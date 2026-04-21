Huawei Watch Fit 5 και Pro: Επίσημα με αυτονομία 10 ημερών και σύστημα TruSense

Η Huawei αποκάλυψε τα Watch Fit 5 και Watch Fit 5 Pro, εξοπλισμένα με οθόνες τεχνολογίας AMOLED έως 1,92 ιντσών, μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 3000 nits και το ολοκαίνουργιο σύστημα υγείας TruSense. Οι συσκευές προσφέρουν αυτονομία 10 ημερών, υποστήριξη δικτύου Bluetooth 6.0 και αναμένονται σύντομα στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η εταιρεία επιλέγει να διατηρήσει τη χαρακτηριστική ορθογώνια σχεδίαση, προχωρώντας ωστόσο σε εκτεταμένες αναβαθμίσεις τόσο στα εξωτερικά υλικά κατασκευής όσο και στους εσωτερικούς βιομετρικούς αισθητήρες. Η παρουσίαση των νέων μοντέλων σηματοδοτεί τη σαφή πρόθεση της εταιρείας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των απλών fitness bands και των premium smartwatches, ενσωματώνοντας κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά —όπως οι οθόνες LTPO και τα πλαίσια τιτανίου— σε πιο προσιτά επίπεδα τιμολόγησης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και σχεδιασμός του Huawei Watch Fit 5

Το βασικό μοντέλο της σειράς επικεντρώνεται στην εργονομία και την απόλυτη άνεση κατά τη διάρκεια της εικοσιτετράωρης χρήσης. Ενσωματώνει οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 1,82 ιντσών και ανάλυση 480 x 408 pixels, η οποία προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 2500 nits. Αυτή η δραματική αύξηση της φωτεινότητας εξασφαλίζει εξαιρετική αναγνωσιμότητα κάτω από άμεσο ηλιακό φως, ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για όσους αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το πάνελ παραμένει επίπεδο, προσφέροντας άμεση απόκριση στην αφή.

Το πάχος της συσκευής περιορίζεται στα 9,5 χιλιοστά, ενώ το βάρος της ανέρχεται σε μόλις 27 γραμμάρια (χωρίς το λουράκι), καθιστώντας το ρολόι ουσιαστικά αόρατο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Σημαντική είναι η στρατηγική της εταιρείας γύρω από τη βιωσιμότητα: το κέλυφος του Watch Fit 5 κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένο κράμα αλουμινίου και 13,75% ανακυκλωμένα υαλονήματα. Το προεπιλεγμένο λουράκι του βασίζεται επίσης σε ανακυκλωμένο νάιλον.

Οθόνη: 1.82" AMOLED

1.82" AMOLED Φωτεινότητα: 2500 nits

2500 nits Βάρος & Πάχος: 27 γραμμάρια / 9,5 χιλιοστά

27 γραμμάρια / 9,5 χιλιοστά Υλικά: Ανακυκλωμένο αλουμίνιο

Ανακυκλωμένο αλουμίνιο Χρώματα: Radiant Silver, Hyacinth Purple, Vibrant White, Rhythmic Black, New Green

Οι premium προσθήκες στο Huawei Watch Fit 5 Pro

Το μοντέλο Pro διαφοροποιείται αισθητά, απευθυνόμενο σε χρήστες που απαιτούν ανθεκτικότερα υλικά και βαθύτερες ιατρικές μετρήσεις. Η οθόνη μεγαλώνει στις 1,92 ίντσες και χρησιμοποιεί τεχνολογία LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), η οποία επιτρέπει τον δυναμικό έλεγχο του ρυθμού ανανέωσης για δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, τα περιθώρια έχουν συρρικνωθεί στα 1,8 χιλιοστά, αυξάνοντας τον λόγο οθόνης προς σώμα σε επίπεδα ρεκόρ για τη σειρά. Εδώ, η μέγιστη φωτεινότητα αγγίζει τα εντυπωσιακά 3000 nits.

Η ποιότητα κατασκευής του Pro μοντέλου περνάει σε ανώτερη κατηγορία, ενσωματώνοντας πλαίσιο από κράμα τιτανίου και κρύσταλλο ζαφειριού. Η χρήση ζαφειριού παρέχει πρακτικά απόλυτη προστασία από γρατζουνιές, ενώ το τιτάνιο αποτρέπει τις οξειδώσεις από τον ιδρώτα. Το βάρος αυξάνεται ελαφρώς στα 30,4 γραμμάρια λόγω των μετάλλων. Επιπλέον, το Pro φέρει ενισχυμένη αδιαβροχοποίηση, υποστηρίζοντας καταδύσεις σε βάθος έως 40 μέτρα.

