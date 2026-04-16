HUAWEI Watch Ultimate 2 & FreeClip 2: Στην Ελλάδα οι νέες premium αποχρώσεις

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο νέων χρωματικών εκδόσεων για το HUAWEI WATCH Ultimate 2 και τα ακουστικά HUAWEI FreeClip 2 στην ελληνική αγορά.

Το smartwatch HUAWEI WATCH Ultimate 2 διατίθεται πλέον στη νέα Green Edition, η οποία ξεχωρίζει χάρη στο πράσινο-λευκό bezel από νανοκρυσταλλικό κεραμικό.

Η Green Edition ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες για παίκτες golf, όπως αναβαθμισμένα Driving Range και Course modes για ακριβείς μετρήσεις.

Τα open-ear ακουστικά HUAWEI FreeClip 2 αποκτούν τη νέα, κομψή απόχρωση Rose Gold, διατηρώντας την άνεση της ολοήμερης χρήσης.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής διαμορφώνονται στα 899 ευρώ για το HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition και στα 179 ευρώ για τα HUAWEI FreeClip 2.

Η Huawei επεκτείνει τις επιλογές εξατομίκευσης για τους καταναλωτές στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία δύο νέων εντυπωσιακών χρωματικών εκδόσεων. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εισάγει το premium smartwatch HUAWEI WATCH Ultimate 2 στην έκδοση Green Edition και τα πρωτοποριακά ακουστικά HUAWEI FreeClip 2 στη νέα απόχρωση Rose Gold. Στόχος της κατασκευάστριας εταιρείας είναι η διεύρυνση των επιλογών για τους σύγχρονους χρήστες που απαιτούν τεχνολογία η οποία συνδυάζεται με μια ισχυρή αισθητική ταυτότητα.

Τι νέο φέρνει το HUAWEI WATCH Ultimate 2 Green Edition;

Η νέα έκδοση διαθέτει ένα πράσινο-λευκό bezel κατασκευασμένο από νανοκρυσταλλικό κεραμικό, εμπνευσμένο από τη ζωντάνια της φύσης και τα κορυφαία γήπεδα golf. Παράλληλα, η συσκευή διατηρεί την εντυπωσιακή αδιαβροχοποίηση για καταδύσεις έως 150 μέτρα, υποστηρίζει υποβρύχια επικοινωνία μέσω Sonar και εισάγει αυξημένες, εξειδικευμένες δυνατότητες για τους παίκτες του golf.

Η έκδοση Green Edition δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική εμφάνιση, η οποία συνδυάζει τα προαναφερθέντα premium υλικά υψηλής αντοχής. Η εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις λειτουργίες καταγραφής αθλητικών δραστηριοτήτων, εμπλουτίζοντας το λογισμικό.

Αναβαθμισμένο Driving Range Mode: Το σύστημα προσφέρει πλέον εξαιρετικά αναλυτικά δεδομένα για την αιώρηση του παίκτη (swing). Οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες μετρήσεις όπως το swing tempo, το backswing range και το swing plane, μετατρέποντας την προπόνηση σε μια σαφώς πιο μετρήσιμη διαδικασία.

Course Mode: Ενσωματώνονται νέες λειτουργίες όπως το Custom flagstick, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό των αποστάσεων.

Auto-rotating greens view: Αυτή η προσθήκη προσφέρει μια πιο φυσική και άμεση κατανόηση της κλίσης του εκάστοτε green, βοηθώντας σημαντικά τη στρατηγική του χρήστη μέσα στο γήπεδο.

Ακραία Αθλήματα: Πέραν του golf, η συσκευή παραμένει ένα απόλυτο εργαλείο επιβίωσης και extreme sports, υποστηρίζοντας τεχνολογία κατάδυσης στα 150 μέτρα, λειτουργία X-TAP πολλαπλών αισθητήρων και, φυσικά, την υποβρύχια επικοινωνία μέσω Sonar.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης των HUAWEI FreeClip 2;

Τα HUAWEI FreeClip 2, τα οποία έχουν ήδη ξεχωρίσει για τον καινοτόμο open-ear σχεδιασμό τους, κυκλοφορούν πλέον στη νέα απόχρωση Rose Gold. Το design τους επιτρέπει την άνετη ολοήμερη χρήση με έμφαση στη fashion αισθητική, διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο τις κορυφαίες τεχνικές τους επιδόσεις.

Τα συγκεκριμένα ακουστικά αποτελούν μια ιδανική επιλογή για τους χρήστες που δεν προτιμούν τα παραδοσιακά in-ear μοντέλα. Η νέα, premium απόχρωση Rose Gold έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα χρώματα της σειράς, επεκτείνοντας τη γκάμα που περιελάμβανε το λευκό, το μαύρο και το μπλε χρώμα. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα FreeClip 2 αποτελούν ένα σύγχρονο wearable που καταφέρνει να συμπληρώσει κάθε εμφάνιση του χρήστη, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να συνδυάζεται απολύτως αρμονικά με το design.

Οικοσύστημα και Υπηρεσίες Huawei στην Ελλάδα

Η εμπειρία χρήσης των νέων wearables της Huawei πλαισιώνεται από ένα ισχυρό οικοσύστημα λογισμικού και υπηρεσιών, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προϊόντα της Huawei διατίθενται σε περισσότερες από 170 χώρες. Η ανάπτυξη αυτών των συσκευών υποστηρίζεται από τα 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που διατηρεί η εταιρεία παγκοσμίως (σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα).

Σε επίπεδο λογισμικού, το ψηφιακό κατάστημα AppGallery εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Για τους καταναλωτές στην Ευρώπη (πάνω από 45 εκατομμύρια χρήστες) και ειδικότερα στην Ελλάδα, το AppGallery παρέχει πρόσβαση σε όλες τις κορυφαίες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας (WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger, TikTok). Επιπλέον, έχει γίνει εκτενής ενσωμάτωση τοπικών ελληνικών εφαρμογών, οι οποίες καλύπτουν καίριες καθημερινές ανάγκες. Οι χρήστες μπορούν να βρουν τις επίσημες εφαρμογές των συστημικών τραπεζών (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού (e-Food, BOX), υπηρεσίες εύρεσης ταξί (Taxiplon) και τις εφαρμογές των παρόχων κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind).

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Οι νέες χρωματικές εκδόσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά.