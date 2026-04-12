Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses Review: Αξίζει να φορέσεις τον ήχο σου;

Η κατηγορία των έξυπνων γυαλιών έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, ακροβατώντας συχνά ανάμεσα σε υπερφορτωμένα τεχνολογικά πειράματα και ογκώδη αξεσουάρ που ελάχιστοι θα επέλεγαν να φορέσουν στην καθημερινότητά τους. Η Xiaomi, ωστόσο, με τα Mijia Smart Audio Glasses, επιλέγει μια εντελώς διαφορετική, εξαιρετικά στοχευμένη προσέγγιση. Αφαιρεί τις κάμερες, αφήνει στην άκρη τις οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας και εστιάζει αποκλειστικά σε ένα πράγμα: τη δημιουργία ενός κομψού ζευγαριού γυαλιών που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ένα αόρατο, προσωπικό ηχοσύστημα για όσους αναζητούν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ ψηφιακής συνδεσιμότητας και επαφής με το φυσικό περιβάλλον.

Μετά από αρκετές εβδομάδες χρήσης, ήρθε η ώρα να καταγράψουμε στο παρόν review κάθε πτυχή των νέων έξυπνων γυαλιών της Xiaomi, από την εργονομία και την ποιότητα κατασκευής, μέχρι την ηχητική απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, προσφέροντας μια καθαρή εικόνα για το αν τελικά μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά σας ακουστικά.

Σχεδιασμός - Εργονομία

Η πρώτη εντύπωση που αφήνουν τα Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses είναι η εκπληκτική τους ομοιότητα με ένα απολύτως συνηθισμένο ζευγάρι γυαλιών. Η κατασκευάστρια εταιρεία έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια ώστε να κρύψει τον τεχνολογικό χαρακτήρα της συσκευής. Αντίθετα με άλλες υλοποιήσεις του παρελθόντος που διέθεταν υπερμεγέθεις βραχίονες ή περίεργους φακούς, η πρόταση της Xiaomi διατηρεί εξαιρετικά κομψές γραμμές. Το βάρος τους κυμαίνεται περίπου στα 40 γραμμάρια, ανάλογα με τον σκελετό, νούμερο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι στο εσωτερικό των βραχιόνων κρύβονται μπαταρίες, ηχεία, μικρόφωνα και Bluetooth.

Το πραγματικό σχεδιαστικό επίτευγμα, ωστόσο, εντοπίζεται στη μηχανική της αρθρωτής κατασκευής. Οι βραχίονες, οι οποίοι αποτελούν την «καρδιά» και τον εγκέφαλο του συστήματος, μπορούν να αποσπαστούν εύκολα από το μπροστινό τμήμα του σκελετού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να αγοράσει διαφορετικά μπροστινά μέρη, όπως κλασικούς τετράγωνους σκελετούς, στρογγυλούς ή ακόμα και φακούς ηλίου τύπου aviator, και να κουμπώνει πάνω τους τους ίδιους έξυπνους βραχίονες. Αυτή η ευελιξία είναι πρωτοφανής και λύνει ένα βασικό πρόβλημα των smart glasses: την ανάγκη να ταιριάζουν στο προσωπικό στυλ και στο σχήμα προσώπου του κάθε χρήστη, επιτρέποντας παράλληλα την επίσκεψη σε έναν οπτικό για την προσθήκη συνταγογραφούμενων φακών μυωπίας ή αστιγματισμού.

Όσον αφορά την άνεση κατά την πολύωρη χρήση, η κατανομή του βάρους είναι μελετημένη ώστε να μην ασκείται υπερβολική πίεση στη γέφυρα της μύτης ή πίσω από τα αυτιά. Τα μαξιλαράκια και η καμπυλότητα των βραχιόνων αγκαλιάζουν ομαλά το κεφάλι, καθιστώντας τα γυαλιά άνετα ακόμα και μετά από ένα πλήρες οκτάωρο εργασίας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ή κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης βόλτας. Η πιστοποίηση IP54 για αντοχή σε σκόνη και σταγόνες νερού προσθέτει έναν απαραίτητο βαθμό ηρεμίας, επιτρέποντας τη χρήση τους σε ψιλόβροχο ή κατά τη διάρκεια ελαφριάς άσκησης χωρίς τον φόβο άμεσης βλάβης.

