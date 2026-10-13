Apple Home Collection: Οι νέες smart home συσκευές σε συνεργασία με LG και Schneider Electric

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε την Apple Home Collection, μια νέα σειρά smart home αξεσουάρ σε συνεργασία με τις LG Electronics και Schneider Electric.

Η σειρά περιλαμβάνει έξυπνες κάμερες (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), έξυπνη κλειδαριά πόρτας και θερμοστάτη, όλα πλήρως ελεγχόμενα αποκλειστικά από το Apple Home app.

Καταργείται πλήρως η ανάγκη για εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών και ξεχωριστούς λογαριασμούς, προσφέροντας end-to-end κρυπτογράφηση.

Οι κάμερες ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη μέσω του Apple Intelligence για αυτόματη περιγραφή βίντεο και αναζήτηση με φυσική γλώσσα, ενώ η αποθήκευση γίνεται άμεσα μέσω του iCloud+.

Η διάθεση των πρώτων προϊόντων στην αγορά αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, με περισσότερες συσκευές να ακολουθούν στις αρχές του 2027.

Η Apple παρουσίασε επίσημα την Apple Home Collection, μια ολοκαίνουργια σειρά αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με την LG Electronics και τη Schneider Electric. Η νέα προϊοντική συλλογή περιλαμβάνει προηγμένες κάμερες ασφαλείας, έξυπνες κλειδαριές και θερμοστάτες, τα οποία ρυθμίζονται με ένα απλό άγγιγμα μέσω του iPhone και λειτουργούν αποκλειστικά εντός του οικοσυστήματος της Apple, καταργώντας εντελώς την ανάγκη για εφαρμογές και λογαριασμούς τρίτων.

Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη των νέων συσκευών βασίζεται στην απλοποίηση της εμπειρίας του χρήστη, παράλληλα με τη μέγιστη δυνατή προστασία της ιδιωτικότητας μέσω end-to-end κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας ότι ούτε η Apple αλλά ούτε και οι συνεργαζόμενοι κατασκευαστές του hardware έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των κατόχων. Ο Matthew Costello, αντιπρόεδρος του τμήματος Hardware Engineering της Apple, ξεκαθάρισε ότι πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να επιτρέψει στους καταναλωτές να χτίσουν το έξυπνο σπίτι τους με απόλυτη σιγουριά για την αξιοπιστία και την ασφάλεια του συστήματος, έχοντας ως κεντρικό πυρήνα ελέγχου το υπάρχον Apple Home app.

Αναλυτικά τα νέα προϊόντα της LG Electronics

Η συμβολή της LG Electronics στο νέο οικοσύστημα αποδεικνύεται καθοριστική, καθώς η κορεατική εταιρεία ανέλαβε τον κρίσιμο τομέα της ανάπτυξης του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής που λειτουργούν απόλυτα εναρμονισμένα με τις συσκευές της Apple.

Κάμερες ασφαλείας με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την υψηλή ανάλυση

Η νέα σειρά παρακολούθησης απαρτίζεται από τέσσερις διαφορετικές κάμερες που αξιοποιούν το hardware της Apple, όπως τα Apple TV 4K, HomePod και το νέο οικογενειακό hub HomeView, για να λειτουργήσουν ως έξυπνοι κόμβοι επεξεργασίας εικόνας μέσα στο σπίτι. Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν ανάλυση έως 2.5K και διαθέτουν ενσωματωμένη αναγνώριση προσώπων, κατοικίδιων ζώων, οχημάτων και πακέτων.

LG Video Doorbell: Ένα προηγμένο έξυπνο κουδούνι πόρτας που ενσωματώνει διπλό σύστημα καμερών για την ταυτόχρονη παρακολούθηση των επισκεπτών και των πακέτων που αφήνονται στο έδαφος. Η κύρια κάμερα προσφέρει ανάλυση 2.5K, ενώ ο κάτω φακός καταγράφει σε ανάλυση Full HD, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να εναλλάσσει τις προβολές άμεσα μέσα από το Home app, με τον ήχο της ειδοποίησης να αναπαράγεται απευθείας από τα ηχεία HomePod του σπιτιού.

