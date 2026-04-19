Gucci και Google αναπτύσσουν πολυτελή AI Smart Glasses για το 2027

Σύνοψη

Ο CEO της Kering, Luca de Meo, ανακοίνωσε τη συνεργασία της Gucci με τη Google για τη δημιουργία έξυπνων γυαλιών.

Η επίσημη κυκλοφορία του νέου πολυτελούς wearable τοποθετείται χρονικά εντός του 2027.

Τα γυαλιά θα ενσωματώνουν την πλατφόρμα Android XR της Google, φέρνοντας προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης σε form factor παραδοσιακού οπτικού σκελετού.

Στόχος της Kering είναι να ανταγωνιστεί ευθέως την κυριαρχία των Ray-Ban Meta της EssilorLuxottica.

Η αγορά των wearables μετατοπίζεται ραγδαία από τα αυστηρά τεχνολογικά προϊόντα στα αξεσουάρ μόδας υψηλής αισθητικής. Η ενσωμάτηση της τεχνητής νοημοσύνης στους οπτικούς σκελετούς δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική πρόκληση, αλλά μια στρατηγική αναγκαιότητα για τις εταιρείες τεχνολογίας που αναζητούν μαζική αποδοχή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του CEO της Kering, Luca de Meo, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης επενδυτών στη Φλωρεντία στα μέσα Απριλίου 2026, η Gucci ετοιμάζεται να εισέλθει στην κατηγορία των AI smart glasses, συμπράττοντας με τη Google.

Η συγκεκριμένη συνεργασία επιβεβαιώνει πως η μάχη για την κυριαρχία στην επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και τη φορετή τεχνητή νοημοσύνη θα δοθεί στα ράφια των οίκων μόδας. Με 9,6 εκατομμύρια αποστολές έξυπνων γυαλιών να καταγράφονται το προηγούμενο έτος, το αγοραστικό κοινό δείχνει έτοιμο να υιοθετήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία, αρκεί αυτή να μην υποβαθμίζει το προσωπικό στυλ του χρήστη.

Τα πολυτελή smart glasses της Gucci προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν το 2027 και θα αξιοποιούν το οικοσύστημα Android XR, εστιάζοντας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για τον όμιλο Kering, η επέκταση του τμήματος οπτικών ειδών και κοσμημάτων αποτελεί κρίσιμο πυλώνα ανάπτυξης, ιδίως καθώς η αγορά της υψηλής ραπτικής αντιμετωπίζει συνεχείς διακυμάνσεις λόγω των μεταβαλλόμενων προτιμήσεων των καταναλωτών. Η ενσωμάτωση τεχνολογίας αιχμής κάτω από την ομπρέλα της Gucci λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας, προσελκύοντας ένα νεότερο, τεχνολογικά καταρτισμένο κοινό, διατηρώντας παράλληλα την αύρα αποκλειστικότητας του brand.

Για τη Google, η συνεργασία αποτελεί το απόλυτο όχημα διανομής. Μετά την εμπορική αποτυχία του αρχικού Google Glass, το οποίο χαρακτηρίστηκε σχεδιαστικά δύσκαμπτο και κοινωνικά παρεμβατικό, η εταιρεία έχει αντιληφθεί πως το software χρειάζεται ένα αψεγάδιαστο hardware "περιτύλιγμα" για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Android XR;

Τα γυαλιά της Gucci θα βασίζονται στην πλατφόρμα Android XR της Google, λειτουργώντας πιθανότατα χωρίς οθόνη στην πρώτη τους γενιά για εξοικονόμηση μπαταρίας. Θα διαθέτουν μικρόφωνα, ηχεία ανοιχτού τύπου, κάμερες για οπτική αναγνώριση αντικειμένων και άμεση διασύνδεση με το Google Gemini για φωνητικές εντολές και real-time μετάφραση.

Προκειμένου να διατηρηθεί το βάρος κοντά στα 30-40 γραμμάρια (όπως τα τυπικά γυαλιά ηλίου), η απουσία microLED οθόνης είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο για την πρώτη γενιά.

Η ενσωματωμένη κάμερα δεν θα προορίζεται μόνο για λήψη φωτογραφιών, αλλά θα λειτουργεί ως τα «μάτια» του AI, αναλύοντας το περιβάλλον, αναγνωρίζοντας μνημεία, μεταφράζοντας πινακίδες και παρέχοντας context στον ψηφιακό βοηθό.

Η συσκευή αναμένεται να φέρει hardwired LED ένδειξη λειτουργίας της κάμερας, αποτρέποντας τη μυστική καταγραφή και απαντώντας άμεσα στις ανησυχίες περί απορρήτου.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιεί υπερ-αποδοτικά chip της Qualcomm (όπως η σειρά AR1) βελτιστοποιημένα για το λογισμικό της Google.

Η μάχη των κατασκευαστών: Kering εναντίον EssilorLuxottica

Η στρατηγική ανακοίνωση της Kering αποτελεί ευθεία βολή προς τη Meta και την EssilorLuxottica. Ο κολοσσός των οπτικών ειδών έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία με τα Ray-Ban Meta, τα οποία μόλις παρουσίασαν νέες εκδόσεις βελτιστοποιημένες για συνταγογραφικούς φακούς με τιμή εκκίνησης τα $499. Τα Ray-Ban έχουν αποδείξει πως οι καταναλωτές επιθυμούν AI λειτουργίες στην καθημερινότητά τους, εφόσον ο σχεδιασμός της συσκευής δεν τους κάνει να ξεχωρίζουν αρνητικά στον δρόμο.

Η Gucci στοχεύει να διαφοροποιηθεί μέσω του luxury positioning. Ενώ η Meta προσπαθεί να εκδημοκρατίσει τα έξυπνα γυαλιά προσφέροντάς τα σε προσιτή τιμή για το ευρύ κοινό, η προσέγγιση της Google και της Kering επικεντρώνεται στο status symbol. Αν οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν πάνω από 400 ευρώ για έναν απλό κοκάλινο σκελετό Gucci, η προσθήκη τεχνητής νοημοσύνης Android XR δικαιολογεί αυτόματα μια εξαιρετικά υψηλότερη τιμολόγηση, δημιουργώντας μια εντελώς νέα υποκατηγορία: το Ultra-Premium Techwear. Ταυτόχρονα, η αγορά περιμένει και την κίνηση της Apple, η οποία φέρεται να δοκιμάζει τέσσερα διαφορετικά πρωτότυπα smart glasses για το προσεχές μέλλον, αυξάνοντας δραματικά τον ανταγωνισμό.