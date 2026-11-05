Sony MDR-3R: Αναβίωση των ακουστικών του πρώτου Walkman με σύνδεση USB-C!

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τα MDR-3R, μια εκσυγχρονισμένη USB-C έκδοση των κλασικών ακουστικών MDR-3 που κυκλοφόρησαν με το πρώτο Walkman το 1979.

Δεν απαιτούν μπαταρία, φόρτιση ή ασύρματη σύζευξη, προσφέροντας in-line χειριστήριο και μικρόφωνο για κλήσεις.

Διατηρούν τον ανοιχτό, ελαφρύ σχεδιασμό με εναλλάξιμα πορτοκαλί και μπλε μαξιλαράκια, ενώ οι οδηγοί των 23mm υπόσχονται πιστή αναπαραγωγή του αρχικού ηχητικού προφίλ.

Μια ειδική, συλλεκτική έκδοση Stranger Things συνοδεύει το βασικό μοντέλο, με κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2026.

Η Sony προχωρά στην επίσημη αποκάλυψη των νέων ενσύρματων ακουστικών MDR-3R, αντλώντας απευθείας έμπνευση από το ιστορικό μοντέλο MDR-3 που συνόδευσε το θρυλικό TPS-L2 Walkman κατά την πρώτη του κυκλοφορία το 1979. Η απόφαση της Sony να επαναφέρει ένα τόσο κλασικό σχέδιο ανταποκρίνεται πλήρως στην αυξανόμενη προτίμηση πολλών χρηστών για επιστροφή στις ενσύρματες λύσεις, οι οποίες εξαλείφουν την πολυπλοκότητα της συνεχούς φόρτισης, των διακοπών σύνδεσης μέσω Bluetooth και της διαχείρισης πολλαπλών πρωτοκόλλων σύζευξης. Τα νέα MDR-3R αξιοποιούν την καθολική πλέον αποδοχή του προτύπου USB-C, επιτρέποντας την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση με τα σύγχρονα smartphones, τα tablets και τους υπολογιστές, χωρίς την παραμικρή απαίτηση για εγκατάσταση λογισμικού ή ενημερώσεις συστήματος.

Ο σχεδιασμός παραμένει εντυπωσιακά πιστός στις εργονομικές αρχές του αρχικού μοντέλου, διατηρώντας την ανοιχτού τύπου αρχιτεκτονική που εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλό βάρος και άνεση κατά τη διάρκεια πολύωρων ακροάσεων, είτε ο χρήστης βρίσκεται σε εσωτερικούς χώρους είτε μετακινείται. Σημαντική προσθήκη για την προσαρμογή στις σημερινές ανάγκες επικοινωνίας αποτελεί η ενσωμάτωση μικροφώνου υψηλής ευαισθησίας και in-line χειριστηρίου στο καλώδιο, στοιχεία που καθιστούν τα ακουστικά ιδανικά για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις. Στο εσωτερικό των ακουστικών, η εταιρεία έχει τοποθετήσει οδηγούς 23mm, οι οποίοι ακολουθούν πιστά τις αρχικές προδιαγραφές σχεδιασμού, προσφέροντας, ωστόσο, τις απαραίτητες ανεπαίσθητες βελτιώσεις για να ικανοποιήσουν τις ακουστικές απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών. Το ηχητικό προφίλ χαρακτηρίζεται από τη γνωστή ισορροπία που διακρίνει παραδοσιακά τα προϊόντα ήχου της Sony, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φυσική απόδοση των φωνητικών συχνοτήτων και στην ανάδειξη των λεπτομερειών κάθε μουσικού κομματιού.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αισθητικές προτιμήσεις των καταναλωτών, η συσκευασία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά εναλλάξιμα μαξιλαράκια (ear pads) σε μπλε και πορτοκαλί χρωματισμούς, ενώ η ίδια η συσκευασία και το εγχειρίδιο χρήσης αποτελούν πιστά αντίγραφα του αρχικού σχεδιασμού του 1979. Παράλληλα με το βασικό μοντέλο, η εταιρεία ανακοίνωσε την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ειδικής έκδοσης MDR-3R Stranger Things, η οποία συνδέει άμεσα την κουλτούρα της φορητής μουσικής της δεκαετίας του 1980 με το εξαιρετικά δημοφιλές τηλεοπτικό σύμπαν του Netflix. Η συγκεκριμένη συλλεκτική έκδοση ενσωματώνει αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως το εγχάρακτο λογότυπο της σειράς και θεματικά στοιχεία εμπνευσμένα από τον χαρακτήρα της Max και το Upside Down, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά από την ειδικά σχεδιασμένη συσκευασία.

Η διαθεσιμότητα και των δύο μοντέλων θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η τιμή τους.