Ηχητική εμπειρία

Ο τρόπος με τον οποίο παράγουν ήχο τα συγκεκριμένα γυαλιά βασίζεται στην τεχνολογία κατεύθυνσης ήχου ανοιχτού τύπου (open-ear audio). Αντί να αξιοποιούν την αγωγιμότητα των οστών (bone conduction) που συχνά προκαλεί ενοχλητικές δονήσεις στα ζυγωματικά, τα γυαλιά της Xiaomi ενσωματώνουν μικροσκοπικά, υπερ-δυναμικά ηχεία στο κάτω μέρος των βραχιόνων. Αυτά τα ηχεία είναι στραμμένα με απόλυτη ακρίβεια προς τον ακουστικό πόρο του χρήστη, «πυροβολώντας» τον ήχο απευθείας μέσα στο αυτί.

Σε συνθήκες χαμηλού ή μέτριου περιβαλλοντικού θορύβου, όπως στο γραφείο, στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια μιας ήσυχης βραδινής βόλτας, το αποτέλεσμα είναι μάλλον απρόσμενα καλό. Ο ήχος είναι κρυστάλλινος, με εξαιρετική απόδοση στις μεσαίες και υψηλές συχνότητες. Τα φωνητικά στα podcasts, τα audiobooks και η μουσική αναπαράγονται με εντυπωσιακή καθαρότητα, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι η φωνή πηγάζει από τον ίδιο τον χώρο γύρω σου. Επειδή ακριβώς τα αυτιά παραμένουν εντελώς ακάλυπτα, διατηρείς πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει στο περιβάλλον, χαρακτηριστικό ανεκτίμητο για την οδική ασφάλεια όταν περπατάς στο κέντρο της πόλης ή όταν οδηγείς.

Ωστόσο, η ίδια η φύση της τεχνολογίας ανοιχτής ακρόασης φέρνει στο προσκήνιο συγκεκριμένους περιορισμούς που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Το πιο εμφανές μειονέκτημα είναι η σχεδόν παντελής απουσία βαθιών μπάσων. Τα φυσικά όρια του μεγέθους των ηχείων και η έλλειψη στεγανοποίησης στο αυτί καθιστούν αδύνατη την παραγωγή εκείνου του γεμάτου, ογκώδους ήχου που απαιτεί η ηλεκτρονική ή η ροκ μουσική. Επιπλέον, σε ιδιαίτερα θορυβώδη περιβάλλοντα, όπως μέσα στο μετρό, σε πτήσεις ή δίπλα σε οδικές αρτηρίες με πυκνή κυκλοφορία, ο περιβαλλοντικός θόρυβος θα καλύψει τον ήχο των γυαλιών, ακόμα και αν ρυθμίσετε την ένταση στο μέγιστο.

Ένα ακόμα στοιχείο προς εξέταση είναι η διαρροή του ήχου. Η Xiaomi έχει ενσωματώσει αλγορίθμους ακύρωσης της διαρροής, οι οποίοι παράγουν αντίστροφα ηχητικά κύματα για να εμποδίσουν τον ήχο να φτάσει στους διπλανούς σας. Σε εντάσεις έως και 70%, η τεχνολογία αυτή λειτουργεί ικανοποιητικά, και το άτομο που κάθεται δίπλα σου στο γραφείο δύσκολα θα καταλάβει τι ακούτε. Αν όμως αυξήσετε την ένταση στο 100% μέσα σε έναν απόλυτα ήσυχο χώρο, η διαρροή γίνεται αισθητή, παραπέμποντας στον ήχο ενός πολύ μικρού ηχείου που παίζει χαμηλόφωνα.

