DJI Osmo Pocket 4: Ανακοινώθηκε με αισθητήρα 1 ίντσας και καταγραφή 4K στα 240fps

Σύνοψη

Ενσωμάτωση νέου CMOS αισθητήρα 1’’ για δραστική βελτίωση της ανάλυσης και της απόδοσης σε χαμηλό φωτισμό.

Υποστήριξη εξαιρετικά αργής κίνησης (slow-motion) στα 4K, διπλασιάζοντας το framerate του προκατόχου του.

Ενσωματωμένος χώρος αποθήκευσης 107GB με ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 800MB/s, πλαισιωμένος από παραδοσιακή υποδοχή για microSD (έως 1TB).

Δυναμικό εύρος 14 Stops & 10-bit D-Log για επαγγελματικό color grading με κορυφαία καταγραφή χρωματικών τόνων σε συνθήκες υψηλής αντίθεσης.

Μπαταρία 1545mAh για αυτονομία 240 λεπτών με υποστήριξη ταχείας φόρτισης (0-80% σε μόλις 18 λεπτά).

Εξελιγμένος αλγόριθμος παρακολούθησης θεμάτων ActiveTrack 7.0 με δυνατότητα λειτουργίας ακόμη και σε 4x ψηφιακό zoom.

Η κατηγορία των compact καμερών δέχεται μια καθοριστική αναβάθμιση με την ανακοίνωση του DJI Osmo Pocket 4. Η DJI εστιάζει στην εξάλειψη των τεχνικών περιορισμών που αφορούν κυρίως την ανάλυση της εικόνας, τον ρυθμό καρέ στο βίντεο και την εξάρτηση από εξωτερικά μέσα αποθήκευσης. Το νέο μοντέλο διατηρεί τον γνωστό compact σχεδιασμό, προσθέτοντας ωστόσο hardware που το τοποθετεί ευθέως στην κατηγορία των επαγγελματικών εργαλείων παραγωγής περιεχομένου.

Το νέο DJI Osmo Pocket 4 εξοπλίζεται με stacked CMOS αισθητήρα 1 ίντσας ανάλυσης 37MP, οθόνη αφής 2 ιντσών φωτεινότητας 1000 nits και ενσωματωμένη μνήμη 107GB. Η κάμερα υποστηρίζει καταγραφή βίντεο 4K στα 240fps, διαθέτει 14 stops δυναμικού εύρους μέσω του 10-bit D-Log προφίλ και προσφέρει αυτονομία καταγραφής 240 λεπτών.

Μία από τις σημαντικότερες τεχνικές διαφοροποιήσεις του Osmo Pocket 4 είναι η εγκατάλειψη του αισθητήρα των 9.4MP που συναντήσαμε στο Pocket 3. Η ενσωμάτωση ενός νέου stacked CMOS αισθητήρα 1 ίντσας με ανάλυση 37MP μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής. Αυτός ο τετραπλασιασμός των pixels επιτρέπει lossless ποιότητα στο 2x zoom, καθώς η συσκευή κάνει crop απευθείας στο κέντρο του αισθητήρα υψηλής ανάλυσης, αποτρέποντας τα ψηφιακά τεχνουργήματα.

Στη φωτογραφία, η λειτουργία SuperPhoto αξιοποιεί πλήρως την ανάλυση, παράγοντας αρχεία 37MP σε αναλογία 1:1 ή 33MP σε αναλογία 16:9. Ο φακός διατηρεί το εστιακό μήκος των 20mm με σταθερό διάφραγμα f/2.0, το οποίο, σε συνδυασμό με το native εύρος ISO 50-12800 (επέκταση έως 25600 στο Low-Light Video), εξασφαλίζει εξαιρετικά καθαρά αρχεία σε περιβάλλοντα με ελλιπή φωτισμό.

Στον τομέα του βίντεο, το Osmo Pocket 4 διπλασιάζει το όριο των καρέ του προκατόχου του. Το slow-motion στα 4K αγγίζει πλέον τα 240fps, προσφέροντας απόλυτη ομαλότητα σε σκηνές έντονης δράσης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ανάλυση 3K και 1080p σε κάθετο φορμάτ (9:16) έως και 60fps, εξυπηρετώντας τις ανάγκες διανομής στα κοινωνικά δίκτυα.

