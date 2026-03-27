DJI Avata 360: Επίσημα με αισθητήρα 1 ίντσας, 120MP και λήψη 8K HDR στα 60fps

Σύνοψη

Κορυφαία Ανάλυση Βίντεο: Δυνατότητα εγγραφής σφαιρικού βίντεο (360 μοιρών) σε ανάλυση 8K HDR στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (7680×4320 pixels).

Προηγμένος Αισθητήρας: Ενσωμάτωση κάμερας με αισθητήρα 1 ίντσας και ανάλυση 120 Megapixels για μέγιστη ευκρίνεια και υψηλό δυναμικό εύρος.

Επιδόσεις Πτήσης: Μέγιστος χρόνος πτήσης 23 λεπτών, τελική ταχύτητα 19 m/s (περίπου 68 km/h) και εμβέλεια ζωντανής μετάδοσης εικόνας έως 20 χιλιόμετρα.

Συστήματα Ασφαλείας: Εξοπλίζεται με σύστημα πανκατευθυντικής ανίχνευσης εμποδίων (Omnidirectional Obstacle Sensing).

Τι είναι το DJI Avata 360 και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του;

Το DJI Avata 360 είναι ένα νέο FPV drone σχεδιασμένο για λήψη σφαιρικού βίντεο και εγγραφή ανάλυσης 8K HDR στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Διαθέτει αισθητήρα μεγέθους 1 ίντσας στα 120MP, τελική ταχύτητα 19 m/s και αυτονομία πτήσης 23 λεπτών, προσφέροντας εμβέλεια μετάδοσης έως 20 χιλιόμετρα.

Η DJI επικεντρώνεται στην επαγγελματική παραγωγή περιεχομένου, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών κινηματογραφικών drones και της ευελιξίας που προσφέρουν τα μοντέλα FPV (First-Person View). Το Avata 360 δεν αποτελεί απλώς μια αναβάθμιση του προκατόχου του, αλλά έναν πλήρη επανασχεδιασμό της πλατφόρμας.

Ο σκελετός διατηρεί την προστατευτική αρχιτεκτονική (propeller guards) γύρω από τους έλικες, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πλοήγηση σε εσωτερικούς χώρους ή κοντά σε κινούμενα θέματα. Η βασική διαφοροποίηση εντοπίζεται στη δομή του κεντρικού άξονα, ο οποίος πλέον φιλοξενεί μια κατασκευή διπλής οπτικής για την απρόσκοπτη καταγραφή δεδομένων στις 360 μοίρες, εξαλείφοντας τα τυφλά σημεία κατά την πτήση.

Ποιες είναι οι αναβαθμίσεις στην κάμερα και τη λήψη 360 μοιρών;

Η νέα διάταξη κάμερας του Avata 360 ενσωματώνει διπλό σύστημα επεξεργασίας εικόνας και αισθητήρα 1 ίντσας 120MP για αυτόματη βελτιστοποίηση HDR. Η μετάβαση σε ανάλυση 7680×4320 pixels (8K) εξασφαλίζει κορυφαία ευκρίνεια, υποστηρίζοντας λήψη 60fps, ιδανική για επαγγελματικές κινηματογραφικές παραγωγές και σύνθεση immersive υλικού.

Η χρήση ενός αισθητήρα 1 ίντσας μεταβάλλει ριζικά τα δεδομένα στην κατηγορία των FPV. Το μεγαλύτερο μέγεθος των pixels επιτρέπει την αυξημένη απορρόφηση φωτός, στοιχείο κρίσιμο για τις λήψεις με υψηλό ρυθμό καρέ (60fps) όπου η ταχύτητα κλείστρου πρέπει να διατηρείται υψηλή. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δραματική μείωση του ψηφιακού θορύβου στα σκοτεινά σημεία του κάδρου. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ενσωμάτωση εξειδικευμένου αισθητήρα μέτρησης φωτισμού περιβάλλοντος, ο οποίος προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αποτρέποντας τα προβλήματα υπερέκθεσης όταν το drone μεταβαίνει από σκιερούς εσωτερικούς χώρους σε έντονο ηλιακό φως.

