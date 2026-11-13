HUAWEI Sense G1: Επίσημα το πρώτο της wearable διαρκούς μέτρησης σακχάρου

Σύνοψη

Η Huawei παρουσίασε επίσημα το Sense G1, την πρώτη της συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) με πιστοποίηση ιατρικού εξοπλισμού Class III.

Η συσκευή επικολλάται στο μπράτσο, αντέχει στο νερό για απρόσκοπτη χρήση κατά την κολύμβηση και προσφέρει διάρκεια ζωής 14 ημερών πριν χρειαστεί αντικατάσταση.

Χρησιμοποιεί μια εξαιρετικά λεπτή και μαλακή μικροβελόνα για τη συνεχή μέτρηση του σακχάρου στο διάμεσο υγρό, προσφέροντας ακρίβεια με απόκλιση (MARD) μικρότερη του 10%.

Συνδέεται ασύρματα με τα smartphones και τα smartwatches της εταιρείας, μεταφέροντας αναλυτικά διαγράμματα και ειδοποιώντας τον χρήστη για τυχόν απότομες αυξομειώσεις των επιπέδων γλυκόζης.

Η ενσωμάτωση αξιόπιστων ιατρικών μετρήσεων στις φορετές συσκευές αποτελεί τον επόμενο μεγάλο στόχο των τεχνολογικών κολοσσών, όμως η Huawei κατάφερε να προηγηθεί του άμεσου ανταγωνισμού της, παρουσιάζοντας την πρώτη της εξειδικευμένη συσκευή συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης.

Το Huawei Sense G1 δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη αξεσουάρ εξοπλισμένο με πειραματικούς αισθητήρες θεωρητικής εκτίμησης ρίσκου, αλλά συνιστά ένα αυστηρά πιστοποιημένο ιατρικό εργαλείο Κλάσης III από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων της Κίνας, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής για να προσφέρει πραγματικά, αξιοποιήσιμα δεδομένα σε ανθρώπους που πρέπει να παρακολουθούν στενά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η εταιρεία επιλέγει να διαχωρίσει τις καθαρά ιατρικές συσκευές από τα καταναλωτικά της smartwatches (τουλάχιστον για την ώρα…), δημιουργώντας ένα εντελώς αυτόνομο περιφερειακό που επικοινωνεί άψογα με το ευρύτερο οικοσύστημα του HarmonyOS και επιτρέπει τη μεταφορά ιατρικών δεδομένων επαγγελματικού επιπέδου απευθείας στην οθόνη της συσκευής του τελικού χρήστη.

Τι είναι το Huawei Sense G1 και πώς μετράει τη γλυκόζη;

Το Huawei Sense G1 είναι ένας ιατρικός αισθητήρας συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) που επικαλύπτει το δέρμα στο μπράτσο, αξιοποιώντας μια μικροβελόνα για να καταγράφει τα επίπεδα σακχάρου στο διάμεσο υγρό του σώματος. Προσφέρει διάρκεια λειτουργίας 14 ημερών, αντοχή στο νερό, ιατρική ακρίβεια με δείκτη MARD κάτω του 10% και αποστέλλει δεδομένα με υστέρηση 5-15 λεπτών στο smartphone.

Η μέθοδος μέτρησης απαιτεί την ελαφριά εισχώρηση μιας εξαιρετικά λεπτής και εύκαμπτης μικροβελόνας ακριβώς κάτω από την επιδερμίδα. Ο πρωτοποριακός αυτός μηχανισμός αξιοποιεί την οξειδάση της γλυκόζης και μια σειρά από μικροσκοπικά ηλεκτρόδια προκειμένου να αναλύσει τις χημικές ιδιότητες του διάμεσου υγρού, δηλαδή του φυσικού υγρού που περιβάλλει τα κύτταρα των ιστών, μετατρέποντας στη συνέχεια αυτές τις ηλεκτρικές ενδείξεις σε ακριβείς τιμές σακχάρου αίματος μέσω ειδικά εκπαιδευμένων αλγορίθμων. Η παραπάνω διαδικασία απομακρύνει οριστικά την ανάγκη για το παραδοσιακό τρύπημα του δακτύλου πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα, εξασφαλίζοντας αντίθετα μια αδιάλειπτη ροή πληροφοριών που επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί τις πραγματικές τάσεις και τις διακυμάνσεις του μεταβολισμού του κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η αξιοπιστία του εν λόγω συστήματος αποτυπώνεται επίσημα στον δείκτη MARD (Mean Absolute Relative Difference), ο οποίος καταγράφεται σταθερά κάτω από το φράγμα του 10%, ένα ποσοστό το οποίο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα καθιερωμένα ιατρικά πρότυπα της βιομηχανίας υγείας για τις συσκευές CGM.

