DJI Lito 1 και Lito X1: Τα νέα drones για αρχάριους με ανάλυση 4K

Σύνοψη

Ανακοίνωση των νέων μοντέλων Lito 1 και Lito X1 από την DJI, εστιασμένων στους νέους δημιουργούς περιεχομένου και τους αρχάριους πιλότους.

Σταθερό βάρος κατασκευής στα 249 γραμμάρια, ιδανικό για πτήσεις χωρίς απαίτηση ειδικού διπλώματος (βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας EASA).

Κάμερα 48MP και λήψη βίντεο ανάλυσης 4K στα 60fps και για τα δύο διαθέσιμα μοντέλα.

Αναβάθμιση αισθητήρα: 1/2 ιντσών CMOS για το Lito 1 και μεγαλύτερος 1/1.3 ιντσών CMOS για το Lito X1, με υποστήριξη HDR και 10-bit D-Log M.

Εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας: Ολόπλευρη αποφυγή εμποδίων (Omnidirectional) ως βασικός εξοπλισμός, με το Lito X1 να ενσωματώνει επιπλέον εμπρόσθιο αισθητήρα LiDAR.

Ενσωματωμένη μνήμη 42GB αποκλειστικά στο μοντέλο Lito X1.

Αυτονομία πτήσης 36 λεπτών ανά μπαταρία και σύστημα μετάδοσης DJI O4.

Τιμές λιανικής στην Ευρώπη που ξεκινούν από τα 349€ (Lito 1) και 429€ (Lito X1).

Η DJI προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας σειράς Lito, επεκτείνοντας το χαρτοφυλάκιό της με δύο ολοκαίνουργια καταναλωτικά drones: το Lito 1 και το premium entry-level Lito X1. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία εστιάζει αποκλειστικά στη διευκόλυνση των νέων χρηστών, παρέχοντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η ολόπλευρη ανίχνευση εμποδίων και οι αισθητήρες υψηλής ανάλυσης, με ιδιαίτερα προσιτό κόστος κτήσης. Τα δύο νέα μοντέλα γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των απλών παιχνιδιών και των ακριβών επαγγελματικών συστημάτων, προσφέροντας ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα εικόνας από την πρώτη κιόλας πτήση.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της DJI παραμένει σταθερή όσον αφορά τη φορητότητα. Η σειρά Lito ακολουθεί τον γνώριμο αναδιπλούμενο σχεδιασμό, επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά των συσκευών σε οποιοδήποτε σακίδιο. Οι διαστάσεις των δύο drones είναι σχεδόν πανομοιότυπες, με κλειστούς τους βραχίονες να μετρούν 149 x 94 x 62 χιλιοστά, καθιστώντας τα εξαιρετικά συμπαγή.

Το σημαντικότερο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό εντοπίζεται στο βάρος απογείωσης, το οποίο διατηρείται ακριβώς στα 249 γραμμάρια (Standard Takeoff Weight). Αυτή η προδιαγραφή δεν είναι τυχαία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά στην Ελλάδα, το βάρος κάτω των 250 γραμμαρίων κατατάσσει το drone στην κατηγορία C0 (υποκατηγορία A1 της EASA).

Μια αξιοσημείωτη προσθήκη στο hardware αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Ενώ το Lito 1 βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση καρτών microSD, το Lito X1 έρχεται με 42GB ενσωματωμένης μνήμης. Αυτή η ποσότητα επαρκεί για την καταγραφή δεκάδων λεπτών βίντεο 4K, λύνοντας το πρόβλημα της ξεχασμένης ή γεμάτης κάρτας μνήμης κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης.

Παρά την κατηγοριοποίησή τους ως drones για αρχάριους, η DJI δεν έκανε εκπτώσεις στην ποιότητα εικόνας. Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν δυνατότητα λήψης φωτογραφιών στα 48MP και καταγραφή βίντεο ανάλυσης 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Οι ουσιαστικές διαφορές κρύβονται στο μέγεθος του αισθητήρα CMOS και στα οπτικά μέρη.

Το Lito 1 είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα 1/2 ιντσών και φακό με διάφραγμα f/1.8 (ισοδύναμο εστιακό μήκος 26.2mm). Προσφέρει εξαιρετική ευκρίνεια για λήψεις υπό το φως της ημέρας και ικανοποιητική απόδοση στα βασικά χρωματικά προφίλ, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των social media και της ερασιτεχνικής βιντεοσκόπησης.

