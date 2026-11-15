Αναφορά: Τα Apple Smart Glasses έρχονται στο WWDC 2027 με έλεγχο μέσω Siri AI

Σύνοψη

Η επίσημη ανακοίνωση των έξυπνων γυαλιών της Apple προγραμματίζεται για το συνέδριο WWDC τον Ιούνιο του 2027, με την εμπορική κυκλοφορία να ακολουθεί στα τέλη του ίδιου έτους.

Η συσκευή με την κωδική ονομασία N50 δεν θα διαθέτει οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας,εστιάζοντας αποκλειστικά στη φωνητική αλληλεπίδραση μέσω της αναβαθμισμένης τεχνητής νοημοσύνης του Siri.

Οι εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών δεν θα εκτελούνται απευθείας στα γυαλιά, αλλά θα παραμένουν στο συνδεδεμένο iPhone, επιτρέποντας τον έλεγχό τους μέσω της πλατφόρμας App Intents που δοκιμάζεται ήδη στο iOS 27.3.

Το hardware περιλαμβάνει έναν προσαρμοσμένο επεξεργαστή βασισμένο σε παλαιότερα chip του Apple Watch, κάμερες ενσωματωμένες στον σκελετό, υποστήριξη Wi-Fi και έναν καινοτόμο μαγνητικό φορτιστή που επιτρέπει τη φόρτιση κατά τη χρήση.

Οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να προκαλέσουν αναβολή της κυκλοφορίας, ενώ η εταιρεία εστιάζει στην προστασία της ιδιωτικότητας με ενσωματωμένες ενδείξεις καταγραφής.

Η στρατηγική της Apple γύρω από την κατηγορία των φορετών συσκευών διευρύνεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες από έγκυρες πηγές της βιομηχανίας υποδεικνύουν πως η εταιρεία ετοιμάζεται να εισέλθει στην αγορά των έξυπνων γυαλιών μέσα στο 2027, ακολουθώντας μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από αυτή που γνωρίσαμε με το Apple Vision Pro.

Αντί να προσπαθήσει να χωρέσει πολύπλοκες οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας (AR) μέσα σε έναν συμβατικό σκελετό, η Apple αποφάσισε να στηριχθεί εξ ολοκλήρου στην ακουστική αλληλεπίδραση, μετατρέποντας τον ψηφιακό βοηθό Siri στον απόλυτο διαχειριστή της εμπειρίας χρήσης. Η απόφαση αποδεικνύει την πρόθεση της εταιρείας να δημιουργήσει ένα αξεσουάρ που θα λειτουργεί ως προέκταση του iPhone, επιτρέποντας στους χρήστες να ολοκληρώνουν καθημερινές εργασίες χωρίς να χρειάζεται να κοιτάζουν συνεχώς την οθόνη του κινητού τους τηλεφώνου.

Η αρχιτεκτονική του λογισμικού αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της νέας προσπάθειας, με τους μηχανικούς της Apple να έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του εδάφους μέσω της πρώτης δοκιμαστικής έκδοσης του iOS 27.3, η οποία δίνει στους προγραμματιστές πρόσβαση σε νέα εργαλεία ενσωμάτωσης για την τεχνητή νοημοσύνη του Siri. Μέσω του App Intents framework, οι δημιουργοί εφαρμογών αποκτούν τη δυνατότητα να εκθέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες του λογισμικού τους απευθείας στον ψηφιακό βοηθό, διασφαλίζοντας ότι η επικοινωνία θα παραμένει απρόσκοπτη και άμεση, ακόμα και αν το smartphone βρίσκεται μέσα στην τσέπη ή την τσάντα του χρήστη. Οι εφαρμογές τρίτων δεν θα εγκαθίστανται απευθείας στον αποθηκευτικό χώρο των γυαλιών, αλλά θα συνεχίσουν να φιλοξενούνται στο συνδεδεμένο iPhone, το οποίο θα αναλαμβάνει τον βαρύ υπολογιστικό φόρτο και θα μεταδίδει τα δεδομένα στα γυαλιά μέσω ασύρματης σύνδεσης χαμηλής κατανάλωσης. Η εταιρεία φαντάζεται σενάρια όπου ο χρήστης θα μπορεί να κλείνει τραπέζι στο αγαπημένο του εστιατόριο, να καλεί όχημα μέσω εφαρμογών μεταφοράς ή να παραγγέλνει τον καφέ του χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φωνητικές εντολές, καθιστώντας την καθημερινή ψηφιακή ρουτίνα λιγότερο παρεμβατική.

