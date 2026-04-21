Παρουσιάστηκαν επίσημα τα Huawei Watch Buds 2 από τιτάνιο και το πολυτελές Watch Ultimate Diamond Edition

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε το υβριδικό Watch Buds 2 , το οποίο μειώνει το βάρος στα 54.5 γραμμάρια χάρη στην κατασκευή από κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας.

, αισθητήρα αναγνώρισης αριστερού/δεξιού αυτιού και προσφέρουν έως 4 ώρες αναπαραγωγής.

Το Watch Ultimate Star Diamond Edition επεκτείνει τη σειρά πολυτελείας της εταιρείας, ενσωματώνοντας 99 φυσικά διαμάντια στην κάσα, τη στεφάνη και το λουράκι.

Αμφότερα τα μοντέλα διαθέτουν οθόνες LTPO AMOLED 1.5 ιντσών με φωτεινότητα που αγγίζει τα 3.000 nits και προστασία δεύτερης γενιάς Kunlun Glass.

Το λειτουργικό HarmonyOS εισάγει το αναβαθμισμένο σύστημα AI Health Coach, προσφέροντας πλήρη ανάλυση επιπέδων HRV, ανίχνευση υπνικής άπνοιας και αξιολόγηση κινδύνου υψηλού σακχάρου.

Η στρατηγική της Huawei στην κατηγορία των wearables συνεχίζει να βασίζεται στον αυστηρό διαχωρισμό των προϊόντων της, προσφέροντας απόλυτα εξειδικευμένες λύσεις. Η πρόσφατη ανακοίνωση στην ασιατική αγορά έφερε στο προσκήνιο δύο νέες συσκευές που απευθύνονται σε εκ διαμέτρου αντίθετα κοινά, αλλά μοιράζονται την ίδια βασική τεχνολογική πλατφόρμα. Το Huawei Watch Buds 2 αποτελεί τη δεύτερη, σαφώς πιο ώριμη απόπειρα της εταιρείας στην υβριδική κατηγορία smartwatch και ασύρματων ακουστικών, ενώ το Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition (ή αλλιώς Extraordinary Master Diamond Edition) τοποθετείται στο ανώτατο άκρο της πολυτελούς ωρολογοποιίας.

Huawei Watch Buds 2: Αναθεωρημένη εργονομία και κατασκευή από τιτάνιο

Το αρχικό Watch Buds αντιμετώπισε αντικειμενικές προκλήσεις στον τομέα του όγκου και του βάρους, δεδομένης της ανάγκης στέγασης δύο ξεχωριστών συσκευών στην ίδια κάσα. Στο Watch Buds 2, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας προχώρησε σε ριζικό επανασχεδιασμό.

Η συσκευή αξιοποιεί πλέον ένα κράμα τιτανίου αεροδιαστημικής ποιότητας, το οποίο φέρει ειδική νανο-επικάλυψη για 200% υψηλότερη αντοχή στις γρατσουνιές. Αυτή η επιλογή υλικού επέτρεψε τη μείωση του βάρους στα 54.5 γραμμάρια (χωρίς το λουράκι), καταγράφοντας πτώση της τάξης των 12 γραμμαρίων συγκριτικά με την πρώτη γενιά. Το πάχος της συσκευής ανέρχεται στα 14.69 χιλιοστά, ένας αριθμός απολύτως λογικός για ένα σύστημα που φέρει ενσωματωμένο μηχανισμό μεντεσέ.

Στην πρόσοψη συναντάμε μια εύκαμπτη οθόνη τεχνολογίας LTPO AMOLED 1.5 ιντσών, με ανάλυση 466 x 466 pixels (310 PPI). Τα περιθώρια έχουν μειωθεί κατά 36%, αυξάνοντας την αναλογία οθόνης προς σώμα. Παράλληλα, η μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 3.000 nits, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη αναγνωσιμότητα κάτω από άμεσο ηλιακό φως, ενώ προστατεύεται από την επόμενη γενιά του ανθεκτικού Kunlun Glass.

Ο πυρήνας της καινοτομίας του Watch Buds 2 παραμένει ο μηχανισμός pop-up που αποκαλύπτει τα ασύρματα ακουστικά. Τα δύο earbuds έχουν διατηρήσει το ελαφρύ προφίλ τους, ζυγίζοντας μόλις 4 γραμμάρια έκαστο, και φέρουν οκταγωνικό σχεδιασμό.