Ένα από τα σημαντικότερα και πιο χρηστικά πλεονεκτήματα του νέου συστήματος παρακολούθησης αποτελεί αναμφίβολα η πλήρης ενσωμάτωση του στο ψηφιακό οικοσύστημα συσκευών της εταιρείας, στοιχείο που το διαφοροποιεί πλήρως από τον ανταγωνισμό. Το Sense G1 αναλαμβάνει να μεταδώσει ασύρματα, κρυπτογραφημένα και με απόλυτη ασφάλεια όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα στο συμβατό Huawei smartphone ή στο smartwatch που ήδη βρίσκεται στον καρπό του. Οι επίσημες εφαρμογές υγείας της πλατφόρμας συγκεντρώνουν άμεσα αυτά τα δεδομένα και δημιουργούν αναλυτικά διαγράμματα υψηλής ευκρίνειας, τα οποία οπτικοποιούν τις τάσεις της γλυκόζης μέσα στην ημέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα, διευκολύνοντας την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιδρούν τα διάφορα γεύματα, η σωματική άσκηση και η ποιότητα του ύπνου στην ευρύτερη μεταβολική λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, το λογισμικό περιλαμβάνει μια προηγμένη ενσωματωμένη λειτουργία ειδοποιήσεων που αναγνωρίζει τις απότομες κορυφώσεις ή τις δυνητικά επικίνδυνες πτώσεις των επιπέδων γλυκόζης, προειδοποιώντας άμεσα τον χρήστη μέσα από δονήσεις στο ρολόι του, ώστε να προλάβει να λάβει τα απαραίτητα ιατρικά μέτρα προτού η κατάσταση εξελιχθεί σε σοβαρό υπογλυκαιμικό επεισόδιο.

Η πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση αποτέλεσε επίσης έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης κατά τον σχεδιασμό της συσκευής, καθώς οι μηχανικοί του τμήματος wearables φρόντισαν να την καταστήσουν ανθεκτική στο νερό, επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν απρόσκοπτα το ντους τους, να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή να κολυμπούν χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσουν τον αισθητήρα από το μπράτσο τους.

Όπως ακριβώς συμβαίνει, βέβαια, με όλους τους αισθητήρες αυτής της εξειδικευμένης ιατρικής κατηγορίας, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της ενσωματωμένης μικροβελόνας και του ειδικού αυτοκόλλητου επιθέματος περιορίζεται στις 14 ημέρες, μετά το πέρας των οποίων απαιτείται η αντικατάσταση ολόκληρης της μονάδας με ένα νέο εξάρτημα. Αυτή η διαδικασία συνεπάγεται ένα διαρκές λειτουργικό κόστος για τον τελικό καταναλωτή, αν και η εταιρεία φιλοδοξεί να κρατήσει την τιμολόγηση σε ιδιαίτερα προσιτά επίπεδα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς παίκτες της ιατρικής αγοράς. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πώς, λόγω της ίδιας της φύσης της μέτρησης μέσω του διάμεσου υγρού και όχι απευθείας από την κυκλοφορία του αίματος, καταγράφεται μια φυσιολογική βιολογική καθυστέρηση της τάξης των 5 έως 15 λεπτών σε σχέση με τα πραγματικά επίπεδα γλυκόζης στο αρτηριακό αίμα, μια τεχνική λεπτομέρεια που οι ασθενείς οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους αμέσως μετά την κατανάλωση ενός γεύματος με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Οι πρώτες εκτενείς δοκιμές και οι κλινικές αξιολογήσεις του συγκεκριμένου συστήματος ξεκίνησαν εδώ και αρκετά χρόνια μέσα στα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, με υψηλόβαθμα στελέχη να επιβεβαιώνουν πρόσφατα πως συμμετείχαν προσωπικά σε αυστηρά προγράμματα beta testing ήδη από τα τέλη του 2023, με στόχο να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία και την επιστημονική αξιοπιστία των καταγεγραμμένων μετρήσεων. Η στρατηγική αυτή επιλογή αποδεικνύει την επιμονή της εταιρείας να κυριαρχήσει απόλυτα στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της ψηφιακής υγείας, χτίζοντας πάνω στην εμπορική επιτυχία που σημείωσε το εξειδικευμένο smartwatch Watch D3, το οποίο προσφέρει ακριβείς μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. Τη στιγμή που οι μεγάλοι δυτικοί ανταγωνιστές αναλώνουν τους πόρους τους στην εξέλιξη έμμεσων αναλύσεων μέσω οπτικών αισθητήρων στο ρολόι που πάσχουν από εμφανή έλλειψη ιατρικής ακρίβειας, η απόφαση για τη δημιουργία ενός αμιγώς ιατρικού, ανεξάρτητου περιφερειακού δείχνει έναν πολύ πιο ρεαλιστικό, νομικά ασφαλή και άμεσα εφαρμόσιμο δρόμο για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Προς το παρόν, η κυκλοφορία του προϊόντος περιορίζεται αποκλειστικά στην τεράστια εσωτερική αγορά της Κίνας, όπου και κατάφερε να λάβει έγκαιρα τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις εξαιρετικά αυστηρές τοπικές ρυθμιστικές αρχές υγείας, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημα τα σχέδια για τη μαζική διάθεση του στον υπόλοιπο κόσμο ή η τελική λιανική τιμή πώλησης των αναλώσιμων αισθητήρων.

Η μελλοντική επέκταση στην Ευρώπη και κατά συνέπεια στην ελληνική αγορά απαιτεί την πρότερη αξιολόγηση και πιστοποίηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) προκειμένου να αποκτηθεί η απαραίτητη σήμανση CE για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, μια εξαιρετικά χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία που ενδέχεται να καθυστερήσει την τοπική διαθεσιμότητα για αρκετούς μήνες.

Πάντως, αυτό που περιμένουμε όλοι ως το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η ενσωμάτωση αισθητήρα διαρκούς μέτρησης σακχάρου σε κάποιο smartwatch…