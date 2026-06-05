Βρέθηκε κώδικας αναγνώρισης προσώπου στα έξυπνα γυαλιά Meta Ray-Ban!

Σύνοψη

Η Meta ενσωμάτωσε αθόρυβα κώδικα αναγνώρισης προσώπου στην εφαρμογή Meta AI για τα έξυπνα γυαλιά της (Ray-Ban και Oakley).

Το χαρακτηριστικό, γνωστό εσωτερικά ως "NameTag" ή "Connections", εντοπίζει, κροπάρει και κωδικοποιεί πρόσωπα σε βιομετρικά δεδομένα απευθείας στο smartphone του χρήστη.

Τρία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα σε εκατομμύρια συσκευές από τον Ιανουάριο του 2026, παρότι η λειτουργία παραμένει ανενεργή.

Η τεχνολογία λειτουργεί τοπικά (on-device) αντλώντας δεδομένα από τους servers της Meta, γεγονός που προκαλεί τεράστιες ανησυχίες σε οργανισμούς προστασίας δεδομένων.

Η Meta διαψεύδει τη δημιουργία «κεντρικής βάσης δεδομένων προσώπων», ωστόσο το ιστορικό της εταιρείας με τα βιομετρικά δεδομένα προκαλεί σκεπτικισμό.

Η Meta προσέθεσε διακριτικά υποδομή αναγνώρισης προσώπου στην εφαρμογή που συνοδεύει τα έξυπνα γυαλιά της, ενσωματώνοντας τον κώδικα σε εκατομμύρια smartphones. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του περιοδικού WIRED, η εταιρεία αναπτύσσει εντατικά ένα χαρακτηριστικό που μετατρέπει τους χρήστες των Ray-Ban και Oakley smart glasses σε κινητούς σαρωτές προσώπων, επαναφέροντας στο προσκήνιο μια τεχνολογία που η ίδια είχε δηλώσει πως αποσύρει οριστικά.

Τι είναι το NameTag και πώς λειτουργεί τεχνικά

Το σύστημα NameTag λειτουργεί μέσω τριών ξεχωριστών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται απευθείας στο τηλέφωνο του χρήστη. Το πρώτο μοντέλο εντοπίζει το ανθρώπινο πρόσωπο στο οπτικό πεδίο της κάμερας, το δεύτερο το απομονώνει και το τρίτο το μετατρέπει σε μοναδική βιομετρική υπογραφή. Η σύγκριση ταυτοποίησης γίνεται τοπικά (on-device) με δεδομένα που αντλούνται από τους servers της Meta.

Η ανακάλυψη αυτή στον κώδικα του Meta AI app —μιας εφαρμογής με περισσότερες από 50 εκατομμύρια λήψεις παγκοσμίως— καταδεικνύει την ταχύτατη εξέλιξη του project. Ο κώδικας προστέθηκε μέσω πολλαπλών ενημερώσεων από τον Ιανουάριο του 2026.

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί, θα λειτουργεί ως ένας διαρκής παρατηρητής. Τα πρόσωπα που καταγράφονται από τους φακούς των έξυπνων γυαλιών θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο. Εάν υπάρξει ταύτιση με υπάρχουσες βιομετρικές υπογραφές, ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποίηση αναγνώρισης στο κινητό του ή μέσω ήχου. Τα πρόσωπα που δεν αναγνωρίζονται αμέσως, αποκόπτονται από την κεντρική εικόνα, δεικτοδοτούνται και αποθηκεύονται σε έναν τοπικό φάκελο με την ένδειξη "pending" (εκκρεμή).

Βασικά χαρακτηριστικά του NameTag:

Αρχιτεκτονική On-Device: Η επεξεργασία της βιομετρικής υπογραφής γίνεται στο smartphone του χρήστη.

Η επεξεργασία της βιομετρικής υπογραφής γίνεται στο smartphone του χρήστη. Τριπλή Συστοιχία AI: Διακριτά νευρωνικά δίκτυα για Detection (εντοπισμό), Cropping (απομόνωση) και Encoding (κωδικοποίηση δεδομένων).

Διακριτά νευρωνικά δίκτυα για Detection (εντοπισμό), Cropping (απομόνωση) και Encoding (κωδικοποίηση δεδομένων). Συγχρονισμός Δεδομένων: Το σύστημα είναι ρυθμισμένο να ενημερώνει τη βάση αναγνώρισης επικοινωνώντας με τους κεντρικούς servers της Meta.

Το σύστημα είναι ρυθμισμένο να ενημερώνει τη βάση αναγνώρισης επικοινωνώντας με τους κεντρικούς servers της Meta. Μετονομασία (Rebranding): Σε νεότερες εκδόσεις του κώδικα (Μάιος 2026), το χαρακτηριστικό μετονομάστηκε σε "Connections", φέροντας την προτροπή: «θυμηθείτε τους ανθρώπους που γνωρίσατε».

Η ανακάλυψη των ερευνητών ασφαλείας

Η ύπαρξη των μηχανισμών επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητους ερευνητές κυβερνοασφάλειας. Ο Cooper Quintin, επικεφαλής τεχνολόγος του Electronic Frontier Foundation (EFF) και ο ανεξάρτητος ερευνητής Buchodi, επαλήθευσαν πλήρως τα ευρήματα της ανάλυσης.

