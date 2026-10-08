TCL LINKHUB HH516: Νέο router για ταχύτητες 5G έως 7.01 Gbps, Wi-Fi 7 και διαχείριση μέσω AI

Σύνοψη

Το TCL LINKHUB HH516 είναι η πρώτη 5G FWA CPE συσκευή παγκοσμίως που λαμβάνει πιστοποίηση prplWare 4.0 από το prpl Foundation.

Ενσωματώνει προηγμένη συνδεσιμότητα 5G με μέγιστες ταχύτητες έως 7,01 Gbps και υποστηρίζει δίκτυα dual-band Wi-Fi 7 BE7200 (έως 7,2 Gbps).

Διαθέτει κεραίες μέγιστης απολαβής έως 13 dBi και μπορεί να διαχειριστεί την ταυτόχρονη σύνδεση έως και 512 συσκευών.

Αξιοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη προσαρμογή της κίνησης του δικτύου και την έξυπνη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η TCL ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του LINKHUB HH516, της πρώτης συσκευής CPE (Customer Premises Equipment) για σταθερή ασύρματη πρόσβαση 5G (FWA) σε παγκόσμιο επίπεδο που λαμβάνει την πιστοποίηση prplWare 4.0 απευθείας από το prpl Foundation.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση συνδυάζει μια πιστοποιημένη ανοιχτή πλατφόρμα λογισμικού με κορυφαία συνδεσιμότητα 5G, καθώς και με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την ενσωμάτωση του εξοπλισμού στα δίκτυά τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφοροποιημένες και αναβαθμισμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε οικιακούς χρήστες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.

Η απόκτηση της αυστηρής πιστοποίησης prplWare 4.0 επιβεβαιώνει την επιτυχή ενσωμάτωση του αυθεντικού λογισμικού prplWare στη συσκευή. Για να αποκτηθεί αυτή η πιστοποίηση, προϋποτίθεται η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων δοκιμών ελέγχου σε επίπεδο prplOS και High-Level API. Βασισμένο επάνω σε αυτή την αξιόπιστη πιστοποιημένη πλατφόρμα, το LINKHUB HH516 διαθέτει μια ανοιχτή, αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική λογισμικού. Αυτή η δομή επιτρέπει στους παρόχους να αξιοποιούν εκ νέου τις υπάρχουσες δυνατότητες διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών σε διαφορετικές γενιές προϊόντων.

Παράλληλα, οι πάροχοι περιορίζουν σημαντικά την ανάγκη για επαναλαμβανόμενες, χρονοβόρες εργασίες ενσωμάτωσης μεταξύ διαφορετικών συσκευών και πλατφορμών επεξεργαστών. Ως αποτέλεσμα, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη ευελιξία κατά την υλοποίηση δικτυακών λύσεων που περιλαμβάνουν εξοπλισμό από διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ επιταχύνουν δραστικά την ανάπτυξη και τη διάθεση των νέων υπηρεσιών FWA στην αγορά.

Ο Jesse Wu, General Manager της επιχειρηματικής μονάδας AIoT της TCL, αναφέρθηκε στη νέα συσκευή δηλώνοντας πως καθώς η υιοθέτηση του 5G FWA διευρύνεται διαρκώς, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι χρειάζονται πλέον μια αξιόπιστη βάση λογισμικού που να μπορεί να υποστηρίζει τόσο την ανάπτυξη των υπηρεσιών όσο και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους στο πεδίο. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι με το HH516 ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να βοηθήσει τους πελάτες της να αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στις πολύπλοκες διαδικασίες ενσωμάτωσης λογισμικού και περισσότερο χρόνο στην ανάπτυξη υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τις επιδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το νέο μοντέλο της TCL ξεχωρίζει για την ικανότητά του να υποστηρίζει συνδεσιμότητα εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το router προσφέρει ταχύτητες 5G που αγγίζουν τα 7,01 Gbps, ενώ ενσωματώνει τεχνολογία dual-band Wi-Fi 7 (με πρότυπο BE7200), η οποία εξασφαλίζει μέγιστες ασύρματες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως και 7,2 Gbps. Το ισχυρό του hardware παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως και 512 διαφορετικών συσκευών ταυτόχρονα. Η ασύρματη λήψη του σήματος κινητής τηλεφωνίας ενισχύεται από εξειδικευμένες κεραίες υψηλής απόδοσης, οι οποίες προσφέρουν μέγιστη απολαβή (gain) που φτάνει έως και τα 13 dBi. Τα παραπάνω κορυφαία χαρακτηριστικά καθιστούν το HH516 μια εξαιρετικά ισχυρή λύση συνδεσιμότητας, ιδανική για σύγχρονα σπίτια, απαιτητικά γραφεία, χώρους λιανικής πώλησης, καθώς και για μικρής κλίμακας events.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου router είναι η ενσωμάτωση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία λειτουργούν διαρκώς στο παρασκήνιο για τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του δικτύου. Το λογισμικό του HH516 αναγνωρίζει έξυπνα τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής και προσαρμόζει εντελώς αυτόματα την κίνηση των δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει προτεραιότητα σε εκείνες τις εφαρμογές που απαιτούν σταθερά υψηλή απόδοση και πολύ χαμηλό χρόνο απόκρισης. Επιπλέον, η λειτουργία έξυπνης διαχείρισης ενέργειας μέσω AI αναλαμβάνει να προσαρμόζει αυτόματα την κατανάλωση ρεύματος της συσκευής, αξιολογώντας τον τρόπο χρήσης και τις πραγματικές ανάγκες του δικτύου τη δεδομένη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται απολύτως καμία χειροκίνητη ρύθμιση από τον τελικό χρήστη.

Η TCL θα πραγματοποιήσει την επίσημη παρουσίαση του LINKHUB HH516 στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό του πιστοποιημένου λογισμικού prplWare με τις προηγμένες δυνατότητες βελτιστοποίησης δικτύου μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης, κατά τη διάρκεια των συνεδρίων prpl Summit και Network X 2026.