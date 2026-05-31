Σχέδια Meta: Ανάπτυξη AI pendant & 4 νέων smart glasses το 2026

Σύνοψη

Εσωτερικό υπόμνημα της Meta αποκαλύπτει την ενεργή ανάπτυξη νέου AI Pendant, βασισμένο στην εξαγορά της εταιρείας Limitless στα τέλη του 2025.

Εμπορικός στόχος της εταιρείας αποτελεί η πώληση 10 εκατομμυρίων wearables συνολικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Προγραμματίζεται το λανσάρισμα έως και τεσσάρων διαφορετικών νέων μοντέλων έξυπνων γυαλιών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η έναρξη των πραγματικών δοκιμών του νέου AI Pendant μετατίθεται για τα μέσα του 2027.

Στα σκαριά βρίσκεται μια νέα επιχειρηματική συνδρομητική υπηρεσία υπό την ονομασία «Wearables for Work», με προφανείς προεκτάσεις για την ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά.

Το τμήμα Reality Labs της Meta προχωρά σε μια ριζική αναδιάρθρωση του προϊοντικού του χάρτη (roadmap), στοχεύοντας στην ταχύτατη κυριαρχία του στην αγορά των wearables τεχνητής νοημοσύνης.

Βάσει εσωτερικού υπομνήματος που διέρρευσε μέσω του The Information, η εταιρεία του Mark Zuckerberg σχεδιάζει να διευρύνει επιθετικά τη γκάμα του hardware της, αφήνοντας προσωρινά σε δεύτερη μοίρα τα ογκώδη VR headsets για να εστιάσει σε συσκευές καθημερινής, ανεπαίσθητης χρήσης. Η απόφαση αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις συνεχιζόμενες οικονομικές απώλειες του τμήματος Reality Labs, με τη διοίκηση να αναζητά πλέον προϊόντα που ενσωματώνονται άμεσα στον φυσικό κόσμο των χρηστών.

Τι είναι το AI Pendant της Meta και ποια τα τεχνικά του χαρακτηριστικά;

Το νέο AI Pendant της Meta αποτελεί ένα φορετό gadget τεχνητής νοημοσύνης, σχεδιασμένο ως διαρκής ψηφιακός βοηθός. Βασίζεται στην τεχνογνωσία της startup Limitless που εξαγοράστηκε στα τέλη του 2025. Οι πρώτες δοκιμές αναμένονται εντός του 2027, με κύριο άξονα την ηχητική καταγραφή, τη συνοπτική απόδοση συνομιλιών και την αλληλεπίδραση μέσω cloud AI.

Η προσέγγιση της Meta γύρω από το συγκεκριμένο form factor βασίζεται στην παθητική συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Αντί ο χρήστης να πρέπει να κοιτάξει μια οθόνη, η συσκευή θα ακούει, θα αναλύει και θα διατηρεί το ψηφιακό ιστορικό των αλληλεπιδράσεων του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η εξαγορά της Limitless έδωσε στη Meta την απαραίτητη τεχνογνωσία γύρω από τους αλγορίθμους ηχομόνωσης και την αποδελτίωση φωνής σε πραγματικό χρόνο. Το κρεμαστό gadget θα λειτουργεί πρακτικά ως ένας εξωτερικός μικροεπεξεργαστής του γλωσσικού μοντέλου Llama, το οποίο αναλαμβάνει να κατηγοριοποιήσει και να οργανώσει τις πληροφορίες που λαμβάνει ο χρήστης.

Κύρια χαρακτηριστικά

Μονάδα Επεξεργασίας: Custom SoC εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης, πιθανώς από την οικογένεια Snapdragon AR της Qualcomm.

Custom SoC εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης, πιθανώς από την οικογένεια Snapdragon AR της Qualcomm. Καταγραφή Δεδομένων: Συνεχής παθητική ακρόαση μέσω πολλαπλών μικροφώνων με οπτική ένδειξη λειτουργίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παρευρισκόμενων.

Συνεχής παθητική ακρόαση μέσω πολλαπλών μικροφώνων με οπτική ένδειξη λειτουργίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των παρευρισκόμενων. Λογισμικό: Απευθείας διασύνδεση με τα μοντέλα Llama για ανάλυση ήχου, μετάφραση εν κινήσει και αυτόματη δημιουργία περιλήψεων.

Απευθείας διασύνδεση με τα μοντέλα Llama για ανάλυση ήχου, μετάφραση εν κινήσει και αυτόματη δημιουργία περιλήψεων. Συνδεσιμότητα: Απαιτείται μόνιμη σύνδεση Bluetooth χαμηλής ενέργειας (BLE) με το smartphone του χρήστη για την εκφόρτωση των δεδομένων στο cloud.

Ποια είναι τα τέσσερα νέα Smart Glasses και ο στόχος πωλήσεων;

Το τμήμα Reality Labs της Meta προγραμματίζει την κυκλοφορία έως και τεσσάρων νέων μοντέλων έξυπνων γυαλιών μέχρι τα τέλη του 2026. Ο εταιρικός στόχος αφορά την πώληση 10 εκατομμυρίων wearables στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, συνοδευόμενα από την ολοκαίνουργια, επαγγελματικής στόχευσης, συνδρομητική υπηρεσία «Wearables for Work».

Ο αριθμός των τεσσάρων διαφορετικών SKU υποδηλώνει την πρόθεση της Meta να καλύψει πολλαπλά τμήματα της αγοράς. Μετά την τεράστια εμπορική επιτυχία της συνεργασίας με την Ray-Ban, αναμένεται η κυκλοφορία απλών εκδόσεων που εστιάζουν αποκλειστικά στον ήχο και την κάμερα, αλλά και πιο προηγμένων μοντέλων (ενδεχομένως με την κωδική ονομασία Orion) που θα ενσωματώνουν οθόνες επαυξημένης πραγματικότητας (AR HUD) στους φακούς.

Η υπηρεσία «Wearables for Work» αποδεικνύει την επιθυμία της Meta να διεισδύσει στον επιχειρηματικό τομέα (B2B). Η προσφορά συσκευών με ενσωματωμένο AI που μπορούν να ηχογραφούν συσκέψεις, να μεταφράζουν ταυτόχρονα διεθνείς κλήσεις και να οργανώνουν αυτόματα το εταιρικό ημερολόγιο αποτελεί εξαιρετικά ελκυστική πρόταση για τις επιχειρήσεις. Ο στόχος των 10 εκατομμυρίων μονάδων θεωρείται εξαιρετικά φιλόδοξος για τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς hardware, ωστόσο η Meta δείχνει διατεθειμένη να επιδοτήσει το κόστος κατασκευής για να δημιουργήσει τη βάση χρηστών που απαιτείται για την εκπαίδευση των AI μοντέλων της.

Τι προβλέπεται για την Ευρώπη

Η λειτουργία συσκευών μόνιμης καταγραφής (όπως το AI Pendant) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκρούει άμεσα στην αυστηρή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Meta καλείται να αποδείξει στις ρυθμιστικές αρχές ότι το περιεχόμενο που ηχογραφείται δεν αποθηκεύεται μόνιμα στους δικούς της διακομιστές για τη βελτιστοποίηση διαφημίσεων, αλλά παραμένει κρυπτογραφημένο στη συσκευή του χρήστη.