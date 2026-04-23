Huawei Watch GT Runner 2 Review: Επαγγελματικές μετρήσεις, καθημερινή άνεση και ανέπαφες πληρωμές!

Η απόφαση να πάρεις το τρέξιμο στα σοβαρά, είτε ετοιμάζεσαι για τα πρώτα σου πέντε χιλιόμετρα είτε στοχεύεις να σπάσεις το ατομικό σου ρεκόρ στον μαραθώνιο, απαιτεί αφοσίωση και τα σωστά εργαλεία. Έχοντας αφήσει πίσω την αυστηρά εξειδικευμένη κατηγορία των running ρολογιών για μια πενταετία, η Huawei επιστρέφει δριμύτερη και, ομολογώ, με εξέπληξε ευχάριστα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Huawei Watch GT Runner 2 έχει πάρει μόνιμη θέση στον καρπό μου σε καθημερινές προπονήσεις, long runs, αλλά και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ως σύντροφος για την παρακολούθηση κάθε πτυχής της ψηφιακής (και όχι μόνο) ζωής. Με την επίσημη κυκλοφορία να έχει ξεκινήσει από σήμερα 23 Απριλίου, σε τιμή λιανικής στα 399 ευρώ και μια εξαιρετικά δυνατή προσφορά γνωριμίας που περιλαμβάνει δώρο τα ακουστικά FreeBuds SE 4, το νέο μοντέλο βάζει δύσκολα στον παραδοσιακό ανταγωνισμό. Αξίζει όμως πραγματικά να το εμπιστευτείς; Ας το γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μέσα από αυτό το review.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Το πρώτο πράγμα που με απασχολεί σε ένα αθλητικό ρολόι είναι το βάρος. Συνήθως, για να κρατήσουν τα γραμμάρια χαμηλά, οι κατασκευαστές καταφεύγουν σε πλαστικά πολυμερή, θυσιάζοντας την αίσθηση πολυτέλειας. Εδώ η Huawei έκανε την έκπληξη, επιλέγοντας κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας για την κάσα του GT Runner 2. Το αποτέλεσμα; Ένα ρολόι που δείχνει premium στο γραφείο, αλλά ζυγίζει μόλις 34,5 γραμμάρια (περίπου 43,5 γραμμάρια μαζί με το λουράκι).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι στις προπονήσεις ξεχνούσα κυριολεκτικά ότι το φορούσα, ενώ η έλλειψη βάρους ήταν καταλυτική και το βράδυ. Επειδή θέλω να παρακολουθώ την ποιότητα του ύπνου μου, το κράτησα στον καρπό μου και δεν με ενόχλησε στο ελάχιστο, χάρη και στο πάχος του που περιορίζεται στα 10,7 χιλιοστά για να γλιστράει πανεύκολα κάτω από μανίκια και μπουφάν.

Η οθόνη των 1.32 ιντσών, με την εντυπωσιακή φωτεινότητα των 3.000 nits, με βόλεψε αφάνταστα όταν έτρεχα κάτω από το έντονο φως της ημέρας. Καθώς δεν χρειάστηκε ποτέ να στραβωθώ για να δω τον ρυθμό μου. Ακόμη, η επικάλυψη Kunlun Glass δεύτερης γενιάς αποδείχθηκε σωτήρια σε ορισμένες άτσαλες κινήσεις με τα kettlebells. Τέλος, το ειδικά σχεδιασμένο πλεκτό λουράκι AirDry αναπνέει εξαιρετικά και δεν κράτησε καθόλου υγρασία από τον ιδρώτα, γι’ αυτό τη γλίτωσα και από τους ερεθισμούς.