Ένα προηγμένο έξυπνο κουδούνι πόρτας που ενσωματώνει διπλό σύστημα καμερών για την ταυτόχρονη παρακολούθηση των επισκεπτών και των πακέτων που αφήνονται στο έδαφος. Η κύρια κάμερα προσφέρει ανάλυση 2.5K, ενώ ο κάτω φακός καταγράφει σε ανάλυση Full HD, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να εναλλάσσει τις προβολές άμεσα μέσα από το Home app, με τον ήχο της ειδοποίησης να αναπαράγεται απευθείας από τα ηχεία HomePod του σπιτιού. LG Floodlight Cam: Ιδανική λύση για την περιμετρική ασφάλεια εξωτερικών χώρων, καθώς διαθέτει προσαρμοστικούς διπλούς προβολείς που ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την ανίχνευση κίνησης και έγχρωμη νυχτερινή λήψη (color night vision) για κρυστάλλινη εικόνα ακόμα και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού.

Ιδανική λύση για την περιμετρική ασφάλεια εξωτερικών χώρων, καθώς διαθέτει προσαρμοστικούς διπλούς προβολείς που ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την ανίχνευση κίνησης και έγχρωμη νυχτερινή λήψη (color night vision) για κρυστάλλινη εικόνα ακόμα και σε συνθήκες απόλυτου σκοταδιού. LG Outdoor Cam: Μια εξαιρετικά ευέλικτη εξωτερική κάμερα παρακολούθησης που εγκαθίσταται εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη χωρίς την ανάγκη επαγγελματία, προσφέροντας μεγάλες γωνίες θέασης και αντίστοιχες δυνατότητες έγχρωμης νυχτερινής όρασης.

Μια εξαιρετικά ευέλικτη εξωτερική κάμερα παρακολούθησης που εγκαθίσταται εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη χωρίς την ανάγκη επαγγελματία, προσφέροντας μεγάλες γωνίες θέασης και αντίστοιχες δυνατότητες έγχρωμης νυχτερινής όρασης. LG Indoor Cam: Η πιο ενδιαφέρουσα υλοποίηση όσον αφορά τον σεβασμό στην ιδιωτικότητα των χρηστών, αφού η κάμερα εσωτερικού χώρου διαθέτει μηχανισμό που στρέφει τον φακό προς τα κάτω μόλις το πρώτο μέλος της οικογένειας επιστρέψει στο σπίτι, διακόπτοντας φυσικά και οπτικά την παρακολούθηση. Όταν ο χρήστης επιθυμεί να ελέγξει τον χώρο απομακρυσμένα, ο φακός ανασηκώνεται αυτόματα, ενώ υπάρχει παράλληλα και η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης της γωνίας λήψης μέσα από την εφαρμογή.

Smart Deadbolt Lock με τεχνολογία Ultra Wideband

Στον τομέα της φυσικής πρόσβασης, το Smart Deadbolt Lock της LG προσφέρει μια πραγματικά απρόσκοπτη εμπειρία ξεκλειδώματος χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας Ultra Wideband. Το σύστημα αναγνωρίζει με εξαιρετική ακρίβεια την απόσταση και την κατεύθυνση του χρήστη καθώς πλησιάζει την πόρτα έχοντας το iPhone ή το Apple Watch πάνω του, ξεκλειδώνοντας τον μηχανισμό εντελώς αυτόματα χωρίς να απαιτείται το παραμικρό άγγιγμα ή η χειροκίνητη χρήση του ψηφιακού κλειδιού στο Apple Wallet. Σε περίπτωση που κάποιος προτιμά τους παραδοσιακούς τρόπους, υπάρχει η επιλογή ξεκλειδώματος μέσω NFC, ένα ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για εισαγωγή κωδικού PIN, καθώς και μια έξυπνα κρυμμένη υποδοχή για συμβατικό κλειδί ασφαλείας. Ο μηχανισμός διαθέτει ειδικούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται αν η πόρτα έχει παραβιαστεί ή έχει μείνει ανοιχτή, ειδοποιώντας άμεσα τους ιδιοκτήτες, ενώ η διαχείριση της πρόσβασης για επισκέπτες, συντηρητές ή φίλους γίνεται κεντρικά και με χρονικούς περιορισμούς μέσω του Home app.

