WaveMotion Connect Days 2026: Όλα όσα είδαμε από τις XGIMI, JBL, Dreame και Duux

Σύνοψη

Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε τον δεύτερο σταθμό των WaveMotion Connect Days στις 21 Απριλίου 2026, μετά την επιτυχημένη αρχή στην Αθήνα.

Το event λειτούργησε ως ένα δυναμικό ecosystem showcase, παρουσιάζοντας λύσεις για το smart home, premium audio και προηγμένα συστήματα προβολής.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν κορυφαία brands όπως οι Dreame, Duux, JBL, Harman Kardon, KEF και XGIMI.

Παρουσιάστηκαν καινοτόμες συσκευές, όπως η ρομποτική σκούπα Dreame X50 Ultra Complete με ισχύ 20.000 Pa και ικανότητα ανάβασης εμποδίων ~6 cm.

Επόμενος σταθμός του multi-city tech platform θα είναι η Λευκωσία, υπό την αιγίδα της SPARTILIA LTD..

Τα WaveMotion Connect Days αποτελούν ένα νέο tech-driven concept εμπειρίας, το οποίο επαναπροσδιορίζει την αλληλεπίδραση του κοινού με τη σύγχρονη τεχνολογία. Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης διεξήχθη στις 21 Απριλίου 2026 στο Porto Palace Hotel Thessaloniki, αποτελώντας τον δεύτερο σταθμό ενός multi-city tech platform που ξεκίνησε από την Αθήνα. Μέσα από live demos, real-use scenarios και interactive setups, το event ανέδειξε την πρακτική αξία συσκευών smart home, premium audio και προηγμένων συστημάτων προβολής στο σύγχρονο connected περιβάλλον.

Κεντρικός άξονας της διοργάνωσης ήταν η έννοια της διασύνδεσης (Connecting), εστιάζοντας όχι μόνο στην επικοινωνία μεταξύ των έξυπνων συσκευών, αλλά και μεταξύ ανθρώπων και ιδεών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νικόλας Τζιράλης, CEO της WaveMotion:

Σχεδιάσαμε κάτι διαφορετικό. Με τις WaveMotion Connect Days επιδιώξαμε να ενισχύσουμε την επαφή μας με το οικοσύστημα των Συνεργατών μας, δημιουργώντας έναν χώρο όπου οι ιδέες μαζί με την τεχνολογία μπορούν να εξελίξουν ακόμα περαιτέρω τις συνεργασίες.

Το event κατάφερε να συγκεντρώσει εκπροσώπους των media, στρατηγικούς συνεργάτες, καθώς και επιλεγμένους creators από τον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας και του lifestyle.

Το οικοσύστημα έξυπνου σπιτιού και ποιότητας αέρα της Duux

Στον τομέα του smart living, η Duux παρουσίασε προηγμένες λύσεις air treatment, εστιασμένες στη δημιουργία ενός υγιεινού και ισορροπημένου εσωτερικού χώρου. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην αρμονική ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σύγχρονο σπίτι μέσω του minimal design, προσφέροντας έλεγχο της ποιότητας του αέρα και βελτίωση της καθημερινότητας.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης της Duux βρέθηκαν τρεις βασικές συσκευές:

Whisper Flex 2 Smart: Ένας compact ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης, ο οποίος είναι ιδανικός για μικρούς χώρους και υποστηρίζει έξυπνο έλεγχο καθώς και απομακρυσμένη διαχείριση.

Elevate Smart Tower: Ένας tower ανεμιστήρας με minimal σχεδιασμό που απευθύνεται σε μεγαλύτερους χώρους, ενσωματώνοντας smart λειτουργίες.

Bright 2 Smart Air Purifier: Ένας compact καθαριστής αέρα εξοπλισμένος με τριπλό φίλτρο HEPA, σχεδιασμένος για τον αποτελεσματικό καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Μέσω αυτών των προϊόντων, η Duux επιδιώκει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον πλήρως προσαρμοζόμενο στις ανάγκες του χρήστη, καθιστώντας την εμπειρία του smart living ολοκληρωμένη.

Η κυριαρχία της Dreame στον οικιακό καθαρισμό και την περιποίηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο οικοσύστημα της Dreame, ηγέτιδας εταιρείας στην αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών. Η γκάμα της Dreame καλύπτει πολλαπλές κατηγορίες, από ρομποτικές σκούπες και stick vacuum cleaners, μέχρι συσκευές προσωπικής φροντίδας (personal care) και μικρές ή μεγάλες οικιακές συσκευές (SDA και LDA).

