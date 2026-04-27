HUAWEI WATCH GT Runner 2: Έφτασε στην Ελλάδα το smartwatch που αλλάζει τα δεδομένα στο τρέξιμο

Σύνοψη

Το νέο smartwatch της Huawei είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 23 Απριλίου 2026, συνοδευόμενο από δώρο τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds SE 4.

Ενσωματώνει προηγμένη αρχιτεκτονική κεραίας (3D floating antenna) για εξαιρετικά ακριβή εντοπισμό διαδρομής, ακόμα και σε αστικά περιβάλλοντα με ψηλά κτίρια.

Αναπτύχθηκε με την τεχνογνωσία του Eliud Kipchoge, προσφέροντας επαγγελματικά δεδομένα όπως Ανίχνευση γαλακτικού οξέος (lactate threshold) και αξιολόγηση απόδοσης (Running Ability Index).

Διαθέτει σώμα από τιτάνιο με βάρος μόλις 43,5g, μπαταρία διάρκειας δύο εβδομάδων και υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές tap-to-pay μέσω Curve Pay.

Η Huawei ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου HUAWEI WATCH GT Runner 2 στην ελληνική αγορά, μια συσκευή σχεδιασμένη ειδικά για δρομείς και χρήστες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω έξυπνης προπόνησης. Το νέο μοντέλο έρχεται μετά από πέντε χρόνια συστηματικής εξέλιξης της εταιρείας στον τομέα των επαγγελματικών running ρολογιών, στοχεύοντας να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που φέρνει την εμπειρία του επαγγελματικού αθλητισμού στον καρπό των χρηστών.

Το smartwatch τίθεται σε διαθεσιμότητα στη χώρα μας από τις 23 Απριλίου 2026. Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος, οι καταναλωτές που θα το προμηθευτούν από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της εταιρείας θα λάβουν ως δώρο τα ασύρματα ακουστικά HUAWEI FreeBuds SE 4.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του HUAWEI WATCH GT Runner 2;

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 είναι ένα smartwatch αθλητικών επιδόσεων, κατασκευασμένο από τιτάνιο αεροδιαστημικής ποιότητας με βάρος 43,5 γραμμάρια. Η συσκευή ενσωματώνει 3D floating antenna για προηγμένο εντοπισμό γεωγραφικής θέσης, διαθέτει μπαταρία με αυτονομία έως και 14 ημέρες και υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές NFC αποκλειστικά μέσω του συστήματος Curve Pay. Είναι εξοπλισμένο με αλγορίθμους επαγγελματικών μετρήσεων άσκησης και προσφέρει πλήρη συμβατότητα με συσκευές Android και iOS.

Ακρίβεια εντοπισμού και επαγγελματικές μετρήσεις

Ένα από τα βασικά τεχνικά πλεονεκτήματα του νέου ρολογιού εντοπίζεται στο σύστημα καταγραφής τοποθεσίας. Χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακή 3D floating antenna και έναν έξυπνο αλγόριθμο, το ρολόι εξασφαλίζει ακριβή καταγραφή της διαδρομής, του ρυθμού και της απόστασης, ακόμα και όταν ο δρομέας κινείται σε τούνελ ή ανάμεσα σε ψηλά κτίρια που συνήθως εμποδίζουν το σήμα GPS.

Η ακρίβεια των μετρήσεων, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο γεωγραφικό στίγμα. Η δημιουργία του ρολογιού βασίστηκε στη συνεργασία με τον θρύλο του μαραθωνίου Eliud Kipchoge και την ομάδα dsm-firmenich. Η Huawei ενσωμάτωσε αυτή την εξειδικευμένη αθλητική τεχνογνωσία για να προσφέρει προηγμένα εργαλεία στους χρήστες, όπως τον ακριβή έλεγχο έντασης (Running Power), την ανίχνευση γαλακτικού οξέος (lactate threshold) σε πραγματικό χρόνο και τον δείκτη Running Ability Index. Αυτό επιτρέπει στους αθλητές να προπονούνται με βάση σκληρά δεδομένα και επιστημονική ακρίβεια, εγκαταλείποντας την προπόνηση που βασίζεται αποκλειστικά στο «ένστικτο».

Παράλληλα, το HUAWEI WATCH GT Runner 2 λειτουργεί ως ψηφιακός προπονητής μέσω της νέας έξυπνης λειτουργίας μαραθωνίου. Το συγκεκριμένο σύστημα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ενός αγώνα, προσφέροντας συμβουλές για την προετοιμασία, καθοδήγηση ρυθμού σε πραγματικό χρόνο, έξυπνες ειδοποιήσεις για ενυδάτωση και αναλυτικά στατιστικά μετά τη λήξη της διαδρομής.

Σχεδιασμός, αυτονομία και καθημερινή χρήση

Αν και ο όγκος των δεδομένων που διαχειρίζεται είναι μεγάλος, η συσκευή παραμένει εξαιρετικά εργονομική. Το σώμα από τιτάνιο κρατά το βάρος στα 43,5g, γεγονός που το καθιστά άνετο για πολύωρη χρήση και αποτρέπει τις ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια έντονων προπονήσεων. Η αυτονομία της μπαταρίας διατηρείται στα γνώριμα υψηλά επίπεδα της σειράς GT, προσφέροντας έως και δύο εβδομάδες λειτουργίας, ενώ το οικοσύστημα παραμένει ανοιχτό προς όλους τους χρήστες με την πλήρη υποστήριξη λογισμικών Android και iOS.

Σημαντική αναβάθμιση για τη χρήση του ρολογιού εκτός προπόνησης αποτελεί η ενσωμάτωση του Curve Pay. Η συσκευή μετατρέπεται πρακτικά σε ψηφιακό πορτοφόλι, επιτρέποντας στον χρήστη να πραγματοποιεί ανέπαφες πληρωμές. Το σύστημα tap-to-pay διαθέτει μηχανισμούς ασφαλείας, αναγνωρίζοντας εάν το ρολόι αφαιρεθεί από τον καρπό, κάτι που επιτρέπει στον δρομέα να βγει για προπόνηση χωρίς το κινητό του τηλέφωνο ή το πορτοφόλι του, διατηρώντας ωστόσο τη δυνατότητα αγορών.