Η DJI έχει αναβαθμίσει την απόδοση του δυναμικού εύρους στα 14 stops, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του χρωματικού προφίλ 10-bit D-Log. Η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση λεπτομερειών τόσο στα φωτεινά σημεία όσο και στις σκιές, δίνοντας μέγιστη ευελιξία κατά τη διαδικασία του post-production.

Με διαστάσεις 144.2 × 44.4 × 33.5 mm και βάρος 190.5 γραμμάρια, η συσκευή διατηρεί τον φορητό της χαρακτήρα. Η OLED οθόνη αφής 2.0 ιντσών αγγίζει πλέον τα 1000 nits φωτεινότητας, επιτρέποντας την απρόσκοπτη χρήση υπό άμεσο ηλιακό φως. Ο μηχανισμός περιστροφής της οθόνης λειτουργεί και ως διακόπτης άμεσης ενεργοποίησης και έναρξης καταγραφής.

Κάτω από την οθόνη δεσπόζουν νέα φυσικά πλήκτρα που βελτιώνουν τον έλεγχο. Το νέο αποκλειστικό πλήκτρο Zoom επιτρέπει την άμεση εναλλαγή μεταξύ 1x, 2x (lossless) και 4x ψηφιακού zoom. Δίπλα του, ένα πλήκτρο προσαρμοσμένων ρυθμίσεων εξυπηρετεί την άμεση ανάκληση αποθηκευμένων προφίλ λήψης. Τον έλεγχο του gimbal αναλαμβάνει ένα επανασχεδιασμένο 5D joystick, προσφέροντας ακριβέστερη κίνηση του φακού και εντολές recenter.

Η σταθεροποίηση τριών αξόνων υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά ανθεκτικό μηχανικό εύρος (Pan: -240° έως 63°, Tilt: -180° έως 98°), εγγυώμενη ομαλή κίνηση σε ταχύτητες περιστροφής έως και 180.0°/s με ελάχιστη απόκλιση δόνησης (±0.005°).

Η DJI εισάγει 107GB ενσωματωμένης μνήμης στο Osmo Pocket 4. Η προσθήκη αυτή αναιρεί την απόλυτη εξάρτηση από τις κάρτες microSD, επιτρέποντας στον χρήστη να ξεκινήσει τη λήψη άμεσα. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή με ταχύτητες που αγγίζουν τα 800MB/s. Φυσικά, η παραδοσιακή θύρα για microSD παραμένει, υποστηρίζοντας κάρτες χωρητικότητας έως 1TB (κατηγορίας U3, A2, V30).

Η τροφοδοσία βασίζεται σε μια μπαταρία 1545mAh η οποία επαρκεί για καταγραφή 240 λεπτών σε ανάλυση 1080p. Η αρχιτεκτονική ταχείας φόρτισης της DJI επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 0 στο 80% μέσα σε μόλις 18 λεπτά, διασφαλίζοντας συνεχή ροή εργασίας στο πεδίο.

Η ισχύς του νέου επεξεργαστή εικόνας καθιστά δυνατή τη λειτουργία του ActiveTrack 7.0. Ο αλγόριθμος αναγνώρισης θεμάτων παρακολουθεί με ακρίβεια πρόσωπα και αντικείμενα, διατηρώντας το focus ακόμα και σε συνωστισμένα περιβάλλοντα ή σε ακραία επίπεδα zoom (έως 4x). Η συσκευή υποστηρίζει modes παρακολούθησης όπως το Spotlight, το Follow και το Dynamic Framing, ενώ το Intelligent AutoFocus αποκρίνεται πλέον σε κινήσεις χεριών.

Ο ήχος καταγράφεται μέσω τριών ενσωματωμένων μικροφώνων με προηγμένη ακύρωση θορύβου, ενώ υπάρχει πλήρης συμβατότητα με το οικοσύστημα OsmoAudio (DJI Mic 2) για απευθείας ασύρματη σύζευξη χωρίς εξωτερικούς δέκτες.

Θα βρείτε το DJI Osmo Pocket 4 στο επίσημο κατάστημα της εταιρείας με τιμή εκκίνησης τα €509.