Google Fitbit Edge: Νέο fitness tracker με οθόνη hybrid OLED, αυτονομία 7 ημερών και αποσπώμενη μπαταρία

Σύνοψη

Το νέο activity tracker γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στα απλά fitness bands και στα πολύπλοκα smartwatches.

Ενσωματώνει φωτεινή οθόνη τεχνολογίας Hybrid OLED, η οποία προσφέρει 46% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής πληροφοριών συγκριτικά με τα παλαιότερα μοντέλα της σειράς.

Διαθέτει ένα εξαιρετικά πρακτικό φυσικό πλήκτρο στο πλάι για τον άμεσο έλεγχο των προπονήσεων, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των κορυφαίων αθλητικών ρολογιών.

Η ενεργειακή του αυτονομία αγγίζει τις 7 ημέρες, ενώ αποτελεί το πρώτο πλήρως επισκευάσιμο tracker της εταιρείας χάρη στην εύκολα αποσπώμενη μπαταρία του.

Υποστηρίζει τη μέτρηση ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας δέρματος και τροφοδοτεί με δεδομένα την υπηρεσία Health Guardian.

Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται στα 179,99 δολάρια, με την κυκλοφορία του στην αγορά να έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου 2026.

Το Google Fitbit Edge είναι ένα λεπτό fitness tracker πάχους 11,5 χιλιοστών το οποίο συνδυάζει οθόνη Hybrid OLED, αυτονομία μπαταρίας 7 ημερών, αυτόνομο δέκτη GPS και φυσικό πλήκτρο ελέγχου. Διαθέτει προηγμένους αισθητήρες μέτρησης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) και θερμοκρασίας δέρματος, συνεργάζεται με την πλατφόρμα Health Guardian και κοστολογείται στα 179,99 δολάρια.

Βασικά χαρακτηριστικά

Οθόνη: Πάνελ τεχνολογίας Hybrid OLED με 46% αυξημένη επιφάνεια θέασης και λειτουργία ενημερωτικών πλακιδίων (glanceable tiles).

Πάνελ τεχνολογίας Hybrid OLED με 46% αυξημένη επιφάνεια θέασης και λειτουργία ενημερωτικών πλακιδίων (glanceable tiles). Αυτονομία: Έως 7 ημέρες συνεχούς λειτουργίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ταχεία μαγνητική φόρτιση (ενέργεια 1 ημέρας σε μόλις 5 λεπτά).

Έως 7 ημέρες συνεχούς λειτουργίας, υποστηρίζοντας παράλληλα ταχεία μαγνητική φόρτιση (ενέργεια 1 ημέρας σε μόλις 5 λεπτά). Βάρος & Σχεδιασμός: Κατασκευή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, προφίλ στα 11,5 χιλιοστά και συνολικό βάρος 45% μικρότερο από το Apple Watch Series 12.

Κατασκευή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, προφίλ στα 11,5 χιλιοστά και συνολικό βάρος 45% μικρότερο από το Apple Watch Series 12. Αισθητήρες & GPS: Αυτόνομο GPS με 40% μεγαλύτερη ακρίβεια, ενσωματωμένο αλτίμετρο, on-wrist ECG και μέτρηση θερμοκρασίας δέρματος.

Αυτόνομο GPS με 40% μεγαλύτερη ακρίβεια, ενσωματωμένο αλτίμετρο, on-wrist ECG και μέτρηση θερμοκρασίας δέρματος. Επισκευασιμότητα: Αρθρωτή (modular) εσωτερική αρχιτεκτονική που επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η Google στοχεύει απευθείας στους χρήστες που αναζητούν έναν ικανό καθημερινό σύντροφο για την καταγραφή της υγείας τους, χωρίς να επιθυμούν τον όγκο ή την πολυπλοκότητα ενός κανονικού έξυπνου ρολογιού. Ο υβριδικός χαρακτήρας της νέας συσκευής παντρεύει την απλότητα που προσέφεραν παραδοσιακά τα λεπτά bands, με τις απαιτήσεις προβολής δεδομένων που επιβάλλουν πλέον τα σύγχρονα βιομετρικά εργαλεία.

Σχεδιασμός, υλικά κατασκευής και η επιστροφή του φυσικού πλήκτρου

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του νέου tracker επικεντρώνεται στη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου, διατηρώντας το συνολικό πάχος στα 11,5 χιλιοστά. Η κατασκευαστική επιλογή της Google το καθιστά εντυπωσιακά ελαφρύ στον καρπό, εξασφαλίζοντας μια διακριτική παρουσία κατά τη διάρκεια της έντονης σωματικής δραστηριότητας αλλά και της βραδινής ξεκούρασης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της εξωτερικής εμφάνισης είναι η προσθήκη ενός φυσικού, μεταλλικού πλήκτρου στο πλάι, το οποίο παραπέμπει άμεσα στη σχεδιαστική γλώσσα που ακολουθεί η Garmin στα κορυφαία αθλητικά ρολόγια της. Οι μηχανικοί επέλεξαν να ενσωματώσουν το απτικό στοιχείο ελέγχου προκειμένου να διευκολύνουν την άμεση παύση ή εκκίνηση των προπονήσεων, αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα ότι η πλοήγηση μέσω οθονών αφής με ιδρωμένα χέρια παραμένει ιδιαίτερα προβληματική.

