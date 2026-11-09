DJI Matrice 5T: Το νέο βιομηχανικό drone με θερμική κάμερα 1K, LiDAR και αυτονομία 59 λεπτών

Σύνοψη

Θερμική απεικόνιση 1K: Ενσωματώνει αισθητήρα υπερύθρων 1280x1024, ο οποίος μέσω της λειτουργίας UHR φτάνει τα 2560x2048 pixels στα 30fps, προσφέροντας τετραπλάσια ανάλυση σε σχέση με τους συμβατικούς αισθητήρες 640x512.

Ενσωματώνει αισθητήρα υπερύθρων 1280x1024, ο οποίος μέσω της λειτουργίας UHR φτάνει τα 2560x2048 pixels στα 30fps, προσφέροντας τετραπλάσια ανάλυση σε σχέση με τους συμβατικούς αισθητήρες 640x512. Οπτικό σύστημα νυκτός: Εξοπλίζεται με ευρυγώνια κάμερα 50MP (αισθητήρας 1/0.98 ιντσών, f/1.8) που επιτυγχάνει έγχρωμη νυχτερινή λήψη στα 0.01 lux χάρη στο ISO 1.600.000, συνοδευόμενη από τηλεφακούς με υβριδικό zoom 176x και laser αποστασιόμετρο 3 χιλιομέτρων.

Εξοπλίζεται με ευρυγώνια κάμερα 50MP (αισθητήρας 1/0.98 ιντσών, f/1.8) που επιτυγχάνει έγχρωμη νυχτερινή λήψη στα 0.01 lux χάρη στο ISO 1.600.000, συνοδευόμενη από τηλεφακούς με υβριδικό zoom 176x και laser αποστασιόμετρο 3 χιλιομέτρων. Τριπλή αποφυγή εμποδίων: Το πρώτο compact enterprise drone της DJI που διαθέτει ταυτόχρονα LiDAR για ανίχνευση καλωδίων στα 32 μέτρα, ραντάρ mmWave για πτήση σε ομίχλη και πανκατευθυντικούς αισθητήρες (fisheye).

Το πρώτο compact enterprise drone της DJI που διαθέτει ταυτόχρονα LiDAR για ανίχνευση καλωδίων στα 32 μέτρα, ραντάρ mmWave για πτήση σε ομίχλη και πανκατευθυντικούς αισθητήρες (fisheye). Ενσωματωμένη νοημοσύνη Edge AI: Υποστηρίζει την αναγνώριση περισσότερων από 20 τύπων στόχων σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στους χειριστές να φορτώνουν τα δικά τους προσαρμοσμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης απευθείας στο λογισμικό του αεροσκάφους.

Υποστηρίζει την αναγνώριση περισσότερων από 20 τύπων στόχων σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στους χειριστές να φορτώνουν τα δικά τους προσαρμοσμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης απευθείας στο λογισμικό του αεροσκάφους. Αυτονομία και μετάδοση: Προσφέρει μέγιστο χρόνο πτήσης 59 λεπτών, πιστοποίηση IP55 για πτήση υπό βροχή, και το σύστημα O4 Enterprise για αξιόπιστη μετάδοση εικόνας σε αποστάσεις έως και 40 χιλιομέτρων.

Το DJI Matrice 5T είναι ένα compact βιομηχανικό drone βάρους περίπου 2,2 κιλών, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα 1K (1280x1024), ευρυγώνιο αισθητήρα 1/0.98 ιντσών για έγχρωμη νυχτερινή λήψη στα 0.01 lux, και τηλεφακό με υβριδικό zoom 176x. Διαθέτει πιστοποίηση IP55, ραντάρ mmWave, LiDAR, σύστημα μετάδοσης O4 (40km) και μέγιστο χρόνο πτήσης 59 λεπτών.

