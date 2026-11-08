EPOMAKER Hack70 Review: Ανατρέποντας τη συνήθεια δεκαετιών

Έχοντας περάσει αρκετές εβδομάδες καθημερινής δακτυλογράφησης και δοκιμών με τα προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας, έχουμε πλέον διαμορφώσει μια απόλυτα σαφή και θετική εικόνα για την κατεύθυνση που ακολουθεί η Epomaker στον χώρο του custom μηχανικού εξοπλισμού.

Η εμπειρία μας με το στιβαρό, πλήρους μεγέθους EPOMAKER TH108 V2 Pro μάς είχε δείξει πώς μια κλασική διάταξη γραφείου μπορεί να αποκτήσει premium ακουστική συμπεριφορά και κορυφαία αίσθηση διακοπτών χωρίς απαγορευτικό κόστος, ενώ η δοκιμή του EPOMAKER TH99 Pro επιβεβαίωσε την ικανότητα των σχεδιαστών της να ισορροπούν ιδανικά την παραγωγικότητα ενός compact 96% layout με σύγχρονα στοιχεία όπως η ενσωματωμένη οθόνη και το περιστροφικό knob. Γνωρίζοντας, επομένως, τα ποιοτικά στάνταρ και τη φιλοσοφία του κατασκευαστή, η άφιξη του νέου EPOMAKER Hack70 στο γραφείο για τις ανάγκες αυτού του review δημιούργησε εξαρχής αυξημένες προσδοκίες, αλλά ταυτόχρονα συνοδεύτηκε από μια έντονη περιέργεια που αρχικά μετατράπηκε σε έναν μικρό δακτυλογραφικό αποπροσανατολισμό.

Η πρώτη επαφή με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο δεν μοιάζει με καμία συνηθισμένη δοκιμή περιφερειακού, καθώς η επιλογή της εταιρείας να υιοθετήσει μια αυστηρά ορθογραμμική (ortholinear) διάταξη εβδομήντα πλήκτρων αποτελεί μια συνειδητή ρήξη με όσα θεωρούμε δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Τοποθετώντας τα χέρια επάνω στα πλήκτρα για τις πρώτες παραγράφους, η αίσθηση είναι πραγματικά παράξενη, καθώς τα δάχτυλα κινούνται αυτόματα με βάση τη μυϊκή μνήμη που έχει χτιστεί εδώ και δεκαετίες και αναζητούν τις γνώριμες διαγώνιες αποκλίσεις, για να συναντήσουν τελικά ένα απόλυτα συμμετρικό, ορθογώνιο πλέγμα. Αυτή η μετάβαση απαιτεί έναν ουσιαστικό επαναπρογραμματισμό των αντανακλαστικών σου και αποτελεί το επίκεντρο ολόκληρης της εμπειρίας που προσφέρει η συσκευή, η οποία έφτασε στα χέρια μας σε μια ιδανική χρονική συγκυρία, καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη εκπτωτική ενέργεια Epomaker Double 11 Mega Sale στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους γοητεύονται από εναλλακτικές εργονομικές προσεγγίσεις να αποκτήσουν μια τόσο εξειδικευμένη πρόταση σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.

Η ανατομία του Ortholinear

Για να κατανοήσει κανείς την ουσία του EpomakerHack70, οφείλει να ανατρέξει στην ιστορική ανωμαλία που κουβαλάμε στα γραφεία μας από τον… 19ο αιώνα! Τα παραδοσιακά πληκτρολόγια διαθέτουν κλιμακωτή, διαγώνια διάταξη πλήκτρων αποκλειστικά και μόνο επειδή στις παλιές μηχανικές γραφομηχανές οι μεταλλικοί βραχίονες των γραμμάτων δεν έπρεπε να συγκρούονται μεταξύ τους κατά την κίνησή τους προς το χαρτί. Παρότι η ψηφιακή τεχνολογία κατέστησε αυτόν τον μηχανικό περιορισμό εντελώς παρωχημένο εδώ και πολλές δεκαετίες, η βιομηχανία διατήρησε την παραδοσιακή κλιμάκωση από καθαρή συνήθεια, αναγκάζοντας τα ανθρώπινα δάχτυλα να εκτελούν συνεχείς, αφύσικες διαγώνιες κινήσεις που κουράζουν τους τένοντες και τους καρπούς σε πολύωρες συνεδρίες συγγραφής κώδικα ή κειμένου.