Ποιότητα κλήσεων και μικρόφωνα

Η Xiaomi φαίνεται να γνωρίζει καλά ότι το βασικό κοινό για αυτή τη συσκευή είναι οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει, καθιστώντας την ποιότητα των κλήσεων πρωταρχικής σημασίας. Τα γυαλιά είναι εξοπλισμένα με διπλά μικρόφωνα τα οποία αξιοποιούν προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ακύρωση των θορύβων του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ομιλίας.

Στις καθημερινές τηλεφωνικές συνομιλίες, η απόδοση είναι εξαιρετικά συνεπής. Η φωνή του χρήστη απομονώνεται επιτυχώς από τους τυπικούς θορύβους δρόμου, τον αέρα και τις ομιλίες των παρευρισκόμενων. Οι συνομιλητές σπάνια αντιλαμβάνονται ότι η κλήση πραγματοποιείται μέσω ενός wearable αξεσουάρ και όχι από το ίδιο το μικρόφωνο του smartphone. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει η διαχείριση του αέρα, ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια για οποιοδήποτε Bluetooth headset, την οποία η Xiaomi καταφέρνει να μετριάσει επαρκώς, επιτρέποντας καθαρές κλήσεις ακόμα και όταν περπατάτε με γοργό βήμα σε εξωτερικούς χώρους.

Διαχείριση και συνδεσιμότητα

Αντί να προσθέσει φυσικά κουμπιά που θα χαλούσαν την αισθητική των γυαλιών, η Xiaomi έχει ενσωματώσει επιφάνειες αφής στην εξωτερική πλευρά και των δύο βραχιόνων. Μέσα από αυτές τις επιφάνειες, ο χρήστης αποκτά τον πλήρη έλεγχο των πολυμέσων και των κλήσεων. Οι κινήσεις είναι διαισθητικές και μαθαίνονται σχετικά γρήγορα: μια απλή ολίσθηση του δαχτύλου (swipe) προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μήκος του βραχίονα αυξομειώνει την ένταση του ήχου. Το διπλό χτύπημα (double tap) θέτει σε παύση ή εκκινεί την αναπαραγωγή και χρησιμοποιείται για την απάντηση ή τον τερματισμό τηλεφωνικών κλήσεων. Ένα παρατεταμένο πάτημα μπορεί να ενεργοποιήσει τον ψηφιακό βοηθό του κινητού σας, είτε πρόκειται για τη Siri, είτε για το Google Assistant.

Στη δική μας χρήση, η αλήθεια είναι ότι ζοριστήκαμε περισσότερο από ό,τι θα περιμέναμε, καθώς πολλές φορές εκτελούνταν διαφορετική ενέργεια από αυτή που θέλαμε. Ωστόσο, μετά από μερικές ημέρες και δείχνοντας περισσότερη υπομονή για τη σωστή τοποθέτηση των δακτύλων και την ακόμα πιο σωστή εκμάθηση, η διαχείριση έγινε αρκετά πιο διαισθητική και φανταζόμαστε πως με τον καιρό δεν θα σκέφτεσαι καν πως γίνεται όλη η λειτουργία. Επιπλέον, μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να παραμετροποιήσει τις χειρονομίες σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις, αναθέτοντας διαφορετικές λειτουργίες στον δεξί ή τον αριστερό βραχίονα.

Η συνδεσιμότητα βασίζεται στο πρωτόκολλο Bluetooth 5.4, προσφέροντας θεωρητικά ισχυρή και αδιάλειπτη σύνδεση με το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή. Εμείς, πάντως, παρατηρήσαμε αρκετές ξαφνικές αποσυνδέσεις με το iPhone και το Mac, αλλά σε Android και PC δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ενδεχομένως αυτό θα λυθεί με κάποιο firmware update. Σημειώστε, επίσης, ότι υποστηρίζεται ταυτόχρονη σύνδεση με δύο συσκευές, με αποτέλεσμα να μπορείς να ακούς μουσική ή να παρακολουθείς ένα βίντεο στο laptop και τα γυαλιά να μεταβαίνουν αυτόματα και απρόσκοπτα στο smartphone τη στιγμή που δέχεσαι μια εισερχόμενη κλήση, χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση.