Η εξέλιξη των συστημάτων για βιομηχανική χρήση αποκτά νέα δυναμική με την επίσημη παρουσίαση του DJI Matrice 5T, ενός drone που σχεδιάστηκε εξαρχής για να αντιμετωπίσει τις πιο αντίξοες συνθήκες στο πεδίο. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην επιθεώρηση κρίσιμων υποδομών, όπως τα δίκτυα υψηλής τάσης ή τα τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα, απαιτούσαν μέχρι σήμερα ογκώδη συστήματα για να μεταφέρουν αισθητήρες υψηλής ακρίβειας. Η DJI συγκέντρωσε τεχνολογίες αιχμής σε ένα αναδιπλούμενο σασί που ζυγίζει μόλις 2,2 κιλά (μαζί με τους έλικες), διατηρώντας το μέγιστο βάρος απογείωσης στα 2,6 κιλά, προκειμένου να διατηρηθεί η ευελιξία και η ταχύτητα ανάπτυξης στο πεδίο δράσης.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του νέου εξοπλισμού εντοπίζεται στο ολοκληρωμένο σύστημα καμερών που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των επιχειρησιακών αναγκών, απόλυτα ανεξάρτητο από τις συνθήκες φωτισμού. Η κύρια θερμική κάμερα διαθέτει φυσική ανάλυση 1280x1024 pixels, νούμερο που μεταφράζεται σε τέσσερις φορές περισσότερη λεπτομέρεια συγκριτικά με τους κλασικούς αισθητήρες 640x512 που κυριαρχούσαν μέχρι πρότινος στην κατηγορία. Όταν ο χειριστής ενεργοποιήσει τη λειτουργία UHR (Ultra-High-Resolution) Infrared Image, η ανάλυση κλιμακώνεται στα 2560x2048 στα 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, αποδίδοντας θερμικές ανωμαλίες με εκπληκτική οξύτητα. Αυτή η ακρίβεια σημαίνει πρακτικά ότι ένας επιθεωρητής μπορεί να διακρίνει ακριβώς ποιο μεμονωμένο πάνελ υπολειτουργεί μέσα σε μια τεράστια συστοιχία, αντί να εντοπίζει απλώς μια θολή, θερμή περιοχή. Η τεχνολογία dual-light fusion, η οποία εκτελείται τοπικά στο τηλεχειριστήριο, επιτρέπει την ταυτόχρονη επικάλυψη της θερμικής και της οπτικής εικόνας στην ίδια οθόνη, διευκολύνοντας την άμεση χωρική αντίληψη του στόχου.

Η ικανότητα του Matrice 5T να επιχειρεί στο απόλυτο σκοτάδι δεν βασίζεται αποκλειστικά στη θερμική καταγραφή. Η ευρυγώνια κάμερα αξιοποιεί έναν μεγάλο αισθητήρα CMOS 1/0.98 ιντσών στα 50 Megapixels με φωτεινό διάφραγμα f/1.8. Συνδυάζοντας τα οπτικά χαρακτηριστικά με προηγμένους αλγόριθμους αποθορυβοποίησης και αύξηση της ευαισθησίας ISO στο 1.600.000, το σύστημα παράγει καθαρή, έγχρωμη εικόνα σε περιβάλλοντα όπου ο φωτισμός δεν ξεπερνά τα 0.01 lux. Παράλληλα, το ωφέλιμο φορτίο φιλοξενεί μια κάμερα μέσου τηλεφακού στα 50 Megapixels με 3x οπτικό zoom (εστιακό μήκος 70mm, f/2.88) για λεπτομερείς επιθεωρήσεις σε απόσταση δέκα μέτρων, και έναν ισχυρό τηλεφακό στα 50 Megapixels (εστιακό μήκος 252mm, f/2.8) που παρέχει 11x οπτική μεγέθυνση και ασύλληπτο 176x υβριδικό zoom, προσφέροντας παράλληλα ασπρόμαυρη νυχτερινή όραση. Ο ενσωματωμένος μετρητής απόστασης laser φτάνει τα τρία χιλιόμετρα, δίνοντας τη δυνατότητα στα συνεργεία να μαρκάρουν στόχους και να υπολογίζουν εμβαδά χωρίς να μετακινούν το drone.