Φτιαγμένο για δρομείς

Αν και δεν είμαι ο Eliud Kipchoge (παρότι η Huawei συνεργάστηκε μαζί του και με την ομάδα dsm-firmenich για την ανάπτυξη του ρολογιού), οι προηγμένες μετρήσεις του GT Runner 2 άλλαξαν τον τρόπο που προπονούμαι. Η δυνατότητα μέτρησης της Δρομικής Ισχύος (Running Power) απευθείας από τον καρπό, χωρίς επιπλέον αισθητήρες στο παπούτσι, είναι αποκάλυψη. Αντί να κοιτάζω μόνο τους παλμούς μου, οι οποίοι καθυστερούν να ανέβουν σε μια ανηφόρα, η Δρομική Ισχύς μου έδειχνε ακριβώς πόση προσπάθεια κατέβαλλα σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από την κλίση του εδάφους ή τον αντίθετο άνεμο.

Πολύ χρήσιμη βρήκα και την αυτόματη ανίχνευση του κατωφλίου γαλακτικού οξέος (lactate threshold). Το ρολόι μόλις «μάθει» τα όριά σου, σε βοηθάει να μην τα ξεπεράσεις ανεξέλεγκτα και "χτυπήσεις τοίχο" κατά τη διάρκεια ενός απαιτητικού τρεξίματος. Επιπλέον, ο δείκτης Δρομικής Ικανότητας (Running Ability Index - RAI) λειτουργεί ως μια καθημερινή αξιολόγηση της φόρμας σου, δίνοντας ρεαλιστικές προβλέψεις για τους χρόνους που μπορείς να πετύχεις σε αγώνες από 5άρι μέχρι μαραθώνιο.

Μπορεί να μην σκοπεύω να τρέξω μαραθώνιο, ωστόσο, δοκίμασα την Έξυπνη Λειτουργία Μαραθωνίου σε μικρότερους στόχους και οργάνωσα το δικό μου προσαρμοσμένο πρόγραμμα μέσω του Huawei Health. Το ρολόι μου έφτιαξε ένα πλάνο προπόνησης που προσάρμοζε την ένταση ανάλογα με την καθημερινή μου κόπωση και την ανάκαμψη μου. Στα συν και οι υπενθυμίσεις για ενυδάτωση!

Η ακρίβεια του GPS είναι ιδιαίτερα σημαντική για κάθε δρομέα, αλλά πολλές φορές είναι πρόκληση όταν βρίσκεσαι εντός πόλης. Δοκιμάζοντας το ρολόι ανάμεσα σε ψηλά κτίρια, περίμενα να δω τα γνώριμα σφάλματα στον χάρτη. Το Watch GT Runner 2, ωστόσο, διαθέτει μια καινοτόμο αιωρούμενη κεραία τριών διαστάσεων (3D floating antenna) και υποστηρίζει dual-band εντοπισμό, με αποτέλεσμα το κλείδωμα των δορυφόρων να γίνεται σχεδόν ακαριαία μόλις έβγαινα από το σπίτι.

Παρακολούθηση σωματικής δραστηριότητας και υγείας

Τον έλεγχο της υγείας αναλαμβάνει το σύστημα TruSense, το οποίο τα πήγε περίφημα, όπως σε όλα τα premium smartwatches της Huawei. Σε διαλειμματικές προπονήσεις που έκανα, ο καρδιακός ρυθμός ανταποκρίθηκε ταχύτατα στις απότομες αυξομειώσεις της έντασης, κάτι που αποτυπώνεται με ακρίβεια στην ανάλυση των επιδόσεων τόσο στο ρολόι, όσο και στην εφαρμογή της εταιρείας.

Όπως ανέφερα, το φορούσα και στον ύπνο μου. Η λεπτομερής ανάλυση το επόμενο πρωί, σε συνδυασμό με τη συνεχή καταγραφή της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV) και του οξυγόνου στο αίμα (SpO2), τροφοδοτούσαν τον αλγόριθμο Δυναμικού Χρόνου Ανάκαμψης. Το ρολόι μου έλεγε πρακτικά πότε ήμουν έτοιμος για μια σκληρή προπόνηση και πότε χρειαζόμουν χαλάρωμα.