Από την άλλη πλευρά, το Lito X1 ανεβάζει τον πήχη ενσωματώνοντας έναν αισθητήρα 1/1.3 ιντσών (τον ίδιο που συναντάμε σε σημαντικά ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας) με φακό διαφράγματος f/1.7 (ισοδύναμο εστιακό μήκος 24mm). Ο μεγαλύτερος αισθητήρας επιτρέπει την απορρόφηση περισσότερου φωτός, βελτιώνοντας δραματικά την απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού (nightscapes) και μειώνοντας τον ψηφιακό θόρυβο. Επιπλέον, το Lito X1 υποστηρίζει εγγραφή βίντεο HDR (High Dynamic Range) με δυναμικό εύρος που αγγίζει τα 14 stops, καθώς και χρωματικό προφίλ 10-bit D-Log M. Αυτό παρέχει στους δημιουργούς περιεχομένου τεράστια ευελιξία κατά την επεξεργασία (color grading) στο post-production, διατηρώντας πλούσια χρώματα και λεπτομέρειες τόσο στις σκιές όσο και στα φωτεινά σημεία του ουρανού.

Και τα δύο drones υποστηρίζουν κάθετη λήψη βίντεο 2.7K, η οποία είναι βελτιστοποιημένη αποκλειστικά για απευθείας δημοσίευση σε πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram Reels και τα YouTube Shorts.

Η σειρά Lito εξοπλίζεται με ένα ισχυρό σύστημα ασφαλείας πολλαπλών επιπέδων. Τόσο το Lito 1 όσο και το Lito X1 διαθέτουν ολόπλευρη ανίχνευση εμποδίων (Omnidirectional obstacle sensing) με ευαισθησία 5-lux, επιτρέποντας στο drone να "βλέπει" προς όλες τις κατευθύνσεις (εμπρός, πίσω, πάνω, κάτω και πλάγια). Το σκάφος φρενάρει αυτόματα ή παρακάμπτει τοίχους, δέντρα και βράχια.

Η τεχνολογική υπεροχή του Lito X1 έγκειται στην προσθήκη ενός εμπρόσθιου αισθητήρα LiDAR. Το σύστημα LiDAR (Light Detection and Ranging) εκπέμπει παλμούς λέιζερ για τη μέτρηση της απόστασης με απόλυτη ακρίβεια, λειτουργώντας άψογα ακόμα και σε συνθήκες με χαμηλό φωτισμό, εκεί δηλαδή που οι τυπικοί οπτικοί αισθητήρες υστερούν. Αυτή η προσθήκη προσφέρει ένα πρωτόγνωρο επίπεδο αντίληψης του χώρου σε drone της συγκεκριμένης τιμολογιακής κατηγορίας.

Η DJI ενσωμάτωσε το κορυφαίο πρωτόκολλο μετάδοσης DJI O4 και στα δύο μοντέλα. Το σύστημα O4 εγγυάται κρυστάλλινη μετάδοση εικόνας στο χειριστήριο σε αποστάσεις που θεωρητικά φτάνουν τα 15 χιλιόμετρα (8 χιλιόμετρα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου CE). Παράλληλα, η υποστήριξη Wi-Fi 6 εξασφαλίζει τη λειτουργία QuickTransfer για ασύρματη μεταφορά αρχείων στο smartphone με ταχύτητες που αγγίζουν τα 50MB/s, ενώ υπάρχει και υποστήριξη Bluetooth 5.4.

Η διαχείριση της ενέργειας γίνεται μέσω μπαταριών χωρητικότητας 2590mAh, οι οποίες παρέχουν μέγιστο χρόνο πτήσης 36 λεπτών, ένα νούμερο άκρως ικανοποιητικό που υπερκαλύπτει τον ανταγωνισμό. Η φόρτιση ολοκληρώνεται μέσω θύρας USB-C.

Σε επίπεδο λογισμικού, η εφαρμογή DJI Fly ενσωματώνει όλες τις έξυπνες λειτουργίες λήψης. Το ActiveTrack επιτρέπει το κλείδωμα του φακού στο επιθυμητό θέμα, ακολουθώντας το ομαλά, ακόμα και αν κινείται με ταχύτητες έως 12 m/s. Οι λειτουργίες QuickShots, MasterShots, Hyperlapse και Panorama αναλαμβάνουν την αυτοματοποιημένη εκτέλεση πολύπλοκων κινηματογραφικών ελιγμών, επιτρέποντας στον χρήστη να παράγει επαγγελματικό αποτέλεσμα πατώντας απλώς ένα κουμπί στην οθόνη του κινητού του.

Διαθεσιμότητα

Η σειρά Lito είναι ήδη διαθέσιμη στο επίσημο κατάστημα της εταιρείας με τιμές εκκίνησης τα €349 για το DJI Lito και €429 για το DJI Lito X1.