιο απαιτητική σου εξόρμηση.