Στο κομμάτι της ασφάλειας πτήσεων, οι μηχανικοί της κατασκευάστριας εταιρείας δημιούργησαν ίσως το πιο αδιαπέραστο δίχτυ προστασίας που έχουμε δει σε drone αυτής της κλίμακας. Το Matrice 5T είναι το πρώτο compact βιομηχανικό drone που συγχωνεύει την τεχνολογία LiDAR, το ραντάρ mmWave και την πανκατευθυντική οπτική αναγνώριση εμποδίων. Ο αισθητήρας LiDAR περιστρέφεται διαρκώς, ανιχνεύοντας εξαιρετικά λεπτά εμπόδια, όπως καλώδια υψηλής τάσης πάχους ελάχιστων χιλιοστών, από απόσταση έως και 32 μέτρων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν η ορατότητα πέφτει στο μηδέν λόγω πυκνής ομίχλης, βροχής ή σκόνης (συνθήκες που αχρηστεύουν τους οπτικούς αισθητήρες) αναλαμβάνει δράση το ραντάρ mmWave που βλέπει μέσα από τα φυσικά εμπόδια. Ακόμη και σε περιοχές με εξασθενημένο σήμα GNSS, όπως βαθιά φαράγγια ή αστικά κέντρα με ψηλά κτίρια, το λογισμικό του drone παντρεύει τα οπτικά δεδομένα με εκείνα του ραντάρ, χτίζοντας έναν τρισδιάστατο χάρτη του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο για να διατηρήσει απόλυτη σταθερότητα αιώρησης.

Η υπολογιστική ισχύς που βρίσκεται ενσωματωμένη στο ίδιο το drone (Edge AI) αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Το Matrice 5T μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα περισσότερους από 20 διαφορετικούς τύπους στόχων (οχήματα, πλοία, εστίες φωτιάς) αναλύοντας ταυτόχρονα τη θερμική και την οπτική ροή βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι επαγγελματικές ομάδες δεν είναι πλέον περιορισμένες στις εργοστασιακές βιβλιοθήκες, καθώς το ανοιχτό υπολογιστικό σύστημα επιτρέπει την ανάπτυξη και φόρτωση προσαρμοσμένων αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο hardware, ώστε το σύστημα να μάθει να αναγνωρίζει συγκεκριμένες φθορές σε βιομηχανικό εξοπλισμό. Μέσω του DJI FlightHub 2, οι χειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν γραπτές εντολές ή εικόνες για να αναζητήσουν στόχους στο DJI Pilot 2 και να δημιουργήσουν αυτόματες διαδρομές περιπολίας.

Η μετάδοση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω του προηγμένου συστήματος O4 Enterprise, το οποίο εξασφαλίζει απρόσκοπτη επικοινωνία σε απόσταση έως και 40 χιλιομέτρων κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η έξυπνη εναλλαγή συχνοτήτων αποτρέπει τις παρεμβολές στον αστικό ιστό, ενώ η ενσωμάτωση του διπλού DJI Cellular Dongle 2 επιτρέπει τη μεταφορά του σήματος μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας (4G) όταν η φυσική επαφή (Line of Sight) με το χειριστήριο διακόπτεται. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από ένα ισχυρό σύστημα μπαταριών που εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο πτήσης 59 λεπτών σε άπνοια, ή 54 λεπτά κατάστασης αιώρησης. Παράλληλα, το λογισμικό DJI Terra, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με το νέο σκάφος, επιτρέπει τη δημιουργία 2.5D μοντέλων και νέφους σημείων επεξεργαζόμενο διακόσιες φωτογραφίες σε μόλις οκτώ λεπτά, καθιστώντας περιττή τη χρήση σημείων ελέγχου εδάφους (GCPs) για χαρτογραφήσεις εκατοστομετρικής ακρίβειας.

Η διάθεση του DJI Matrice 5T ξεκινά και στην Ευρώπη μέσα στο Νοέμβριο, με την τιμή να κυμαίνεται κοντά στα €10,000.