Ο Buchodi προχώρησε σε πρακτική δοκιμή της ροής αναγνώρισης του κώδικα. Εισάγοντας χειροκίνητα ένα faceprint στην κρυφή γκαλερί της εφαρμογής —συγκεκριμένα μια φωτογραφία του Γάλλου φιλοσόφου Michel Foucault— το σύστημα ενεργοποιήθηκε επιτυχώς, εμφανίζοντας την ειδοποίηση "Person recognized". Η συγκεκριμένη απόδειξη δείχνει ότι ο κώδικας δεν αποτελεί απλώς ένα πείραμα, αλλά έναν άμεσα λειτουργικό, έτοιμο προς ανάπτυξη μηχανισμό ταυτοποίησης.

«Το χαρακτηριστικό δεν είναι ακόμη ορατό στους καταναλωτές, αλλά φαίνεται σχεδόν έτοιμο για κυκλοφορία», ανέφερε ο Quintin, τονίζοντας πως «η Meta φαίνεται να έχει δημιουργήσει την ικανότητα να μετατρέψει τους πελάτες της σε μια κατανεμημένη μηχανή μαζικής επιτήρησης».

Το ιστορικό της Meta με τα βιομετρικά δεδομένα

Η απόφαση της Meta να ενσωματώσει λειτουργίες σάρωσης προσώπου έρχεται σε άμεση αντίθεση με παλαιότερες δεσμεύσεις της. Το 2021, η εταιρεία ανακοίνωσε τον τερματισμό του συστήματος tag φωτογραφιών στο Facebook, προχωρώντας στη διαγραφή περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο βιομετρικών προφίλ.

Εκείνη η απόφαση δεν πάρθηκε αποκλειστικά για λόγους ηθικής, αλλά κυρίως εξαιτίας ανυπέρβλητων νομικών εμποδίων. Η Meta έχει καταβάλει υπέρογκα ποσά για παραβιάσεις ιδιωτικότητας: 650 εκατομμύρια δολάρια για διακανονισμό στην πολιτεία του Ιλινόις και 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια στο Τέξας (το 2024) για παράνομη συλλογή βιομετρικών δεδομένων χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Ιδιωτικότητα vs. Προσβασιμότητα

Η προοπτική ενός mass-market wearable που εκτελεί διαρκή αναγνώριση προσώπου δημιουργεί τεράστιο ηθικό προβληματισμό. Περισσότερες από 70 οργανώσεις προάσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων ζήτησαν την πλήρη εγκατάλειψη του NameTag. Ο κύριος κίνδυνος αφορά τη δυνατότητα ταυτοποίησης αγνώστων στον δημόσιο χώρο, διευκολύνοντας κακόβουλες πρακτικές, όπως η παρενόχληση.

Στον αντίποδα, το τμήμα Reality Labs της Meta προτάσσει το επιχείρημα της προσβασιμότητας. Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που διέρρευσαν προηγουμένως, η Meta σχεδίαζε να παρουσιάσει τη λειτουργία σε συνέδριο για άτομα με προβλήματα όρασης. Ακαδημαϊκές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η αναγνώριση προσώπων αποτελεί κορυφαίο ζητούμενο για χρήστες με μερική ή ολική τύφλωση.

Ο εκπρόσωπος της Meta, Ryan Daniels, δήλωσε χαρακτηριστικά:

Δεν έχει διατεθεί τίποτα στους καταναλωτές. Ερευνούμε αυτές τις λειτουργίες. Εάν αποφασίσουμε να κυκλοφορήσουμε κάτι, θα το πράξουμε με πλήρη διαφάνεια. Το σίγουρο είναι ότι δεν κατασκευάζουμε μια κεντρική βάση δεδομένων προσώπων.

Με τη ματιά του Techgear

Για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, η έλευση του συστήματος NameTag προσκρούει μετωπικά στο αυστηρό νομικό πλαίσιο του GDPR και της πρόσφατης Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act). Η Meta ήδη καθυστερεί ή ακυρώνει τη διάθεση βασικών λειτουργιών του Meta AI στα έξυπνα γυαλιά της εντός της Ε.Ε., γεγονός που καθιστά την κυκλοφορία μιας λειτουργίας βιομετρικής σάρωσης πρακτικά αδύνατη χωρίς τη ρητή και εξαιρετικά διαυγή "opt-in" συγκατάθεση όλων των εμπλεκομένων.

Το επιχείρημα της «τοπικής επεξεργασίας» αποτελεί τη γραμμή άμυνας των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Διατηρώντας τα δεδομένα στο τηλέφωνο και όχι αποκλειστικά στο cloud, η Meta στοχεύει να παρακάμψει τη νομοθεσία περί μαζικής επιτήρησης. Παρ' όλα αυτά, η καταγραφή των προσώπων όσων περπατούν δίπλα σε έναν χρήστη Ray-Ban αποτελεί ευθεία παραβίαση του ιδιωτικού χώρου στον φυσικό κόσμο.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, τα Ray-Ban Meta παραμένουν επί του παρόντος ένα εξαιρετικό hardware για λήψη φωτογραφιών, με τις AI δυνατότητές τους να είναι αισθητά περιορισμένες σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Αν ωστόσο η αναγνώριση προσώπου επιτραπεί διεθνώς, η τεχνολογική βιομηχανία αναμφίβολα θα ασκήσει έντονες πιέσεις για την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και στην Ευρώπη, μετατρέποντας μια δυστοπική τεχνολογία σε απλή «λειτουργία ρουτίνας».