Apple Glasses: Καθυστέρηση στην κυκλοφορία για τα τέλη του 2027

Σύνοψη

Η Apple μεταθέτει την κυκλοφορία των πρώτων της έξυπνων γυαλιών (κωδική ονομασία N50) από το 2026 στα τέλη του 2027, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mark Gurman (Bloomberg).

Η πρώτη γενιά δεν θα διαθέτει οθόνη προβολής, αλλά θα λειτουργεί ως φορετός κόμβος αισθητήρων με ηχεία, μικρόφωνα και κάμερες, βασισμένος στο Apple Intelligence.

Τα πλαίσια θα κατασκευάζονται από premium υλικά και θα είναι διαθέσιμα σε πληθώρα χρωμάτων και μεγεθών, προσομοιάζοντας στα συμβατικά γυαλιά οράσεως.

Η εταιρεία στοχεύει την παγκόσμια αγορά οπτικών αξίας 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιχειρώντας να επαναλάβει την εμπορική επιτυχία του Apple Watch.

Άμεσος στόχος είναι η επικράτηση έναντι των Meta Ray-Ban, με τις τιμές να εκτιμώνται μεταξύ 250 και 550 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το Bloomberg και συγκεκριμένα από τον αναλυτή Mark Gurman, η Apple αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα της για την κατηγορία των wearables. Το πολυαναμενόμενο project των έξυπνων γυαλιών, το οποίο φέρει την εσωτερική κωδική ονομασία N50, δεν θα κάνει την εμφάνισή του πριν από τα τέλη του 2027. Η αρχική εκτίμηση της εταιρείας προέβλεπε την ανακοίνωση της συσκευής στα τέλη του 2026, ωστόσο τα τεχνικά εμπόδια που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης ώθησαν την ηγεσία της εταιρείας σε αυτή τη μετάθεση.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη τελειοποίησης του Apple Intelligence και ειδικότερα της λειτουργίας Visual Intelligence. Η Apple επιθυμεί η πρώτη γενιά των γυαλιών της να προσφέρει μια απολύτως απρόσκοπτη εμπειρία αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, χωρίς τις αστοχίες που παρατηρούνται σήμερα στα πρώιμα μοντέλα φωνητικών βοηθών.

Τι αναμένουμε ότι θα είναι τα Apple Glasses (N50);

Τα Apple Glasses (N50) αποτελούν την πρώτη προσπάθεια της Apple να εισέλθει στην αγορά των "έξυπνων" γυαλιών ευρείας κατανάλωσης. Η συσκευή δεν θα ενσωματώνει οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας (AR), αλλά θα λειτουργεί ως μια φορετή πλατφόρμα αισθητήρων που συνδέεται απευθείας με το iPhone, με προηγμένες κάμερες για αναγνώριση αντικειμένων, ενσωματωμένα ηχεία για αναπαραγωγή ήχου και μικρόφωνα για φωνητικές εντολές μέσω του Siri 2.0.

Οπτική Ανάλυση (Visual Intelligence): Δυνατότητα αναγνώρισης περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο.

Δυνατότητα αναγνώρισης περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο. Διαρκής Συνδεσιμότητα: Απαιτεί ζεύξη με το iPhone για την επεξεργασία των δεδομένων.

Απαιτεί ζεύξη με το iPhone για την επεξεργασία των δεδομένων. Απουσία Οθόνης: Εξοικονόμηση βάρους και μπαταρίας για συνεχή, ολοήμερη χρήση.

Χαρακτηριστικά και σχεδιασμός

Η τεχνολογική προσέγγιση της Apple διαφέρει σημαντικά από τα βαριά headsets όπως το Vision Pro. Η εταιρεία υιοθετεί την τακτική της καμουφλαρισμένης τεχνολογίας, κατασκευάζοντας γυαλιά που οπτικά δεν διαφέρουν από τις συμβατικές προτάσεις μεγάλων οίκων οπτικών.

Σύμφωνα με τις διαρροές, η συσκευή θα διαθέτει ένα σύστημα διπλής κάμερας τοποθετημένο σε οβάλ εγκοπές στα πλαϊνά του σκελετού. Η μία κάμερα θα αναλαμβάνει αποκλειστικά τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο υψηλής ανάλυσης, ενώ η δεύτερη θα λειτουργεί ως αισθητήρας υπολογιστικής όρασης χαμηλής κατανάλωσης. Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός επιτρέπει στο σύστημα πλοήγησης να σαρώνει το περιβάλλον συνεχώς, προσφέροντας ηχητικές οδηγίες με χωρική επίγνωση, χωρίς να εξαντλείται η μπαταρία.