Αυτονομία - Φόρτιση

Η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί παραδοσιακά την αχίλλειο πτέρνα των φορετών συσκευών, αλλά η Xiaomi έχει καταφέρει να ενσωματώσει εντυπωσιακή αντοχή στα Mijia Smart Audio Glasses. Η κατασκευάστρια υπόσχεται έως και 10 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής ή περίπου 7 ώρες ομιλίας με μία μόνο φόρτιση. Σε συνθήκες πραγματικής, μικτής χρήσης, οι αριθμοί λένε περίπου την αλήθεια. Φορώντας τα γυαλιά στο γραφείο από το πρωί, ακούγωντας περιστασιακά μουσική, απαντώντας σε κλήσεις και με ενεργή τη σύνδεση Bluetooth ενεργή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το βράδυ είχε περισσέψει ένα 35% από τη μπαταρία. Η αυτονομία σε κατάσταση αναμονής (standby) αγγίζει θεωρητικά τις 22 ώρες, επομένως, σε φυσιολογική χρήση υπολογίζουμε σε φόρτιση κάθε 2-3 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, ωστόσο, έχουμε ίσως την πιο σοβαρή υποχώρηση από την εταιρεία. Στην προσπάθειά της να διατηρήσει τους βραχίονες λεπτούς και ανθεκτικούς στο νερό, η Xiaomi απέφυγε την τοποθέτηση θύρας USB-C. Αντ' αυτού, δημιούργησε ένα ιδιόκτητο, μαγνητικό καλώδιο φόρτισης (pogo-pin) το οποίο διακλαδώνεται και προσκολλάται ταυτόχρονα και στους δύο βραχίονες. Αν και η μαγνητική εφαρμογή είναι σταθερή και η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου δύο ώρες, η φύση του καλωδίου αποτελεί πρακτικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα απολύτως εξειδικευμένο αξεσουάρ που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα καλώδιο που έχετε ήδη σπίτι σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε αυτό το συγκεκριμένο καλώδιο σε ένα ταξίδι ή, ακόμα χειρότερα, το χάσετε ή το καταστρέψετε, τα γυαλιά σας καθίστανται αυτομάτως άχρηστα μέχρι να προμηθευτείτε ένα επίσημο ανταλλακτικό.

Επίλογος: Αξίζει η αγορά τους;

Τα Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses δεν προσπαθούν να είναι τα καλύτερα ακουστικά της αγοράς, ούτε τα πιο προηγμένα έξυπνα γυαλιά. Εκεί ακριβώς κρύβεται η επιτυχία τους. Είναι ένα προϊόν που γνωρίζει απόλυτα την ταυτότητά του: ένα κομψό, καθημερινό εργαλείο παραγωγικότητας και επικοινωνίας που ενσωματώνεται σιωπηλά στη ρουτίνα σας.

Αν η καθημερινότητα σας απαιτεί να ακούτε εκατοντάδες φωνητικά μηνύματα, να συμμετέχετε σε πολύωρες τηλεδιασκέψεις, να ακούτε τα αγαπημένα σας podcasts περπατώντας στον δρόμο, και ταυτόχρονα θέλετε να απαλλαγείτε από την ενόχληση των ακουστικών που μπαίνουν μέσα στο αυτί και σας αποκόπτουν από τους συναδέλφους ή την κυκλοφορία, τότε ίσως αξίζει να τους δώσετε μια ευκαιρία. Αρκεί, φυσικά, να είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε €220-240 (ανάλογα με το μοντέλο).

Αν, από την άλλη πλευρά, ο πρωταρχικός σας στόχος είναι η υψηλή πιστότητα του ήχου, η απομόνωση κατά τη διάρκεια των πτήσεων ή η απόλαυση μουσικής με πλούσιο μπάσο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής, τα παραδοσιακά ασύρματα ακουστικά με ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) παραμένουν η απόλυτη και αναντικατάστατη επιλογή.