Η ortholinear φιλοσοφία καταργεί αυτή τη στρέβλωση και οργανώνει όλα τα πλήκτρα σε απόλυτα ευθείες κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές, δημιουργώντας μια μήτρα γεωμετρικής τάξης. Θεωρητικά, η προσέγγιση αυτή είναι εξαιρετικά εργονομική, διότι τα δάχτυλα των χεριών λυγίζουν και εκτείνονται φυσιολογικά σε ευθεία γραμμή προς τα εμπρός και πίσω, χωρίς να χρειάζεται να στρίβουν διαρκώς προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να φτάσουν γράμματα όπως το C, το B ή το N. Στην πράξη, ωστόσο, η εμπειρία των πρώτων ημερών δοκιμής συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλα ορθογραφικά λάθη, καθώς ο εγκέφαλος αρνείται πεισματικά να δεχτεί ότι το πλήκτρο που αναζητά βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον δείκτη και όχι ελαφρώς μετατοπισμένο προς τα αριστερά. Η ταχύτητα πληκτρολόγησης μας έπεσε αρχικά σχεδόν στο μισό, δημιουργώντας μια στιγμιαία αμηχανία, όμως όσο περνούσαν οι ώρες και τα χέρια άρχιζαν να συνηθίζουν την καθαρή κάθετη κίνηση, η κούραση στους καρπούς άρχισε να μειώνεται αισθητά, αποδεικνύοντας ότι πίσω από αυτή τη γεωμετρική παραξενιά κρύβεται μια μελετημένη εργονομική λογική.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Οπτικά, το EPOMAKER Hack70 επιβάλλει αμέσως τη μινιμαλιστική του παρουσία επάνω στην επιφάνεια εργασίας, υιοθετώντας ένα συμπαγές form factor κατηγορίας 65% που καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Το εξωτερικό κέλυφος είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό ABS σε καθαρό λευκό τόνο, το οποίο μπορεί να μην προσφέρει τη βαριά, ψυχρή αίσθηση ενός ενιαίου μπλοκ αλουμινίου CNC, πλην όμως εξασφαλίζει εξαιρετική φορητότητα για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν το πληκτρολόγιο καθημερινά μεταξύ σπιτιού και γραφείου χωρίς να επιβαρύνουν το σακίδιό τους. Στο κάτω μέρος της βάσης συναντάμε δύο ανεξάρτητα πτυσσόμενα ποδαράκια διπλού σταδίου, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθμιση της κλίσης πληκτρολόγησης σε τρεις διαφορετικές γωνίες, προσφέροντας στον χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει τη στάση που ανακουφίζει καλύτερα τα χέρια του.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στην επιλογή των keycaps, τα οποία είναι κατασκευασμένα από χοντρό, ανθεκτικό υλικό PBT με τεχνική εξάχνωσης χρώματος dye-sublimation, αποτρέποντας την εμφάνιση ανεπιθύμητης γυαλάδας από τη λιπαρότητα των δακτύλων σε βάθος χρόνου, αν και αυτό θα μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια μετά από μερικούς μήνες.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι το προφίλ XDA που επέλεξε η εταιρεία, το οποίο διακρίνεται για το ομοιόμορφο ύψος και το πανομοιότυπο σχήμα των πλήκτρων σε όλες ανεξαιρέτως τις σειρές. Σε ένα παραδοσιακό πληκτρολόγιο με προφίλ Cherry ή OEM, κάθε σειρά έχει διαφορετική κλίση και ύψος, γεγονός που θα καθιστούσε αδύνατη την αναδιάταξη των πλήκτρων σε ένα ορθογραμμικό περιβάλλον χωρίς να δημιουργούνται αντιαισθητικά και άβολα υψομετρικά κενά. Χάρη στο ενιαίο προφίλ XDA, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει θέση σε οποιοδήποτε keycap επιθυμεί, προσαρμόζοντας τα σύμβολα ακριβώς επάνω στο δικό του εξατομικευμένο στήσιμο, ενώ ταυτόχρονα η επίπεδη κορυφή τους ενισχύει τη ρετρό, σχεδόν αρχιτεκτονική αισθητική του συνόλου.