Η εταιρεία διατήρησε την τεχνολογία «προσαρμοστικής αναγνώρισης», η οποία ακυρώνει την ανάγκη διαχωρισμού αριστερού και δεξιού ακουστικού. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τη θέση τους μέσα στον ακουστικό πόρο και προσαρμόζει τα κανάλια ήχου. Στον τομέα της απόδοσης, ο full-band micro-flat οδηγός συνδυάζεται πλέον με τεχνολογία Active Noise Cancellation δεύτερης γενιάς (ANC 2.0) και μικρόφωνα αγωγιμότητας οστών για την απομόνωση του θορύβου του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων.

Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί παραδοσιακά τη μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτήν την υλοποίηση. Το Watch Buds 2 διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 410 mAh. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της Huawei, τα ακουστικά παρέχουν 3 ώρες αναπαραγωγής με ενεργοποιημένο το ANC και 4 ώρες χωρίς αυτό. Η συνολική αυτονομία της συσκευής (ρολόι και ακουστικά σε συνδυαστική χρήση) εκτιμάται στις 3 ημέρες, με τα ακουστικά να φορτίζονται απευθείας μέσω των μαγνητικών επαφών στο εσωτερικό της κάσας.

Huawei Watch Ultimate Star Diamond Edition: Η προσέγγιση στην υψηλή ωρολογοποιία

Στο εντελώς αντίθετο άκρο του σχεδιαστικού φάσματος, το Watch Ultimate Star Diamond Edition αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να ανταγωνιστεί άμεσα τα παραδοσιακά ελβετικά brands πολυτελείας. Βασισμένο στην πλατφόρμα του ήδη επιτυχημένου Ultimate Design, η νέα έκδοση επικεντρώνεται στα υλικά κατασκευής.

Η συσκευή φέρει 99 φυσικά διαμάντια, τα οποία είναι στρατηγικά τοποθετημένα στην κάσα, τη στεφάνη και το λουράκι. Οι ενδείξεις των 12, 3, 6 και 9 η ορών στο καντράν έχουν αντικατασταθεί από πολύτιμους λίθους, ενώ η στεφάνη διαθέτει διαμαντένια κοπή. Μια σημαντική σχεδιαστική διαφοροποίηση εντοπίζεται στα φυσικά πλήκτρα. Αντί για την κλασική διάταξη με δύο στρογγυλά κουμπιά, το Star Diamond Edition διαθέτει μια νέα περιστρεφόμενη ψηφιακή κορώνα διακοσμημένη με διαμάντια, συνοδευόμενη από ένα πλήκτρο σχήματος κάψουλας. Η συσκευή διατηρεί τον σκελετό από Zirconium-based υγρό μέταλλο, το οποίο προσφέρει αντοχή στη διάβρωση και υποστηρίζει καταδύσεις σε βάθος έως 150 μέτρων (πιστοποίηση 20 ATM).

Οικοσύστημα HarmonyOS και προηγμένες μετρήσεις υγείας

Ανεξάρτητα από τα υλικά κατασκευής, και τα δύο smartwatches τρέχουν την τελευταία έκδοση του HarmonyOS και φέρουν το νέο σύστημα AI Health Coach. Η επεξεργασία των βιομετρικών δεδομένων γίνεται τοπικά στη συσκευή, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις αποκατάστασης και ευεξίας.

Οι αισθητήρες ακριβείας υποστηρίζουν 24ωρη παρακολούθηση του μεταβλητού καρδιακού ρυθμού (HRV), εντοπισμό πιθανής υπνικής άπνοιας, ειδοποιήσεις για αρρυθμίες, καθώς και ένα πειραματικό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα, το οποίο βασίζεται στην ανάλυση δευτερογενών καρδιαγγειακών δεικτών. Για το Diamond Edition, η εταιρεία εισήγαγε το "X-TAP Smart Button", παρέχοντας στον χρήστη μια συγκεντρωτική αναφορά της υγείας του με ένα μόνο πάτημα. Τέλος, τα συστήματα γεωεντοπισμού βασίζονται σε Dual-Band Five-System GNSS, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια καταγραφής αθλητικών δραστηριοτήτων.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Αμφότερα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά της Κίνας από τις 15 Μαΐου σε τιμές περίπου €550 για τα Watch Buds 2 και €3800 για το Watch Ultimate Star Diamond Edition. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν και πότε θα τα δούμε στην Ευρώπη.