Ενεργειακή διαχείριση με την υπογραφή της Schneider Electric

Η στρατηγική συνεργασία με τη Schneider Electric, έναν παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της βιομηχανικής και οικιακής ενεργειακής διαχείρισης, απέδωσε τον νέο Smart Thermostat, έναν εξελιγμένο έξυπνο θερμοστάτη σχεδιασμένο να ελέγχει το κλίμα του σπιτιού με απόλυτο γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Η νέα συσκευή επικοινωνεί αδιάλειπτα με το οικοσύστημα της Apple για να προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία βάσει της πραγματικής παρουσίας των χρηστών στους διάφορους χώρους του σπιτιού, βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ρεύματος και εξασφαλίζοντας ένα άνετο περιβάλλον διαβίωσης χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να πλοηγηθεί σε πολύπλοκες ρυθμίσεις.

Apple Intelligence και iCloud+

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του νέου hardware είναι η αδιαπραγμάτευτα βαθιά ενσωμάτωση με τις υπηρεσίες λογισμικού της Apple και κυρίως με την υπηρεσία cloud της εταιρείας. Σε πλήρη αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές του ανταγωνισμού που απαιτούν αυστηρά ξεχωριστές μηνιαίες συνδρομές για την αποθήκευση βίντεο, η Apple παρέχει ιστορικό καταγραφής 10 ημερών απευθείας μέσω των υφιστάμενων πλάνων iCloud+ χωρίς καμία απολύτως επιπλέον χρέωση. Όσοι διαθέτουν τα κατάλληλα συνδρομητικά πακέτα θα επωφεληθούν επίσης από τις εξελιγμένες δυνατότητες του Apple Intelligence, το οποίο αναλαμβάνει να προσθέσει αυτόματες περιγραφές στα βίντεο συνοψίζοντας με κείμενο τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε καταγραφή. Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν συγκεκριμένα στιγμιότυπα χρησιμοποιώντας φυσική, περιγραφική γλώσσα (για παράδειγμα, «δείξε μου ποιος άφησε το πακέτο το πρωί»), μεταμορφώνοντας πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με το υλικό ασφαλείας του σπιτιού τους. Επιπλέον, οι κάμερες διαθέτουν εσωτερική μνήμη αποθήκευσης που εγγυάται ότι η καταγραφή των σημαντικών γεγονότων δεν θα διακοπεί ποτέ, ακόμα και σε περίπτωση αναπάντεχης απώλειας της σύνδεσης Wi-Fi, μεταφέροντας το υλικό στο cloud με ασφάλεια αμέσως μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Η διαθεσιμότητα αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από τον Δεκέμβριο στις μεγάλες αγορές, με τον κύριο όγκο των συσκευών να καταφτάνει στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων τεχνολογίας κατά τους πρώτους μήνες του 2027. Να σημειωθεί ότι το HomeView δεν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη μέχρι να λυθεί το ρυθμιστικό ζήτημα με τη Siri AI.

Προϊόν Τιμή LG Video Doorbell Wired $249.95 LG Floodlight Cam $399.95 LG Outdoor Cam Plug-In $299.95 LG Indoor Cam Plug-In $199.95 LG Smart Deadbolt Lock $349.95 LG Smart Thermostat $199.95 LG Temperature Sensor $39.95 Schneider Home Smart Thermostat $199.95 Schneider Home Room Sensor $39.95 LG C-Wire Power Adapter $24.95 Schneider Home Trim Plate $14.95 Schneider Home C-Wire Power Adapter $24.95