Στον τομέα του hardware, οι πληροφορίες που διαρρέουν κάνουν λόγο για μια συσκευή που βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, διαθέτοντας έναν λεπτό και κομψό σχεδιασμό που δεν διαφέρει αισθητά από ένα συμβατικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου ή οράσεως. Τα πρωτότυπα που δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ενσωματώνουν οβάλ φακούς και κάμερες που εναρμονίζονται πλήρως με το πλαίσιο, αποφεύγοντας τον ογκώδη χαρακτήρα των ανταγωνιστικών προτάσεων, ενώ η τροφοδοσία τους βασίζεται σε έναν πρωτοποριακό μαγνητικό φορτιστή με μέγεθος παρόμοιο με εκείνο μιας καραμέλας Tic Tac. Ο σχεδιασμός επιτρέπει στους χρήστες να φορτίζουν τη μπαταρία ακόμα και ενόσω φορούν τα γυαλιά, λύνοντας το μόνιμο πρόβλημα της αυτονομίας που ταλαιπωρεί τη συγκεκριμένη προϊοντική κατηγορία.

Στο εσωτερικό του σκελετού κρύβεται ένας ειδικά διαμορφωμένος επεξεργαστής που αντλεί την αρχιτεκτονική του από τα παλαιότερα chip του Apple Watch, συνοδευόμενος από ηχεία υψηλής πιστότητας, μικρόφωνα για την ακριβή λήψη των φωνητικών εντολών και κεραίες Wi-Fi που επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών ακόμα και όταν το iPhone βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Το λειτουργικό σύστημα αποτελεί μια δραστικά «lite» εκδοχή του visionOS 28, προσαρμοσμένη στις περιορισμένες υπολογιστικές δυνατότητες του hardware και εστιασμένη στην ταχύτητα απόκρισης αντί για την προβολή γραφικών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για την ομάδα της Apple, καθώς η ιδέα της συνεχούς καταγραφής μέσω καμερών προκαλεί εύλογες ανησυχίες στο καταναλωτικό κοινό. Το σύστημα ασφαλείας φαίνεται πως δανείζεται στοιχεία από την τεχνολογία Secure Exclave, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία των εικόνων και η αναγνώριση αντικειμένων ή κτιρίων θα πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο τοπικά στη συσκευή, χωρίς να αποστέλλονται ευαίσθητα δεδομένα σε απομακρυσμένους διακομιστές. Παράλληλα, τα γυαλιά θα φέρουν εμφανείς φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας που θα ειδοποιούν τους παρευρισκόμενους όταν οι κάμερες ή τα μικρόφωνα βρίσκονται σε διαδικασία καταγραφής, προσπαθώντας να αποφύγουν τις κοινωνικές αντιδράσεις που είχαν αντιμετωπίσει παλαιότερες υλοποιήσεις άλλων εταιρειών.

Αν και το κομμάτι του hardware θεωρείται σχεδόν έτοιμο, τα μεγάλα εμπόδια εντοπίζονται στην ανάπτυξη του software, με την τεχνητή νοημοσύνη του Siri να παρουσιάζει καθυστερήσεις που απειλούν το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Η πολυπλοκότητα της δημιουργίας ενός απόλυτα αξιόπιστου φωνητικού συστήματος που θα κατανοεί το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών και θα αναγνωρίζει με ακρίβεια το περιβάλλον του χρήστη αποτελεί μια τεράστια τεχνική πρόκληση, γεγονός που ίσως οδηγήσει σε αναβολή της εμπορικής διάθεσης, παρότι ο αρχικός στόχος παραμένει η ανακοίνωση τον Ιούνιο του 2027.