Το πλέον εντυπωσιακό τεχνολογικό έκθεμα ήταν το X50 Ultra Complete Robot Vacuum & Mop. Πρόκειται για ένα all-in-one σύστημα καθαρισμού με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς αναρρόφησης που αγγίζει τα 20.000 Pa.

Προηγμένη AI πλοήγηση με ενσωματωμένη κάμερα και σύστημα LiDAR για απόλυτα ακριβή χαρτογράφηση.

Αυτόματος σταθμός καθαρισμού που αναλαμβάνει να αδειάζει τον κάδο, καθώς και να πλένει και να στεγνώνει τα πανιά καθαρισμού αυτόνομα.

Τεχνολογία ProLeap, η οποία επιτρέπει στη σκούπα να υπερπηδά εμπόδια ύψους έως ~6 cm, όπως χαλιά και μικρά σκαλοπάτια.

Για τον καθημερινό καθαρισμό σκληρών δαπέδων, παρουσιάστηκε η Wet & Dry G10 Pro, μια 2-σε-1 συσκευή που λειτουργεί ταυτόχρονα ως σκούπα και σφουγγαρίστρα, προσφέροντας αναρρόφηση 16.000 Pa. Διαθέτει ενσωματωμένο self-cleaning μηχανισμό, ο οποίος καθαρίζει αυτόματα τη βούρτσα και τους σωλήνες με το πάτημα ενός κουμπιού, μειώνοντας την επαφή του χρήστη με τις ακαθαρσίες.

Η Dreame ανέδειξε και την επέκταση της στον τομέα του personal care με το AirStyle Pro Hair Styler, ένα πολυεργαλείο 7-σε-1 για στέγνωμα, ίσιωμα και μπούκλες, καθώς και την Aero Straight Pro, μια 2-σε-1 ισιωτική μηχανή που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη (AI) και υποστήριξη μέσω εφαρμογής για την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε τύπου μαλλιών.

Στον χώρο της κουζίνας, το οικοσύστημα συμπληρώνεται από την Ecceluxe Slim Fully Automatic Espresso Machine, η οποία παρασκευάζει πέντε ποικιλίες καφέ (από Εσπρέσο μέχρι Λάτε) με ένα άγγιγμα στην οθόνη αφής. Παράλληλα, η εταιρεία προτείνει το Tasti Air Fryer, μια 5-σε-1 συσκευή για υγιεινό μαγείρεμα με κυκλοφορία θερμού αέρα, και τον επεξεργαστή απορριμμάτων SF25 Food Waste Disposer, ο οποίος μετατρέπει τα οργανικά απορρίμματα σε ξηρό υπόλειμμα, μειώνοντας τον όγκο τους.

Εικόνα, ήχος και το ευρύτερο οικοσύστημα της WaveMotion

Πέραν του smart home, τα WaveMotion Connect Days φιλοξένησαν λύσεις που εξελίσσουν τον οικιακό κινηματογράφο και την ακουστική εμπειρία. Κορυφαία brands όπως οι JBL, Harman Kardon και KEF συνεχίζουν να εξελίσσουν την εμπειρία του ήχου, ενώ η XGIMI φέρνει νέα δεδομένα στον τομέα της οικιακής αλλά και της φορητής προβολής. Η πρακτική αξία αυτών των συστημάτων αναδείχθηκε επίσης μέσα από διαδραστικά setups στον χώρο της εκδήλωσης.

Η διοργανώτρια WaveMotion Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, δραστηριοποιείται επίσημα στην ελληνική αγορά ως εισαγωγική εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, έξυπνων ηλεκτρονικών, ήχου και εικόνας. Σκοπός της είναι η παροχή προϊόντων που συνδυάζουν την τεχνολογία αιχμής με τη μοντέρνα αισθητική. Το όνομα "WaveMotion" παραπέμπει στη διαρκή κίνηση και ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία, ακριβώς όπως κινούνται τα κύματα, προσφέροντας δύναμη και διασκέδαση. Σήμερα, η εταιρεία διανέμει επίσημα brands που κατέχουν ηγετικές θέσεις διεθνώς, όπως harman/kardon, JBL, KEF, XGIMI, Dreame, Duux, και Native Union. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, το multi-city tech platform θα μεταφερθεί στη Λευκωσία (SPARTILIA LTD.).