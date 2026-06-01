MSI Claw 8 EX AI+: Το φορητό gaming πιο ισχυρό από ποτέ με Intel Arc G3 Extreme και 32GB RAM

Σύνοψη

Το MSI Claw 8 EX AI+ αποκαλύφθηκε στην Computex 2026, ενσωματώνοντας τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Arc G3 Extreme.

Εξοπλίζεται με IPS πάνελ 8 ιντσών (1920 x 1200, 120Hz VRR) και τεράστια μπαταρία 80Whr για πολύωρο gaming.

Διαθέτει 32GB LPDDR5x RAM (8533 MT/s), 1TB αποθηκευτικού χώρου τύπου M.2 2280 και ενσωματωμένα κυκλώματα γραφικών Arc B390 (12 Xe3 cores).

Υποστηρίζει Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και έρχεται με διπλές θύρες Thunderbolt 4.

Η κυκλοφορία του αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου.

Η MSI προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του MSI Claw 8 EX AI+, της νέας handheld ναυαρχίδας της που έρχεται να διορθώσει τις όποιες αστοχίες της πρώτης γενιάς, ενσωματώνοντας κορυφαίο hardware και επιλύοντας τον μεγαλύτερο βραχνά των gamers: την αυτονομία.

Με την προσθήκη νέων τεχνολογιών από την Intel και ενός ανασχεδιασμένου σασί, η ταϊβανέζικη εταιρεία στοχεύει απευθείας στην κορυφή της κατηγορίας, προσφέροντας μια λύση που συνδυάζει υψηλή επεξεργαστική ισχύ, ταχύτατη μνήμη και μια οθόνη ιδανική για σύγχρονους AAA τίτλους.

Η καρδιά του συστήματος: Intel Arc G3 Extreme

Ο πυρήνας του νέου MSI Claw 8 EX AI+ είναι ο ολοκαίνουριος επεξεργαστής Intel Arc G3 Extreme. Η Intel σχεδίασε αυτό το τσιπ στοχεύοντας αποκλειστικά σε gaming workloads, παραδίδοντας μια διάταξη με 14 πυρήνες επεξεργασίας. Το πιο κρίσιμο στοιχείο, ωστόσο, είναι η ενσωματωμένη κάρτα γραφικών (iGPU) Arc B390, η οποία βασίζεται σε 12 πυρήνες τεχνολογίας Xe3.

Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική επιτρέπει στο handheld να διαχειρίζεται το ενεργειακό του αποτύπωμα δυναμικά, προσφέροντας επιλογές λειτουργίας από τα 17W (Endurance Mode) έως τα εντυπωσιακά 45W όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Το Arc G3 Extreme δεν προσφέρει απλώς ωμή δύναμη, αλλά υποστηρίζει εγγενώς τεχνολογίες Ray Tracing και αξιοποιεί στο έπακρο το XeSS 3 της Intel. Η λειτουργία Multi-Frame Generation (MFG 4x) επιτρέπει στο σύστημα να πολλαπλασιάζει τα παραγόμενα καρέ μέσω τεχνητής νοημοσύνης, επιτυγχάνοντας αριθμούς που αγγίζουν τα 160 FPS σε απαιτητικούς τίτλους όπως το Hogwarts Legacy, διατηρώντας την ανάλυση στα 1200p. Πρόκειται για ένα τεράστιο τεχνολογικό άλμα που, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, καθιστά τη συσκευή έως και 42% ταχύτερη από τον ανταγωνισμό προηγούμενων ετών.

Οθόνη που καλύπτει τις απαιτήσεις

Η εμπειρία χρήσης ενός handheld εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της οθόνης του. Η MSI επέλεξε να εξοπλίσει το Claw 8 EX AI+ με ένα IPS panel 8 ιντσών, το οποίο προσφέρει ανάλυση FHD+ (1920 x 1200 pixels). Αν και η απουσία OLED τεχνολογίας μπορεί να δυσαρεστήσει ορισμένους καταναλωτές που αναζητούν το απόλυτο μαύρο, το συγκεκριμένο πάνελ διακρίνεται για την εξαιρετική του φωτεινότητα, η οποία αγγίζει τα 500 nits, επιτρέποντας το gaming σε εξωτερικούς χώρους.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της οθόνης είναι η υποστήριξη Variable Refresh Rate (VRR) από τα 48Hz έως τα 120Hz, μια τεχνολογία που αποτρέπει φαινόμενα screen tearing και stuttering, διασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή ροή εικόνας, ειδικά όταν τα καρέ αυξομειώνονται κατά τη διάρκεια έντονων σκηνών δράσης. Επίσης, το μέγεθος των 8 ιντσών προσφέρει αισθητά μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής σε σχέση με τα 7 ιντσών μοντέλα, καθιστώντας την ανάγνωση κειμένων στα μενού των παιχνιδιών πολύ πιο ξεκούραστη.

