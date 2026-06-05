HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με ανέπαφες πληρωμές και premium παροχές

Σύνοψη

Το νέο HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από τις 4 Ιουνίου 2026 μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών.

Διαθέτει υποστήριξη για ανέπαφες πληρωμές (NFC) αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας Curve Pay, συμβατή με Android και iOS.

Ενσωματώνει λειτουργίες παρακολούθησης για αθλήματα όπως running, cycling, trail running, golf και freediving.

Η αυτονομία της συσκευής φτάνει έως και τις 10 ημέρες χρήσης.

Η αγορά συνοδεύεται από το πακέτο HUAWEI Health MultiPass, προσφέροντας premium συνδρομές σε εφαρμογές υγείας αξίας 163€ έως 179€.

Η κατηγορία των wearables αποκτά έναν νέο, ισχυρό παίκτη στην ελληνική αγορά. Το νέο premium Urban Lifestyle smartwatch HUAWEI WATCH FIT 5 Pro είναι διαθέσιμο στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei από τις 4 Ιουνίου 2026. Η νέα πρόταση της εταιρείας διατηρεί το χαρακτηριστικό τετράγωνο premium design της σειράς WATCH FIT, συνδυάζοντας ένα λεπτό και ελαφρύ σώμα με μια εντυπωσιακή οθόνη και urban αισθητική.

Με το motto "Be Squared, not Square", η Huawei εστιάζει σε ένα κοινό που αναζητά την ενεργή καθημερινότητα, χωρίς τους περιορισμούς που συχνά επιβάλλουν τα βαριά, ογκώδη αθλητικά ρολόγια. Η φιλοσοφία του προϊόντος προσανατολίζεται σε χρήστες που ενσωματώνουν mini-workouts ανάμεσα στις υποχρεώσεις τους και απαιτούν απρόσκοπτη λειτουργικότητα χωρίς το άγχος της καθημερινής φόρτισης.

Ποιότητα κατασκευής και αντοχή

Το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro συνδυάζει premium υλικά, ξεφεύγοντας από την τυπική πλαστική αίσθηση των fitness trackers. Η μεγάλη, φωτεινή οθόνη του προστατεύεται από ανθεκτικό sapphire glass, ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό για την προστασία από γρατσουνιές κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων ή της καθημερινής αστικής μετακίνησης. Το ρολόι υποστηρίζει εκτεταμένα προφίλ άσκησης, που περιλαμβάνουν running, cycling, trail running, golf, ακόμα και freediving, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών από τους ερασιτέχνες δρομείς μέχρι τους λάτρεις του νερού και του βουνού.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο παραμένει η ενεργειακή διαχείριση. Η συσκευή προσφέρει αυτονομία έως και 10 ημέρες, νούμερο που επιτρέπει τη συνεχή καταγραφή βιομετρικών δεδομένων, ύπνου και προπονήσεων, χωρίς την ανάγκη καθημερινής σύνδεσης στον φορτιστή.

Ανέπαφες πληρωμές: Η ελευθερία του Curve Pay

Ένα από τα πλέον πρακτικά χαρακτηριστικά της σειράς WATCH FIT 5 είναι η ενσωμάτωση υποστήριξης ανέπαφων πληρωμών. Μέσω της πλατφόρμας Curve Pay, ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί εύκολα και γρήγορα αγορές με ένα απλό tap από τον καρπό του. Η συγκεκριμένη λειτουργία εξαλείφει την ανάγκη μεταφοράς smartphone ή φυσικού πορτοφολιού κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης ή μιας γρήγορης βόλτας, κάνοντας την αγορά ενός καφέ ή τις καθημερινές συναλλαγές πιο άμεσες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα πληρωμών λειτουργεί απρόσκοπτα ανεξαρτήτως του λειτουργικού συστήματος (Android ή iOS) της συνδεδεμένης συσκευής.

Το οικοσύστημα HUAWEI Health MultiPass

Η Huawei συνοδεύει το λανσάρισμα της νέας σειράς με ένα ισχυρό κίνητρο αγοράς. Με κάθε αγορά, οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε premium συνδρομές επιλεγμένων εφαρμογών υγείας, fitness και ευεξίας μέσω του HUAWEI Health MultiPass. Η συνολική αξία αυτού του πακέτου κυμαίνεται από 163€ για το βασικό WATCH FIT 5 έως 179€ για το WATCH FIT 5 Pro.

Στο συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνονται προνόμια για δημοφιλείς και εξειδικευμένες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, η λίστα διαθέτει πρόσβαση στο HUAWEI Health+, το FIIT για δομημένα προγράμματα γυμναστικής, το URUUN, το komoot και το Naviki για πλοήγηση και σχεδιασμό διαδρομών εξωτερικού χώρου, καθώς και το Life Period Tracker για την παρακολούθηση του έμμηνου κύκλου. Η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών επεκτείνει τις δυνατότητες του hardware, δίνοντας στους χρήστες άμεσα εργαλεία για την οργάνωση της καθημερινής τους φροντίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν το HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, καθώς και την πιο light έκδοση, το HUAWEI WATCH FIT 5, μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Huawei στην Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι την ειδική τιμή γνωριμίας που ισχύει έως το τέλος Ιουνίου.