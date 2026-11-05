Xiaomi Mijia Purifier Pro: Διαθέσιμος στην Ελλάδα ο 2-σε-1 καθαριστής αέρα με δοχείο 8L

Σύνοψη

Διπλή λειτουργία: Ταυτόχρονος καθαρισμός και ύγρανση του αέρα, με έμφαση στη διαδικασία του αρχικού φιλτραρίσματος πριν την ύγρανση του χώρου.

Ταυτόχρονος καθαρισμός και ύγρανση του αέρα, με έμφαση στη διαδικασία του αρχικού φιλτραρίσματος πριν την ύγρανση του χώρου. Κορυφαία απόδοση: Ρυθμός CADR 422 m³/h με πιστοποιημένη απομάκρυνση σωματιδίων PM1 και PM2.5 (99,99%) μέσα σε μόλις μία ώρα λειτουργίας.

Ρυθμός CADR 422 m³/h με πιστοποιημένη απομάκρυνση σωματιδίων PM1 και PM2.5 (99,99%) μέσα σε μόλις μία ώρα λειτουργίας. Σύστημα ύγρανσης: Ενσωμάτωση μεγάλης δεξαμενής 8 λίτρων που εξασφαλίζει ρυθμό ύγρανσης 2.000 ml/h μέσω εξάτμισης, αποτρέποντας τη δημιουργία ορατού νέφους και σταγονιδίων.

Ενσωμάτωση μεγάλης δεξαμενής 8 λίτρων που εξασφαλίζει ρυθμό ύγρανσης 2.000 ml/h μέσω εξάτμισης, αποτρέποντας τη δημιουργία ορατού νέφους και σταγονιδίων. Έξυπνος έλεγχος: Πέντε αισθητήρες ακριβείας ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία, ενώ υποστηρίζεται απομακρυσμένος έλεγχος μέσω του Xiaomi Home app, Amazon Alexa και Google Assistant.

Πέντε αισθητήρες ακριβείας ρυθμίζουν αυτόματα τη λειτουργία, ενώ υποστηρίζεται απομακρυσμένος έλεγχος μέσω του Xiaomi Home app, Amazon Alexa και Google Assistant. Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 549€ από το επίσημο δίκτυο της Info Quest Technologies.

Η Xiaomi προχωρά στον περαιτέρω εμπλουτισμό του ήδη εκτεταμένου χαρτοφυλακίου έξυπνων οικιακών συσκευών της που διατίθενται στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας επίσημα την κυκλοφορία του νέου Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro. Αποτελώντας μία προηγμένη συσκευή που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη συνδυαστική παροχή λειτουργιών καθαρισμού και ύγρανσης του αέρα, η νέα πρόταση της κατασκευάστριας εστιάζει στην άνεση και την πρακτικότητα των χρηστών εντός του οικιακού περιβάλλοντος. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και πλήρως αυτοματοποιημένες έξυπνες λειτουργίες, το ανανεωμένο σύστημα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στους εσωτερικούς χώρους.

Εμβαθύνοντας στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro, διαπιστώνουμε ότι η βασική αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στο δίπτυχο «πρώτα καθαρισμός, μετά ύγρανση». Ο αέρας του δωματίου διέρχεται αρχικά μέσα από ένα προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος δύο επιπέδων, το οποίο αναλαμβάνει να συγκρατήσει τη σκόνη, τα αιωρούμενα σωματίδια και τα διάφορα αλλεργιογόνα στοιχεία, προτού ο καθαρός πλέον αέρας οδηγηθεί στο εσωτερικό σύστημα ύγρανσης. Οι εργαστηριακές δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι η συσκευή επιτυγχάνει ρυθμό παροχής καθαρού αέρα (CADR) που αγγίζει τα 422 m³/h, προσφέροντας ταυτόχρονα εξαιρετικά αποτελεσματική απομάκρυνση των μικροσωματιδίων PM1 και PM2.5 με ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 99,99% μετά από μία ώρα συνεχόμενης λειτουργίας. Παράλληλα, το σύστημα φιλτραρίσματος που έχει ενσωματώσει η Xiaomi διαθέτει επίσημη πιστοποίηση SGS για την αποτελεσματική απομάκρυνση των αλλεργιογόνων παραγόντων.

Στον τομέα της ύγρανσης, το σύστημα διαφοροποιείται σημαντικά χάρη στην ενσωμάτωση μιας ευρύχωρης δεξαμενής νερού χωρητικότητας 8 λίτρων, η οποία του επιτρέπει να προσφέρει ρυθμό ύγρανσης έως και 2.000 ml/h, διατηρώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας ακόμη και σε ιδιαίτερα μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Η τεχνολογία ύγρανσης μέσω εξάτμισης που χρησιμοποιείται λειτουργεί αποδοτικά χωρίς να παράγει το ενοχλητικό ορατό νέφος, γεγονός που αποτρέπει άμεσα την εμφάνιση σταγονιδίων και υπολειμμάτων νερού επάνω στις επιφάνειες και τα έπιπλα του σπιτιού. Προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη υγιεινή κατά τη χρήση, το ενσωματωμένο κύκλωμα νερού προστατεύεται από προηγμένη τεχνολογία UV-C, η οποία σε συνδυασμό με τον ειδικό σχεδιασμό των εσωτερικών αγωγών, συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της καθαριότητας του νερού που εξατμίζεται στον χώρο.

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με τη συσκευή αναβαθμίζεται μέσω ενός δικτύου πέντε αισθητήρων υψηλής ακρίβειας, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο την ποιότητα του αέρα, τη θερμοκρασία του δωματίου και τα ακριβή επίπεδα υγρασίας. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στο λογισμικό της συσκευής να προσαρμόζει εντελώς αυτόματα τη λειτουργία και την ένταση του ανεμιστήρα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήσης. Ο πλήρης έλεγχος των παραμέτρων, όπως η παρακολούθηση της υγρασίας, η προβολή της ποιότητας του αέρα και ο χρονικός προγραμματισμός, πραγματοποιείται απομακρυσμένα μέσα από το γνωστό περιβάλλον της εφαρμογής Xiaomi Home. Για εκείνους που προτιμούν τις φωνητικές εντολές, το σύστημα υποστηρίζει πλήρως τη διασύνδεση με το Amazon Alexa και το Google Assistant.

Ο εξωτερικός σχεδιασμός διατηρεί τον πρακτικό χαρακτήρα των οικιακών συσκευών της Xiaomi, ενσωματώνοντας μια ευκρινή οθόνη LCD που προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητά της ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό του δωματίου, ενώ η δεξαμενή νερού είναι πλήρως αφαιρούμενη και υποστηρίζει γρήγορη πλήρωση απευθείας από το επάνω μέρος. Η μετακίνηση ανάμεσα στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού διευκολύνεται στο μέγιστο χάρη στους διακριτικούς τροχούς που βρίσκονται στη βάση. Όσον αφορά την εμπορική του πορεία, το Mijia Smart Air Purifier with Humidification Pro διανέμεται πλέον επίσημα στην ελληνική αγορά μέσω της Info Quest Technologies, του αποκλειστικού διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να έχει διαμορφωθεί στα 549 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.