Οθόνη: 1.92" LTPO AMOLED

1.92" LTPO AMOLED Φωτεινότητα: 3000 nits (Peak)

3000 nits (Peak) Υλικά: Πλαίσιο τιτανίου, γυαλί ζαφειριού

Πλαίσιο τιτανίου, γυαλί ζαφειριού Αισθητήρες: Υποστήριξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG)

Υποστήριξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) Χρώματα: Sunset Orange, Glacier White, Yadan Black

Σύστημα TruSense, ECG και αθλητικές λειτουργίες

Η παρακολούθηση της σωματικής δραστηριότητας και της υγείας αποτελεί τον δομικό πυρήνα της νέας σειράς. Και τα δύο ρολόγια ενσωματώνουν το αναβαθμισμένο σύστημα TruSense, αξιοποιώντας νέες μονάδες οπτικών αισθητήρων (6LED + 6PD PPG). Αυτή η διάταξη επιτρέπει υψηλότερης ακρίβειας καταγραφή του καρδιακού ρυθμού και του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2) ακόμα και σε συνθήκες έντονης άσκησης.

Το Watch Fit 5 Pro πλεονεκτεί εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG), παρέχοντας ειδοποιήσεις για κολπική μαρμαρυγή, πρόωρες συστολές και ανίχνευση αγγειακής ελαστικότητας. Στον τομέα της καθημερινής άσκησης, η εταιρεία εισάγει την καινοτόμα εφαρμογή «micro-sports». Πρόκειται για ένα σύστημα που καθοδηγεί τον χρήστη, μέσω 3D γραφικών στην οθόνη, σε σύντομες διατάσεις και ασκήσεις χαλάρωσης για δέκα διαφορετικά σημεία του σώματος —ιδανικό για όσους κάνουν καθιστική εργασία. Ενσωματώνονται επίσης νέες λειτουργίες καταγραφής για αθλήματα ρακέτας (padel, tennis), λειτουργία ποδηλασίας και βελτιωμένο σύστημα τρεξίματος με αυτόματη ανίχνευση πτώσης.

Λογισμικό HarmonyOS, συνδεσιμότητα και αυτονομία

Τα ρολόγια βασίζονται στο οικοσύστημα του HarmonyOS, με το περιβάλλον χρήσης να είναι πλήρως βελτιστοποιημένο για την ορθογώνια οθόνη, επιτρέποντας την ανάγνωση μεγαλύτερων τμημάτων κειμένου στις ειδοποιήσεις. Η πλοήγηση υποβοηθείται από την περιστρεφόμενη κορώνα (rotating crown) η οποία παρέχει διακριτική απτική ανάδραση (haptic feedback). Υποστηρίζεται πλήρως η διαχείριση κλήσεων μέσω Bluetooth, χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο.

Οι συσκευές εξοπλίζονται με μπαταρία χωρητικότητας 471mAh. Βάσει των επίσημων τεχνικών προδιαγραφών, ένας πλήρης κύκλος φόρτισης προσφέρει έως και 10 ημέρες ελαφριάς χρήσης. Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, η αυτονομία διαμορφώνεται στις 7 ημέρες, ενώ η συνεχής ενεργοποίηση της λειτουργίας Always-On Display (AOD) την περιορίζει στις 4 ημέρες. Η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε 60 λεπτά. Το πακέτο της συνδεσιμότητας ολοκληρώνεται με το πρωτόκολλο Bluetooth 6.0, κύκλωμα NFC και δέκτη GPS διπλής συχνότητας.

Τιμές και αναμενόμενη κυκλοφορία

Η κυκλοφορία των συσκευών ξεκινάει από την αγορά της Κίνας στα τέλη Απριλίου 2026. Το βασικό Watch Fit 5 τιμολογείται στα 1099 γιουάν (περίπου 145 ευρώ), ενώ το Watch Fit 5 Pro αγγίζει τα 2099 γιουάν (περίπου 275 ευρώ). Η ακριβής ημερομηνία διάθεσης για τα ελληνικά καταστήματα αναμένεται να ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.