Παράλληλα, η συσκευή ξεχωρίζει για την εσωτερική της δομή. Έχει αναπτυχθεί με βάση μια modular αρχιτεκτονική που επιτρέπει την απρόσκοπτη αντικατάσταση της μπαταρίας, μετατρέποντάς το στο πρώτο πραγματικά επισκευάσιμο tracker της ευρύτερης σειράς της εταιρείας. Η οικολογική και άκρως φιλική προς τον καταναλωτή προσέγγιση επεκτείνει σημαντικά τον κύκλο ζωής του hardware, βάζοντας φρένο στην άσκοπη απόρριψη ηλεκτρονικών αποβλήτων (e-waste). Επιπλέον, το ενισχυμένο περίβλημα εξασφαλίζει αντοχή στο νερό έως και τα 50 μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για κολύμβηση και χρήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οθόνη Hybrid OLED και περιβάλλον χρήστη

Στο μπροστινό τμήμα δεσπόζει η οθόνη τεχνολογίας Hybrid OLED, η οποία εξασφαλίζει 46% μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής πληροφοριών σε σχέση με τους άμεσους προκατόχους της. Η αναβάθμιση του πάνελ βελτιώνει δραματικά την αναγνωσιμότητα των μετρήσεων κάτω από το άμεσο ηλιακό φως, αποτελώντας ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για όσους αθλούνται σε εξωτερικούς χώρους. Το περιβάλλον χρήστη δεν βασίζεται στο πατροπαράδοτο Wear OS, αλλά αντλεί πολλά βασικά στοιχεία από τη σχεδιαστική γλώσσα Material 3 Expressive των Pixel Watches. Το λογισμικό αξιοποιεί ένα έξυπνο σύστημα από ενημερωτικά Tiles για την άμεση προβολή των καρδιακών παλμών, της πρόγνωσης του καιρού και των βασικών αθλητικών επιδόσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τον περιορισμένο όγκο του λειτουργικού συστήματος, υποστηρίζονται πολύπλοκες λειτουργίες όπως η βασική πλοήγηση μέσω των Google Maps, ο έλεγχος αναπαραγωγής των πολυμέσων από το κινητό, καθώς και η πλήρης διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων και των ειδοποιήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόσουν πλήρως την αισθητική της συσκευής μέσω μιας τεράστιας βιβλιοθήκης ψηφιακών καντράν (watch faces) που συνδυάζονται ιδανικά με τα διαφορετικά λουράκια, τα οποία περιλαμβάνουν αθλητικές εκδόσεις σιλικόνης (Active Sport), μαγνητικά δεσίματα και μεταλλικά μπρασελέ (Metal Links).

Αισθητήρες, ενσωματωμένο GPS και πλατφόρμα Health Guardian

Στο εσωτερικό της κατασκευής, το αναβαθμισμένο σύνολο των βιομετρικών αισθητήρων αποτελεί τον αληθινό πυρήνα της εμπειρίας. Το αυτόνομο chipset GPS καταφέρνει να προσφέρει 40% μεγαλύτερη ακρίβεια στην καταγραφή των διαδρομών δίχως τη συνδρομή του συνδεδεμένου smartphone, ενώ η προσθήκη ενός ενσωματωμένου αλτίμετρου παρέχει άμεσα δεδομένα για την υψομετρική διαφορά κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας ή των απαιτητικών αναβάσεων. Το λογισμικό αναγνωρίζει πλέον εντελώς αυτόματα έως και 100 διαφορετικά είδη άσκησης, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για χειροκίνητη έναρξη της καταγραφής μιας προπόνησης.

Η λειτουργία Health Guardian αναλαμβάνει δράση στο παρασκήνιο, αναλύοντας τα δεδομένα για να εντοπίσει τις τάσεις ινσουλινοαντίστασης, τις μακροχρόνιες διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης και τις όποιες ασυνήθιστες αυξομειώσεις του καρδιακού ρυθμού. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) κατευθείαν από τον καρπό και τη λειτουργία του αποκλειστικού αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας του δέρματος κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοχοι λαμβάνουν μια απόλυτα ολοκληρωμένη εικόνα της φυσικής τους κατάστασης. Προκειμένου ωστόσο να ξεκλειδωθούν όλες οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και η ανάλυση από τον ψηφιακό προπονητή (Google Health Coach), απαιτείται η ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία Google Health Premium.

Αυτονομία και διαθεσιμότητα

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του νέου tracker, αφού το hardware λειτουργεί αδιάκοπα για επτά ολόκληρες ημέρες πριν χρειαστεί απαραιτήτως επαναφόρτιση, καταγράφοντας ασταμάτητα τον ύπνο, τους καρδιακούς παλμούς και τις αθλητικές δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση τεχνολογίας ταχείας μαγνητικής φόρτισης λύνει τα χέρια όσων βιάζονται, προσφέροντας ενέργεια επαρκή για μια πλήρη ημέρα χρήσης με μόλις πέντε λεπτά παραμονής του φορτιστή στις μεταλλικές επαφές.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει στο αμερικανικό Google Store με την τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 179,99 δολάρια, ενώ η επίσημη κυκλοφορία στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Οκτωβρίου 2026. Το προϊόν διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές χρωματικές επιλογές (Obsidian, Fog, Olive και Canyon), ενώ έχει ανακοινωθεί και μια ειδική έκδοση Stephen Curry Edition που κοστολογείται στα 219,99 δολάρια, φέροντας τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό που προέκυψε από τη συνεργασία με τον θρύλο του NBA.