Ο οπίσθιος φωτισμός RGB διαθέτει διόδους LED προσανατολισμένες προς τον νότο, κάτι που εξασφαλίζει ότι το φως διαχέεται ομοιόμορφα ανάμεσα στα διάκενα χωρίς να προκαλεί ενοχλητικές αντανακλάσεις στα μάτια, αν και τα συγκεκριμένα keycaps δεν διαθέτουν διάφανους χαρακτήρες, εστιάζοντας περισσότερο στη διακριτική λάμψη γύρω από τα πλήκτρα παρά στην έντονη gamer αισθητική.

Ηχητική αρχιτεκτονική και διακόπτες Creamy Jade

Αν υπάρχει ένας τομέας στον οποίο η Epomaker έχει αποδείξει επανειλημμένα την τεχνογνωσία της, αυτός είναι η εσωτερική ακουστική διαμόρφωση των πληκτρολογίων της, και το Hack70 δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια διάταξη απευθυνόμενη κυρίως σε προγραμματιστές και λάτρεις της παραγωγικότητας, η κατασκευαστική δομή του βασίζεται σε σύστημα gasket-mount, όπου η πλάκα στήριξης από πολυανθρακικό υλικό δεν βιδώνεται άκαμπτα επάνω στο πλαστικό πλαίσιο, αλλά εδράζεται σε ειδικά μαξιλαράκια σιλικόνης που της επιτρέπουν να κινείται ελαφρώς κατά την πίεση. Αυτή η ανάρτηση συνδυάζεται με μια εντυπωσιακή ακουστική μόνωση πέντε διαδοχικών επιπέδων, η οποία περιλαμβάνει ενδιάμεσο λατέξ, μεμβράνη βελτιστοποίησης ήχου από πολυαιθυλένιο, μαξιλαράκι διακοπτών IXPE, ειδικό αφρό EPDM και παχύ στρώμα σιλικόνης στον πάτο του σασί.

Το αποτέλεσμα αυτής της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής είναι ένας συμπαγής, βαθύς και καθαρός ήχος, απαλλαγμένος από κάθε ίχνος μεταλλικού συντονισμού ή κούφιας αντήχησης που συνήθως ταλανίζει τα πληκτρολόγια με πλαστικό περίβλημα. Κάτω από τα πλήκτρα βρίσκονται εγκατεστημένοι οι εργοστασιακά προ-λιπασμένοι μηχανικοί διακόπτες EPOMAKER Creamy Jade. Η διαδρομή ενεργοποίησης στα 2mm και η συνολική διαδρομή των 3,6mm προσφέρουν μια βουτυρένια, ρευστή κύλιση σε κάθε πάτημα, ενώ η επιστροφή του στελέχους παράγει έναν απολαυστικό ήχο. Ακόμη και οι σταθεροποιητές στα μεγαλύτερα πλήκτρα φτάνουν από το εργοστάσιο σωστά ρυθμισμένοι και λιπασμένοι, εξαλείφοντας εντελώς τα τριξίματα στο spacebar, ενώ η πλακέτα υποστηρίζει πλήρως τη λειτουργία hot-swap για διακόπτες πέντε ακίδων, επιτρέποντας στον χρήστη να πειραματιστεί με οποιονδήποτε άλλο διακόπτη της αγοράς χωρίς να χρειαστεί κολλητήρι.

Συνδεσιμότητα - Αυτονομία

Στην καθημερινή ρουτίνα ενός απαιτητικού γραφείου, η ευελιξία της συνδεσιμότητας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, και το Hack70 ανταποκρίνεται με πληρότητα χάρη στο σύστημα tri-mode που ενσωματώνει. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στην ενσύρματη σύνδεση μέσω της θύρας USB Type-C, την ασύρματη επικοινωνία στα 2.4GHz μέσω του παρεχόμενου πομποδέκτη που αποθηκεύεται μαγνητικά σε ειδική εσοχή στο κάτω μέρος του πληκτρολογίου, καθώς και τη λειτουργία Bluetooth 5.0 που επιτρέπει την ταυτόχρονη σύζευξη με έως και τρεις διαφορετικές συσκευές. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μας, η ασύρματη σύνδεση 2.4GHz επέδειξε υποδειγματική σταθερότητα, καθιστώντας την εμπειρία απολύτως αδιατάρακτη ακόμη και σε γρήγορες εντολές, ενώ η ενσύρματη λειτουργία προσφέρει ακόμα ταχύτερη απόκριση για όσους απαιτούν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Η εναλλαγή μεταξύ του laptop και ενός tablet μέσω του διακόπτη λειτουργιών πραγματοποιείται ταχύτατα, ενώ η πλήρης συμβατότητα με περιβάλλοντα Windows, macOS, Android και παιχνιδοκονσόλες διευκολύνεται από τα πρόσθετα πλήκτρα τροποποίησης για Mac που περιλαμβάνονται μέσα στη συσκευασία. Στο εσωτερικό του πληκτρολογίου βρίσκεται τοποθετημένη μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία χωρητικότητας 3000mAh, η οποία αποδεικνύεται επαρκής για μακροχρόνια ασύρματη χρήση. Εμείς το δοκιμάσαμε με τον οπίσθιο φωτισμό RGB σε πλήρη λειτουργία για τις ώρες του γραφείου και μας έβγαλε σχεδόν 1 εβδομάδα χρήσης, οπότε με απενεργοποιημένο το RGB ή με μικρή ένταση φωτισμού είναι δεδομένο ότι θα βγάλει πάνω από 15 ημέρες καθημερινής χρήσης.