Τα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν premium ακρυλικά και ακετάτη, ενώ ο σχεδιασμός αναμένεται να αντλεί έμπνευση από κλασικά σχέδια, όπως τα ορθογώνια Wayfarers και τα στρογγυλά πλαίσια. Η χρωματική παλέτα της πρώτης γενιάς θα κινηθεί σε συντηρητικά αλλά κομψά μονοπάτια, περιλαμβάνοντας μαύρο, ωκεάνιο μπλε και ανοιχτό καφέ.

Το παράδειγμα του Apple Watch και η αγορά των 200 δισ. δολαρίων

Η στρατηγική που ακολουθεί η Apple με τα N50 είναι πανομοιότυπη με την προσέγγιση που διέλυσε την αγορά των mid-tier ρολογιών το 2015. Όπως η έλευση του Apple Watch προκάλεσε κάθετη πτώση στις πωλήσεις εταιρειών όπως η Fossil και η Swatch, έτσι και τα Apple Glasses στοχεύουν την παραδοσιακή αγορά οπτικών, η οποία αποτιμάται παγκοσμίως στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότεροι από 2.2 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, επομένως, η προσθήκη συνταγογραφούμενων φακών στα Apple Glasses θα είναι το κλειδί για την ευρεία αποδοχή τους. Εάν η Apple καταφέρει να πείσει τον καταναλωτή που ούτως ή άλλως σκοπεύει να αγοράσει νέα γυαλιά μυωπίας να επενδύσει τα χρήματά του στο δικό της οικοσύστημα, ο όγκος των χρηστών θα αυξηθεί ραγδαία. Ο ανταγωνισμός σε αυτό το επίπεδο δεν είναι μόνο η Meta, αλλά όμιλοι-κολοσσοί όπως η EssilorLuxottica (Ray-Ban, Oakley) και το Safilo Group.

AI Glasses εναντίον Vision

Αποτελεί κρίσιμη λεπτομέρεια η διάκριση της στρατηγικής της Apple σε δύο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής. Τα έξυπνα γυαλιά του 2027 (N50) δεν σχετίζονται άμεσα με τη σειρά Vision. Τα γυαλιά αυτά προορίζονται ως αξεσουάρ του iPhone, λειτουργώντας πρακτικά ως "AirPods για τα μάτια".

Αντίθετα, η ανάπτυξη συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας συνεχίζεται αυτόνομα. Το ελαφρύτερο, φθηνότερο headset — το οποίο η βιομηχανία αποκαλεί προσωρινά Vision Air — δεν αναμένεται πριν από το 2028 ή το 2029, καθώς η τεχνολογία κατασκευής διαφανών micro-LED οθονών παραμένει δυσανάλογα ακριβή. Η Apple επιλέγει συνειδητά να εδραιώσει τη φόρμα των συμβατικών γυαλιών μέσω της AI, εκπαιδεύοντας το κοινό να αλληλεπιδρά φωνητικά, προτού προχωρήσει στην ενσωμάτωση πραγματικών AR οθονών τη δεκαετία του 2030.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιλογή της Apple να εγκαταλείψει, τουλάχιστον προς το παρόν, το αφήγημα των "full-AR" γυαλιών για χάρη των "AI-first" συσκευών είναι απόλυτα ορθολογική. Η εμπορική πορεία του Vision Pro απέδειξε με σκληρό τρόπο ότι η αγορά δεν είναι έτοιμη για βαριά hardware, ανεξάρτητα από την ποιότητα του λογισμικού. Αντιθέτως, τα Meta Ray-Ban έδειξαν πως η αγορά διψάει για ελαφριά, στιλάτα wearables που παρέχουν υψηλής ποιότητας ήχο και γρήγορη πρόσβαση σε μια AI, χωρίς να κάνουν τον χρήστη να δείχνει απόκοσμος.

Με τα N50, η Apple δεν θα επιχειρήσει να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία προϊόντων εκ του μηδενός, αλλά να κυριαρχήσει σε μια ήδη υπάρχουσα, γιγαντιαία αγορά. Η μετάθεση της κυκλοφορίας για το 2027 της εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο ώστε το Apple Intelligence να ωριμάσει επαρκώς, καθιστώντας τα γυαλιά όχι απλώς ένα τεχνολογικό gadget, αλλά ένα απαραίτητο αξεσουάρ καθημερινότητας.