Όσο για την αυτονομία; Και μόνο που το smartwatch έχει κατασκευαστεί από τη Huawei σε προϊδεάζει για αυτό που θα βιώσεις. Με καθημερινές προπονήσεις, ενεργοποιημένες όλες τις μετρήσεις υγείας και ύπνου, το GT Runner 2 βγάζει με άνεση πάνω από 10 ημέρες χωρίς να χρειαστείς φορτιστή. Δυστυχώς δεν είχα τη δυνατότητα μέχρι σήμερα να το δοκιμάσω με διαρκώς ενεργοποιημένο το GPS, αλλά η Huawei υπόσχεται ακόμη και σε αυτήν την ακραία περίπτωση 32 ώρες αυτονομίας.

Ανέπαφες πληρωμές με Curve Pay

Αυτό ίσως είναι το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό στην καθημερινή χρήση. Το Huawei Watch GT Runner 2 υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές NFC μέσω του Curve Pay, με την όλη διαδικασία ρύθμισης να είναι κυριολεκτικά παιχνιδάκι ακόμα και για τον πιο αδαή χρήστη.

Στην πράξη, αυτό μου έλυσε τα χέρια. Στο τελευταίο μου τρέξιμο δεν πήρα μαζί μου ούτε το κινητό, ούτε μετρητά. Μετά από κάποια χιλιόμετρα, σταμάτησα για να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό, πάτησα δύο φορές το πλαϊνό κουμπί, πλησίασα τον καρπό μου στο POS και η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Είναι απίστευτο το αίσθημα ελευθερίας να μπορείς να αγοράσεις τον καφέ σου μετά την προπόνηση, έχοντας πάνω σου μόνο το ρολόι και τα ακουστικά σου. Φυσικά, υπάρχει ασφάλεια: αν βγάλεις το ρολόι από το χέρι σου, ζητάει PIN για να επιτρέψει την πληρωμή.

Επίλογος

Ζώντας με το Huawei Watch GT Runner 2, τα θετικά υπερτερούν συντριπτικά. Η ποιότητα κατασκευής από τιτάνιο, το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος, το ακριβέστατο GPS στην πόλη και ο πλούτος των επαγγελματικών μετρήσεων το καθιστούν ιδανικό εργαλείο. Η μπαταρία είναι πραγματικά "τέρας" αντοχής, ενώ οι ανέπαφες πληρωμές του δίνουν τεράστιο προβάδισμα ως καθημερινό smartwatch.

Αν πρέπει να επισημάνω κάποια «αγκάθια», αυτά εστιάζονται στο οικοσύστημα. Η εφαρμογή Huawei Health χρειάζεται λήψη μέσω του AppGallery για τους χρήστες Android (δεν υπάρχει στο Play Store), αν και η διαδικασία είναι γρήγορη. Επίσης, όσοι ακούνε μουσική χωρίς το κινητό τους, θα πρέπει να μεταφέρουν τοπικά MP3 αρχεία, καθώς απουσιάζει η δυνατότητα offline συγχρονισμού με δημοφιλείς υπηρεσίες streaming όπως το Spotify. Τέλος, οι επιλογές απάντησης στις ειδοποιήσεις περιορίζονται σε γρήγορα μηνύματα και emojis.

Στα 399 ευρώ, και ειδικά με την προσφορά κυκλοφορίας στις 23 Απριλίου που σου κάνει δώρο τα εξαιρετικά FreeBuds SE 4, το Huawei Watch GT Runner 2 είναι ίσως η πιο value-for-money, ολοκληρωμένη πρόταση για όποιον τρέχει. Σε καλύπτει απόλυτα στις απαιτητικές προπονήσεις με επιστημονικά δεδομένα, σε συντροφεύει ξεκούραστα στον ύπνο σου και, κυρίως, σου επιτρέπει να αφήσεις το πορτοφόλι σου στο σπίτι. Μια επένδυση που, αν αγαπάς το τρέξιμο, θα την αποσβέσεις από το πρώτο κιόλας χιλιόμετρο.