Λογισμικό VIA και Custom Mapping

Ένα ortholinear πληκτρολόγιο 65% με εβδομήντα πλήκτρα θα ήταν πρακτικά άχρηστο αν δεν συνοδευόταν από ένα πανίσχυρο σύστημα προγραμματισμού, καθώς η απουσία ξεχωριστής σειράς λειτουργικών πλήκτρων F και αριθμητικού πληκτρολογίου απαιτεί την εκτεταμένη αξιοποίηση πολλαπλών επιπέδων λειτουργίας. Εδώ ακριβώς το EPOMAKER Hack70 κερδίζει έναν από τους μεγαλύτερους επαίνους του, καθώς υποστηρίζει πλήρως το ανοιχτό λογισμικό VIA μέσω web. Συνδέοντας το πληκτρολόγιο και ανοίγοντας το περιβάλλον του VIA στον browser, αποκτάς άμεση πρόσβαση στον επαναπρογραμματισμό κάθε μεμονωμένου πλήκτρου, στη δημιουργία σύνθετων μακροεντολών και στη ρύθμιση έως και τεσσάρων διαφορετικών επιπέδων εισαγωγής δεδομένων.

Η δυνατότητα αυτή μεταμορφώνει ριζικά τον τρόπο εργασίας, ιδιαίτερα όταν αξιοποιηθεί η διάταξη του χωρισμένου spacebar που προσφέρει το Hack70. Αντί να έχεις μια μεγάλη spacebar την οποία χτυπάει σχεδόν αποκλειστικά ο ένας αντίχειρας αφήνοντας τον άλλον εντελώς ανενεργό, μπορείς να αντιστοιχίσεις στο ένα τμήμα τη λειτουργία του διαστήματος και στο άλλο το Backspace, το Enter ή τη στιγμιαία ενεργόποίηση ενός δεύτερου επιπέδου. Κρατώντας πατημένο τον έναν αντίχειρα, ολόκληρο το πλέγμα των γραμμάτων μπορεί να μετατραπεί σε πλήρες αριθμητικό πληκτρολόγιο κάτω από το δεξί χέρι, ή να μετατρέψει τα πλήκτρα H, J, K, L σε βελάκια πλοήγησης χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσεις τον καρπό σου ούτε ένα εκατοστό από την αρχική του θέση. Επιπλέον, χάρη στην ενσωματωμένη εσωτερική μνήμη, όλες οι τροποποιήσεις, τα επίπεδα και οι συντομεύσεις αποθηκεύονται απευθείας στο πληκτρολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι όποιες ρυθμίσεις κι αν κάνεις στον υπολογιστή του σπιτιού θα παραμείνουν ενεργές και απαράλλαχτες όταν συνδέσεις τη συσκευή σε οποιοδήποτε άλλο μηχάνημα στο γραφείο.