Μπαταρία 80Whr

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των περισσότερων φορητών κονσολών παραμένει η αυτονομία. Η MSI ακούγοντας το feedback των χρηστών, ενσωμάτωσε στο Claw 8 EX AI+ μια μπαταρία 80Whr (Li-Polymer, 4-Cell), δηλαδή σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αρκετά μοντέλα του ανταγωνισμού, η οποία διασφαλίζει ότι οι παίκτες θα μπορούν να απολαύσουν εκτεταμένες συνεδρίες gaming χωρίς να αναζητούν συνεχώς τον φορτιστή τους. Συν τοις άλλοις, η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω αντάπτορα ισχύος 65W USB-C PD 3.0, εξασφαλίζοντας γρήγορη αναπλήρωση της ενέργειας.

Σύστημα ψύξης Cooler Boost HyperFlow και σχεδιασμός

Η τοποθέτηση hardware υψηλών επιδόσεων σε ένα τόσο περιορισμένο σασί απαιτεί αναμφισβήτητα πρωτοποριακές λύσεις ψύξης. Εδώ αναλαμβάνει δράση το αναβαθμισμένο σύστημα Cooler Boost HyperFlow, που βασισμένο σε διπλούς ανεμιστήρες και αγωγούς θερμότητας παρέχει 25% μεγαλύτερη πίεση αέρα, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε χαμηλά επίπεδα ακόμη και στο προφίλ των 45W, αποτρέποντας το thermal throttling. Ταυτόχρονα, το σύστημα παραμένει εξαιρετικά αθόρυβο, μη διακόπτοντας την ηχητική εμπειρία του παίκτη.

Σχεδιαστικά, η συσκευή ξεχωρίζει χάρη στην εντυπωσιακή απόχρωση Void Purple, απομακρυνόμενη από τα τετριμμένα λευκά ή μαύρα σχέδια. Η εργονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά, με ανασχεδιασμένα grips που αγκαλιάζουν φυσικά το χέρι, καθώς και Hall Effect joysticks και triggers που εξαλείφουν το φαινόμενο του stick drift.

Μνήμη, αποθήκευση και συνδεσιμότητα

Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η ταχύτερη δυνατή φόρτωση των δεδομένων, το MSI Claw 8 EX AI+ διαθέτει 32GB μνήμης RAM LPDDR5x, χρονισμένη σε υψηλότατη ταχύτητα 8533 MT/s (Dual Channel), με αποτέλεσμα να επιτρέπει στην iGPU να λειτουργεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων της, χωρίς καθυστερήσεις στην επικοινωνία δεδομένων.

Στον τομέα του αποθηκευτικού χώρου, η επιλογή της MSI να χρησιμοποιήσει υποδοχή M.2 2280 για τον PCIe Gen 4 NVMe SSD του 1TB είναι άκρως φιλική προς τον χρήστη. Οι δίσκοι 2280 είναι οι πιο κοινοί και προσιτοί στην αγορά, καθιστώντας την αναβάθμιση χωρητικότητας μια εύκολη και φθηνή διαδικασία, σε αντίθεση με τους πιο σπάνιους και ακριβούς δίσκους 2230 που συναντάμε συνήθως στα handhelds.

Τέλος, η συνδεσιμότητα είναι απολύτως εναρμονισμένη με τα πρότυπα του 2026. Το σύστημα διαθέτει κεραίες Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.0, δύο θύρες Thunderbolt 4 (με υποστήριξη DisplayPort και Power Delivery), υποδοχή κάρτας microSD και αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο στο κουμπί ενεργοποίησης.

Διαθεσιμότητα

Το MSI Claw 8 EX AI+ θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουνίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η τιμή του.