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός του Avata 360 ενσωματώνει για πρώτη φορά φυσικά πλήκτρα πάνω στο σώμα του drone. Αυτή η μηχανική προσθήκη επιτρέπει στους οπερατέρ να προσαρμόζουν βασικές παραμέτρους της έκθεσης χωρίς να απαιτείται πλοήγηση στα μενού της εφαρμογής, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο στο πεδίο. Τέλος, ο σχεδιασμός προβλέπει ειδική υποδοχή (mount) για προσάρτηση εξωτερικού βραχίονα με φωτισμό LED, καθιστώντας το σύστημα απόλυτα ικανό για νυχτερινές λήψεις, διατηρώντας το βάρος απόλυτα ισορροπημένο στον κεντρικό άξονα βάρους (Center of Gravity).

Πόσο διαρκεί η μπαταρία και ποια είναι η εμβέλεια πτήσης;

Το DJI Avata 360 εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο πτήσης 23 λεπτών μέσω της αναβαθμισμένης έξυπνης μπαταρίας του. Το σύστημα μετάδοσης εικόνας επιτρέπει καθαρή ροή βίντεο σε απόσταση έως και 20 χιλιομέτρων, ενώ το drone υποστηρίζει πανκατευθυντική ανίχνευση εμποδίων για ασφαλή πλοήγηση με ταχύτητες 19 m/s.

Η διαχείριση ενέργειας αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα όταν γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία αρχείων ανάλυσης 8K σε πραγματικό χρόνο. Τα 23 λεπτά ονομαστικής αυτονομίας αντανακλούν δοκιμές υπό ιδανικές εργαστηριακές συνθήκες, ωστόσο η παρουσία αυξημένου υπολογιστικού φορτίου υποδεικνύει ότι ο πραγματικός χρόνος χρήσης σε απαιτητικούς ελιγμούς πιθανότατα θα κυμαίνεται μεταξύ 16 και 18 λεπτών. Για τον λόγο αυτόν, η έκδοση Motion Fly More Combo θεωρείται απαραίτητη για τους επαγγελματίες, καθώς εξασφαλίζει πολλαπλούς κύκλους πτήσης στο πεδίο.

Η εμβέλεια των 20 χιλιομέτρων βασίζεται στο πρωτόκολλο μετάδοσης O4 (ή αντίστοιχης νέας γενιάς) της εταιρείας. Για την ευρωπαϊκή αγορά, η εμβέλεια περιορίζεται αυτομάτως βάσει της νομοθεσίας CE, παρέχοντας ωστόσο αδιάλειπτη και εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης (ultra-low latency) ροή εικόνας στα γυαλιά ελέγχου (Goggles). Η προσθήκη της πανκατευθυντικής ανίχνευσης εμποδίων (Omnidirectional Obstacle Sensing) λύνει το μεγαλύτερο πρόβλημα των χειριστών FPV, καθώς οι πολλαπλοί αισθητήρες περιμετρικά του σασί διαβάζουν τον περιβάλλοντα χώρο και αποτρέπουν τις προσκρούσεις, ακόμα και όταν το drone κινείται με την τελική ταχύτητα των 19 μέτρων ανά δευτερόλεπτο (68,4 χλμ/ώρα).

Ποια είναι η τιμή του DJI Avata 360 στην Ελλάδα και πότε κυκλοφορεί;

Η διάθεση του DJI Avata 360 στην ελληνική αγορά γίνεται μέσα από το επίσημο κατάστημα της εταιρείας. Η τιμή του ξεκινά από τα €469 μόνο για το drone και φτάνει έως τα €959 για τα πακέτα Fly More Combo και Motion Fly More Combo.