Πλεονεκτήματα - Συμβιβασμοί

Τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του EPOMAKER Hack70 πηγάζουν από τον συνδυασμό της εργονομικής τόλμης και της άρτιας ηχητικής μηχανικής. Η απαλλαγή από τις διαγώνιες αποκλίσεις προσφέρει μια ξεκούραστη εμπειρία δακτυλογράφησης μόλις ξεπεραστεί το αρχικό στάδιο προσαρμογής, καθώς οι ελάχιστες αποστάσεις που διανύουν τα δάχτυλα συμβάλλουν στη μείωση της μυϊκής καταπόνησης. Η ακουστική ποιότητα που εξασφαλίζει η δομή gasket mount σε συνδυασμό με τη μόνωση πέντε στρωμάτων και τους εργοστασιακά λιπασμένους διακόπτες Creamy Jade τοποθετεί το πληκτρολόγιο πολύ ψηλά στην κατηγορία του, προσφέροντας έναν εξαιρετικά ευχάριστο ήχο χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως χειροκίνητη παρέμβαση ή τροποποίηση από τον αγοραστή. Παράλληλα, η ευελιξία του λογισμικού VIA, η πλήρης αυτονομία της εσωτερικής μνήμης, το ομοιόμορφο προφίλ των πλήκτρων XDA και η άψογη ασύρματη συνδεσιμότητα τριών κατευθύνσεων συνθέτουν ένα σύγχρονο εργαλείο παραγωγικότητας που καλύπτει κάθε πιθανό σενάριο χρήσης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ορισμένοι αναπόφευκτοι συμβιβασμοί και ιδιαιτερότητες που οφείλει να γνωρίζει κανείς προτού επενδύσει σε αυτό το μοντέλο. Το σημαντικότερο εμπόδιο παραμένει η αναμφισβήτητα απότομη καμπύλη εκμάθησης, η οποία μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό τις πρώτες ημέρες σε χρήστες που δεν έχουν τον χρόνο ή την υπομονή να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο που γράφουν. Ένα εξίσου σοβαρό πρακτικό ζήτημα είναι η σύγχυση που δημιουργείται στη μυϊκή μνήμη όταν είσαι αναγκασμένος να εναλλάσσεσαι συχνά ανάμεσα στο Hack70 και το παραδοσιακό πληκτρολόγιο ενός laptop, καθώς ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να αλλάζει διαρκώς γεωμετρικό μοτίβο μέσα στην ίδια ημέρα. Σε επίπεδο κατασκευής, το πλαστικό περίβλημα ABS, αν και στιβαρό και ελαφρύ, στερείται της premium αίσθησης, ενώ τα keycaps, παρότι ποιοτικά στην υφή τους, δεν επιτρέπουν στο φως του οπίσθιου φωτισμού να διαπεράσει τα σύμβολα, γεγονός που δυσκολεύει τη δακτυλογράφηση σε συνθήκες απόλυτου σκότους για όσους δεν γνωρίζουν τυφλό σύστημα.

Συμπέρασμα

Το EPOMAKER Hack70 δεν είναι ένα πληκτρολόγιο που απευθύνεται στον μέσο χρήστη που αναζητά απλώς μια όμορφη και φωτιζόμενη προσθήκη για το γραφείο του, αλλά ένα στοχευμένο εργαλείο που τολμά να αμφισβητήσει τη βαθιά ριζωμένη παράδοση της βιομηχανίας. Απευθύνεται ξεκάθαρα σε προγραμματιστές, κειμενογράφους, λάτρεις της εργονομίας και ενθουσιώδεις φίλους των μηχανικών πληκτρολογίων που επιθυμούν να ανακαλύψουν τα πλεονεκτήματα μιας ortholinear διάταξης χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν υπέρογκα ποσά για δυσεύρετα custom kits συναρμολόγησης.

Η εταιρεία κατάφερε να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο, έτοιμο προς χρήση πακέτο που συνδυάζει υποδειγματική ακουστική ποιότητα, εξαιρετική αίσθηση διακοπτών, απρόσκοπτη ασύρματη συνδεσιμότητα και απεριόριστες δυνατότητες προγραμματισμού μέσω VIA, διατηρώντας ταυτόχρονα το κόστος σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή την περίοδο η επίσημη εκπτωτική καμπάνια του κατασκευαστή ρίχνει ακόμη περισσότερο την τιμή, το Hack70 αποτελεί την πιο προσιτή και αξιόπιστη πύλη εισόδου στον συναρπαστικό κόσμο της ορθογραμμικής δακτυλογράφησης, αρκεί ο υποψήφιος κάτοχος να είναι διατεθειμένος να του αφιερώσει τον χρόνο και την υπομονή που απαιτεί η εκμάθηση του.

Μη ξεχάσετε να επισκεφθείτε την ειδική σελίδα Epomaker Double 11 Mega sale και να επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις σε πολλά μοντέλα της εταιρείας!